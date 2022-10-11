Юpгaни, тoпли дpexи и фpитюpници: Гpaждaнитe нa Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo ce гoтвят зa тeжĸa зимa

Eвропейските страни може да се сблъскат с проблеми при запълването на газовите си хранилища преди зимата на 2023-2024 г.

Главният изпълнителен директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол предупреди за "възможни проблеми при презареждането на га ...