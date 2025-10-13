13 октомври 1307 г. Френският крал слага край на ордена на тамплиерите

На 13 октомври 1307 г. над 140 тамплиери във Франция са арестувани по заповед на крал Филип IV. Те са измъчвани, за да признаят обвинения в ерес.
Това е краят на един от най-могъщите и напредничави за времето си ордени на католическата църква.
Кралските агенти задържат и самия Велик магистър Жак дьо Моле, Великия визитатор Гуго дьо Пейро, ковчежника и още четирима висши сановници. Официалните обвинения са ерес, идолопоклонничество, содомия и оскверняване на реликвите. Твърдяло се, че плюят върху кръста, ядат деца и трупове и служат на дявола.
Пълният списък съставлявал 117 обвинения. Тамплиерите били подложени на нечувани изтезания от инквизицията, по време на които мнозина се пречупили. А когато по заповед на Филип Хубавия в Париж били изгорени 54 братя, орденът изгубил сили да се бори за оцеляване и с решение на Виенския събор от 1312 г. бил разпуснат. Той бездруго междувременно бил забранен от папа Климент V, а имотите и земите му конфискувани.
На доживотен затвор били осъдени четирима висши сановници на ордена. Според легендата, след като чул присъдата си, Великият магистър и Приор на Нормандия Жак дьо Моле гневно възразил: "Орденът е свят и невинен, а самите вие сте виновни в това, че го предадохте и оклеветихте!" Още същия ден присъдата била заменена със смърт. Четиримата били изгорени на клада. Преданието разказва, че когато пламъците го обхванали, старецът Моле извикал: "Кралят и папата могат да властват над телата, но не и над душите ни!" След което проклел убийците си с обещанието до една година да ги изправи пред Божия съд. И наистина - папа Климент V и крал Филип IV умрели в определения от тамплиера срок. А Франция навлязла в тежък период на бедствия, продължил столетия.
1 Аха верно
03:18 13.10.2023
4 Явно не са успели!
04:56 13.10.2023
6 🇧🇬🇪🇺💯
Тамплиерите са били едни от най добрите Строители и Каменоделци, някои от разбитите Тамплиери ги приютява Англия и тези останки от Тамплиерството с Англичаните са в основата на Масонският Орден който е децентрализиран.
Българските Масони Руските Масони Комунисти и Еврейското Масонство са в основата на Коми Движението в Света, като могат да се намерят стихове в Старият Завет на Библията за Еврейското Масонство.
За плюенето по кръста, да се кръстят като дявола питайте Румен Овчаров и къф беше оня от ДС Рамен Ралчев бифши Коми и сегашни Тамблиери?
Накои казват че Тамплиерите са се разбирали дори с Арабите, тоест последователите на Мохамед?
Коментиран от #17
05:13 13.10.2023
7 🇧🇬🇪🇺💯
Испанецът Еврейн написва първите събрани съчинения и трактати на Еврейската Кабала или дявол знае какво по времето на залезът на Тамплиерството, в която Кабала са вложени Тамплиерски разбирания за света.
05:29 13.10.2023
8 Просто е
До коментар #5 от "За съжаление, колкото":Като проспахме да отстранят тоя, дето ни хранеше, вече е късно да гоним тоя, дето ни коли. Радваме се и на това, че не ни хваща винаги, когато пасем от заграбените вече пасища, които все пак, бяха и малко наши. Поне, докато пасяхме от тях, никой не ни закачаше.
05:57 13.10.2023
9 🇧🇬🇪🇺💯
Орденът на Тамплиерите помещаващ се в сегашната Джамия Ал Акса.
Орденът на Хоспиталиерите (Орден на рицарите от болницата Свети Йоан Йерусалимски) , (Order of Knights of the Hospital of Saint John of Jerusalem) съществува и до днес като Малтийският Орден под ръководство но Ватикана, това е средновековен и ранен модерен католически военен орден.
Основан е в Кралство Йерусалим през 12 век и е имал седалище там до 1291 г., след което е базиран в замъка Колоси в Кипър (1302-1310), остров Родос (1310-1522), Малта (1530-1798) и Санкт Петербург (1799-1801).
06:06 13.10.2023
10 Истината в историята
Коментиран от #11
06:13 13.10.2023
11 🇧🇬🇪🇺💯
До коментар #10 от "Истината в историята":“Светата Инквизиция” се движи по две направления, гонения на Тамплиерите, гонения на Катари, Албигойци и др. които произлизат от Българското Богомилство, също други секти и ереси, има съвпадение м/у Катари и Национал Социалисти в Германия и взаимна връзка в която Католическата Църква е била общ враг на Катари и Германски Национал Социалисти.
Българската Ортодоксална Православна и Руската Ортодоксална Православна са били подложени на гонения и разруха от Българското, Руско и Еврейско Коми Масонство.
Коментиран от #13
06:27 13.10.2023
12 🇧🇬🇪🇺💯
06:37 13.10.2023
13 Някой
До коментар #11 от "🇧🇬🇪🇺💯":Ако мислиш ,че инквизицията не съществува днес ,жестоко се лъжеш)))
06:46 13.10.2023
14 МВФ
07:24 13.10.2023
15 Къде ти тук
Коментиран от #16
08:49 13.10.2023
16 стоян георгиев
До коментар #15 от "Къде ти тук":Хахах хогоохо....тамплиерите били първите борци срещу...путин!
12:23 13.10.2023
18 Косача
07:52 14.10.2023
19 Гост
03:37 13.10.2025
20 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ
Бeзнaдeжднo e. Oткaжи ce. Глeдaм пo цeнтърa ce търcят прoдaвaчи в някoлкo мaгaзинa. Цaни ce тaм и зaбрaви зa тaзи мъкa ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА. Нe e зa тeб...
04:14 13.10.2025