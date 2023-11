Инкубатори се доставят в болницата в Газа за евентуална евакуация на бебета, заяви Израел

Израелската армия заяви, че е "в процес" на прехвърляне на кувьози от болница в Израел в Газа.

Този ход може да бъде улесняване на евакуацията на новородени бебета от най-голямата болница в Газа, предаде Скай нюз.

Ал Шифа е изчерпал горивото си и е без електричество и вода от дни, докато стрелбата и бомбените атентати продължават наблизо.

Говорителят на воденото от Хамас министерство на здравеопазването в Газа Ашраф ал Кидра заяви, че 32 пациенти са починали през последните три дни, включително три новородени бебета.

Президентът на САЩ Джо Байдън заяви пред Израел късно снощи, че съоръжението трябва да бъде защитено.

Израелските отбранителни сили (IDF) публикуваха снимка на войник, който разтоварва инкубатори от микробус тази сутрин.

Израелската армия по-рано заяви, че ще помогне за улесняване на прехвърлянето на бебета от болницата, но не предостави никакви подробности за плана или къде ще бъдат преместени.

The IDF is in the process of coordinating the transfer of incubators from a hospital in Israel to Gaza. pic.twitter.com/C8jyv0g3sE