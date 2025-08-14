Калоян Методиев: Много от пожарите са причинени от мафиотски структури

Пожарите в страната не спират. Много станаха умишлените - парка и Военното училище в Търново, Русе, Тетевен, Хасково, Тервел.... През ден някой пали нещо. Има и много възрастни, които си мислят, че така чистят. Тях не можем да съдим. Но другите са опасни. В страната вече се налага мнението, че много от пожарите са причинени от мафиотски структури, които използват сезона и естествени пожари като димна завеса за схеми в поне три направления. Това пише Калоян Методиев във фейсбук и допълва:
Едното са палежи за разчистване на плодородна земя за фотоволтаици. Второто е дървената мафия, която после, при прочистване на изгорели гори, сече и изнася наред дървесината ни. Третото е палене на сгради, за да се освободят терени за строителство на нови. Отделно излязоха информации, че големите пожари до Сливница са тръгнали от военния полигон. Всичко изброено е притеснително и престъпно. И срива малкото останало доверие в държавата.
Всеки умишлен пожар си има име и адрес. Има си и мотив. Тук е ролята на управляващите, ако не са съучастници, да стоварят цялата държавна машина върху тези групи. Приоритетно и веднага. Залогът са човешки животи, здраве и собственост. От пепелищата след всеки голям пожар следват наводнения, суши, свлачища, нарушени животински хабитати и цели екосистеми.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Коце от Възраждане
Защо още не е арестуван?
Коментиран от #10, #43
13:06 14.08.2025
3 от раята
13:07 14.08.2025
4 Колко са заловените
Коментиран от #34, #42
13:09 14.08.2025
5 бою циганина
13:10 14.08.2025
6 Това, че палели за фотоволтаици
13:13 14.08.2025
7 Реалността
не много а всичките
особенно наведнъж
и навсякъде се знае или силно се предполага
кои са зайнтересовани местни или по централни
13:13 14.08.2025
8 И колко на брой са тези
13:15 14.08.2025
9 истина ти казвам
13:19 14.08.2025
10 Чети
До коментар #2 от "Коце от Възраждане":между редовете бе,оф40.Какво е казал Коцето,явно имаш проблем с интерпретацията.
Коментиран от #13, #20, #35
13:24 14.08.2025
11 007 /агент/
Така е !
А на картоиграча явно му трябва втора серия от 800 дни...
13:24 14.08.2025
12 Божеее
13:27 14.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Методиев, ти комунистче, не искаш
13:30 14.08.2025
15 Здрасти,
13:30 14.08.2025
16 Силиций
13:31 14.08.2025
17 РуZко-българска мафия !
Терораша има интерес от палежите в цяла Европа, а местни майкопродавци им съдействат.
13:35 14.08.2025
18 дядото
13:36 14.08.2025
19 ПОКОРЕНА БЪЛГАРИЯ
13:36 14.08.2025
20 Брато
До коментар #10 от "Чети":от Столипиново, ние от Факултето не сме съгласни с теб.
В копторите няма да мръзнем, я !!!
13:36 14.08.2025
21 Майора
Коментиран от #32
13:36 14.08.2025
22 Факт
Коментиран от #40
13:45 14.08.2025
23 И сушата, и липсата на вода
13:45 14.08.2025
24 Атлантиците
13:47 14.08.2025
25 Павел пенев
13:49 14.08.2025
26 Точно така е! Доказано е
13:50 14.08.2025
27 Дич
13:52 14.08.2025
28 така е
13:54 14.08.2025
29 Промяна
13:57 14.08.2025
30 сигурно
14:01 14.08.2025
31 Мицкоски
Коментиран от #33
14:02 14.08.2025
32 разбира се
До коментар #21 от "Майора":И теб някой такъв те е създал!
14:03 14.08.2025
33 Направиш ли зло, чакай го!
До коментар #31 от "Мицкоски":А на теб да ти изгори зайчарника!🖕
14:05 14.08.2025
34 И така....
До коментар #4 от "Колко са заловените":Имам предложение:тези ПИРОМОНИ /подпалвачите/ вместо да ги храни държавата в затворите ДА ЗАПОЧВАТ ДА ЗАЛЕСЯВАТ ЦЯЛАТА ИЗГОРЯЛА ГОРА /под охрана/ !!!
14:07 14.08.2025
35 Офчо
До коментар #10 от "Чети":Между редовете ли Коце нападна Европарламента ?
14:09 14.08.2025
36 кокилио
14:11 14.08.2025
37 Перо
14:12 14.08.2025
38 Моше Честния с "Чесна 208 В"
14:18 14.08.2025
39 Васил левски
14:20 14.08.2025
40 Македонскии политичар
До коментар #22 от "Факт":Шефа на порт БУРГАС митичният митничар Николай Филипов Пъдпъдъка е главаз на ДЪРВЕТАТА МАФИЯ
Същия има 72 фирми за износ от които 20 фирми за износ на Дървесина за ТУРЦИЯ
Въпросния митничар мафиот и пристанищен бос има ЧАДЪР от ДПС НН Калин Караибрахим Стоянов бивш МВР шеф
14:22 14.08.2025
41 Гогоо
ВСЕКИ КВАРТАЛ В БЪЛГАРИЯ СИ ИМА
ТАРТОР -- КОЙТО Е ПОДЪРЖАН ОТ ЦЕНТРАЛНАТА -- МАФИОТСКА СРУКТУРА
Коментиран от #44
14:24 14.08.2025
42 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #4 от "Колко са заловените":КОЛКО ВКАРАХА ТЪГОВЦИТЕ НА ГЛАСОВЕ ЗА ИЗБОРИ ТОЛКО ЩЕ ВКАРАТ И ПОДПАЛВАЧИ.НАЛИ ИМ ТРЯБВАТ ТЕРЕНИ ЗА ВЯТЪРНИ МЕЛНИЦИ И СЛЪНЧЕВИ БАТЕРИИ.
14:30 14.08.2025
43 преди
До коментар #2 от "Коце от Възраждане":да го натикат в затвора да връща парите!
14:34 14.08.2025
44 тоя коментар
До коментар #41 от "Гогоо":е точно в десятката!!!
14:35 14.08.2025