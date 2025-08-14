Новини
Свят »
Великобритания »
Зеленски в Лондон за среща със Стармър
  Тема: Украйна

Зеленски в Лондон за среща със Стармър

14 Август, 2025 12:31 675 54

  • володимир зеленски-
  • киър стармър-
  • среща

Разговорите идват в навечерието на срещата Тръмп-Путин в Аляска

Зеленски в Лондон за среща със Стармър - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в официалната резиденция на министър-председателя на Великобритания на Даунинг стрийт, където беше посрещнат лично от Киър Стармър, предава Sky News, предава Фокус.

От Даунинг стрийт не разкриват подробности за темите на разговорите, но визитата се провежда само ден преди планираната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, на която ще бъдат обсъдени варианти за прекратяване на огъня в Украйна.

Още новини от Украйна

Според западни медии срещата между Зеленски и Стармър е внимателно планиран жест на подкрепа от страна на Обединеното кралство към Украйна.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Продажният фашист зеленски

    33 6 Отговор
    отиде при господарите си. Някой ден лично те ще му сложат край на мъките.

    Коментиран от #5, #29, #37, #47

    12:33 14.08.2025

  • 2 Няма справедливост!

    6 24 Отговор
    Един в Лондон,друг в бункера.

    Коментиран от #6

    12:34 14.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 20 Отговор
    за срещата още не е сигурно..Димата и Маша се молят на ботокса да излезе-барикадирал се в стаята си , в бункера

    Коментиран от #30

    12:35 14.08.2025

  • 4 И къв го дири

    25 4 Отговор
    Зеленски в Лондон ?

    Коментиран от #9, #13, #14

    12:36 14.08.2025

  • 5 Пак ще е подсмърча

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Продажният фашист зеленски":

    3eлeнcки н@∆pyc@н нa cpeщaтa c Tpъмп и eвpoпeйcкитe лидepи. (C BИДEO)

    Коментиран от #21

    12:36 14.08.2025

  • 6 Трима

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Няма справедливост!":

    във влак с бЕло.

    12:37 14.08.2025

  • 7 Не им писна обаче

    16 1 Отговор
    Да чупят стойки

    12:37 14.08.2025

  • 8 Факти

    18 2 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #18, #46

    12:38 14.08.2025

  • 9 Мдааа

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "И къв го дири":

    Коалицията на желаещите война.

    12:38 14.08.2025

  • 10 Бреййййй

    8 3 Отговор
    (внимателно планиран жест на подкрепа от страна на Обединеното кралство към Украйна.)...

    12:39 14.08.2025

  • 11 Мдаа

    14 2 Отговор
    Говори се че, Наркоса ще бяга с парите от помощите за войната или във Великобритания, или в Израел!

    12:39 14.08.2025

  • 12 Чака го голяма конфискация и затвор!

    10 1 Отговор
    Обикаля от държава на държава за да го приемат да живее, но не го искат! Дано остане жив!

    12:40 14.08.2025

  • 13 :)))

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "И къв го дири":

    Ще се женят.

    12:40 14.08.2025

  • 14 Аз имам отговор на Вашия въпрос

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "И къв го дири":

    "Великият" зеленооцветен клоун дири паундове за бялооцветено брашно за успокоителен кекс. Говори се, че бялото брашно било поскъпнало.

    12:40 14.08.2025

  • 15 Атина Палада

    12 1 Отговор
    След вчерашната среща на Зеленски с Мерци, ,Макарон и Стар.Мър ,някой вътре беше нокаутирал Зеленски,защото Зеленски излезе от нея с посинено и потдуто око:)

    12:40 14.08.2025

  • 16 Мефистофел

    12 1 Отговор
    Кой ще черпи с "пудра захар"? Зелю или Ростбийфът? Само не ги снимайте в някой вагон.

    12:40 14.08.2025

  • 17 Оооооо чудо

    10 1 Отговор
    на Даунинг стрийт беше посрещнат лично от Киър Стармър....А кой беше Киър Стармър ?

    12:41 14.08.2025

  • 18 нагла

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    лъжа

    Коментиран от #32, #39

    12:42 14.08.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор
    Който не може да воява- ходи да целува ненарязани краставици (от сливенския затвор)
    И Нова Новинка!!!!
    Воиници от 60 бригада на ВсУ ,в района на Красный Лиман ,са пратили координатите на щаба си на руснаците,хахахах

    12:42 14.08.2025

  • 20 Факт

    1 9 Отговор
    1. Декларация за държавен суверенитет на Украйна (16 юли 1990 г.) Украйна приема декларация, с която обявява своя държавен суверенитет. Документът утвърждава правото на Украйна да определя своята независима вътрешна и външна политика. 2. Акт за провъзгласяване на независимостта на Украйна (24 август 1991 г.) След провала на опита за преврат в Съветския съюз, Украйна обявява своята пълна независимост. Това е официалният акт, който потвърждава откъсването на Украйна от СССР. Независимостта е подкрепена на всенароден референдум на 1 декември 1991 г., където над 90% от населението гласуват "за". 3. Минска декларация (8 декември 1991 г.) Подписана от лидерите на РСФСР (Русия), Украйна и Беларус. Договорът разпуска Съветския съюз и провъзгласява създаването на Общността на независимите държави (ОНД).
    Украйна е призната като суверенна държава с границите, които е имала като съветска република. 4. Хартата на ООН (членство от 24 октомври 1945 г.) Въпреки че Украйна е била част от СССР, тя има свое самостоятелно място като член на ООН. След независимостта през 1991 г. този статут се запазва. 5. Признаване от Руската федерация (12 декември 1991 г.) Русия официално признава независимостта на Украйна. Договорите, подписани през декември 1991 г., включително Беловежкото споразумение, потвърждават териториалната цялост на Украйна. 6. Алма-Атинска декларация (21 декември 1991 г.) Подписана от 11 държави от бившия СССР, включително Русия. Потвърждава разпускането на СССР

    12:42 14.08.2025

  • 21 Папуц

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пак ще е подсмърча":

    ХАХАХАХА
    Гледах го!
    Ега ти катила е този зеленият гном.
    Ама те там са били и другите трима- от влака със салфетките!
    Е, какво се чудим тогава - яко смъркане!

    12:42 14.08.2025

  • 22 Долу фашистка Русия на Путин

    3 10 Отговор
    Свобода за руския народ!
    Долу беге комплеккарите, лакеи на тиранина Путлер

    12:43 14.08.2025

  • 23 Малкия холандец

    8 0 Отговор
    На Стармър лявата ръка къде е?
    Преди време на Джо не беше където трябва!!

    12:43 14.08.2025

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    4 8 Отговор
    „Да се управлява Русия не е сложно, но съвършенно безполезно“. (Император Александър II)

    „Ако Русия се провали в дън земя, това няма да бъде никаква загуба, нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството“. (Тургенев).

    „Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).

    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).

    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).

    „Руският морал не е човешки морал”. (Александър Куприн).

    „Нужно е да живееш в тази пустиня, която наричат Русия, за да почувстваш цялата свобода на живот в другите страни на Европа. (Едвард Радзински).

    12:43 14.08.2025

  • 25 Зеленски в Лондон

    7 0 Отговор
    Или Зеленски избяга в Лондон ?

    12:44 14.08.2025

  • 26 Факт

    1 8 Отговор
    6. Алма-Атинска декларация (21 декември 1991 г.) Подписана от 11 държави от бившия СССР, включително Русия. Потвърждава разпускането на СССР и признава новите независими държави в техните съществуващи граници. 7. Международни признания (1991–1992 г.) До началото на 1992 г., Украйна е призната като независима държава от над 140 държави, включително всички страни членки на ООН. 8.Будапещенски меморандум (5 декември 1994 г.) САЩ, Великобритания и Русия гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на нейния отказ от ядрено оръжие. Документът признава границите на Украйна към момента на подписването, които включват Крим. Всички тези факти ясно подчертават, че всякакви по-късни претенции върху украинските територии, като анексията на Крим през 2014 г., са грубо нарушение на както двустранните договори, така и международното право. Пyтинският режим превърна Рyската Федерация в страна агресор и действията ѝ ще имат катастрофални последици преди всичко за самата нея.

    Коментиран от #38, #40

    12:44 14.08.2025

  • 27 ти да видиш

    9 0 Отговор
    зеленияпор обикаля, като бита куч🐩а

    12:45 14.08.2025

  • 28 Аре селтак

    2 0 Отговор
    И от Лондон към Аляска.

    12:46 14.08.2025

  • 29 Глупако

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Продажният фашист зеленски":

    Научи се да мислиш и после слугувай! Нямаш бащица, нали! Нямаш, кой да те командва,нали? Ще трябва сам да се оправяш,а? Мъка!

    12:46 14.08.2025

  • 30 маца..

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Помашкио мачок е пенясъл от злоба и гняв,че урсулците и зеленяка не са в аляска..

    12:47 14.08.2025

  • 31 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 3 Отговор
    Аз оставам в бункера при малките украински момченца, проблема е, че след това ме болят задните части!

    12:47 14.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Българин

    4 0 Отговор
    Отиде при господарите си да проси милостиня.Зеленски свършено е с тебе вече.Гледай къде ще бягаш.Русия ообеди в тази война,а тебе те линчува народа задето даде много жертви.Сега не можеш да си простиш,че започна тази война срещу велика Русия.

    12:48 14.08.2025

  • 34 Само си чешат

    5 0 Отговор
    Езиците. Все едно нещо зависи от тях.

    12:48 14.08.2025

  • 35 Сердюков

    4 0 Отговор
    Чиновници за които войната е далеч,бити,еб.ни през втората световна,днес тичат като кьорави да посрещат един клоун от киевския цирк,забравейки,че ако се наложи ще горят като съсли в горяща нива.

    12:48 14.08.2025

  • 36 Много е важно сигурно

    4 0 Отговор
    Точно в момента среща със Стармър да имаш. Човека от който реално нищо не зависи, дори и във Великобритания

    12:49 14.08.2025

  • 37 Баламата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Продажният фашист зеленски":

    Ще дръпнат по една -две магистрали и някоя гениални идея да избият още някой друг украинец и това е

    12:49 14.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 дедо..

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "нагла":

    Двата плондера дека те командорат..че те опраать и безсапунче

    12:49 14.08.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    Отказ от ядрено оръжие и НЕУТРАЛИТЕТ.
    А не стъпване в ....ното- Нато

    Коментиран от #45

    12:49 14.08.2025

  • 41 1111

    3 1 Отговор
    Зеления си търси сигурно убежище.В Украйна най-вероятно ще бъде убит.

    12:50 14.08.2025

  • 42 Бай Тошо

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Социализмът е едно недоносче.
    КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ.

    12:50 14.08.2025

  • 43 А взе питам

    4 0 Отговор
    Кой ли нокаутира наркомана преди срещата във Брюксел. Беше отнесъл як десен. Лявата му буза беше във рани.

    12:50 14.08.2025

  • 44 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор
    Чувам, че в един украински град близо до фронтовата линия, са били поканени голям брой чуждестранни журналисти, уж да снимат живота на хората....Днес е 14-ти....Все още има време журналята да станат свидетели на бомбандирането от "руснаците" я на някоя болница, я на някой пазар пълен с хора....😁

    Коментиран от #49, #52

    12:50 14.08.2025

  • 45 Аааааа нема..нема

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Избиването на ушанки продулжава .до последната

    12:51 14.08.2025

  • 46 Бай Ганьо

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Българина никога не е живял по-добре, отколкото сега!

    Коментиран от #51

    12:51 14.08.2025

  • 47 Хаха хаха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Продажният фашист зеленски":

    Тръмп щял бил да замени Крим за Аляска

    12:52 14.08.2025

  • 48 И в Троян можеше да се скрие

    2 0 Отговор
    Но Мечка се появи в парка в Троян

    12:53 14.08.2025

  • 49 Чувам,че

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ъъъъъъъъ":

    За юли месец са избити 60 000 руснаци.От Държавният секретар на САЩ го чувам...

    12:53 14.08.2025

  • 50 ООрана държава

    1 0 Отговор
    По една патка могат да си ударят

    12:54 14.08.2025

  • 51 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Бай Ганьо":

    Само ако си, Бойко Борисов или Делян ПЕЕВСКИ! Всички останали, имат да плащат 50 МИЛИАРДА ЕВРО ВЪНШЕН ДЪЛГ!

    12:54 14.08.2025

  • 52 ЪХЪ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ъъъъъъъъ":

    Чул недочул.Пиши още нещо иначе няма надница довечера.

    12:54 14.08.2025

  • 53 Подслушано:

    0 0 Отговор
    "... бай Стармър, хлъц, пази ма от лошия Доньо, смрък..."

    12:54 14.08.2025

  • 54 пешо

    0 0 Отговор
    наркомана на колене

    12:54 14.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания