Machine Gun Kelly твърди, че може да е… извънземен (ВИДЕО)

На 10 август, в ефира на Watch What Happens Live with Andy Cohen, музикантът Machine Gun Kelly – чието истинско име е Колсън Бейкър – изненада зрителите с необичайно признание: може би не е от тази планета, пише People.
След като водещият го похвали за младоликия му външен вид, 35-годишният изпълнител отвърна с усмивка:
„Странна работа, пич. Дори не знам на колко години съм.“
MGK допълни, че това не е единствената неизвестна в живота му.
„Не знам много факти за себе си. Кожата ми, ако се разкъса, заздравява много бързо. Започвам да си мисля: ‘Кой е баща ми?’“, пошегува се той.
Rapper Machine Gun Kelly says he might be part alien, claiming his mother was “abducted” and that he doesn’t even know his real age or basic facts about life.
Expect more Hollywood celebrities to crawl out of the woodwork with equally bizarre claims.
It's part of the CIA… pic.twitter.com/6aLVMKq32U
— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 13, 2025
На въпрос дали смята, че е възможно да е от друга планета, рапърът отговори утвърдително и разказа за любопитен разговор с майка си:
„Попитах я дали някога е имало период, в който е изчезвала от Земята… или дали е срещала високо и слабо същество.“
Според MGK, майка му дори му признала, че в даден момент се е чувствала така, сякаш е била отвлечена.
Освен за потенциални космически корени, разговорът стигна и до любовния му живот. Фен попита дали слуховете за роман с актрисата Сидни Суини са верни.
„Кайл П., млъкни, пич“, отговори през смях MGK, категорично отричайки тези твърдения.
Двамата са дългогодишни приятели и бяха забелязани заедно на купон в Лас Вегас през май, малко след раздялата на Суини с годеника ѝ Джонатан Давино.
В момента MGK поддържа връзка „на приливи и отливи“ с актрисата Меган Фокс, с която имат 4-месечна дъщеря. Двамата прекратиха годежа си през ноември, но остават близки като родители. Изпълнителят има и 16-годишна дъщеря – Кейси – от бившата си приятелка Ема Кенън.
