Германия и Великобритания подготвят директна железопътна връзка между столиците си

14 Август, 2025 10:28 543 8

Проектът предвижда първите влакове под Ламанша да тръгнат в следващите години, след решаване на граничните и технически въпроси

Германия и Великобритания подготвят директна железопътна връзка между столиците си - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия и Обединеното кралство възобновяват усилията за създаване на пряка железопътна връзка между Берлин и Лондон. Германският министър на транспорта Патрик Шнидер и британският му колега Хайди Александър подписаха в Хамбург декларация, с която създават работна група за изясняване на оставащите нерешени въпроси, предава ДПА, цитирана от БТА.

„Ангажираме се да гарантираме, че първите влакове ще могат да пътуват директно от Германия до Обединеното кралство под Ламанша през следващите години“, заяви Шнидер. По думите му, въпросите, свързани с граничния контрол и проверките за сигурност, трябва да бъдат уточнени в сътрудничество с инфраструктурните оператори и железопътните компании.

Александър определи документа като новаторска декларация с потенциал да осигури удобна алтернатива на въздушния транспорт. Според нея директната железопътна връзка ще отвори нови възможности за туризъм, бизнес и културен обмен, ще създаде работни места и ще укрепи търговските връзки между двете държави.

В момента пътуването с влак между Германия и Великобритания е възможно само със смяна – най-често в Брюксел или Париж, като Deutsche Bahn предлага до десет връзки дневно през Брюксел. Идеята за директни влакове съществува от години, но досега през тунела под Ламанша се движат само високоскоростни пътнически влакове на компанията Eurostar.

„Една непрекъсната връзка би улеснила изключително много пътуването и би увеличила значително привлекателността на железопътния транспорт“, подчерта Шнидер.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    5 0 Отговор
    Машаллах!

    10:32 14.08.2025

  • 2 Учуден

    5 1 Отговор
    „Ангажираме се да гарантираме, че първите влакове ще могат да пътуват директно от Германия до Обединеното кралство под Ламанша през следващите години“

    Какво става да не би Вермахта пак да превзема Франция че иначе няма как да стане директно - ще трябва при сегашните обстоятелства да минат през Франция а за това трябва да питат и нея.

    Коментиран от #5

    10:37 14.08.2025

  • 3 Няма лошо

    4 0 Отговор
    железопътна връзка между Берлин и Лондон да има но да не забравяме че Великобритания не е член на ЕС

    10:42 14.08.2025

  • 4 Да се знае

    5 0 Отговор
    Всички концлагери са изградени до ЖП линии.

    Коментиран от #6

    10:44 14.08.2025

  • 5 Аааааа нема,нема

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Учуден":

    Беги на другата статия с Механика, Артилериста е другите безполезни идиоте да превземате Киев,че три дни минаха.

    10:47 14.08.2025

  • 6 Да се знае

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае":

    Това няма ама нищо общо с руската ко4ина.Да се знае.

    10:48 14.08.2025

  • 7 Само да не е с европейски пари

    2 0 Отговор
    Тази железопътна връзка ако може.... да си я плащат сами

    Коментиран от #8

    10:51 14.08.2025

  • 8 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Само да не е с европейски пари":

    С рубли ако може викаш...
    Откъде ви копат?

    10:52 14.08.2025

