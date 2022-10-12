Президентът на Украйна Володимир Зеленски е сигурен, че човечеството и човечността са по-силни от всички терористи, следователно терорът определено ще получи глобален отговор и всичко разрушено ще бъде възстановено.
Той отбеляза това в Telegram, съобщава Укринформ.
„Човечеството и човечността са по-силни от всички терористи. Затова терорът неизбежно получава глобален отговор. Слава на нашия красив народ! Ще възстановим всичко разрушено!“ подчерта президентът.
Държавният глава публикува и традиционна ежедневна селекция от снимки, показващи последиците от руските удари в Украйна.
Както беше съобщено, в резултат на руска агресия през изминалото денонощие 14 цивилни бяха убити и 34 бяха ранени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а ти ще получиш една матрьошка
13:00 12.10.2022
2 черния
13:01 12.10.2022
3 ТаУмВзе
13:01 12.10.2022
4 Бррр
13:01 12.10.2022
5 ОРБАН
„Toвa зeлeнoтo джyджe, зapaди ĸoeтo цeлият cвят мoжe дa „xвpъĸнe“, нямa дa ce види нитo в HATO, нитo в EC, пъĸ aĸo щe и дa ce пpъcнe oт злoбa. Xopaтa, мнoгo oт тяx, oщe ca oбъpĸaни и в нeпpиязънтa cи ĸъм Pycия, нe виждaт иcтинaтa зa Уĸpaйнa. Ho лeĸa пoлeĸa, щe дoйдe вpeмeтo, в ĸoeтo вcичĸo щe ce paзбepe.
Oт тoвa ce бoи Зeлeнcĸи. Чe ĸoлĸoтo пoвeчe вpeмe минaвa, тoлĸoвa пoвeчe иcтини излизaт нaявe зa тoвa, ĸoeтo тoй и cтpaнaтa мy ca пpичинявaли нa нeвинни xopa. И нe Pycия, нe Πyтин e тoзи, ĸoйтo e зaтpил xиляди, в тoвa чиcлo и нeвинни дeцa и жeни. Teзи xopa нacтoявaт зa пpaвaтa cи, иcĸaт ceгa дa бъдaт чacт oт Pycĸaтa фeдepaция, ĸoй e Зeлeнcĸи, чe дa нe им гo пoзвoли?! Peднo ли e дa ce пpoтивoпocтaвиш нa peфepeндyм c oфициaлнo oбявeнoтo нapoднo peшeниe“, питa бeceн Bиĸтop Opбaн.
И пoвтapя, чe дopи дa cи нaвлeчe гнeвa нa ĸoлeгитe cи oт EC, нямa дa ce cъглacи c иcĸaниятa нa Зeлeнcĸи.
Коментиран от #14
13:01 12.10.2022
6 Отговорът ще дойде
Коментиран от #12
13:01 12.10.2022
7 Сократ
13:02 12.10.2022
8 Бррр
13:02 12.10.2022
9 Един
13:03 12.10.2022
10 защо днес не говори вече
13:03 12.10.2022
11 ЗЕЛЕНСКИ
13:03 12.10.2022
12 Мухаха
До коментар #6 от "Отговорът ще дойде":Кой балтон? Той Путин е клонират бе в 12 бр. оргинални. екземпляра. Един ще падне, друг ще дойде. Мухаха.
13:06 12.10.2022
13 Тошо
13:11 12.10.2022
14 Първокласник
До коментар #5 от "ОРБАН":Голем е Орбан, много голем
13:12 12.10.2022
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тест
13:17 12.10.2022
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Съветник
Коментиран от #23
13:20 12.10.2022
22 стоян георгиев
13:23 12.10.2022
23 Не знам
До коментар #21 от "Съветник":Спряха до кривата 🍐 круша на Бонкината нива, да отпий водица морна магарица.
13:26 12.10.2022
24 Състрадателно
13:37 12.10.2022
25 ЕС Вето
13:55 12.10.2022
26 Теле
13:56 12.10.2022