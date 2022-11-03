Лавров призовава ООН да помогне за облекчаване на износа на руски храни и торове

Руският външен министър Сергей Лавров по време на своето посещение в йорданската столица Аман призова Организацията на обединените нации, която е посредник в сделката за износ на зърно от украинските пристанища, да помогне за изпълнението на частите от сделката, предназначени да облекчат руския износ на храни и торове, предава Ройтерс.
В сряда Русия поднови участието си в инициативата след четиридневно прекъсване, облекчавайки натиска върху цените на храните и разсейвайки страховете от подновяване на глобалната хранителна криза.
Споразумението трябва да изтече на 19 ноември и Москва даде да се разбере, че иска да се направи повече, за да се гарантира, че може да изнася собствената си продукция от храни и торове на фона на западните санкции, наложени заради войната в Украйна.
"Все още не виждаме резултати по отношение на втория аспект: премахването на пречките пред износа на руски торове и зърно", каза външният министър Сергей Лавров на пресконференция със своя йордански колега.
"Отново призовахме генералния секретар на ООН да гарантира, че ще изпълни задълженията, които е приел по собствена инициатива", добави Лавров. "Той каза, че ситуацията трябва да бъде разрешена "в много близко бъдеще"".
"Ако говорим за въпросните обеми торове и зърно, то тези обеми от руска страна са несравнимо по-големи, отколкото от украинска страна," заяви Лавров.
Руският селскостопански износ не попада изрично в санкциите, наложени от Съединените щати, Европейския съюз и други, но Москва твърди, че е силно възпрепятстван от ограниченията, наложени на нейния финансов, логистичен и застрахователен сектор.
Инициативата - с посредничеството на Турция и ООН - беше договорена през юли за 120 дни.
Запитан в четвъртък дали решението на Русия да се върне към сделката означава, че е готова да се съгласи на удължаване, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза: "Не, не означава това".
"Необходимо е да се оцени... как се изпълняват всички аспекти на сделката, всички параметри на споразуменията и след това да се вземе решение."
Русия преустанови участието си в споразумението заради нападението срещу военноморското пристанище Севастопол, но се върна към сделката в сряда и обеща, че дори ако се оттегли отново, няма да попречи на доставките от Украйна за Турция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пеци
14:38 03.11.2022
2 Северноазиатска африка
14:43 03.11.2022
3 северна нигерия
14:45 03.11.2022
4 шушанка
14:46 03.11.2022
5 Хмхмхмхмх
...Международно-правовые санкции
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Междунаро́дно-правовы́е са́нкции — коллективные или односторонние принудительные меры (санкции), применяемые государствами или международными организациями к государству, нарушившему нормы международного права1. Тук пише същото;0 ...Главная arrow Право arrow Международно-правовое понятие агрессии и ответственность за нее Виды и формы международной ответственности государств за агрессию
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Коментиран от #9
14:48 03.11.2022
6 Хмхмхмхмхм
Применение этого термина в значении принудительных мер, предпринимаемых в ответ на международные правонарушения, утверждается в период, когда стал формироваться принцип преступности агрессивной войны и когда в лице Лиги Наций начинает действовать международная организация, наделенная функцией принуждения. В докладах и резолюциях Лиги Наций термином «санкция» обозначались предусмотренные ст. 16 ее Устава принудительные меры, подлежащие применению всеми государствами-членами этой организации против государства, совершившего акт войны вопреки предписаниям Устава. В результате понятие международно-правовых санкций получает необычайно широкую трактовку. Некоторые юристы-международники, отстаивавшие идею уголовной ответственности государства за наиболее тяжкие международные правонарушения, стали рассматривать указанные принудительные меры как особую форму ответственности государства-правонарушителя, поскольку такие меры выходят за рамки простого возмещения и применяются в централизованном порядке... В современном международном праве под санкциями следует, прежде всего, понимать принудительные меры, предпринимаемые Советом Безопасности ООН в соответствии с главой
14:50 03.11.2022
7 Хмхмхмхмхм
Применение этого термина в значении принудительных мер, предпринимаемых в ответ на международные правонарушения, утверждается в период, когда стал формироваться принцип преступности агрессивной войны и когда в лице Лиги Наций начинает действовать международная организация, наделенная функцией принуждения. В докладах и резолюциях Лиги Наций термином «санкция» обозначались предусмотренные ст. 16 ее Устава принудительные меры, подлежащие применению всеми государствами-членами этой организации против государства, совершившего акт войны вопреки предписаниям Устава. В результате понятие международно-правовых санкций получает необычайно широкую трактовку. Некоторые юристы-международники, отстаивавшие идею уголовной ответственности государства за наиболее тяжкие международные правонарушения, стали рассматривать указанные принудительные меры как особую форму ответственности государства-правонарушителя, поскольку такие меры выходят за рамки простого возмещения и применяются в централизованном порядке... В современном международном праве под санкциями следует, прежде всего, понимать принудительные меры, предпринимаемые Советом Безопасности ООН в соответствии с главой
14:51 03.11.2022
8 Хмхмхмхмхм
Санкции, не связанные с использованием вооруженных сил, могут включать полный или частичный перерыв экономических отношении, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения и связи, а также разрыв дипломатических отношений (ст. 41 Устава ООН).
14:52 03.11.2022
9 Неееее
До коментар #5 от "Хмхмхмхмх":Няма санкции на селско стопанската продукция. Дори тук го пише. Но тъй като се изнася за Африка... Правят им проблем. Спират корабите, държат ги по европейските пристанища... Сиреч в Африка да настъпи тотален глад и африканците да пометат Европа! Евролидерите работят срещу европейските народи.
14:54 03.11.2022
10 Фондация "Костя Копейкин"
14:55 03.11.2022
11 PУCCКИЙ НЕМОГЛИК ♿
15:10 03.11.2022
12 БОЛШЕВИК
15:34 03.11.2022