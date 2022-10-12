Зеленски: Терорът неминуемо ще получи глобален отговор

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е сигурен, че човечеството и човечността са по-силни от всички терористи, следователно терорът определено ще получи глобален отговор и всичко разрушено ще бъде възстановено.

Той отбеляза това в Telegram, съобщава Укринформ.

„Човечеството и човечността са по-силни от всички терористи. Затова терорът неизбежно получава глобален отговор. Слава на нашия красив народ! Ще възстановим всичко разрушено!“ подчерта президентът.

Държавният глава публикува и традиционна ежедневна селекция от снимки, показващи последиците от руските удари в Украйна.

Както беше съобщено, в резултат на руска агресия през изминалото денонощие 14 цивилни бяха убити и 34 бяха ранени.