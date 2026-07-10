10 юли 138 г. Умира император Адриан

Адриан е роден в аристократично семейство, но рано остава сирак. Той е осиновен и отгледан от император Траян, който е негов роднина. Въпреки завидната си военна кариера, Адриан е прагматичен владетел, който се старае да избягва конфликтите и войната.

Той управлява 20 години - време, през което се укрепват и стабилизират границите на империята. Привърженик е на изкуствата и особено на архитектурата. Освен вилата край Тиволи, за която историята твърди, че е по негов проект, той строи храмове и театри.

Известният замък Сант Анжело в близост до катедралата „Св. Петър”, е построен за негов мавзолей. По време на управлението му, с негово участие е изградено най-великолепното творение на римската архитектура - Пантеонът в Рим - сградата, чийто купол като техника на градеж, размер и конструктивно постижение, остава ненадминат до построяването на катедралата „Св. Петър”.

Адриан строи и стената, ограничаваща северозападната граница на империята, „която да раздели римляни от варвари”. Това е известният Адрианов вал на територията на днешна Великобритания.

Нещо любопитно: Адриан е първият римски император, който е изобразяван с брада. Това до голяма степен се счита за влиянието, което е оказвала елинската култура върху него. Външният му вид печели множество подражатели.

Знае се, че в периода 124-125 г. Адриан посещава провинциите Тракия и Мизия.

Най-значимият строеж във Филипопол от времето на Адриан е стадионът. Той е изграден в началото на ІІ в. Мраморна плоча, открита при разкопките на сфендоната, доказва, че Антиной, любимецът на император Адриан, също е бил почетен със състезания в стадиона на Филипопол. По негово време продължават строителни работи и по театъра.