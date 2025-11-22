Новини
22 ноември 1963 г. Убийството на Кенеди ВИДЕО + СНИМКИ

22 Ноември, 2025 03:19

22 ноември 1963 г. Убийството на Кенеди ВИДЕО + СНИМКИ

В 14,38 ч., точно преди самолетът да излети за Вашингтон, Хюс заклева Линдън Джонсън като 36-тия президент на САЩ

22 ноември 1963 г. Убийството на Кенеди ВИДЕО + СНИМКИ - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 22 ноември 1963 г. в 12:30 ч. местно време в „Дийли Плаза“, град Далас, щата Тексас, САЩ снайперист стреля по 35-ия президент Джон Кенеди, докато пътува с жена си Жаклин, губернатора на Тексас Джон Конъли и съпругата му Нели Конъли, придружени от президентския конвой.

10-месечното разследване на комисията "Уорън" между 1963 и 1964 г. установява, че Президентът е убит от Лий Харви Осуалд, който е действал сам, и че Джак Руби също действа сам, когато убива Осуалд, преди да се яви пред съд. Въпреки това, анкети правени между 1966 и 2004 година показват, че до 80% от Американците подозират, че това е правителствено прикритие.

Колата на президента, специално изработен открит Линкълн Континентал от 1961 г., била снабдена с футуристичен пластмасов балон, който щял да предпазва возещите се в случай на дъжд и същевременно позволявал на хората покрай пътя да хвърлят добър поглед върху техния елегантен президент и прекрасната му съпруга. Но времето било хубаво и балонът бил махнат. Пластмасата така или иначе не била бронирана.

След лимузината на президента се движел един Кадилак от 1955 г., който превозвал осем въоръжени агенти – четирима вътре и четирима на страничните стъпала.

Следваща в колоната била колата на вицепрезидента, четиривратен открит Линкълн, в който се возели Джонсън, сенатор Ярбъроу и един агент от Тайните служби. Шофьорът бил един патрулиращ полицай от Тексас. Зад автомобила на Джонсън идвала една кола, карана от един полицай от Далас, при който се возели още трима агенти и асистентът на Джонсън Клифтън Гартър.

Останалата част от кортежа включвала пет коли, превозващи кмета на Далас и още петима даласки политици; лекарят на президента, адмирал Джордж Бъркли; автомобили на телефонната компания и Уестърн Юниън; комуникационната кола на Белия дом; три коли с фотографи от пресата; един бус за служители от Белия дом и два буса с журналисти.

Кортежът се затварял от една кола на даласката полиция и още три мотоциклета.

Точно в 12,30 часа прогърмели изстрели от пушка.

Според Комисията Уорън, един куршум минал през шията на президента. Последвал втори, смъртоносен куршум, който разбива дясната страна на черепа му. Конали бил ранен в гърба, дясната част на гърдите, дясната китка и лявото бедро.

Агентите от Тайните служби се втурнали към лимузината. Джаки Кенеди крещяла: „О, Боже мой, застреляха съпруга ми! Обичам те, Джак!“.

В президентската кола агент Келерман докладвал за случилото се по радиостанцията на началника на полицията Къри, който повел колоната със страшна скорост към болница Паркланд, намираща се на 6 км. разстояние. За президента, разбира се, нямало надежда за спасение. Той е обявен за мъртъв 30 минути след стрелбата. Конали бил подложен на спешна операция и оцелял.

В 14,15 ч. тялото на Кенеди вече било натоварено в ковчег на Еър Форс 1, за да бъде върнато във Вашингтон.

В 14,38 ч., точно преди самолетът да излети за Вашингтон, Хюс заклева Линдън Джонсън като 36-тия президент на САЩ.


САЩ
Оценка 2.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 17 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ за ПОЛЕЗНАТА ИСТОРИЧЕСКА информация господин МИХАЙЛОВ

    Коментиран от #5, #6

    04:35 22.11.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Заради побъркания зелен чорап стефанянев

    8 8 Отговор
    Намразих тоя кенеди

    05:11 22.11.2022

  • 4 Тръмп

    10 11 Отговор
    КГБ! Лий Харви Осуалд преминал през школата на КГБ, със любезното съдействие на Коза Ностра, за загубените имоти в Куба.

    Коментиран от #13, #16

    06:01 22.11.2022

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 10 Отговор
    господин МИХАЙЛОВ БЛАГОДАРЯ

    Коментиран от #8

    06:33 22.11.2022

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атлантик плюс

    8 11 Отговор
    Разбира се, че Русия стои зад всичко това.

    06:43 22.11.2022

  • 10 РЕАЛИСТ

    9 6 Отговор
    Ли Харви не е криел, че иска да застреля президента. Бил е горещ картоф за СССР и те го пращат в Куба. Кубинците и тв не искат да се забъркват с него и заминава за Мексико. Никой не знае, как от Мексико се озовава обратно в САЩ и ме в ли бил под наблюдение на ФВР, човек емигрирал в СССР по политически причини. Почва работа в склада в Далас, покрай който ще премине кортежа на президента. Как е знаел това предварително?

    06:57 22.11.2022

  • 11 РЕАЛИСТ

    15 0 Отговор
    Джаки Кенеди крещяла " Обичам те Джак" Ма всички кадри се вижда, че тя се е сковала от страх и пълзи към багажника на лимузината. Нормално е в такава ситуация, да не знаеш какво правиш, но после почнаха , да измислят небивалици.

    07:02 22.11.2022

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ОМБРЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    ТРАФИК АЛКОХОЛ че и НАРКОЗАВИСИМ

    07:24 22.11.2022

  • 14 Абе

    22 1 Отговор
    Тоя си го свитнаха неговите хора. Обикновено след 50 години краварите разсекретяват и най тежките случай. Тук обаче още са затворени секретните резултати.

    07:29 22.11.2022

  • 15 Ммм...да

    28 2 Отговор
    Кенеди е застрелян от три различни страни.Това с Осуалд е скалъпена история.Една от версиите е,че мафията си отмащава,защото Боби Кенеди който е главен прокурор ги мачка на всички нива.Благодарение на тях Кенеди и избран за президент.Разбира се,че Америка не може да признае такъв позорен факт.Великите САЩ ,безпомощтни пред мафията !!!

    Коментиран от #18

    07:41 22.11.2022

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп":

    Направо в школата на ИЗВЪНЗЕМНИТЕ трябва да е преминал, за да може за по-малко от 30 секунди ТРИ ПЪТИ да се ПРИЦЕЛИ И СТРЕЛЯ ТОЧНО в движеща се на над 300 метра мишена ‼️‼️‼️‼️

    07:51 22.11.2022

  • 17 Историк

    16 1 Отговор
    От тук започна възхода на Сорос...защо ли?

    08:21 22.11.2022

  • 18 Атина Палада

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ммм...да":

    Най правдоподобната версия според мен е, че Кенеди посегна на ФЕД, започна да печати свои долари, на американската държава... Не случайно вицепрезидента Линдън Джонсън още не положил клетва като президент спира печатенето на новите долари и връща правата на ФЕД. А долари те на Кенеди са изтеглени от пазара.

    10:43 22.11.2022