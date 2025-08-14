Новини
Любопитно »
Machine Gun Kelly твърди, че може да е… извънземен (ВИДЕО)

14 Август, 2025 13:15 818 16

  • machine gun kelly-
  • извънземен-
  • младост

Бившият годеник на Меган Фокс дори не знае реалната си възраст, пише People.

Machine Gun Kelly твърди, че може да е… извънземен (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

На 10 август, в ефира на Watch What Happens Live with Andy Cohen, музикантът Machine Gun Kelly – чието истинско име е Колсън Бейкър – изненада зрителите с необичайно признание: може би не е от тази планета, пише People.

След като водещият го похвали за младоликия му външен вид, 35-годишният изпълнител отвърна с усмивка:

Странна работа, пич. Дори не знам на колко години съм.“

MGK допълни, че това не е единствената неизвестна в живота му.

Не знам много факти за себе си. Кожата ми, ако се разкъса, заздравява много бързо. Започвам да си мисля: ‘Кой е баща ми?’“, пошегува се той.

На въпрос дали смята, че е възможно да е от друга планета, рапърът отговори утвърдително и разказа за любопитен разговор с майка си:

Попитах я дали някога е имало период, в който е изчезвала от Земята… или дали е срещала високо и слабо същество.“

Според MGK, майка му дори му признала, че в даден момент се е чувствала така, сякаш е била отвлечена.

Освен за потенциални космически корени, разговорът стигна и до любовния му живот. Фен попита дали слуховете за роман с актрисата Сидни Суини са верни.

Кайл П., млъкни, пич“, отговори през смях MGK, категорично отричайки тези твърдения.

Двамата са дългогодишни приятели и бяха забелязани заедно на купон в Лас Вегас през май, малко след раздялата на Суини с годеника ѝ Джонатан Давино.

В момента MGK поддържа връзка „на приливи и отливи“ с актрисата Меган Фокс, с която имат 4-месечна дъщеря. Двамата прекратиха годежа си през ноември, но остават близки като родители. Изпълнителят има и 16-годишна дъщеря – Кейси – от бившата си приятелка Ема Кенън.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    29 2 Отговор
    Наркоман е със сигурност ;)

    13:16 14.08.2025

  • 2 горкия той

    25 2 Отговор
    наркотиците не прощават..!

    13:17 14.08.2025

  • 3 Сила

    17 2 Отговор
    Пепи Хасан но без цирея на муцуната ...същия несретник !!!

    13:18 14.08.2025

  • 4 И твойта майка също ...

    15 2 Отговор
    Ами човекът не е на този свят, но и мама явно отдавна не е тук. Семейна черта.

    13:20 14.08.2025

  • 5 НЛО

    13 2 Отговор
    Наркотиците до там водят.

    13:20 14.08.2025

  • 6 Трол

    10 2 Отговор
    А къде му е визата за пребиваване на Земята? Платил ли е такса престой? Ако не е, незабавно да се депортира!

    13:20 14.08.2025

  • 7 може би

    10 2 Отговор
    Взимайки фентанил отива на Мелмак, после през Сириус и Млечният път, право в на айка си тката!

    13:22 14.08.2025

  • 8 И аз съм тъй

    9 2 Отговор
    Срам ме е малко, ама една вечер като се напуших, ходих на всички планети в системата. Оттам с едни братя, правихме кушии по Млечния път, и мляко пихме, ама чие беше, не разбрахме. От него ден комшията все ме поздравява с усмивка, а преди не подминаваше.

    13:23 14.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анита Цветанова цървула

    0 1 Отговор
    Аз съм много добра счетоводителка 🤭🤭🤭🤭🤭💯

    13:26 14.08.2025

  • 11 Ти да видиш

    5 2 Отговор
    Душичка!!!! Остава да поверва че може да лети!!!

    13:33 14.08.2025

  • 12 Пешо

    5 2 Отговор
    Като го гледам на снимката как замъглено гледя става ясно защо му се превиждат подони неща.

    13:33 14.08.2025

  • 13 истина ти казвам

    4 2 Отговор
    Абе и аз прозрех че със белото може да се пътува във времето и пространството и да се срещаш със интересни извън земни ама те ми казват че съм наркоман???? А сега де!

    13:36 14.08.2025

  • 15 Дрогата

    3 2 Отговор
    не прощава!!!

    13:42 14.08.2025

  • 16 хххх

    2 0 Отговор
    Не е извънземен а под власт на демони от друго измерение

    14:17 14.08.2025