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10 юли 138 г. Умира император Адриан

10 юли 138 г. Умира император Адриан

10 Юли, 2026 04:14 7 513 31

  • император-
  • адриан-
  • римска империя

Той управлява 20 години - време, през което се укрепват и стабилизират границите на империята

10 юли 138 г. Умира император Адриан - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Адриан е роден в аристократично семейство, но рано остава сирак. Той е осиновен и отгледан от император Траян, който е негов роднина. Въпреки завидната си военна кариера, Адриан е прагматичен владетел, който се старае да избягва конфликтите и войната.

Той управлява 20 години - време, през което се укрепват и стабилизират границите на империята. Привърженик е на изкуствата и особено на архитектурата. Освен вилата край Тиволи, за която историята твърди, че е по негов проект, той строи храмове и театри.

Известният замък Сант Анжело в близост до катедралата „Св. Петър”, е построен за негов мавзолей. По време на управлението му, с негово участие е изградено най-великолепното творение на римската архитектура - Пантеонът в Рим - сградата, чийто купол като техника на градеж, размер и конструктивно постижение, остава ненадминат до построяването на катедралата „Св. Петър”.

Адриан строи и стената, ограничаваща северозападната граница на империята, „която да раздели римляни от варвари”. Това е известният Адрианов вал на територията на днешна Великобритания.

Нещо любопитно: Адриан е първият римски император, който е изобразяван с брада. Това до голяма степен се счита за влиянието, което е оказвала елинската култура върху него. Външният му вид печели множество подражатели.

Знае се, че в периода 124-125 г. Адриан посещава провинциите Тракия и Мизия.

Най-значимият строеж във Филипопол от времето на Адриан е стадионът. Той е изграден в началото на ІІ в. Мраморна плоча, открита при разкопките на сфендоната, доказва, че Антиной, любимецът на император Адриан, също е бил почетен със състезания в стадиона на Филипопол. По негово време продължават строителни работи и по театъра.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нашия

    19 3 Отговор
    Браво Венци,набързо и отгоре отгоре преписано от приказките за шетокласници....!!!! а кой е Траян и аккъв му е на Адриан от какво потекло са ...няма нищо за това....римляни казваш......все едно сега да кажеш за някой ч, е китаец руснак или американец....

    04:39 10.07.2021

  • 2 Texas

    14 4 Отговор
    подкрепа за Италия,на 11 ти,,да идат,да видят,да победят.

    Коментиран от #11

    05:46 10.07.2021

  • 3 Пинчер злобен

    10 5 Отговор
    По време на посещението си в Мизия, император Адриан отсяда във вилата на АЕЦ Козлодуй на брега на Дунава и пие от Сашовото вино.

    05:53 10.07.2021

  • 4 Механик

    5 8 Отговор
    То много скоро било, бе! Аз си мислех, че е по-отдавна. Браво! Ценна новина. И най-важното, новината е злободневна. Всеки горещо се интересува от сведения за Адриан. Браво!

    06:00 10.07.2021

  • 5 Ime

    24 2 Отговор
    Това на снимката не е Адриян а Каракала. Блицаджийска ви работа.

    Коментиран от #7, #12

    06:14 10.07.2021

  • 6 Томев

    12 3 Отговор
    Факти, на снимката е Каракала.И по-правилно е Хадриан.

    Коментиран от #17

    07:06 10.07.2021

  • 7 Behemoth

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ime":

    Еееее хората ви казват Хадриан....ви Каракала ...подпис и печат от МВР има ли ?

    Коментиран от #15

    07:45 10.07.2021

  • 8 Тоа па...

    3 2 Отговор
    ...го бЕх забравИл...?!

    08:07 10.07.2021

  • 9 историята

    2 2 Отговор
    Роден е Серафим Северняк български писател.

    08:18 10.07.2021

  • 10 Андрейката

    1 1 Отговор
    Боли ме ...

    08:43 10.07.2021

  • 11 Футбола е политиката

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Texas":

    Подариха им е европейското италианските "гой" да се кротнат малко.

    08:45 10.07.2021

  • 12 Ромски фен

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ime":

    Много ли е къркал тоз къркала?

    08:46 10.07.2021

  • 13 Българин

    4 2 Отговор
    Е**л съм им майката римска.

    08:57 10.07.2021

  • 14 123

    4 4 Отговор
    Това не е Император Хадриан, има бюстове и може да се види.А тези които не харесват римляните,северна България особено е била гъсто населена с римляни, траките са били романизирани над стра планина, а тези на юг са били елинизирани. 70% от Българското населние е от първото местно население заедно с по късно дошлите тракийци, другите 30 % са новите пришълци от които само 13% са така наречените слявяни.

    Коментиран от #21, #22, #23, #27

    09:23 10.07.2021

  • 15 На снимката е

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Behemoth":

    Каракала, това е исторически факт, образите са им изсечени на монети. Все едно да ти покажа бял лист а ти да ми спориш, че е черен и няма да го приемеш без заверка от МВР.

    09:24 10.07.2021

  • 16 Географа

    6 2 Отговор
    Ей!!! Венци-грешни пари взимаш - невежа си !!! Това е статуя на император Каракала, един от най-жестоките владетели на Римската империя!!!

    09:41 10.07.2021

  • 17 100

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Томев":

    Хадриан е на ромски, на български е Адриан. ;)

    10:06 10.07.2021

  • 18 ДоуниКепеуета

    2 1 Отговор
    А нашият самодоволен и самозабравил се псевдо-император - когато реши Йоца Амстердама .

    10:22 10.07.2021

  • 19 Томев

    2 1 Отговор
    Не на ромски, на
    романски или латински е Хадриан. И аз писах, че е по-правилно. В сериозните издания и научна литература е Хадриан в художественат литература-Адриан.

    10:35 10.07.2021

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "123":

    L2 се местното население на балканите и скандинавия. траките и славяните са р1а 15-20 процента в българия, келтите са р1б. Римляните са р1б-154 който напълно отсъства в българия.р1б в българия е келтският вариант и е 10 процента от населението.от римляните няма и два процента гени. Гърците имат 10% трако славянската р1а и 15 келтската р1б другото е семитска хаплогрупа.

    Коментиран от #28

    11:43 10.07.2021

  • 22 Р1а

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "123":

    Между славяните траките и скитите няма разлика всички те са р1а и малко р1б.в българия няма проведено сериозно изследване,ако се проведе сериозно такова р1а ще надхвърли 30%.

    11:47 10.07.2021

  • 23 Балканска линия

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "123":

    Славяните и траките са говорили много близки езици от групата САТЕМ така че може да се каже,че на български на балканите се говори от поне четири хиляди години с идването на траките,по късно римляните и гърците се опитват напълно да романизират и еленизират траките но не успяват,още по лошо за тях става когато слизат славяните и скитите близки по бит, култура и език с траките и ги изгонват от нашите територии. до сега когато пак се прави опит за заличаване на българо говорящите от балканските географски ширини.

    Коментиран от #29

    11:56 10.07.2021

  • 24 Спартак

    3 3 Отговор
    Траките са били толкова добри конници,че в един древно римски извор се казва, как един трак успява от коня си с един замах да отреже главите на двама римляни.

    Коментиран от #25

    12:03 10.07.2021

  • 25 веселяк

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Спартак":

    Аха и после ползвали картечници за да пометат два три легиона! Значи римските източници затова са римски за да възхваляват всичко римско! А не да пишат за някои (според тях) варвари, дето кълцали римляни, като комбайнер житни класове!

    12:24 10.07.2021

  • 26 А у нас

    7 8 Отговор
    варварите със зелени чорапи и чалгари се опитват да отстранят Бойко, който за 12 години направи толкова, колкото никой друг в съвременната история на България ... е нема такъв прост народ

    13:25 10.07.2021

  • 27 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "123":

    Траки е прякор, даден от враговете на БЪЛГАРИТЕ. Целта е да се прекъсне Българската ни родова памет. Незнаейки древното си и славно минало, Българите нямаме опора против гръцките домогвания и преиначавания на нашата история, обичаи, религия, богове и т. н. Нямаме опора и против експанзията на разни мними доброжелатели, които ни натириха да търсим великите си предци в дън- горите тилилейски, пардон алтайски. Българщината ни е атакувана непрекъснато и от всякъде. Само един прост пример: Българският песенен фолклор е под ръководството на евреин, - Кауфман. Този могъщ извор, българската народна песен, целенасочено се отравя и затлачва. На нас денонощно ни се натрапва, чалга, поп, рок, метъл и разбира се некъдърно обработен фолклор с малки изключения. "ПРОСТ НАРОД-СЛАБА ДЪРЖАВА"- народна поговорка. Гърците са лукава пасмина и за да налапаме "тракийската въдичка", са сложили доста примамки. Разбира се, като всеки престъпник и те оставят УЛИКИ, едва забележими. Много от тях са трудно доказуеми, като откраднатия епос за "Троянската война", където във фалшивата допълнителна Х песен от "Илияда" ни се натрапва, че по това време имало още и “траки”. Същевременно "Веда Словена" е обявена за фалшификат с единствения обективен аргумент, че при проверката 20години по-късно, не били намерени на посочените места, съответните народни певци. Нашите родни гъркомани, пишат за траките каквото им наредят, но ето какво пише в „Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ” речници:
    1. трак-уплах, стес,стр

    14:36 10.07.2021

  • 28 Оракула

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Интересно от кой гроб, ги изкопа тези "генитални" гени??
    Дали важи за един гроб ,или за 50% от погребаните
    измрели траки-българи или други пришълци,
    по нашите тракийски земи?
    Знаем, че погребенията на аристокрацията не е гаранция ,че това е генетичната картина на "територията" за последните 12000 години!
    Въпроса ми е,
    ако си от София ,
    означава ли това ,че си наследник на трако -български гени?

    07:27 11.07.2021

  • 29 Оракула

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Балканска линия":

    Траките и т.н. славяни -скити ,
    са от едно и също тракийско потекло?
    Анти и Склавони са с дако-тракийски корени,
    Тракия е с огромен периметър на влияние и генетически!
    Партите са Скити ,което е равно на прото траки!
    Има ясна разлика в арабски и тракийски гени!
    Гените следват територията на обитание на прото -траките!
    Което, като географско понятие е от Китайската граница до Португалия,
    на юг до древна Шумерия и на север до Чукчетата включително и Скандинавия!
    Арабите са описали много добре къде са границите на траки и скити и останалите ДРЕВНИ НАРОДИ.

    07:43 11.07.2021

  • 30 На снимката

    0 0 Отговор
    Статуя на император Каракала

    04:57 10.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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