Израелските отбранителни сили убиха "ключов терорист" от Хамас в град Газа

Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили убиха ключов терорист на Хамас в град Газа, съобщи говорителят на ведомството.

„IDF удари ключов терорист на Хамас в района на град Газа в северната част на анклава“, се казва в изявлението.

Говорителят на венните отбеляза, че преди удара са взети мерки за намаляване на риска от нараняване на цивилното население.