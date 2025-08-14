Новини
Украински дронове предизвикаха пожар в рафинерия във Волгоград
Украински дронове предизвикаха пожар в рафинерия във Волгоград

14 Август, 2025 09:56

По данни на властите няма пострадали; атаките срещу обекта са трети от началото на годината

Украински дронове предизвикаха пожар в рафинерия във Волгоград - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Паднали отломки от украински дронове предизвикаха пожар в петролна рафинерия във Волгоград, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Пожарникарите започнаха бързо да гасят пламъците. По предварителни данни няма пострадали“, написа Бочаров в Телеграм. Засега няма официален коментар от собственика на рафинерията „Лукойл“.

Руското министерство на отбраната обяви, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 44 украински дрона, от които девет над Волгоград.

Според агенция УНИАН нападението е довело и до временно затваряне на волгоградското летище. Това е втора поредна нощ, в която украински безпилотни апарати атакуват цели в града.

Рафинерията вече е била обект на дронови атаки два пъти тази година на 31 януари и на 3 февруари, след които временно е преустановила работа, припомня УНИАН.


  • 1 Хихи

    21 10 Отговор
    УНИАН, дойчезеле...

    Коментиран от #7

    10:00 14.08.2025

  • 2 Тези

    11 18 Отговор
    Отломки са сериозна работа ,а ако беше паднал цял дрон

    10:00 14.08.2025

  • 3 Бисмарк

    22 16 Отговор
    Няма нищо по-гнусно и омерзително, от така наречените "украинци"!

    "Тази измет, подхранвана от поляците измежду най-гнусните отрепки на руския народ (убийци, кариеристи, присламващи се към властта интелигенция), е готова да убие собствения си баща и майка заради докопването си до властта или доходно място!Тези изроди са готови да разкъсат сънародниците си, даже не за изгода, а да удовлетворят низките си инстинкти; за тях няма нищо свято, предателство е тяхна норма на живот, те са с плитък ум, злобни, завистливи, хитри с особена хитрост. Тези нечовеци са събрали в себе си всичко най-лошо и низко от руснаците, поляците и австрийците, така че в душите им няма място за доброта. Повече от всичко те мразят своите благодетели, тези, които са им направили добро; и са готови всячески да се присламчат към силните на деня.Те не са способни на нищо и могат да изпълняват само примитивна работа. Те никога няма да бъдат в състояние да създадат своя държава. Много страни са ги подритвали буквално като топка по цяла Европа; робските им инстинкти толкова са вкоренени в тях, че са покрили с омерзителни язви цялата им същност!”

    Коментиран от #18, #21

    10:04 14.08.2025

  • 4 пишете бе

    19 11 Отговор
    Въоръжените сили на РФ освободиха 110 квадратни километра територия за един ден, като по този начин поставиха още един предварителен рекорд - обикновено отнемаше поне 5-6 дни, за да се постигне такъв резултат.

    Както отбелязва Американският институт за изследване на войната (ISW), този напредък е най-значителният от началото на май 2024 г.

    Коментиран от #19

    10:06 14.08.2025

  • 5 ех тези отломки

    21 16 Отговор
    все върху фабриките падат бе!

    Коментиран от #15

    10:07 14.08.2025

  • 6 гост

    25 19 Отговор
    Да гори цялата, щом през 21век убива хора и краде територии...

    10:08 14.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Затова

    18 15 Отговор
    ядат и боя !

    Коментиран от #17

    10:11 14.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъхъъъъ

    17 17 Отговор
    Пиян украинец блъсна полицай и контузи друг при зрелищно преследване из Банско. Дръзкото престъпление стана малко след полунощ, . Всичко започнало, когато патрул спира за проверка лек автомобил "Нисан", управляван от 25-годишния Олександър Г. Водачът първоначално забавя и дава знак, че ще спре, но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.

    10:12 14.08.2025

  • 11 Терапевт

    22 15 Отговор
    Хубав ден се очертава 👍. Браво на Украйна и Зеленски!

    10:13 14.08.2025

  • 12 Варна 3

    1 20 Отговор
    Ако Русия удари нас, молим се за 🇧🇬.

    10:17 14.08.2025

  • 13 Ако ЕС и Украйна

    11 14 Отговор
    се мобилизират и продължат войната още една година, Русия ще клекне! Путлер е на ръба на силите на войската и икономиката си и го знае много добре!

    10:19 14.08.2025

  • 14 Някой да разбра

    12 3 Отговор
    Кога е станало Тива събитие?
    Аз не разбрах!

    Коментиран от #27

    10:19 14.08.2025

  • 15 Таkа.

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "ех тези отломки":

    Не само фабриките, но и петролни рафинерии, газопроводни тръби, язовири като Нова Каховка и много други. За Украйна задачата е да удря Русия право към петролни рафинерии и заводи. Газопроводната тръба "Дружба" на Руzия е унищожена! Край с руската дружба на Украйна и приключи братството ни с Руzия! Свобода за 🇧🇬 и 🇪🇺!

    10:20 14.08.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    8 11 Отговор
    Четири Года руснаците живеят и се радват на Руския Рай 😁

    Коментиран от #29, #31

    10:20 14.08.2025

  • 17 Голям бой ядат рашистите 👍

    13 13 Отговор

    До коментар #8 от "Затова":

    Смятай щом Путлер пак проси севернокорейци от Кимчо.

    10:21 14.08.2025

  • 18 Има

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "Бисмарк":

    Решнята на кремъл са по-гнусни и мерзки.

    10:25 14.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 стоян георгиев

    3 7 Отговор
    Нищо им няма.птломки..хахахахах

    10:25 14.08.2025

  • 21 Гитлер

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Бисмарк":

    Смени украинци с руснаци ,и всичко е точно

    10:26 14.08.2025

  • 22 Варна 3

    7 7 Отговор
    Хайде бе Руzию, кога ще спреш тази война? Огромен брой жертви, стига с този Руzки мир! Поправи страната си, Руzию, не се занимавай с други интереси!

    Коментиран от #33

    10:28 14.08.2025

  • 23 Кое е

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Разберете това":

    По добре немците да те окупират или руснаците да те освободят

    Коментиран от #25

    10:30 14.08.2025

  • 24 ДОЛУ РУZИЯ

    8 7 Отговор
    Крадеца на нашата земя. 🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾. Да му из.с.с.реМ право в Моzква с РАКЕТИ!

    10:31 14.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾 и Слава 🇧🇬

    2 3 Отговор
    Свобода за България. С еврото така ще се спасим от Путиновата валута лева. Уж лева е фиксирана към германската марка през 1997, но си стои под контрола на Руzия. За ЕВРОТО и Боже пази 🇧🇬

    10:35 14.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Азиатец

    0 3 Отговор
    Защо ли са я гръмнали за трети път тази рафинерия ? Както и останалите ? Спряха ли руснаците ? С нещо затрудниха ли ги ? Без гориво ли останаха ? Със сигурност не. Обикновена показуха, както обичат да казват. Каквито и удари в дълбочина по инфраструктурата да има, те не могат да окажат съществено въздействие върху положението на фронта.

    10:39 14.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Варна 3

    2 1 Отговор
    Руснаците винаги дезинформират с пропаганда!

    10:40 14.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Таkа.

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вас руснаците са ви промили мозъка че не знаете какво е дезинформация или пропаганда господине

    Коментиран от #34

    10:42 14.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Таkа.":

    Я ,я кажи за трите пола и за дезинформацията.И за контрнаступа 23 г и за чий е Курск,а? Кажи де

    Коментиран от #36

    10:45 14.08.2025

  • 35 Разберете това

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Крим е 🇺🇦 и Приднестровието е Молдова. Южна Осетия и Абхазия са 🇬🇪.

    10:46 14.08.2025

  • 36 ДОЛУ РУZИЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Курск не е ли временно на 🇺🇦, а? Дезинформатори са ТАСС, Первий канал, Роzzия 1, RT и други руZки медии.

    10:49 14.08.2025

  • 37 Защо Русия

    2 2 Отговор
    вече не удари на-после "центровете за приемане на решенията" на врага?
    Какво още ги чака? Без тях, врагат веднага е капитулирал!

    Коментиран от #38

    10:53 14.08.2025

  • 38 Таkа.

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Защо Русия":

    Загубите на Русея по жива сила са над милион. Ако видите дезинфромацията, няма да разберете нищо. Спомнете си аварията в Чернобил през 1986г и как съветските и българските власти прикривали случая! Те обичат само да забогатеят отколкото да се грижат за народа. Голям егоизъм! И дезинформацията относно удар по сграда с руска балистична ракета!

    11:03 14.08.2025

