Украински дронове предизвикаха пожар в рафинерия във Волгоград

Паднали отломки от украински дронове предизвикаха пожар в петролна рафинерия във Волгоград, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Пожарникарите започнаха бързо да гасят пламъците. По предварителни данни няма пострадали“, написа Бочаров в Телеграм. Засега няма официален коментар от собственика на рафинерията „Лукойл“.

Руското министерство на отбраната обяви, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 44 украински дрона, от които девет над Волгоград.

Според агенция УНИАН нападението е довело и до временно затваряне на волгоградското летище. Това е втора поредна нощ, в която украински безпилотни апарати атакуват цели в града.

Рафинерията вече е била обект на дронови атаки два пъти тази година на 31 януари и на 3 февруари, след които временно е преустановила работа, припомня УНИАН.