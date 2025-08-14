Германия и Великобритания подготвят директна железопътна връзка между столиците си

Германия и Обединеното кралство възобновяват усилията за създаване на пряка железопътна връзка между Берлин и Лондон. Германският министър на транспорта Патрик Шнидер и британският му колега Хайди Александър подписаха в Хамбург декларация, с която създават работна група за изясняване на оставащите нерешени въпроси, предава ДПА, цитирана от БТА.

„Ангажираме се да гарантираме, че първите влакове ще могат да пътуват директно от Германия до Обединеното кралство под Ламанша през следващите години“, заяви Шнидер. По думите му, въпросите, свързани с граничния контрол и проверките за сигурност, трябва да бъдат уточнени в сътрудничество с инфраструктурните оператори и железопътните компании.

Александър определи документа като новаторска декларация с потенциал да осигури удобна алтернатива на въздушния транспорт. Според нея директната железопътна връзка ще отвори нови възможности за туризъм, бизнес и културен обмен, ще създаде работни места и ще укрепи търговските връзки между двете държави.

В момента пътуването с влак между Германия и Великобритания е възможно само със смяна – най-често в Брюксел или Париж, като Deutsche Bahn предлага до десет връзки дневно през Брюксел. Идеята за директни влакове съществува от години, но досега през тунела под Ламанша се движат само високоскоростни пътнически влакове на компанията Eurostar.

„Една непрекъсната връзка би улеснила изключително много пътуването и би увеличила значително привлекателността на железопътния транспорт“, подчерта Шнидер.