13 октомври 1307 г. Френският крал слага край на ордена на тамплиерите

13 Октомври, 2025 03:08 6 235 20

13 октомври 1307 г. Френският крал слага край на ордена на тамплиерите

Пълният списък съставлявал 117 обвинения

13 октомври 1307 г. Френският крал слага край на ордена на тамплиерите - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов

На 13 октомври 1307 г. над 140 тамплиери във Франция са арестувани по заповед на крал Филип IV. Те са измъчвани, за да признаят обвинения в ерес.

Това е краят на един от най-могъщите и напредничави за времето си ордени на католическата църква.

Кралските агенти задържат и самия Велик магистър Жак дьо Моле, Великия визитатор Гуго дьо Пейро, ковчежника и още четирима висши сановници. Официалните обвинения са ерес, идолопоклонничество, содомия и оскверняване на реликвите. Твърдяло се, че плюят върху кръста, ядат деца и трупове и служат на дявола.

Пълният списък съставлявал 117 обвинения. Тамплиерите били подложени на нечувани изтезания от инквизицията, по време на които мнозина се пречупили. А когато по заповед на Филип Хубавия в Париж били изгорени 54 братя, орденът изгубил сили да се бори за оцеляване и с решение на Виенския събор от 1312 г. бил разпуснат. Той бездруго междувременно бил забранен от папа Климент V, а имотите и земите му конфискувани.

На доживотен затвор били осъдени четирима висши сановници на ордена. Според легендата, след като чул присъдата си, Великият магистър и Приор на Нормандия Жак дьо Моле гневно възразил: "Орденът е свят и невинен, а самите вие сте виновни в това, че го предадохте и оклеветихте!" Още същия ден присъдата била заменена със смърт. Четиримата били изгорени на клада. Преданието разказва, че когато пламъците го обхванали, старецът Моле извикал: "Кралят и папата могат да властват над телата, но не и над душите ни!" След което проклел убийците си с обещанието до една година да ги изправи пред Божия съд. И наистина - папа Климент V и крал Филип IV умрели в определения от тамплиера срок. А Франция навлязла в тежък период на бедствия, продължил столетия.


  • 1 Аха верно

    41 4 Отговор
    За да им прибере мангизите.

    03:18 13.10.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Явно не са успели!

    31 13 Отговор
    Нищо не е разбито. Сащ и западът се управляват от тн "тайни общества" и от секти. Даже за Джордж Буш младши се знае, че още кога бил в университета е участвал в сектата "Череп и кости." И също, че още и дядо му е бил в тази секта. А при този Буш младши станаха радикални изменения в сащ и по света. Някой гръмна двете Кули в Ню Йорк, после войните срещу Ирак и Афганистан... Затягане на законите, диктатура ...

    04:56 13.10.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇧🇬🇪🇺💯

    23 10 Отговор
    Орденът на Тамплиерите са били изключително богати давали са заеми на Крале т.н., развиват Банковото дело, упражнявали са власт в/у Католическата Църква, Войните Тамплиери загинали в боевете са били изхвърляни извън крепостните стени за храна на бездомните кучета.

    Тамплиерите са били едни от най добрите Строители и Каменоделци, някои от разбитите Тамплиери ги приютява Англия и тези останки от Тамплиерството с Англичаните са в основата на Масонският Орден който е децентрализиран.
    Българските Масони Руските Масони Комунисти и Еврейското Масонство са в основата на Коми Движението в Света, като могат да се намерят стихове в Старият Завет на Библията за Еврейското Масонство.


    За плюенето по кръста, да се кръстят като дявола питайте Румен Овчаров и къф беше оня от ДС Рамен Ралчев бифши Коми и сегашни Тамблиери?

    Накои казват че Тамплиерите са се разбирали дори с Арабите, тоест последователите на Мохамед?

    Коментиран от #17

    05:13 13.10.2023

  • 7 🇧🇬🇪🇺💯

    12 4 Отговор
    Евреите наблюдават внимателно Тамплиерите и създават тяхната Кабала, основоположникът на Еврейската Кабала е некъф Испанец Еврейн, вече не му помня името, някъде по времето на залезът на Тамплиерството.

    Испанецът Еврейн написва първите събрани съчинения и трактати на Еврейската Кабала или дявол знае какво по времето на залезът на Тамплиерството, в която Кабала са вложени Тамплиерски разбирания за света.

    05:29 13.10.2023

  • 8 Просто е

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "За съжаление, колкото":

    Като проспахме да отстранят тоя, дето ни хранеше, вече е късно да гоним тоя, дето ни коли. Радваме се и на това, че не ни хваща винаги, когато пасем от заграбените вече пасища, които все пак, бяха и малко наши. Поне, докато пасяхме от тях, никой не ни закачаше.

    05:57 13.10.2023

  • 9 🇧🇬🇪🇺💯

    15 1 Отговор
    Християнските Ордени в Светата Земя са били два.

    Орденът на Тамплиерите помещаващ се в сегашната Джамия Ал Акса.


    Орденът на Хоспиталиерите (Орден на рицарите от болницата Свети Йоан Йерусалимски) , (Order of Knights of the Hospital of Saint John of Jerusalem) съществува и до днес като Малтийският Орден под ръководство но Ватикана, това е средновековен и ранен модерен католически военен орден.
    Основан е в Кралство Йерусалим през 12 век и е имал седалище там до 1291 г., след което е базиран в замъка Колоси в Кипър (1302-1310), остров Родос (1310-1522), Малта (1530-1798) и Санкт Петербург (1799-1801).

    06:06 13.10.2023

  • 10 Истината в историята

    20 5 Отговор
    винаги е била изнасилвана от победителите. За времето си “Светата инквизиция” е била министерството на истината и фактите го доказват. Едва ли тамплиерите са това, за което ги обвиняват, но нима някой очаква друг резултат след намесата на тогавашното министерство на истината…

    Коментиран от #11

    06:13 13.10.2023

  • 11 🇧🇬🇪🇺💯

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Истината в историята":

    “Светата Инквизиция” се движи по две направления, гонения на Тамплиерите, гонения на Катари, Албигойци и др. които произлизат от Българското Богомилство, също други секти и ереси, има съвпадение м/у Катари и Национал Социалисти в Германия и взаимна връзка в която Католическата Църква е била общ враг на Катари и Германски Национал Социалисти.

    Българската Ортодоксална Православна и Руската Ортодоксална Православна са били подложени на гонения и разруха от Българското, Руско и Еврейско Коми Масонство.

    Коментиран от #13

    06:27 13.10.2023

  • 12 🇧🇬🇪🇺💯

    11 4 Отговор
    Във Ватикана и до днес е закачена във въздуха без да допира до нищо така наречената Богомилска Библия.

    06:37 13.10.2023

  • 13 Някой

    20 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬🇪🇺💯":

    Ако мислиш ,че инквизицията не съществува днес ,жестоко се лъжеш)))

    06:46 13.10.2023

  • 14 МВФ

    18 2 Отговор
    Орденът на тамплиерите, популярен напоследък като орденът на банкерите. След като предизвикаха няколко световни финансови кризи, нанесоха щети за стотици милиарди и обраха спестяванията на много хора и тях може да ги застигне някое проклятие.

    07:24 13.10.2023

  • 15 Къде ти тук

    12 3 Отговор
    Тамплиерите са първите глобалисти опитали се да шунтират етносите,държавата и религиите в името на печалбата. Уж освобождавали Божи гроб пък създали първата банкова система,първата глобална туристическа организация и забогатяли колкото всичките тогаавшни държави накуп. Къде ти тук християнство и вяра?

    Коментиран от #16

    08:49 13.10.2023

  • 16 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Къде ти тук":

    Хахах хогоохо....тамплиерите били първите борци срещу...путин!

    12:23 13.10.2023

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Косача

    6 2 Отговор
    Кралят и Папата са им били големи длъжници, с невъзможност да си върнат дълговете. Метежът, срещу ордена е ,,уредил" този дълг. Подобно поведение се забелязва и днес. САЩ имат над 33 трилиона дълг и расте. Невъзможен за погасяване, но решим по два начина. Единият е фалит на държавата, другият е война. Досещате се кой път избран

    07:52 14.10.2023

  • 19 Гост

    1 1 Отговор
    Тамплиерите са клали сарацини в Ерусалим.

    03:37 13.10.2025

  • 20 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    0 1 Отговор
    Михaйлoв,или Венци пияндето, ти cи мaлoгрaмoтeн, мoйтo мoмчe. Oткaжи ce oт тaя журнaлиcтикa. Нe ти върви, caм виждaш.
    Бeзнaдeжднo e. Oткaжи ce. Глeдaм пo цeнтърa ce търcят прoдaвaчи в някoлкo мaгaзинa. Цaни ce тaм и зaбрaви зa тaзи мъкa ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА. Нe e зa тeб...

    04:14 13.10.2025

