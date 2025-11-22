22 ноември 1963 г. Убийството на Кенеди ВИДЕО + СНИМКИ

На 22 ноември 1963 г. в 12:30 ч. местно време в „Дийли Плаза“, град Далас, щата Тексас, САЩ снайперист стреля по 35-ия президент Джон Кенеди, докато пътува с жена си Жаклин, губернатора на Тексас Джон Конъли и съпругата му Нели Конъли, придружени от президентския конвой.

10-месечното разследване на комисията "Уорън" между 1963 и 1964 г. установява, че Президентът е убит от Лий Харви Осуалд, който е действал сам, и че Джак Руби също действа сам, когато убива Осуалд, преди да се яви пред съд. Въпреки това, анкети правени между 1966 и 2004 година показват, че до 80% от Американците подозират, че това е правителствено прикритие.

Колата на президента, специално изработен открит Линкълн Континентал от 1961 г., била снабдена с футуристичен пластмасов балон, който щял да предпазва возещите се в случай на дъжд и същевременно позволявал на хората покрай пътя да хвърлят добър поглед върху техния елегантен президент и прекрасната му съпруга. Но времето било хубаво и балонът бил махнат. Пластмасата така или иначе не била бронирана.

След лимузината на президента се движел един Кадилак от 1955 г., който превозвал осем въоръжени агенти – четирима вътре и четирима на страничните стъпала.

Следваща в колоната била колата на вицепрезидента, четиривратен открит Линкълн, в който се возели Джонсън, сенатор Ярбъроу и един агент от Тайните служби. Шофьорът бил един патрулиращ полицай от Тексас. Зад автомобила на Джонсън идвала една кола, карана от един полицай от Далас, при който се возели още трима агенти и асистентът на Джонсън Клифтън Гартър.

Останалата част от кортежа включвала пет коли, превозващи кмета на Далас и още петима даласки политици; лекарят на президента, адмирал Джордж Бъркли; автомобили на телефонната компания и Уестърн Юниън; комуникационната кола на Белия дом; три коли с фотографи от пресата; един бус за служители от Белия дом и два буса с журналисти.

Кортежът се затварял от една кола на даласката полиция и още три мотоциклета.

Точно в 12,30 часа прогърмели изстрели от пушка.

Според Комисията Уорън, един куршум минал през шията на президента. Последвал втори, смъртоносен куршум, който разбива дясната страна на черепа му. Конали бил ранен в гърба, дясната част на гърдите, дясната китка и лявото бедро.

Агентите от Тайните служби се втурнали към лимузината. Джаки Кенеди крещяла: „О, Боже мой, застреляха съпруга ми! Обичам те, Джак!“.

В президентската кола агент Келерман докладвал за случилото се по радиостанцията на началника на полицията Къри, който повел колоната със страшна скорост към болница Паркланд, намираща се на 6 км. разстояние. За президента, разбира се, нямало надежда за спасение. Той е обявен за мъртъв 30 минути след стрелбата. Конали бил подложен на спешна операция и оцелял.

В 14,15 ч. тялото на Кенеди вече било натоварено в ковчег на Еър Форс 1, за да бъде върнато във Вашингтон.

В 14,38 ч., точно преди самолетът да излети за Вашингтон, Хюс заклева Линдън Джонсън като 36-тия президент на САЩ.