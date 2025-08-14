Украински дронове предизвикаха пожар в рафинерия във Волгоград

Паднали отломки от украински дронове предизвикаха пожар в петролна рафинерия във Волгоград, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Пожарникарите започнаха бързо да гасят пламъците. По предварителни данни няма пострадали“, написа Бочаров в Телеграм. Засега няма официален коментар от собственика на рафинерията „Лукойл“.
Руското министерство на отбраната обяви, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 44 украински дрона, от които девет над Волгоград.
Според агенция УНИАН нападението е довело и до временно затваряне на волгоградското летище. Това е втора поредна нощ, в която украински безпилотни апарати атакуват цели в града.
Рафинерията вече е била обект на дронови атаки два пъти тази година на 31 януари и на 3 февруари, след които временно е преустановила работа, припомня УНИАН.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихи
Коментиран от #7
10:00 14.08.2025
2 Тези
10:00 14.08.2025
3 Бисмарк
"Тази измет, подхранвана от поляците измежду най-гнусните отрепки на руския народ (убийци, кариеристи, присламващи се към властта интелигенция), е готова да убие собствения си баща и майка заради докопването си до властта или доходно място!Тези изроди са готови да разкъсат сънародниците си, даже не за изгода, а да удовлетворят низките си инстинкти; за тях няма нищо свято, предателство е тяхна норма на живот, те са с плитък ум, злобни, завистливи, хитри с особена хитрост. Тези нечовеци са събрали в себе си всичко най-лошо и низко от руснаците, поляците и австрийците, така че в душите им няма място за доброта. Повече от всичко те мразят своите благодетели, тези, които са им направили добро; и са готови всячески да се присламчат към силните на деня.Те не са способни на нищо и могат да изпълняват само примитивна работа. Те никога няма да бъдат в състояние да създадат своя държава. Много страни са ги подритвали буквално като топка по цяла Европа; робските им инстинкти толкова са вкоренени в тях, че са покрили с омерзителни язви цялата им същност!”
Коментиран от #18, #21
10:04 14.08.2025
4 пишете бе
Както отбелязва Американският институт за изследване на войната (ISW), този напредък е най-значителният от началото на май 2024 г.
Коментиран от #19
10:06 14.08.2025
5 ех тези отломки
Коментиран от #15
10:07 14.08.2025
6 гост
10:08 14.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Затова
Коментиран от #17
10:11 14.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ъхъъъъ
10:12 14.08.2025
11 Терапевт
10:13 14.08.2025
12 Варна 3
10:17 14.08.2025
13 Ако ЕС и Украйна
10:19 14.08.2025
14 Някой да разбра
Аз не разбрах!
Коментиран от #27
10:19 14.08.2025
15 Таkа.
До коментар #5 от "ех тези отломки":Не само фабриките, но и петролни рафинерии, газопроводни тръби, язовири като Нова Каховка и много други. За Украйна задачата е да удря Русия право към петролни рафинерии и заводи. Газопроводната тръба "Дружба" на Руzия е унищожена! Край с руската дружба на Украйна и приключи братството ни с Руzия! Свобода за 🇧🇬 и 🇪🇺!
10:20 14.08.2025
16 Злобното Джуджи
Коментиран от #29, #31
10:20 14.08.2025
17 Голям бой ядат рашистите 👍
До коментар #8 от "Затова":Смятай щом Путлер пак проси севернокорейци от Кимчо.
10:21 14.08.2025
18 Има
До коментар #3 от "Бисмарк":Решнята на кремъл са по-гнусни и мерзки.
10:25 14.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 стоян георгиев
10:25 14.08.2025
21 Гитлер
До коментар #3 от "Бисмарк":Смени украинци с руснаци ,и всичко е точно
10:26 14.08.2025
22 Варна 3
Коментиран от #33
10:28 14.08.2025
23 Кое е
До коментар #19 от "Разберете това":По добре немците да те окупират или руснаците да те освободят
Коментиран от #25
10:30 14.08.2025
24 ДОЛУ РУZИЯ
10:31 14.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾 и Слава 🇧🇬
10:35 14.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Азиатец
10:39 14.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Варна 3
10:40 14.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Таkа.
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вас руснаците са ви промили мозъка че не знаете какво е дезинформация или пропаганда господине
Коментиран от #34
10:42 14.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Таkа.":Я ,я кажи за трите пола и за дезинформацията.И за контрнаступа 23 г и за чий е Курск,а? Кажи де
Коментиран от #36
10:45 14.08.2025
35 Разберете това
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Крим е 🇺🇦 и Приднестровието е Молдова. Южна Осетия и Абхазия са 🇬🇪.
10:46 14.08.2025
36 ДОЛУ РУZИЯ
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Курск не е ли временно на 🇺🇦, а? Дезинформатори са ТАСС, Первий канал, Роzzия 1, RT и други руZки медии.
10:49 14.08.2025
37 Защо Русия
Какво още ги чака? Без тях, врагат веднага е капитулирал!
Коментиран от #38
10:53 14.08.2025
38 Таkа.
До коментар #37 от "Защо Русия":Загубите на Русея по жива сила са над милион. Ако видите дезинфромацията, няма да разберете нищо. Спомнете си аварията в Чернобил през 1986г и как съветските и българските власти прикривали случая! Те обичат само да забогатеят отколкото да се грижат за народа. Голям егоизъм! И дезинформацията относно удар по сграда с руска балистична ракета!
11:03 14.08.2025