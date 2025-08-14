Новини
България »
Калоян Методиев: Много от пожарите са причинени от мафиотски структури

Калоян Методиев: Много от пожарите са причинени от мафиотски структури

14 Август, 2025 13:02 1 795 44

  • калоян методиев-
  • пожари-
  • мафиотски структури

Всеки умишлен пожар си има име и адрес. Има си и мотив, заявява той

Калоян Методиев: Много от пожарите са причинени от мафиотски структури - 1
Снимка: НБ
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Пожарите в страната не спират. Много станаха умишлените - парка и Военното училище в Търново, Русе, Тетевен, Хасково, Тервел.... През ден някой пали нещо. Има и много възрастни, които си мислят, че така чистят. Тях не можем да съдим. Но другите са опасни. В страната вече се налага мнението, че много от пожарите са причинени от мафиотски структури, които използват сезона и естествени пожари като димна завеса за схеми в поне три направления. Това пише Калоян Методиев във фейсбук и допълва:

Едното са палежи за разчистване на плодородна земя за фотоволтаици. Второто е дървената мафия, която после, при прочистване на изгорели гори, сече и изнася наред дървесината ни. Третото е палене на сгради, за да се освободят терени за строителство на нови. Отделно излязоха информации, че големите пожари до Сливница са тръгнали от военния полигон. Всичко изброено е притеснително и престъпно. И срива малкото останало доверие в държавата.

Всеки умишлен пожар си има име и адрес. Има си и мотив. Тук е ролята на управляващите, ако не са съучастници, да стоварят цялата държавна машина върху тези групи. Приоритетно и веднага. Залогът са човешки животи, здраве и собственост. От пепелищата след всеки голям пожар следват наводнения, суши, свлачища, нарушени животински хабитати и цели екосистеми.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Коце от Възраждане

    25 18 Отговор
    преди 3 месеца открито заплашваше по всички медии, че ще подпали България!
    Защо още не е арестуван?

    Коментиран от #10, #43

    13:06 14.08.2025

  • 3 от раята

    16 7 Отговор
    Когато изррчеш "а", трябва да продължиш нататък, с "б, в,..". Ако имаш нещо конкретно, сподели го, иначе звучиш като "една жена каза..".

    13:07 14.08.2025

  • 4 Колко са заловените

    41 0 Отговор
    подпалвачи, колко са осъдени и в затвора? Това престъпление трябва да се тълкува като тероризъм и когато вкараме няколко за по 10г. явлението ще спре.

    Коментиран от #34, #42

    13:09 14.08.2025

  • 5 бою циганина

    16 0 Отговор
    просто осигуряваме работа на мойте кафявочерни братчета..... има да се сече за поне 5 години напред...... 100-200 лева надник

    13:10 14.08.2025

  • 6 Това, че палели за фотоволтаици

    4 23 Отговор
    е твърде съмнително, изгорената земя е дори по-плодородна.

    13:13 14.08.2025

  • 7 Реалността

    16 0 Отговор
    Всичките
    не много а всичките
    особенно наведнъж
    и навсякъде се знае или силно се предполага
    кои са зайнтересовани местни или по централни

    13:13 14.08.2025

  • 8 И колко на брой са тези

    18 0 Отговор
    мафиотски структури в България? ЕК знае ли?

    13:15 14.08.2025

  • 9 истина ти казвам

    21 2 Отговор
    И Вие г-н Методиев какво ще направите по въпроса след като сте сигурен че пожарите са дело на мафията???

    13:19 14.08.2025

  • 10 Чети

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Коце от Възраждане":

    между редовете бе,оф40.Какво е казал Коцето,явно имаш проблем с интерпретацията.

    Коментиран от #13, #20, #35

    13:24 14.08.2025

  • 11 007 /агент/

    6 0 Отговор
    Прав е комуниста !
    Така е !
    А на картоиграча явно му трябва втора серия от 800 дни...

    13:24 14.08.2025

  • 12 Божеее

    6 4 Отговор
    Тоя ПЕЗЕВЕНК го изгониха от Президентството като мокър парцал за некадърност, а той само акъл дава от тук и там!!!

    13:27 14.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Методиев, ти комунистче, не искаш

    7 9 Отговор
    да си признаеш, че руската агентура стои зад повечето пожари. Хванаха агенти и руснаци в Полша, Румъния и другаде да палят пожари. А мафиотските структури нали ние ги създадохте?

    13:30 14.08.2025

  • 15 Здрасти,

    10 1 Отговор
    Този откри топлата вода!!! Така е всяка година. Палят, когато Кражбите са големи, очевадни. А тази година е сеч тотална, миналата година нямаше на пазара въглища, а в някои градове бяха забранени за ползване, защото замърсявали. И тока се вдига.

    13:30 14.08.2025

  • 16 Силиций

    3 0 Отговор
    Дубутру.

    13:31 14.08.2025

  • 17 РуZко-българска мафия !

    5 9 Отговор
    Мафията в България е изградена и подчинена от кремълските бандити.
    Терораша има интерес от палежите в цяла Европа, а местни майкопродавци им съдействат.

    13:35 14.08.2025

  • 18 дядото

    7 2 Отговор
    робско е стадото ни и продажно.затова с такъв ентусиазъм плюем срещу всеки който му стиска да вдигне глас

    13:36 14.08.2025

  • 19 ПОКОРЕНА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    А много от мафиотските структури са във парламента и правителството.

    13:36 14.08.2025

  • 20 Брато

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Чети":

    от Столипиново, ние от Факултето не сме съгласни с теб.
    В копторите няма да мръзнем, я !!!

    13:36 14.08.2025

  • 21 Майора

    4 3 Отговор
    Ало Калояне , публична тайна е кой създаде мафиотите и олигарсите , така че няма защо да откриваш топлата вода!

    Коментиран от #32

    13:36 14.08.2025

  • 22 Факт

    11 0 Отговор
    Дървената мафия сече и без пожари! Достатъчно е да се видят какви дървета стават на трупи! Скоро минавах по подбалканския път. Около Копршвщица са голи хълмове. Горите са изсечени още през средновековието. Не говорим за Голите хълмове по пътя за Пещера, Панагюрище, Раковски, Карнобат и къде ли не! Вместо фотоволтаици, бихме могли да ги засадим със широколистни гори, с по-голям ефект за околната среда.

    Коментиран от #40

    13:45 14.08.2025

  • 23 И сушата, и липсата на вода

    8 0 Отговор
    в язовирите е причинено от мафиотски структури

    13:45 14.08.2025

  • 24 Атлантиците

    7 1 Отговор
    Палят нивите на работливият български народ. Те са!

    13:47 14.08.2025

  • 25 Павел пенев

    11 2 Отговор
    Най после ви стана ясно. Турската дървена мафия и зелените НПО структури, които очакват пари за т.нар. климатични промени, това са мафиотите, покровителствани от МВР некадърниците.

    13:49 14.08.2025

  • 26 Точно така е! Доказано е

    7 3 Отговор
    .... излязоха информации, че големите пожари до Сливница са тръгнали от военния полигон. Всичко изброено е притеснително и престъпно. И срива малкото останало доверие в държавата. По живково време лятото, военни учения преди 20 септември не се правиха.

    13:50 14.08.2025

  • 27 Дич

    2 3 Отговор
    Един в парламента каза-------ще ви запалим

    13:52 14.08.2025

  • 28 така е

    2 3 Отговор
    А мутрафонката плаща на тези мафиотски структури.

    13:54 14.08.2025

  • 29 Промяна

    2 5 Отговор
    ДО КАЛОЯН ЗАЩО ДРАСКАШ ЛЪЖИ КОЛКО ПОЛУЧАВАШ ЗА ЗАБЛУДИТЕ СИ ТУК

    13:57 14.08.2025

  • 30 сигурно

    3 0 Отговор
    Особено там, където се разгоряха отново. Това дори може да бъде доказано, защото през годините пожари се случват на едни и същи места. В нашата община се случи така, а обяснението беше смехотворно - допрели се електрически жици. Как пък се допряха точно в пожароопасния сезон?

    14:01 14.08.2025

  • 31 Мицкоски

    1 5 Отговор
    Долна мизерна циганска държавица,дано да изгори целия цигански Бг клозет

    Коментиран от #33

    14:02 14.08.2025

  • 32 разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Майора":

    И теб някой такъв те е създал!

    14:03 14.08.2025

  • 33 Направиш ли зло, чакай го!

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мицкоски":

    А на теб да ти изгори зайчарника!🖕

    14:05 14.08.2025

  • 34 И така....

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Колко са заловените":

    Имам предложение:тези ПИРОМОНИ /подпалвачите/ вместо да ги храни държавата в затворите ДА ЗАПОЧВАТ ДА ЗАЛЕСЯВАТ ЦЯЛАТА ИЗГОРЯЛА ГОРА /под охрана/ !!!

    14:07 14.08.2025

  • 35 Офчо

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Чети":

    Между редовете ли Коце нападна Европарламента ?

    14:09 14.08.2025

  • 36 кокилио

    3 2 Отговор
    На Корни жалката партийка,всеки ден пуска поне по 2-3 статии в този сайт.....голям пр голямо чудо!

    14:11 14.08.2025

  • 37 Перо

    4 0 Отговор
    Прав е, че пожарите са мафиотско дело! Виждат, че няма държавност и си правят каквото си искат!

    14:12 14.08.2025

  • 38 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    3 0 Отговор
    Народното Събрание трябва да приеме ЗАКОНИ за ЗАБРАНА на ИЗНОС на обгоряла ДЪРВЕДИНА за страни като ТУРЦИЯ и Гърция

    14:18 14.08.2025

  • 39 Васил левски

    1 1 Отговор
    Миралая право ми рече че зян курбан ставам

    14:20 14.08.2025

  • 40 Македонскии политичар

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Шефа на порт БУРГАС митичният митничар Николай Филипов Пъдпъдъка е главаз на ДЪРВЕТАТА МАФИЯ
    Същия има 72 фирми за износ от които 20 фирми за износ на Дървесина за ТУРЦИЯ
    Въпросния митничар мафиот и пристанищен бос има ЧАДЪР от ДПС НН Калин Караибрахим Стоянов бивш МВР шеф

    14:22 14.08.2025

  • 41 Гогоо

    3 1 Отговор
    ЧЕ ТО ОТ ПРЕХОДА ДО ДНЕС -- ВСИЧКИ СТРУКТУРИ СА МАФИОТСКИ - БАРАБАР С НАРОДА.....
    ВСЕКИ КВАРТАЛ В БЪЛГАРИЯ СИ ИМА
    ТАРТОР -- КОЙТО Е ПОДЪРЖАН ОТ ЦЕНТРАЛНАТА -- МАФИОТСКА СРУКТУРА

    Коментиран от #44

    14:24 14.08.2025

  • 42 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Колко са заловените":

    КОЛКО ВКАРАХА ТЪГОВЦИТЕ НА ГЛАСОВЕ ЗА ИЗБОРИ ТОЛКО ЩЕ ВКАРАТ И ПОДПАЛВАЧИ.НАЛИ ИМ ТРЯБВАТ ТЕРЕНИ ЗА ВЯТЪРНИ МЕЛНИЦИ И СЛЪНЧЕВИ БАТЕРИИ.

    14:30 14.08.2025

  • 43 преди

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коце от Възраждане":

    да го натикат в затвора да връща парите!

    14:34 14.08.2025

  • 44 тоя коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гогоо":

    е точно в десятката!!!

    14:35 14.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове