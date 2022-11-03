Лавров призовава ООН да помогне за облекчаване на износа на руски храни и торове

Руският външен министър Сергей Лавров по време на своето посещение в йорданската столица Аман призова Организацията на обединените нации, която е посредник в сделката за износ на зърно от украинските пристанища, да помогне за изпълнението на частите от сделката, предназначени да облекчат руския износ на храни и торове, предава Ройтерс.

В сряда Русия поднови участието си в инициативата след четиридневно прекъсване, облекчавайки натиска върху цените на храните и разсейвайки страховете от подновяване на глобалната хранителна криза.

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Споразумението трябва да изтече на 19 ноември и Москва даде да се разбере, че иска да се направи повече, за да се гарантира, че може да изнася собствената си продукция от храни и торове на фона на западните санкции, наложени заради войната в Украйна.

"Все още не виждаме резултати по отношение на втория аспект: премахването на пречките пред износа на руски торове и зърно", каза външният министър Сергей Лавров на пресконференция със своя йордански колега.

"Отново призовахме генералния секретар на ООН да гарантира, че ще изпълни задълженията, които е приел по собствена инициатива", добави Лавров. "Той каза, че ситуацията трябва да бъде разрешена "в много близко бъдеще"".

"Ако говорим за въпросните обеми торове и зърно, то тези обеми от руска страна са несравнимо по-големи, отколкото от украинска страна," заяви Лавров.

Руският селскостопански износ не попада изрично в санкциите, наложени от Съединените щати, Европейския съюз и други, но Москва твърди, че е силно възпрепятстван от ограниченията, наложени на нейния финансов, логистичен и застрахователен сектор.

Инициативата - с посредничеството на Турция и ООН - беше договорена през юли за 120 дни.

Запитан в четвъртък дали решението на Русия да се върне към сделката означава, че е готова да се съгласи на удължаване, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза: "Не, не означава това".

"Необходимо е да се оцени... как се изпълняват всички аспекти на сделката, всички параметри на споразуменията и след това да се вземе решение."

Русия преустанови участието си в споразумението заради нападението срещу военноморското пристанище Севастопол, но се върна към сделката в сряда и обеща, че дори ако се оттегли отново, няма да попречи на доставките от Украйна за Турция.