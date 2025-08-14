Шофьор с положителна проба за алкохол рани полицаи в опит да избяга

Шофьор рани полицаи при опит да избяга от проверка в Банско, съобщиха от полицията.
На 14 август на ул. „Глазне“ е подаден сигнал със стоп палка за проверка на 24-годишния шофьор, който е чужд гражданин.
Той не се подчинил и продължавайки движението си, е блъснал единият от полицай, който е получил наранявания на крака и ръката.
От органите на реда са предприети незабавни действия и автомобилът е спрян на същата улица, но при опит да бъде задържан, водачът е оказал съпротива и е контузил в ръката втория униформен.
Младият мъж е задържан. Тестът му е отчел 1,76 промила алкохол. По случая се води разследване.
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Или пак ще го обявите за руснак?!
Коментиран от #16
13:07 14.08.2025
2 Опорка
Коментиран от #4
13:08 14.08.2025
3 Милиционера
13:10 14.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
Коментиран от #8
13:12 14.08.2025
6 ТОЗИ Е КЪСМЕТЛИЯ
13:14 14.08.2025
7 шаа
сега вместо да го арестуват, да го пратят на фронта.
Коментиран от #15
13:16 14.08.2025
8 В хотела
До коментар #5 от "Гост":си ги настаниха хотелиерите. После зяпнаха да искат помощи от държавата.
Коментиран от #14
13:16 14.08.2025
9 тази напаст нямат мяра
13:19 14.08.2025
10 Долно племе!
Коментиран от #17
13:19 14.08.2025
11 И Киев е Руски
13:20 14.08.2025
12 Ако
13:20 14.08.2025
13 ЗА QПЕЙКИТЕ
А НЕ КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЛИЦАЯ....
13:21 14.08.2025
14 ЕС плаща
До коментар #8 от "В хотела":на калпак за всеки украинец на държавата , а хотелиерите са свои хора и Делчо !
13:22 14.08.2025
15 Ами такива
До коментар #7 от "шаа":...са ФаТките уви...
Шменти капели...
Пишат това за ,което им...плащат...
УВИ...
13:25 14.08.2025
16 Щото
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":са политкоректни. Звучи като политкомисари.
13:32 14.08.2025
17 От частното
До коментар #10 от "Долно племе!":не се ходи към общото. По тази логика можеш да изкараш всички българи боклуци..... като изхождаш от политиците.
13:35 14.08.2025
18 Трябва
13:53 14.08.2025
19 Истината:
Джигитът Укра е мина с колата си през крака на единия от полицаите и блъска другият полицай.
"Нисан", е управляван от 25-годишния Украинец Олександър Г.
Украта първоначално забавя и дава знак, че ще спре,
но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.
14:07 14.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Урсулана
Младият мъж е Мръсна и Гадна Укра на 25 Години.
И вместо да е на Фронта да защитава Украйна,
Той си Живурка в България на Пълен Пансион - Безплатно
и Нагло не спазва Законите на Държавата, която го храни и Глезе!
14:12 14.08.2025