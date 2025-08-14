Повечето германци не вярват, че срещата Тръмп-Путин ще доведе до примирие в Украйна

Повечето германци гледат скептично на утрешната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която ще се проведе в американския щат Аляска. Това показва проучване, направено по поръчка на германската обществена телевизия ZDF, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Едва 13% от анкетираните смятат, че Тръмп ще успее да постигне примирие във войната в Украйна, докато 84% са на противоположното мнение.
Само 14% вярват, че Путин има искрен интерес от сключване на трайно примирие, а 82% отхвърлят тази възможност. Девет от всеки десет участници в анкетата смятат, че прякото участие на Украйна е от съществено значение за постигането на трайно прекратяване на огъня.
Мненията за евентуални териториални отстъпки от страна на Киев са разделени: 42% подкрепят идеята Украйна да се откаже от част от териториите под руски контрол, ако това сложи край на конфликта, докато 45% смятат, че страната трябва да продължи да се бори за възстановяване на контрола над окупираните области.
Проучването е проведено по телефона и онлайн сред 1370 пълнолетни граждани с право на глас в периода 11-13 август.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Източна ромелия
Коментиран от #7
11:32 14.08.2025
2 Красимир Петров
Коментиран от #25
11:33 14.08.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #40
11:34 14.08.2025
4 Българин
11:37 14.08.2025
5 Германски експерт
Проучване "поръчано и платено" от....
Познато ли ви звучи?
Коментиран от #14
11:37 14.08.2025
6 Гражданин
Коментиран от #10, #51, #53
11:38 14.08.2025
7 Оди у
До коментар #1 от "Източна ромелия":Русиа.
11:38 14.08.2025
8 Наблюдател
- Украинците се бият заради нас с руснаците, защитавайки нашите ценности и демокрация!
Реваншизъм се крие зад всяка фалшива усмивка.
"Ще си изгорим двореца, за да изгори плевнята на Русия, щото победи фашистките ни предци"
11:38 14.08.2025
9 Българин
Коментиран от #15
11:38 14.08.2025
10 Хаймърс
До коментар #6 от "Гражданин":Даваме му .
11:39 14.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ти да видиш
11:41 14.08.2025
14 Българин
До коментар #5 от "Германски експерт":Ние българите по принцип мразм руснаците.
Коментиран от #17, #33
11:42 14.08.2025
15 и като се
До коментар #9 от "Българин":събуди какво друго сънува да кажеш.....
11:42 14.08.2025
16 Няма такъв народ
11:43 14.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дух
11:44 14.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Руските лъжи
Коментиран от #26, #31
11:46 14.08.2025
21 Ветеран от Протеста
11:49 14.08.2025
22 не е нужно да си германец
11:49 14.08.2025
23 Кривоверен алкаш
Коментиран от #37
11:49 14.08.2025
24 То и самият Тръмп
11:50 14.08.2025
25 Си Дзин
До коментар #2 от "Красимир Петров":Така ли мислиш? Грешиш за мира, те правят само войни, двамата най-силни само според теб
11:50 14.08.2025
26 Крали Марко
До коментар #20 от "Руските лъжи":После ще вдигнат паметници на руските нацисти да им слагат цветя Окупираните!!!
11:51 14.08.2025
27 политкоректен
Коментиран от #30, #32
11:51 14.08.2025
28 Я пък тоя
11:53 14.08.2025
29 Kaлпазанин
11:54 14.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ти пък
До коментар #14 от "Българин":Точно да кажеш, че си българин...
Кощунство!!!
Коментиран от #50
11:56 14.08.2025
34 и аз не вярвам.
11:56 14.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 !!!?
Коментиран от #43
12:00 14.08.2025
37 Хахахаха
До коментар #23 от "Кривоверен алкаш":Зомбирана е само оная част от раменете ти нагоре.
Коментиран от #38
12:01 14.08.2025
38 Кривоверен алкаш
До коментар #37 от "Хахахаха":моята си е добре,но твоята е за четири крака...не за два..
Коментиран от #39
12:05 14.08.2025
39 Хахахаха
До коментар #38 от "Кривоверен алкаш":Със това име"Кривоверен алкаш" явно много ти е добре главата.
12:15 14.08.2025
40 Ха ХаХа
До коментар #3 от "Последния Софиянец":АКО на влашки е игла, но на румънски е губерка
12:19 14.08.2025
41 Ха ХаХа
12:20 14.08.2025
42 Факти
Коментиран от #49
12:21 14.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 !!!?
До коментар #43 от "Ъхъ ъхъ":Лагерите ГУЛАГ на Сталин, днес Путлер ги нарича "руски мир"...!
Коментиран от #48
12:26 14.08.2025
47 Договорите
Московски има ли ?
12:28 14.08.2025
48 Спокойно
До коментар #46 от "!!!?":Тангото е бавно.
Тунгусите те чакат....
12:29 14.08.2025
49 тро лски про стотии
До коментар #42 от "Факти":не ти ли писна да пействаш тази тро лска партенка?
12:31 14.08.2025
50 пиночет
До коментар #33 от "Ти пък":Ние българите също като Путин, смятаме руснаците за добитък!
Коментиран от #52
12:36 14.08.2025
51 володя
До коментар #6 от "Гражданин":Що бе? Къде отиват украинците? Да не би някой да е нападнал Украйна и да е убил 1,7 млн украинци, на тяханата родна земя?
Коментиран от #54
12:39 14.08.2025
52 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #50 от "пиночет":„Да се управлява Русия не е сложно, но съвършенно безполезно“. (Император Александър II)
„Ако Русия се провали в дън земя, това няма да бъде никаква загуба, нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството“. (Тургенев).
„Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Руският морал не е човешки морал”. (Александър Куприн).
„Нужно е да живееш в тази пустиня, която наричат Русия, за да почувстваш цялата свобода на живот в другите страни на Европа. (Едвард Радзински).
12:43 14.08.2025
53 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #6 от "Гражданин":Аз искам и малките украински момченца, проблема е, че след това ме болят задните части!
12:43 14.08.2025
54 Факти
До коментар #51 от "володя":Не е вярно , чат БОТ !Наркоса, каза че са убити само 30 000 укри досега! Не е платил нищо, дори на техните роднини:) има да си взима още 6000 дълбоко замразени от Курск.
12:44 14.08.2025
55 5678
Вярно е, че Европа имаше много заводи и мощности в Русия и ги изтегли заради войната, но никой не им е виновен, сами си го направиха. А американците си продължават търговията с Русия и Китай, колкото и да не им се вярва на много хора. Всичко и винаги е било търговия и ресурси, войната е за разпределението им. Европа може да пищи колкото иска. Факт е, че европейски лидери няма изобщо да се домогнат до среща с Тръмп и Путин, само Зеленски ще бъде третият човек на по-късен етап. Толкова за влиянието на тая Европа...
12:54 14.08.2025