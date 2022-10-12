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Зеленски: Терорът неминуемо ще получи глобален отговор
  Тема: Украйна

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Зеленски: Терорът неминуемо ще получи глобален отговор

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  • отговор-
  • украйна

Президентът на Украйна е сигурен, че човечеството и човечността са по-силни от всички терористи

Зеленски: Терорът неминуемо ще получи глобален отговор - 1
Източник: БГНЕС
Симона Коприщенова Симона Коприщенова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е сигурен, че човечеството и човечността са по-силни от всички терористи, следователно терорът определено ще получи глобален отговор и всичко разрушено ще бъде възстановено.

Той отбеляза това в Telegram, съобщава Укринформ.

„Човечеството и човечността са по-силни от всички терористи. Затова терорът неизбежно получава глобален отговор. Слава на нашия красив народ! Ще възстановим всичко разрушено!“ подчерта президентът.

Държавният глава публикува и традиционна ежедневна селекция от снимки, показващи последиците от руските удари в Украйна.

Както беше съобщено, в резултат на руска агресия през изминалото денонощие 14 цивилни бяха убити и 34 бяха ранени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а ти ще получиш една матрьошка

    24 5 Отговор
    лично от Путин

    13:00 12.10.2022

  • 2 черния

    22 4 Отговор
    Тоя нема ли да се обръсне бе,кво жали толкова.

    13:01 12.10.2022

  • 3 ТаУмВзе

    28 6 Отговор
    Колумбийчето все още не разбра, че краваските му господари го отсвириха! Z

    13:01 12.10.2022

  • 4 Бррр

    24 5 Отговор
    Естествено,затова от Украйна няма да остане нищо.

    13:01 12.10.2022


  • 5 ОРБАН

    33 4 Отговор
    Tвъpдo „He“ нa cтpeмeжитe нa Boлoдимиp Зeлeнcĸи ĸъм HATO зaяви и Bиĸтop Opбaн. Πpeмиepът нa Унгapия, в типичния cи cтил, oтceчe, чe aĸo имa и eдин aдeĸвaтeн мoзъĸ в HATO, тo иcĸaниятa нa yĸpaинcĸия пpeзидeнт щe бъдaт oтxвъpлeни.
    „Toвa зeлeнoтo джyджe, зapaди ĸoeтo цeлият cвят мoжe дa „xвpъĸнe“, нямa дa ce види нитo в HATO, нитo в EC, пъĸ aĸo щe и дa ce пpъcнe oт злoбa. Xopaтa, мнoгo oт тяx, oщe ca oбъpĸaни и в нeпpиязънтa cи ĸъм Pycия, нe виждaт иcтинaтa зa Уĸpaйнa. Ho лeĸa пoлeĸa, щe дoйдe вpeмeтo, в ĸoeтo вcичĸo щe ce paзбepe.
    Oт тoвa ce бoи Зeлeнcĸи. Чe ĸoлĸoтo пoвeчe вpeмe минaвa, тoлĸoвa пoвeчe иcтини излизaт нaявe зa тoвa, ĸoeтo тoй и cтpaнaтa мy ca пpичинявaли нa нeвинни xopa. И нe Pycия, нe Πyтин e тoзи, ĸoйтo e зaтpил xиляди, в тoвa чиcлo и нeвинни дeцa и жeни. Teзи xopa нacтoявaт зa пpaвaтa cи, иcĸaт ceгa дa бъдaт чacт oт Pycĸaтa фeдepaция, ĸoй e Зeлeнcĸи, чe дa нe им гo пoзвoли?! Peднo ли e дa ce пpoтивoпocтaвиш нa peфepeндyм c oфициaлнo oбявeнoтo нapoднo peшeниe“, питa бeceн Bиĸтop Opбaн.
    И пoвтapя, чe дopи дa cи нaвлeчe гнeвa нa ĸoлeгитe cи oт EC, нямa дa ce cъглacи c иcĸaниятa нa Зeлeнcĸи.

    Коментиран от #14

    13:01 12.10.2022

  • 6 Отговорът ще дойде

    4 24 Отговор
    Когато и на Путлер надупчат балтона, като на домнул Николае...

    Коментиран от #12

    13:01 12.10.2022

  • 7 Сократ

    26 4 Отговор
    Терорът го започнахте вие с Порошенко.

    13:02 12.10.2022

  • 8 Бррр

    22 5 Отговор
    Естествено,затова от Украйна няма да остане нищо.

    13:02 12.10.2022

  • 9 Един

    24 3 Отговор
    Отговора за зеления ще бъде глобален- ана.л.ен

    13:03 12.10.2022

  • 10 защо днес не говори вече

    15 3 Отговор
    за врвмето в Крим???

    13:03 12.10.2022

  • 11 ЗЕЛЕНСКИ

    2 23 Отговор
    СЛАВА УКРАИНЕ ГЕРОЯМ СЛАВА👍👍👍👍👊👊👊👊👊💪💪💪💪💪

    13:03 12.10.2022

  • 12 Мухаха

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Отговорът ще дойде":

    Кой балтон? Той Путин е клонират бе в 12 бр. оргинални. екземпляра. Един ще падне, друг ще дойде. Мухаха.

    13:06 12.10.2022

  • 13 Тошо

    14 0 Отговор
    Toзи ден няма да го видиш Зелен,почна ставаш неудобен на господарите си. Сложен си на дузпата.

    13:11 12.10.2022

  • 14 Първокласник

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "ОРБАН":

    Голем е Орбан, много голем

    13:12 12.10.2022


  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тест

    1 0 Отговор
    Хмммм

    13:17 12.10.2022

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Съветник

    5 0 Отговор
    Вий сега, ти си напредвай в контраофанзивата, пък остави ракетните удари. Защо спряхте? Кой Ви плаща за този пресстой?

    Коментиран от #23

    13:20 12.10.2022

  • 22 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Ами той отговорът от много време е глобален,от последните осем години.С м@ ш ници,една бензиностанция с ракети ви разказа играта на ебединеният въздух под налягане ,продължава и ще продължава.

    13:23 12.10.2022

  • 23 Не знам

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Съветник":

    Спряха до кривата 🍐 круша на Бонкината нива, да отпий водица морна магарица.

    13:26 12.10.2022

  • 24 Състрадателно

    1 0 Отговор
    Президент-Герой! Защитава държавата си както може. И все пак горчи, когато усетиш, че си станал марионетка в чуждите ръце, нали?

    13:37 12.10.2022


  • 25 ЕС Вето

    0 0 Отговор
    Такива като Орбан няма да имат право на Вето в ЕС. Съвсем скоро тези въпроси ще се решават чрез гласуване с мнозинство. Ще перефразирам Валери Божинов-Орбан е като Б.Борисов, само че е Орбан! Чекмеджето му е пълно с кюлчета и пачки!

    13:55 12.10.2022

  • 26 Теле

    0 0 Отговор
    Пт теб ли бе цурвул

    13:56 12.10.2022

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