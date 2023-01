СNN: Украинските сили напускат Соледар

Снимачен екип на телевизионната компания Си Ен Ен съобщава от Соледар, че журналистите наблюдават организирано изтегляне на украинските войски от града. Журналистите се намират на около четири километра от Соледар, пише News.bg.

Според кореспондента на Си Ен Ен Бен Уедман, страните са продължили да водят ожесточени боеве през първата половина на петъчния следобед, след което са започнали да се появяват признаци за отстъпление на Въоръжените сили на Украйна, но това ставало организирано и без паника.

По-рано в петък руското министерство на отбраната съобщи за превземането на Соледар, но към този момент нямаше независимо потвърждение на тази информация. Въпреки това дори и сега няма официални изявления от украинска страна. Киев многократно е заявявал, че информацията на руската страна за превземането на града не отговаря на истината.

Сергей Череватий, представител на Източната група на въоръжените сили на Украйна, заяви по-рано, че въоръжените сили на Украйна все още са в града.

"В самия град се водят боеве, информацията, че украинските сили са напуснали Соледар, не е вярна, водят се боеве. Не съобщаваме подробности, за да не разкрием тактическата позиция на нашите бойци. Вражеските сили надделяват, защото са хвърлили в тази посока максимална сила. Но нашите сили все още се бият в самия град", казва Череватий.

According to #Soledar as of this morning from Deep State: judging by the geo-located videos, the Armed Forces of #Ukraine 🇺🇦 retreated from the urban area to avoid bloody urban battles and retreated to the railway station "Sol" to the prepared lines of defense #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/MPjOvoLQhq