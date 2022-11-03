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Лавров призовава ООН да помогне за облекчаване на износа на руски храни и торове
  Тема: Украйна

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Лавров призовава ООН да помогне за облекчаване на износа на руски храни и торове

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Сергей Лавров по време на своето посещение в йорданската столица Аман призова ООН да помогне за изпълнението на частите от сделката, предназначени да облекчат руския износ на храни и торове

Лавров призовава ООН да помогне за облекчаване на износа на руски храни и торове - 1
Снимка: БГНЕС
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров по време на своето посещение в йорданската столица Аман призова Организацията на обединените нации, която е посредник в сделката за износ на зърно от украинските пристанища, да помогне за изпълнението на частите от сделката, предназначени да облекчат руския износ на храни и торове, предава Ройтерс.

В сряда Русия поднови участието си в инициативата след четиридневно прекъсване, облекчавайки натиска върху цените на храните и разсейвайки страховете от подновяване на глобалната хранителна криза.

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Споразумението трябва да изтече на 19 ноември и Москва даде да се разбере, че иска да се направи повече, за да се гарантира, че може да изнася собствената си продукция от храни и торове на фона на западните санкции, наложени заради войната в Украйна.

"Все още не виждаме резултати по отношение на втория аспект: премахването на пречките пред износа на руски торове и зърно", каза външният министър Сергей Лавров на пресконференция със своя йордански колега.

"Отново призовахме генералния секретар на ООН да гарантира, че ще изпълни задълженията, които е приел по собствена инициатива", добави Лавров. "Той каза, че ситуацията трябва да бъде разрешена "в много близко бъдеще"".

"Ако говорим за въпросните обеми торове и зърно, то тези обеми от руска страна са несравнимо по-големи, отколкото от украинска страна," заяви Лавров.

Руският селскостопански износ не попада изрично в санкциите, наложени от Съединените щати, Европейския съюз и други, но Москва твърди, че е силно възпрепятстван от ограниченията, наложени на нейния финансов, логистичен и застрахователен сектор.

Инициативата - с посредничеството на Турция и ООН - беше договорена през юли за 120 дни.

Запитан в четвъртък дали решението на Русия да се върне към сделката означава, че е готова да се съгласи на удължаване, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза: "Не, не означава това".

"Необходимо е да се оцени... как се изпълняват всички аспекти на сделката, всички параметри на споразуменията и след това да се вземе решение."

Русия преустанови участието си в споразумението заради нападението срещу военноморското пристанище Севастопол, но се върна към сделката в сряда и обеща, че дори ако се оттегли отново, няма да попречи на доставките от Украйна за Турция.


Йордания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеци

    9 4 Отговор
    ООН тотално ви е отсвирило. Светът не иска да има нищо общо с фашистка страна.Правете бартер с Иран и С.Корея за оръжия, щото вашите привършват или са "безаналогови"

    14:38 03.11.2022

  • 2 Северноазиатска африка

    9 3 Отговор
    Взеха да се молят някой да им купува суровини и продукти ... Разпада на РФ е в ход !

    14:43 03.11.2022

  • 3 северна нигерия

    4 2 Отговор
    Нещо главния министър тръгнал да се моли щото денгите свършват :) Ех колко е хубав живота в Северен Казахстан

    14:45 03.11.2022

  • 4 шушанка

    3 2 Отговор
    Най-обичам коцето копейков и истерически парк - истенски патреоте!

    14:46 03.11.2022


  • 5 Хмхмхмхмх

    1 3 Отговор
    Миии- НЕ, НЯМА да стане, защото са ви наложени САНКЦИИ, а САНКЦИИТЕ СА ИЗРАЗ НА МЕЖДУНАРОДНОПРАВНАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО РУСИЯ НОСИ, КАТО АГРЕСОР В УКРАЙНА. ТЕЗИ САНКЦИИ СА ЧАСТ ОТ НАКАЗАНИЕТО НА РУСИЯ ЗАТОВА, ЧЕ ЗАПОЧНА И ВОДИ РУСКА ЗАВОЕВАТЕЛНА ВОЙНА В УКРАЙНА С ЦЕЛ УНИЩОЖАВАНЕТО НА УКРАИНСКАТА ДЪРЖАВНОСТ, ТЕРИТОРИЯ И НАЦИЯ. Ето го и доказателството-
    ...Международно-правовые санкции
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
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    Междунаро́дно-правовы́е са́нкции — коллективные или односторонние принудительные меры (санкции), применяемые государствами или международными организациями к государству, нарушившему нормы международного права1. Тук пише същото;0 ...Главная arrow Право arrow Международно-правовое понятие агрессии и ответственность за нее Виды и формы международной ответственности государств за агрессию
    Появление в международном праве принципа запрещения агрессивной войны, а позднее и принципа неприменения силы, внесло коренные изменения в институт международно-правовой ответственности государства.
    «Вместо равноправной стороны в войне государство, развязавшее вооруженный конфликт, стало признаваться агрессором, - пишет Ю.М. Рыбаков, - то есть стороной, совершившей тягчайшее нарушение международного права, а государство, подвергшееся нападению, стало жертвой агрессии» Рыбаков М.Ю. Вооруженная агрессия - тягчайшее международное преступление. - М.: «Юрист», 2009..Соответственно характеру причиняемого м

    Коментиран от #9

    14:48 03.11.2022

  • 6 Хмхмхмхмхм

    0 3 Отговор
    И още- В старом международном праве термином «санкция» обозначали формы ответственности, как правило, «не выходящие за рамки простого возмещения или удовлетворения» Буланенков В.Т., Ильин Ю.Д. К разработке международно-правового определения агрессии. -- «Советское государство и право», 1974, № 2, с.78..
    Применение этого термина в значении принудительных мер, предпринимаемых в ответ на международные правонарушения, утверждается в период, когда стал формироваться принцип преступности агрессивной войны и когда в лице Лиги Наций начинает действовать международная организация, наделенная функцией принуждения. В докладах и резолюциях Лиги Наций термином «санкция» обозначались предусмотренные ст. 16 ее Устава принудительные меры, подлежащие применению всеми государствами-членами этой организации против государства, совершившего акт войны вопреки предписаниям Устава. В результате понятие международно-правовых санкций получает необычайно широкую трактовку. Некоторые юристы-международники, отстаивавшие идею уголовной ответственности государства за наиболее тяжкие международные правонарушения, стали рассматривать указанные принудительные меры как особую форму ответственности государства-правонарушителя, поскольку такие меры выходят за рамки простого возмещения и применяются в централизованном порядке... В современном международном праве под санкциями следует, прежде всего, понимать принудительные меры, предпринимаемые Советом Безопасности ООН в соответствии с главой

    14:50 03.11.2022

  • 7 Хмхмхмхмхм

    0 3 Отговор
    И още- В старом международном праве термином «санкция» обозначали формы ответственности, как правило, «не выходящие за рамки простого возмещения или удовлетворения» Буланенков В.Т., Ильин Ю.Д. К разработке международно-правового определения агрессии. -- «Советское государство и право», 1974, № 2, с.78..
    Применение этого термина в значении принудительных мер, предпринимаемых в ответ на международные правонарушения, утверждается в период, когда стал формироваться принцип преступности агрессивной войны и когда в лице Лиги Наций начинает действовать международная организация, наделенная функцией принуждения. В докладах и резолюциях Лиги Наций термином «санкция» обозначались предусмотренные ст. 16 ее Устава принудительные меры, подлежащие применению всеми государствами-членами этой организации против государства, совершившего акт войны вопреки предписаниям Устава. В результате понятие международно-правовых санкций получает необычайно широкую трактовку. Некоторые юристы-международники, отстаивавшие идею уголовной ответственности государства за наиболее тяжкие международные правонарушения, стали рассматривать указанные принудительные меры как особую форму ответственности государства-правонарушителя, поскольку такие меры выходят за рамки простого возмещения и применяются в централизованном порядке... В современном международном праве под санкциями следует, прежде всего, понимать принудительные меры, предпринимаемые Советом Безопасности ООН в соответствии с главой

    14:51 03.11.2022

  • 8 Хмхмхмхмхм

    0 3 Отговор
    В современном международном праве под санкциями следует, прежде всего, понимать принудительные меры, предпринимаемые Советом Безопасности ООН в соответствии с главой VII Устава ООН в отношении государства, совершившего агрессию или какое-либо иное серьезное международное правонарушение, и которые направлены на восстановление международного мира и безопасности. В целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности Устав ООН предусматривает два вида международных санкций: санкции, не связанные с использованием вооруженных сил (ст. 41), и военные санкции (ст. 42). Оба вида международных санкций являются обязательными для всех государств - членов Организации Объединенных Наций.

    Санкции, не связанные с использованием вооруженных сил, могут включать полный или частичный перерыв экономических отношении, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения и связи, а также разрыв дипломатических отношений (ст. 41 Устава ООН).

    14:52 03.11.2022

  • 9 Неееее

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хмхмхмхмх":

    Няма санкции на селско стопанската продукция. Дори тук го пише. Но тъй като се изнася за Африка... Правят им проблем. Спират корабите, държат ги по европейските пристанища... Сиреч в Африка да настъпи тотален глад и африканците да пометат Европа! Евролидерите работят срещу европейските народи.

    14:54 03.11.2022

  • 10 Фондация "Костя Копейкин"

    1 2 Отговор
    Тия май яко закъсаха !? Дали ще има копейки за фондацията ?

    14:55 03.11.2022

  • 11 PУCCКИЙ НЕМОГЛИК ♿

    2 1 Отговор
    Дреме му на някой за пропаднала и бедна Русия.....колкото за Бангладеш 😆😆😆

    15:10 03.11.2022

  • 12 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор
    Руснаците продават газ на индийците и мислят, че с рупии Русия ще хранят.... Няма ги вече евраците

    15:34 03.11.2022