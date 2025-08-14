Новини
Крими »
Шофьор с положителна проба за алкохол рани полицаи в опит да избяга

Шофьор с положителна проба за алкохол рани полицаи в опит да избяга

14 Август, 2025 13:06 959 21

  • пиян-
  • шофьор-
  • ранен-
  • полицай

Младият мъж е задържан. Тестът му е отчел 1,76 промила алкохол. По случая се води разследване

Шофьор с положителна проба за алкохол рани полицаи в опит да избяга - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор рани полицаи при опит да избяга от проверка в Банско, съобщиха от полицията.

На 14 август на ул. „Глазне“ е подаден сигнал със стоп палка за проверка на 24-годишния шофьор, който е чужд гражданин.

Той не се подчинил и продължавайки движението си, е блъснал единият от полицай, който е получил наранявания на крака и ръката.

От органите на реда са предприети незабавни действия и автомобилът е спрян на същата улица, но при опит да бъде задържан, водачът е оказал съпротива и е контузил в ръката втория униформен.

Младият мъж е задържан. Тестът му е отчел 1,76 промила алкохол. По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    37 6 Отговор
    Защо не пишете, че е украинец?!
    Или пак ще го обявите за руснак?!

    Коментиран от #16

    13:07 14.08.2025

  • 2 Опорка

    26 5 Отговор
    Що не напишете, че е украинец бе?

    Коментиран от #4

    13:08 14.08.2025

  • 3 Милиционера

    24 3 Отговор
    Навремето ако ни контузеха, три месеца ядяха със сламка. И понеже го знаеха, кротуваха.

    13:10 14.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    30 4 Отговор
    Тактично премълчавате, че е украинец настанен за сметка на данъкоплатеца в местен хотел....

    Коментиран от #8

    13:12 14.08.2025

  • 6 ТОЗИ Е КЪСМЕТЛИЯ

    21 2 Отговор
    Че не живее в САЩ. За подобно нещо полицая щеше сериозно да го надупчи.

    13:14 14.08.2025

  • 7 шаа

    22 4 Отговор
    по всички относително читави сайтове пише, че е укра. изводите защо тук това е спестено си направете сами.
    сега вместо да го арестуват, да го пратят на фронта.

    Коментиран от #15

    13:16 14.08.2025

  • 8 В хотела

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    си ги настаниха хотелиерите. После зяпнаха да искат помощи от държавата.

    Коментиран от #14

    13:16 14.08.2025

  • 9 тази напаст нямат мяра

    15 5 Отговор
    украинеца си мисли че всичко му е позволено

    13:19 14.08.2025

  • 10 Долно племе!

    13 6 Отговор
    Мръсни хора са укрите, навсякъде парадират с тъпотията си, за управляващи света!

    Коментиран от #17

    13:19 14.08.2025

  • 11 И Киев е Руски

    7 3 Отговор
    Кво разследване.Коп..то трябва да бъде умът...но още на пътя

    13:20 14.08.2025

  • 12 Ако

    4 8 Отговор
    е тръгнал с палката пред колата с хъс да го спре - ето резултата .

    13:20 14.08.2025

  • 13 ЗА QПЕЙКИТЕ

    6 8 Отговор
    ПО ВАЖНО Е КОЙ Е УКРАИНЕЦ
    А НЕ КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЛИЦАЯ....

    13:21 14.08.2025

  • 14 ЕС плаща

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "В хотела":

    на калпак за всеки украинец на държавата , а хотелиерите са свои хора и Делчо !

    13:22 14.08.2025

  • 15 Ами такива

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "шаа":

    ...са ФаТките уви...
    Шменти капели...
    Пишат това за ,което им...плащат...
    УВИ...

    13:25 14.08.2025

  • 16 Щото

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    са политкоректни. Звучи като политкомисари.

    13:32 14.08.2025

  • 17 От частното

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Долно племе!":

    не се ходи към общото. По тази логика можеш да изкараш всички българи боклуци..... като изхождаш от политиците.

    13:35 14.08.2025

  • 18 Трябва

    3 1 Отговор
    Трябва чужденец да дойде, за да ни покаже как се постъпва с еничарите и как трябва да се демонстрира правилното отношение към продажната, предателска каста, готова да продаде родната си майка само за честта да облизва задните части на високопоставени господа и да поглъща жадно техните „дарове“, възпитавайки произведените от нея отрочета в същото, и то с особена страст.

    13:53 14.08.2025

  • 19 Истината:

    5 2 Отговор
    Лют екшън в Банско - пиян Украинец прати в болница двама полицаи!
    Джигитът Укра е мина с колата си през крака на единия от полицаите и блъска другият полицай.
    "Нисан", е управляван от 25-годишния Украинец Олександър Г.
    Украта първоначално забавя и дава знак, че ще спре,
    но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.

    14:07 14.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Урсулана

    4 2 Отговор
    Марио, Марио,
    Младият мъж е Мръсна и Гадна Укра на 25 Години.
    И вместо да е на Фронта да защитава Украйна,
    Той си Живурка в България на Пълен Пансион - Безплатно
    и Нагло не спазва Законите на Държавата, която го храни и Глезе!

    14:12 14.08.2025