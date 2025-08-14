Повечето германци не вярват, че срещата Тръмп-Путин ще доведе до примирие в Украйна

Повечето германци гледат скептично на утрешната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която ще се проведе в американския щат Аляска. Това показва проучване, направено по поръчка на германската обществена телевизия ZDF, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Едва 13% от анкетираните смятат, че Тръмп ще успее да постигне примирие във войната в Украйна, докато 84% са на противоположното мнение.

Само 14% вярват, че Путин има искрен интерес от сключване на трайно примирие, а 82% отхвърлят тази възможност. Девет от всеки десет участници в анкетата смятат, че прякото участие на Украйна е от съществено значение за постигането на трайно прекратяване на огъня.

Мненията за евентуални териториални отстъпки от страна на Киев са разделени: 42% подкрепят идеята Украйна да се откаже от част от териториите под руски контрол, ако това сложи край на конфликта, докато 45% смятат, че страната трябва да продължи да се бори за възстановяване на контрола над окупираните области.

Проучването е проведено по телефона и онлайн сред 1370 пълнолетни граждани с право на глас в периода 11-13 август.