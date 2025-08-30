Израелските отбранителни сили убиха "ключов терорист" от Хамас в град Газа

Израелските отбранителни сили убиха ключов терорист на Хамас в град Газа, съобщи говорителят на ведомството.
„IDF удари ключов терорист на Хамас в района на град Газа в северната част на анклава“, се казва в изявлението.
Говорителят на венните отбеляза, че преди удара са взети мерки за намаляване на риска от нараняване на цивилното население.
1 ПО ГОЛЕМ ТЕРО....
20:27 30.08.2025
2 Терористи се бият с терористи
20:28 30.08.2025
3 Сталин
Коментиран от #9
20:29 30.08.2025
4 Като си помисля за Априлското въстание
20:29 30.08.2025
5 "ключов терорист"
20:30 30.08.2025
6 Удри Биби!
20:30 30.08.2025
7 Рано или късно
20:31 30.08.2025
8 Ъхъъъъъ ...
20:31 30.08.2025
9 Ционист
До коментар #3 от "Сталин":Трай си психушко!
Коментиран от #11
20:33 30.08.2025
10 То прекрасно се вижда
20:34 30.08.2025
11 Що направо
До коментар #9 от "Ционист":Вместо "Ционист" не се пишеш Нацист или Терорист ? Бъди честен
Коментиран от #17
20:37 30.08.2025
12 Оцет Паниций6
20:37 30.08.2025
13 По "ключов терорист"
20:38 30.08.2025
14 Брутален пример
20:41 30.08.2025
15 А този убитият
20:42 30.08.2025
16 От тези над 185 журналисти в Гааза
20:47 30.08.2025
17 Ционист
До коментар #11 от "Що направо":Кажи ми го право в очите, не лай само.
Коментиран от #20, #21
20:50 30.08.2025
18 Неее
Коментиран от #19
20:52 30.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Абее
До коментар #17 от "Ционист":Защо да не им каже че тия евреи са страхливци Хамас ги подпукал пак пленени ционистки войници ,няколко убити и десетки ранени войници по добре да ги назовем терористи на ада
20:57 30.08.2025
21 Мишле
До коментар #17 от "Ционист":Като излезете от Израел в чужбина пак ли така ще се отваряте? .....
21:04 30.08.2025
22 И днес
Ръководителят на външната политика на ЕС заяви, че 27-членният блок е „разделен“ по въпроса как да окаже натиск върху Израел да прекрати смъртоносната си война срещу Гааза.
Министри от 27-те държави членки на ЕС се събраха в датската столица Копенхаген в събота, за да обсъдят ситуацията в Гааза, където военното нападение на Израел е убило над 63 000 души от октомври 2023 г.
21:07 30.08.2025