Повечето германци не вярват, че срещата Тръмп-Путин ще доведе до примирие в Украйна

Повечето германци не вярват, че срещата Тръмп-Путин ще доведе до примирие в Украйна

14 Август, 2025 11:24

84% от запитаните са скептични, а мненията за териториални отстъпки от страна на Киев са разделени

Повечето германци не вярват, че срещата Тръмп-Путин ще доведе до примирие в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повечето германци гледат скептично на утрешната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която ще се проведе в американския щат Аляска. Това показва проучване, направено по поръчка на германската обществена телевизия ZDF, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Едва 13% от анкетираните смятат, че Тръмп ще успее да постигне примирие във войната в Украйна, докато 84% са на противоположното мнение.

Само 14% вярват, че Путин има искрен интерес от сключване на трайно примирие, а 82% отхвърлят тази възможност. Девет от всеки десет участници в анкетата смятат, че прякото участие на Украйна е от съществено значение за постигането на трайно прекратяване на огъня.

Мненията за евентуални териториални отстъпки от страна на Киев са разделени: 42% подкрепят идеята Украйна да се откаже от част от териториите под руски контрол, ако това сложи край на конфликта, докато 45% смятат, че страната трябва да продължи да се бори за възстановяване на контрола над окупираните области.

Проучването е проведено по телефона и онлайн сред 1370 пълнолетни граждани с право на глас в периода 11-13 август.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Източна ромелия

    27 5 Отговор
    А и повечето германци нямат доверие на Мерц и новата светофарна коалиция

    Коментиран от #7

    11:32 14.08.2025

  • 2 Красимир Петров

    12 4 Отговор
    И аз вярвам,че двамата най-силни в света ще договорят мир.

    Коментиран от #25

    11:33 14.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 14 Отговор
    Комунизма ако беше добре, сега Русия щеше да е комунистическа държава.

    Коментиран от #40

    11:34 14.08.2025

  • 4 Българин

    8 19 Отговор
    Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    11:37 14.08.2025

  • 5 Германски експерт

    20 1 Отговор
    "Това показва проучване, направено по поръчка на германската обществена телевизия ZDF, предаде ДПА, цитирана от БТА."

    Проучване "поръчано и платено" от....

    Познато ли ви звучи?

    Коментиран от #14

    11:37 14.08.2025

  • 6 Гражданин

    18 6 Отговор
    Дайте на Путин това което иска защото УКрайна ще остане без хора.

    Коментиран от #10, #51, #53

    11:38 14.08.2025

  • 7 Оди у

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Източна ромелия":

    Русиа.

    11:38 14.08.2025

  • 8 Наблюдател

    18 4 Отговор
    Уплаших се когато чух от обикновени германци да казват:
    - Украинците се бият заради нас с руснаците, защитавайки нашите ценности и демокрация!

    Реваншизъм се крие зад всяка фалшива усмивка.
    "Ще си изгорим двореца, за да изгори плевнята на Русия, щото победи фашистките ни предци"

    11:38 14.08.2025

  • 9 Българин

    14 6 Отговор
    След като Путин успя да върне Аляска и Украйна в Русия, и подчини цяла Европа, той ще остане в историята като най-великият Руски Лидер!

    Коментиран от #15

    11:38 14.08.2025

  • 10 Хаймърс

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Гражданин":

    Даваме му .

    11:39 14.08.2025

  • 13 ти да видиш

    17 4 Отговор
    Германците са лицемерни реваншисти!

    11:41 14.08.2025

  • 14 Българин

    8 18 Отговор

    До коментар #5 от "Германски експерт":

    Ние българите по принцип мразм руснаците.

    Коментиран от #17, #33

    11:42 14.08.2025

  • 15 и като се

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    събуди какво друго сънува да кажеш.....

    11:42 14.08.2025

  • 16 Няма такъв народ

    9 4 Отговор
    не само германците мислят така ....много други също.

    11:43 14.08.2025

  • 18 Дух

    2 12 Отговор
    Ние Румънците по принцип изпитваме непоносимост и ненавист към българите

    11:44 14.08.2025

  • 20 Руските лъжи

    7 15 Отговор
    Видях във фейсбук копейки да разпространяват видеоклип с военното престъпление от началото на годината на руски войници, които с перверзна жестокост и наслада разстреляха шестима безпомощни украински пленници. Към клипа обаче копейките написали и представят, че това са украинци, които избиват други украинци, задето искали, да се предадат на руснаците и дежурните глупости какви зверове, нацисти и фашисти, видиш ли, били украинците. Представяте ли си каква долнопробна руска пропаганда. И това го харесали над три хиляди души, и го споделили няколко стотин, които явно не знаят за случая и дори не разпознават кой какви униформи носи. Така действа руската лъжлива и долна пропаганда. Приписва всички свои престъпления на другите. Опростачването и оскотяването е жестоко.

    Коментиран от #26, #31

    11:46 14.08.2025

  • 21 Ветеран от Протеста

    10 2 Отговор
    Нали си говорят по телефона двамата...Какво повече ще си кажат ,като се срещнат ???Чист театър е тва нещо !!!

    11:49 14.08.2025

  • 22 не е нужно да си германец

    10 2 Отговор
    за да прозреш, че това е само PR среща.

    11:49 14.08.2025

  • 23 Кривоверен алкаш

    3 14 Отговор
    и правилно мислят,не са зомбирана нация като крепостните...Чета изискванията на Русия и никъде не видях отстъпки...някой да видя нещо друго.

    Коментиран от #37

    11:49 14.08.2025

  • 24 То и самият Тръмп

    11 6 Отговор
    не си вярва! За това вече търси оправдания за неуспеха си, а слугите му изработва спешна стратегия как провалът на преговорите да бъде използван така, че Тръмп да си умие ръцете , като един съвременен Пилат. ЕС и Украйна ще трябва да се справят сами! И ще го направят! Всяко зло- за добро!

    11:50 14.08.2025

  • 25 Си Дзин

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Така ли мислиш? Грешиш за мира, те правят само войни, двамата най-силни само според теб

    11:50 14.08.2025

  • 26 Крали Марко

    5 9 Отговор

    До коментар #20 от "Руските лъжи":

    После ще вдигнат паметници на руските нацисти да им слагат цветя Окупираните!!!

    11:51 14.08.2025

  • 27 политкоректен

    6 11 Отговор
    Всяка сутрин се събуждам с усмивка и благодарен на Бога, че не съм се родил руснак.

    Коментиран от #30, #32

    11:51 14.08.2025

  • 28 Я пък тоя

    11 3 Отговор
    Какъв мир, какви 5 лева!? Бой до последния украинец!

    11:53 14.08.2025

  • 29 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    Повечето германци са идиоти с промити мозъци от управлявали ги и все управляващи ционисти ,Германия беше и няма оправяне

    11:54 14.08.2025

  • 33 Ти пък

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Точно да кажеш, че си българин...
    Кощунство!!!

    Коментиран от #50

    11:56 14.08.2025

  • 34 и аз не вярвам.

    3 7 Отговор
    че среща на един и.д.и.о.т с един. л.у.д може да донесе нещо добро.

    11:56 14.08.2025

  • 36 !!!?

    9 9 Отговор
    Германците знаят най-добре какво означава Хитлер...,а за тях Путлер е просто един прероден Хитлер !!!?

    Коментиран от #43

    12:00 14.08.2025

  • 37 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кривоверен алкаш":

    Зомбирана е само оная част от раменете ти нагоре.

    Коментиран от #38

    12:01 14.08.2025

  • 38 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    моята си е добре,но твоята е за четири крака...не за два..

    Коментиран от #39

    12:05 14.08.2025

  • 39 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Кривоверен алкаш":

    Със това име"Кривоверен алкаш" явно много ти е добре главата.

    12:15 14.08.2025

  • 40 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    АКО на влашки е игла, но на румънски е губерка

    12:19 14.08.2025

  • 41 Ха ХаХа

    4 2 Отговор
    88% от немците нямат доверие на Мерц.А наркоманът търси помощ от него.....

    12:20 14.08.2025

  • 42 Факти

    3 2 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #49

    12:21 14.08.2025

  • 46 !!!?

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ъхъ ъхъ":

    Лагерите ГУЛАГ на Сталин, днес Путлер ги нарича "руски мир"...!

    Коментиран от #48

    12:26 14.08.2025

  • 47 Договорите

    5 2 Отговор
    Които разделят страната ни са Берлински Ньойски,Парижки.
    Московски има ли ?

    12:28 14.08.2025

  • 48 Спокойно

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "!!!?":

    Тангото е бавно.
    Тунгусите те чакат....

    12:29 14.08.2025

  • 49 тро лски про стотии

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    не ти ли писна да пействаш тази тро лска партенка?

    12:31 14.08.2025

  • 50 пиночет

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ти пък":

    Ние българите също като Путин, смятаме руснаците за добитък!

    Коментиран от #52

    12:36 14.08.2025

  • 51 володя

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гражданин":

    Що бе? Къде отиват украинците? Да не би някой да е нападнал Украйна и да е убил 1,7 млн украинци, на тяханата родна земя?

    Коментиран от #54

    12:39 14.08.2025

  • 52 Възpожденец 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "пиночет":

    „Да се управлява Русия не е сложно, но съвършенно безполезно“. (Император Александър II)

    „Ако Русия се провали в дън земя, това няма да бъде никаква загуба, нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството“. (Тургенев).

    „Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).

    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).

    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).

    „Руският морал не е човешки морал”. (Александър Куприн).

    „Нужно е да живееш в тази пустиня, която наричат Русия, за да почувстваш цялата свобода на живот в другите страни на Европа. (Едвард Радзински).

    12:43 14.08.2025

  • 53 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гражданин":

    Аз искам и малките украински момченца, проблема е, че след това ме болят задните части!

    12:43 14.08.2025

  • 54 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "володя":

    Не е вярно , чат БОТ !Наркоса, каза че са убити само 30 000 укри досега! Не е платил нищо, дори на техните роднини:) има да си взима още 6000 дълбоко замразени от Курск.

    12:44 14.08.2025

  • 55 5678

    0 0 Отговор
    Дреме му на батко ти Тръмп какво мислят немците за тая среща, а за Путин е излишно и да се казва. Единият ще каже - дай малко да разработим тия ресурси в Сибир, на ти тая Украйна...
    Вярно е, че Европа имаше много заводи и мощности в Русия и ги изтегли заради войната, но никой не им е виновен, сами си го направиха. А американците си продължават търговията с Русия и Китай, колкото и да не им се вярва на много хора. Всичко и винаги е било търговия и ресурси, войната е за разпределението им. Европа може да пищи колкото иска. Факт е, че европейски лидери няма изобщо да се домогнат до среща с Тръмп и Путин, само Зеленски ще бъде третият човек на по-късен етап. Толкова за влиянието на тая Европа...

    12:54 14.08.2025

