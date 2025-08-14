Зеленски в Лондон за среща със Стармър

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в официалната резиденция на министър-председателя на Великобритания на Даунинг стрийт, където беше посрещнат лично от Киър Стармър, предава Sky News, предава Фокус.

От Даунинг стрийт не разкриват подробности за темите на разговорите, но визитата се провежда само ден преди планираната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, на която ще бъдат обсъдени варианти за прекратяване на огъня в Украйна.

Още новини от Украйна

Според западни медии срещата между Зеленски и Стармър е внимателно планиран жест на подкрепа от страна на Обединеното кралство към Украйна.