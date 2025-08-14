Калоян Методиев: Много от пожарите са причинени от мафиотски структури

Пожарите в страната не спират. Много станаха умишлените - парка и Военното училище в Търново, Русе, Тетевен, Хасково, Тервел.... През ден някой пали нещо. Има и много възрастни, които си мислят, че така чистят. Тях не можем да съдим. Но другите са опасни. В страната вече се налага мнението, че много от пожарите са причинени от мафиотски структури, които използват сезона и естествени пожари като димна завеса за схеми в поне три направления. Това пише Калоян Методиев във фейсбук и допълва:

Едното са палежи за разчистване на плодородна земя за фотоволтаици. Второто е дървената мафия, която после, при прочистване на изгорели гори, сече и изнася наред дървесината ни. Третото е палене на сгради, за да се освободят терени за строителство на нови. Отделно излязоха информации, че големите пожари до Сливница са тръгнали от военния полигон. Всичко изброено е притеснително и престъпно. И срива малкото останало доверие в държавата.

Всеки умишлен пожар си има име и адрес. Има си и мотив. Тук е ролята на управляващите, ако не са съучастници, да стоварят цялата държавна машина върху тези групи. Приоритетно и веднага. Залогът са човешки животи, здраве и собственост. От пепелищата след всеки голям пожар следват наводнения, суши, свлачища, нарушени животински хабитати и цели екосистеми.