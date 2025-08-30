Новини
Свят »
Израел »
Израелските отбранителни сили убиха "ключов терорист" от Хамас в град Газа

Израелските отбранителни сили убиха "ключов терорист" от Хамас в град Газа

30 Август, 2025 20:21, обновена 30 Август, 2025 20:25 543 22

  • газа-
  • хамас-
  • терорист-
  • израел

Преди удара били взети мерки за намаляване на риска за цивилното население

Израелските отбранителни сили убиха "ключов терорист" от Хамас в град Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили убиха ключов терорист на Хамас в град Газа, съобщи говорителят на ведомството.

„IDF удари ключов терорист на Хамас в района на град Газа в северната част на анклава“, се казва в изявлението.

Говорителят на венните отбеляза, че преди удара са взети мерки за намаляване на риска от нараняване на цивилното население.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПО ГОЛЕМ ТЕРО....

    6 3 Отговор
    ....РИСТ ОТ БИБИ ,....НЕМА..!

    20:27 30.08.2025

  • 2 Терористи се бият с терористи

    2 5 Отговор
    Докато не се избият палестинците ще страдат

    20:28 30.08.2025

  • 3 Сталин

    8 3 Отговор
    Този ключов терорист е сигурно на 10 години ,тези изчадия на ада от исраhell трябва да бъдат заличени от земята за да има мир

    Коментиран от #9

    20:29 30.08.2025

  • 4 Като си помисля за Априлското въстание

    7 3 Отговор
    Така и Турците са избивали българските терористи

    20:29 30.08.2025

  • 5 "ключов терорист"

    5 2 Отговор
    Който обаче не бил терорист ... но пък убийците му са били терористи

    20:30 30.08.2025

  • 6 Удри Биби!

    3 6 Отговор
    Бий копейките с лопатата!

    20:30 30.08.2025

  • 7 Рано или късно

    5 2 Отговор
    Еврейска държава ще бъде заличена като Ислямската

    20:31 30.08.2025

  • 8 Ъхъъъъъ ...

    4 1 Отговор
    И Слух за смъртта на Тръмп взриви интернет

    20:31 30.08.2025

  • 9 Ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Трай си психушко!

    Коментиран от #11

    20:33 30.08.2025

  • 10 То прекрасно се вижда

    4 2 Отговор
    Кои са терористите. Всеки ден, .. от поне 1967 година и това категорично са нацистите от израел

    20:34 30.08.2025

  • 11 Що направо

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ционист":

    Вместо "Ционист" не се пишеш Нацист или Терорист ? Бъди честен

    Коментиран от #17

    20:37 30.08.2025

  • 12 Оцет Паниций6

    1 1 Отговор
    АМИН !

    20:37 30.08.2025

  • 13 По "ключов терорист"

    5 2 Отговор
    От Натаняху има ли?

    20:38 30.08.2025

  • 14 Брутален пример

    3 1 Отговор
    За международен тероризъм! (Най-малко 10 членове на правителството, са били убити в четвъртък при израелски удар срещу Сана, )....... Че кой е терориста ?

    20:41 30.08.2025

  • 15 А този убитият

    1 1 Отговор
    "ключов терорист" има ли го в списъка на МНС?

    20:42 30.08.2025

  • 16 От тези над 185 журналисти в Гааза

    2 1 Отговор
    Дето ги избиха, има ли някой за който ционистите да не са твърдяли че е терорист? А за лекарите, а за социалните работници ?

    20:47 30.08.2025

  • 17 Ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Що направо":

    Кажи ми го право в очите, не лай само.

    Коментиран от #20, #21

    20:50 30.08.2025

  • 18 Неее

    1 2 Отговор
    Не е убит ключов терорист а е убит герой на Палестина от ционистките терористи

    Коментиран от #19

    20:52 30.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абее

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ционист":

    Защо да не им каже че тия евреи са страхливци Хамас ги подпукал пак пленени ционистки войници ,няколко убити и десетки ранени войници по добре да ги назовем терористи на ада

    20:57 30.08.2025

  • 21 Мишле

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ционист":

    Като излезете от Израел в чужбина пак ли така ще се отваряте? .....

    21:04 30.08.2025

  • 22 И днес

    0 0 Отговор
    Най-малко 50 души са убити само в град Гааза. И на фона на всичко това Страните от ЕС били разделени относно санкциите срещу Израел по време на срещата на външните министри

    Ръководителят на външната политика на ЕС заяви, че 27-членният блок е „разделен“ по въпроса как да окаже натиск върху Израел да прекрати смъртоносната си война срещу Гааза.

    Министри от 27-те държави членки на ЕС се събраха в датската столица Копенхаген в събота, за да обсъдят ситуацията в Гааза, където военното нападение на Израел е убило над 63 000 души от октомври 2023 г.

    21:07 30.08.2025