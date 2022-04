Зеленски получи покана за участие в срещата на върха на Г-20

„Оценявам, че ме поканихте на срещата на върха на Г-20“, написа днес президентът на Украйна, Володимир Зеленски в Туитър, след телефонен разговор с индонезийския президент Джоко Видодо.

„Благодаря за подкрепата към украинския суверенитет и териториалната цялост на страната, по-специално за ясната позиция в ООН. Бяха обсъдени въпроси за продоволствената сигурност“, написа още той.

Срещата на върха на Г-20 ще се проведе през есента на 2022 г. в Индонезия.