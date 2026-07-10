10 юли 138 г. Умира император Адриан

Адриан е роден в аристократично семейство, но рано остава сирак. Той е осиновен и отгледан от император Траян, който е негов роднина. Въпреки завидната си военна кариера, Адриан е прагматичен владетел, който се старае да избягва конфликтите и войната.
Той управлява 20 години - време, през което се укрепват и стабилизират границите на империята. Привърженик е на изкуствата и особено на архитектурата. Освен вилата край Тиволи, за която историята твърди, че е по негов проект, той строи храмове и театри.
Известният замък Сант Анжело в близост до катедралата „Св. Петър”, е построен за негов мавзолей. По време на управлението му, с негово участие е изградено най-великолепното творение на римската архитектура - Пантеонът в Рим - сградата, чийто купол като техника на градеж, размер и конструктивно постижение, остава ненадминат до построяването на катедралата „Св. Петър”.
Адриан строи и стената, ограничаваща северозападната граница на империята, „която да раздели римляни от варвари”. Това е известният Адрианов вал на територията на днешна Великобритания.
Нещо любопитно: Адриан е първият римски император, който е изобразяван с брада. Това до голяма степен се счита за влиянието, което е оказвала елинската култура върху него. Външният му вид печели множество подражатели.
Знае се, че в периода 124-125 г. Адриан посещава провинциите Тракия и Мизия.
Най-значимият строеж във Филипопол от времето на Адриан е стадионът. Той е изграден в началото на ІІ в. Мраморна плоча, открита при разкопките на сфендоната, доказва, че Антиной, любимецът на император Адриан, също е бил почетен със състезания в стадиона на Филипопол. По негово време продължават строителни работи и по театъра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нашия
04:39 10.07.2021
2 Texas
Коментиран от #11
05:46 10.07.2021
3 Пинчер злобен
05:53 10.07.2021
4 Механик
06:00 10.07.2021
5 Ime
Коментиран от #7, #12
06:14 10.07.2021
6 Томев
Коментиран от #17
07:06 10.07.2021
7 Behemoth
До коментар #5 от "Ime":Еееее хората ви казват Хадриан....ви Каракала ...подпис и печат от МВР има ли ?
Коментиран от #15
07:45 10.07.2021
8 Тоа па...
08:07 10.07.2021
9 историята
08:18 10.07.2021
10 Андрейката
08:43 10.07.2021
11 Футбола е политиката
До коментар #2 от "Texas":Подариха им е европейското италианските "гой" да се кротнат малко.
08:45 10.07.2021
12 Ромски фен
До коментар #5 от "Ime":Много ли е къркал тоз къркала?
08:46 10.07.2021
13 Българин
08:57 10.07.2021
14 123
Коментиран от #21, #22, #23, #27
09:23 10.07.2021
15 На снимката е
До коментар #7 от "Behemoth":Каракала, това е исторически факт, образите са им изсечени на монети. Все едно да ти покажа бял лист а ти да ми спориш, че е черен и няма да го приемеш без заверка от МВР.
09:24 10.07.2021
16 Географа
09:41 10.07.2021
17 100
До коментар #6 от "Томев":Хадриан е на ромски, на български е Адриан. ;)
10:06 10.07.2021
18 ДоуниКепеуета
10:22 10.07.2021
19 Томев
романски или латински е Хадриан. И аз писах, че е по-правилно. В сериозните издания и научна литература е Хадриан в художественат литература-Адриан.
10:35 10.07.2021
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
До коментар #14 от "123":L2 се местното население на балканите и скандинавия. траките и славяните са р1а 15-20 процента в българия, келтите са р1б. Римляните са р1б-154 който напълно отсъства в българия.р1б в българия е келтският вариант и е 10 процента от населението.от римляните няма и два процента гени. Гърците имат 10% трако славянската р1а и 15 келтската р1б другото е семитска хаплогрупа.
Коментиран от #28
11:43 10.07.2021
22 Р1а
До коментар #14 от "123":Между славяните траките и скитите няма разлика всички те са р1а и малко р1б.в българия няма проведено сериозно изследване,ако се проведе сериозно такова р1а ще надхвърли 30%.
11:47 10.07.2021
23 Балканска линия
До коментар #14 от "123":Славяните и траките са говорили много близки езици от групата САТЕМ така че може да се каже,че на български на балканите се говори от поне четири хиляди години с идването на траките,по късно римляните и гърците се опитват напълно да романизират и еленизират траките но не успяват,още по лошо за тях става когато слизат славяните и скитите близки по бит, култура и език с траките и ги изгонват от нашите територии. до сега когато пак се прави опит за заличаване на българо говорящите от балканските географски ширини.
Коментиран от #29
11:56 10.07.2021
24 Спартак
Коментиран от #25
12:03 10.07.2021
25 веселяк
До коментар #24 от "Спартак":Аха и после ползвали картечници за да пометат два три легиона! Значи римските източници затова са римски за да възхваляват всичко римско! А не да пишат за някои (според тях) варвари, дето кълцали римляни, като комбайнер житни класове!
12:24 10.07.2021
26 А у нас
13:25 10.07.2021
27 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #14 от "123":Траки е прякор, даден от враговете на БЪЛГАРИТЕ. Целта е да се прекъсне Българската ни родова памет. Незнаейки древното си и славно минало, Българите нямаме опора против гръцките домогвания и преиначавания на нашата история, обичаи, религия, богове и т. н. Нямаме опора и против експанзията на разни мними доброжелатели, които ни натириха да търсим великите си предци в дън- горите тилилейски, пардон алтайски. Българщината ни е атакувана непрекъснато и от всякъде. Само един прост пример: Българският песенен фолклор е под ръководството на евреин, - Кауфман. Този могъщ извор, българската народна песен, целенасочено се отравя и затлачва. На нас денонощно ни се натрапва, чалга, поп, рок, метъл и разбира се некъдърно обработен фолклор с малки изключения. "ПРОСТ НАРОД-СЛАБА ДЪРЖАВА"- народна поговорка. Гърците са лукава пасмина и за да налапаме "тракийската въдичка", са сложили доста примамки. Разбира се, като всеки престъпник и те оставят УЛИКИ, едва забележими. Много от тях са трудно доказуеми, като откраднатия епос за "Троянската война", където във фалшивата допълнителна Х песен от "Илияда" ни се натрапва, че по това време имало още и “траки”. Същевременно "Веда Словена" е обявена за фалшификат с единствения обективен аргумент, че при проверката 20години по-късно, не били намерени на посочените места, съответните народни певци. Нашите родни гъркомани, пишат за траките каквото им наредят, но ето какво пише в „Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ” речници:
1. трак-уплах, стес,стр
14:36 10.07.2021
28 Оракула
До коментар #21 от "Българин":Интересно от кой гроб, ги изкопа тези "генитални" гени??
Дали важи за един гроб ,или за 50% от погребаните
измрели траки-българи или други пришълци,
по нашите тракийски земи?
Знаем, че погребенията на аристокрацията не е гаранция ,че това е генетичната картина на "територията" за последните 12000 години!
Въпроса ми е,
ако си от София ,
означава ли това ,че си наследник на трако -български гени?
07:27 11.07.2021
29 Оракула
До коментар #23 от "Балканска линия":Траките и т.н. славяни -скити ,
са от едно и също тракийско потекло?
Анти и Склавони са с дако-тракийски корени,
Тракия е с огромен периметър на влияние и генетически!
Партите са Скити ,което е равно на прото траки!
Има ясна разлика в арабски и тракийски гени!
Гените следват територията на обитание на прото -траките!
Което, като географско понятие е от Китайската граница до Португалия,
на юг до древна Шумерия и на север до Чукчетата включително и Скандинавия!
Арабите са описали много добре къде са границите на траки и скити и останалите ДРЕВНИ НАРОДИ.
07:43 11.07.2021
30 На снимката
04:57 10.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.