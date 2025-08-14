Зеленски в Лондон за среща със Стармър

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в официалната резиденция на министър-председателя на Великобритания на Даунинг стрийт, където беше посрещнат лично от Киър Стармър, предава Sky News, предава Фокус.
От Даунинг стрийт не разкриват подробности за темите на разговорите, но визитата се провежда само ден преди планираната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, на която ще бъдат обсъдени варианти за прекратяване на огъня в Украйна.
Според западни медии срещата между Зеленски и Стармър е внимателно планиран жест на подкрепа от страна на Обединеното кралство към Украйна.
1 Продажният фашист зеленски
Коментиран от #5, #29, #37, #47
12:33 14.08.2025
2 Няма справедливост!
Коментиран от #6
12:34 14.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #30
12:35 14.08.2025
4 И къв го дири
Коментиран от #9, #13, #14
12:36 14.08.2025
5 Пак ще е подсмърча
До коментар #1 от "Продажният фашист зеленски":3eлeнcки н@∆pyc@н нa cpeщaтa c Tpъмп и eвpoпeйcкитe лидepи. (C BИДEO)
Коментиран от #21
12:36 14.08.2025
6 Трима
До коментар #2 от "Няма справедливост!":във влак с бЕло.
12:37 14.08.2025
7 Не им писна обаче
12:37 14.08.2025
8 Факти
Коментиран от #18, #46
12:38 14.08.2025
9 Мдааа
До коментар #4 от "И къв го дири":Коалицията на желаещите война.
12:38 14.08.2025
10 Бреййййй
12:39 14.08.2025
11 Мдаа
12:39 14.08.2025
12 Чака го голяма конфискация и затвор!
12:40 14.08.2025
13 :)))
До коментар #4 от "И къв го дири":Ще се женят.
12:40 14.08.2025
14 Аз имам отговор на Вашия въпрос
До коментар #4 от "И къв го дири":"Великият" зеленооцветен клоун дири паундове за бялооцветено брашно за успокоителен кекс. Говори се, че бялото брашно било поскъпнало.
12:40 14.08.2025
15 Атина Палада
12:40 14.08.2025
16 Мефистофел
12:40 14.08.2025
17 Оооооо чудо
12:41 14.08.2025
18 нагла
До коментар #8 от "Факти":лъжа
Коментиран от #32, #39
12:42 14.08.2025
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
И Нова Новинка!!!!
Воиници от 60 бригада на ВсУ ,в района на Красный Лиман ,са пратили координатите на щаба си на руснаците,хахахах
12:42 14.08.2025
20 Факт
Украйна е призната като суверенна държава с границите, които е имала като съветска република. 4. Хартата на ООН (членство от 24 октомври 1945 г.) Въпреки че Украйна е била част от СССР, тя има свое самостоятелно място като член на ООН. След независимостта през 1991 г. този статут се запазва. 5. Признаване от Руската федерация (12 декември 1991 г.) Русия официално признава независимостта на Украйна. Договорите, подписани през декември 1991 г., включително Беловежкото споразумение, потвърждават териториалната цялост на Украйна. 6. Алма-Атинска декларация (21 декември 1991 г.) Подписана от 11 държави от бившия СССР, включително Русия. Потвърждава разпускането на СССР
12:42 14.08.2025
21 Папуц
До коментар #5 от "Пак ще е подсмърча":ХАХАХАХА
Гледах го!
Ега ти катила е този зеленият гном.
Ама те там са били и другите трима- от влака със салфетките!
Е, какво се чудим тогава - яко смъркане!
12:42 14.08.2025
22 Долу фашистка Русия на Путин
Долу беге комплеккарите, лакеи на тиранина Путлер
12:43 14.08.2025
23 Малкия холандец
Преди време на Джо не беше където трябва!!
12:43 14.08.2025
24 Възpожденец 🇧🇬
„Ако Русия се провали в дън земя, това няма да бъде никаква загуба, нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството“. (Тургенев).
„Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
„Руският морал не е човешки морал”. (Александър Куприн).
„Нужно е да живееш в тази пустиня, която наричат Русия, за да почувстваш цялата свобода на живот в другите страни на Европа. (Едвард Радзински).
12:43 14.08.2025
25 Зеленски в Лондон
12:44 14.08.2025
26 Факт
Коментиран от #38, #40
12:44 14.08.2025
27 ти да видиш
12:45 14.08.2025
28 Аре селтак
12:46 14.08.2025
29 Глупако
До коментар #1 от "Продажният фашист зеленски":Научи се да мислиш и после слугувай! Нямаш бащица, нали! Нямаш, кой да те командва,нали? Ще трябва сам да се оправяш,а? Мъка!
12:46 14.08.2025
30 маца..
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Помашкио мачок е пенясъл от злоба и гняв,че урсулците и зеленяка не са в аляска..
12:47 14.08.2025
31 Пасивен Кремълски педофил с токчета
12:47 14.08.2025
33 Българин
12:48 14.08.2025
34 Само си чешат
12:48 14.08.2025
35 Сердюков
12:48 14.08.2025
36 Много е важно сигурно
12:49 14.08.2025
37 Баламата
До коментар #1 от "Продажният фашист зеленски":Ще дръпнат по една -две магистрали и някоя гениални идея да избият още някой друг украинец и това е
12:49 14.08.2025
39 дедо..
До коментар #18 от "нагла":Двата плондера дека те командорат..че те опраать и безсапунче
12:49 14.08.2025
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Факт":Отказ от ядрено оръжие и НЕУТРАЛИТЕТ.
А не стъпване в ....ното- Нато
Коментиран от #45
12:49 14.08.2025
41 1111
12:50 14.08.2025
42 Бай Тошо
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Социализмът е едно недоносче.
КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ.
12:50 14.08.2025
43 А взе питам
12:50 14.08.2025
44 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #49, #52
12:50 14.08.2025
45 Аааааа нема..нема
До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Избиването на ушанки продулжава .до последната
12:51 14.08.2025
46 Бай Ганьо
До коментар #8 от "Факти":Българина никога не е живял по-добре, отколкото сега!
Коментиран от #51
12:51 14.08.2025
47 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Продажният фашист зеленски":Тръмп щял бил да замени Крим за Аляска
12:52 14.08.2025
48 И в Троян можеше да се скрие
12:53 14.08.2025
49 Чувам,че
До коментар #44 от "Ъъъъъъъъ":За юли месец са избити 60 000 руснаци.От Държавният секретар на САЩ го чувам...
12:53 14.08.2025
50 ООрана държава
12:54 14.08.2025
51 Мдаа
До коментар #46 от "Бай Ганьо":Само ако си, Бойко Борисов или Делян ПЕЕВСКИ! Всички останали, имат да плащат 50 МИЛИАРДА ЕВРО ВЪНШЕН ДЪЛГ!
12:54 14.08.2025
52 ЪХЪ
До коментар #44 от "Ъъъъъъъъ":Чул недочул.Пиши още нещо иначе няма надница довечера.
12:54 14.08.2025
53 Подслушано:
12:54 14.08.2025
54 пешо
12:54 14.08.2025