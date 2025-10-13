13 октомври 1307 г. Френският крал слага край на ордена на тамплиерите

На 13 октомври 1307 г. над 140 тамплиери във Франция са арестувани по заповед на крал Филип IV. Те са измъчвани, за да признаят обвинения в ерес.

Това е краят на един от най-могъщите и напредничави за времето си ордени на католическата църква.

Кралските агенти задържат и самия Велик магистър Жак дьо Моле, Великия визитатор Гуго дьо Пейро, ковчежника и още четирима висши сановници. Официалните обвинения са ерес, идолопоклонничество, содомия и оскверняване на реликвите. Твърдяло се, че плюят върху кръста, ядат деца и трупове и служат на дявола.

Пълният списък съставлявал 117 обвинения. Тамплиерите били подложени на нечувани изтезания от инквизицията, по време на които мнозина се пречупили. А когато по заповед на Филип Хубавия в Париж били изгорени 54 братя, орденът изгубил сили да се бори за оцеляване и с решение на Виенския събор от 1312 г. бил разпуснат. Той бездруго междувременно бил забранен от папа Климент V, а имотите и земите му конфискувани.

На доживотен затвор били осъдени четирима висши сановници на ордена. Според легендата, след като чул присъдата си, Великият магистър и Приор на Нормандия Жак дьо Моле гневно възразил: "Орденът е свят и невинен, а самите вие сте виновни в това, че го предадохте и оклеветихте!" Още същия ден присъдата била заменена със смърт. Четиримата били изгорени на клада. Преданието разказва, че когато пламъците го обхванали, старецът Моле извикал: "Кралят и папата могат да властват над телата, но не и над душите ни!" След което проклел убийците си с обещанието до една година да ги изправи пред Божия съд. И наистина - папа Климент V и крал Филип IV умрели в определения от тамплиера срок. А Франция навлязла в тежък период на бедствия, продължил столетия.