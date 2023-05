Според новото проучване на Лигата срещу поругаването (ЛСП/ Anti-Defamation League), един от всеки четирима жители на европейските държави, анкетирани през 2023 година, има антисемитски нагласи. В Източна Европа се наблюдава спад в индекса на антисемитизма в държави като Украйна, Полша, Унгария и Русия, но общите нива на антисемитизъм все още са по-високи в тази част на Европа в сравнение със Западна Европа.

Проучването, известно като The ADL Global 100: An Index of Antisemitism, е най-обширното проучване на антисемитизма в световен мащаб, обхващащо 102 държави и територии. Въпреки постигнатия напредък в някои страни, данните показват, че антисемитизмът остава сериозен проблем в цяла Европа. Фактът, че един на всеки четири жители на анкетираните европейски държави има антисемитски нагласи, е тревожна статистика и подчертава необходимостта от продължаване на борбата с антисемитизма.

Проучването разкрива, че някои от най-силните антиеврейски нагласи остават заложени в десет европейски държави. Също така, един на всеки трима респонденти в шест западноевропейски държави смята, че евреите са по-лоялни към Израел, отколкото към собствените си страни.

В Западна Европа, Испания остава с най-високо ниво на антисемитски нагласи, последвана от Белгия, Франция, Германия и Великобритания. В Нидерландия се регистрира най-нисък процент, предаде БТА.