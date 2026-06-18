Украинският министър на отбраната: Скоро Крим ще се превърне в остров

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров каза, че Киев си поставя за цел да изолира анексирания от Русия Кримски полуостров чрез удари с дронове по руските снабдителни линии, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Изглежда, че скоро Крим ще се превърне в остров", каза Федоров в интервю за Ютюб канала "Пресинг" (PRESSING).
Атаките срещу пътищата за снабдяване отвориха "прозорец на възможности" за Украйна, посочи той и добави: "За руснаците започва ад, с който много трудно ще се справят".
Нарушенията в снабдяването на руската армия започва да се отразява пряко на броя на руските атаки по фронтовата линия, каза Федоров.
Правейки саркастична препратка към популярността на Крим като дестинация за почивка сред руските туристи, Федеров посочи, че тази година на полуострова ще дойдат предимно "нашите (на Украйна) дронове".
Федоров, който зае поста си през януари, каза, че ведомството му е закупило повече безпилотни летателни апарати през първите четири месеца от годината, отколкото за цялата минала година.
Украйна се бори срещу пълномащабната руска инвазия от повече от четири години със западна помощ. Москва анексира Крим през 2014 г., а сега претендира и за други украински територии.
Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.
Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ба бааааа
Коментиран от #63
07:07 18.06.2026
2 Дръта чанта
07:07 18.06.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:08 18.06.2026
4 Е, те нали превзеха Крим още
Коментиран от #17, #66
07:09 18.06.2026
5 Бат Жак
07:09 18.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пешо
Коментиран от #13, #51
07:10 18.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СИБИГА ИЗЛЪЧВА
07:11 18.06.2026
10 Отговорът
Коментиран от #31
07:11 18.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Христов
До коментар #7 от "Пешо":Съдът в Хага е с отпаднала необходимост.
07:15 18.06.2026
14 Ще, ще, ще,
До коментар #11 от "Тити":ще,ще, ще...🤣😂🤣
07:16 18.06.2026
15 Някой
А и по-добре остров, отколкото останки от държава в руини.
07:16 18.06.2026
16 оня с коня
и ние ги подкпрепяме, срамно е
07:16 18.06.2026
17 Атина Палада
До коментар #4 от "Е, те нали превзеха Крим още":Е той Путин всеки ден си пие кафето не в бункера, а в Крим.
07:17 18.06.2026
18 Хм...
Сега, някой да не рече, че намеквам нещо!
Коментиран от #42, #44
07:19 18.06.2026
19 Дзак
Коментиран от #47
07:20 18.06.2026
20 Дон Корлеоне
07:20 18.06.2026
21 То е ясно
07:20 18.06.2026
22 ПРОПАГАНДАТА
07:22 18.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 "правата на лицата"
"Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство"
Лицемерие !
07:23 18.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 У ФАКТИ ЗА МАЛКО ШЕКЕЛИ
07:26 18.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мимч
07:29 18.06.2026
31 истината преди всичко
До коментар #10 от "Отговорът":Може, но не и с ботокса! Прекалено страхлив и алчен е.
07:29 18.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Механик
07:29 18.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мокой
07:30 18.06.2026
36 ЗЕЛЕНОТО ДНЕС ПАК МОЛИ ЛИ ЗА ПРЕГОВОРИ
07:30 18.06.2026
37 Перо
Коментиран от #43, #54
07:31 18.06.2026
38 Фен
Коментиран от #50
07:32 18.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ,,Скоро Крим ще се превърне в остров"
,,Скоро ще си пия кафето в Крим!"...!
Пък,от тогава минаха повече от 4 години...
Коментиран от #53
07:33 18.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мдаа
До коментар #37 от "Перо":От Хага не са питали ВС
А ти прочети цялото становище.
07:36 18.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 жалко за руския народ, но всичко е по пл
До коментар #19 от "Дзак":Че тя атаката срещу гр. инфраструктура не е преставала дори за ден а несменяемия всеки ден "форуми" открива... Това всьщност е мнението на по голямата част от руснаците.
07:38 18.06.2026
48 Мишел
До коментар #41 от "Kопейки,":Кажи в коя страна има опашки и купони за гориво, защото в Русия няма.
Коментиран от #72, #78
07:39 18.06.2026
49 Град София
07:39 18.06.2026
50 ТАСС
До коментар #38 от "Фен":ти не си фен ,а г.ъ.з.о.л.и.з.е.ц на путин без грам мозък в главата
07:41 18.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ТАКА КОРАТОРИТЕ ТИ ЩЕ ТЕ ПРЕВЪР В Л ПЕЙЗ
НО НАПУШЕНОТО Е ЗАВИСИМО ОТ ТЯХ И НЕМА ИЗБОР!!
07:43 18.06.2026
53 Интересно
До коментар #40 от ",,Скоро Крим ще се превърне в остров"":Че няма ли поне един зандан в Крим за наркомана?
Коментиран от #71
07:44 18.06.2026
54 Съдията
До коментар #37 от "Перо":Международният съд в Хага се произнесе,че няма юрисдикцията от въпроса с Крим.
Остава в сила решението на за изправяне пред международният съд на Путин и кремълският режим.Много от режима няма да доживеят до Хага.
Айде завивай се с нещо и лягай
07:45 18.06.2026
55 Бум Бум Киефф
07:45 18.06.2026
56 А ПО ЛЕКО
07:46 18.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дон Корлеоне
07:47 18.06.2026
59 Тоя прорицател
07:47 18.06.2026
60 Няма край руският позор
07:48 18.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Пешо
До коментар #1 от "Ба бааааа":Могат, могат. И до доказаха. Няма знначение как, но се вижда. Бомбят рафинерии. Правят атентати срещу руски висши военни. Удряха моста няколко пъти. Удряха ВМС щаба в Крим с ракети. А руското разузнаване не успя да елиминира нито 1 фашист от големците. Доста се изложиха с тази война. Но е разбираемо. 1/4 от света е срещу тях.
07:51 18.06.2026
64 Язък
07:51 18.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Пешо
До коментар #4 от "Е, те нали превзеха Крим още":Хахаххаха. Този коментар е добър. Браво!
07:52 18.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ами
Коментиран от #77, #80
07:53 18.06.2026
69 Интер НЕТ
Що станА бе копейки мало//умни?
07:54 18.06.2026
70 Факти
07:54 18.06.2026
71 Още по-интересно!
До коментар #53 от "Интересно":И няма ли поне един...стълб в Крим,за Наркомана...?!
07:55 18.06.2026
72 Бега бе😂
До коментар #48 от "Мишел":И ние гледаме интернет.В Москва в момента има 10 километрични опашка пред бензиностанциите.🤣🤣🤣.
07:56 18.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 гошо
07:59 18.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #68 от "ами":Я па ти а хаяско какво побеждава 1500 дни ???
07:59 18.06.2026
78 Верно ли бе?
До коментар #48 от "Мишел":Тролл Смотанн?
08:03 18.06.2026
79 Вацев
08:03 18.06.2026
80 Руснак без крак
До коментар #68 от "ами":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
08:04 18.06.2026
81 Вашия Крим?
08:06 18.06.2026
82 Факти
900 години гръцки
300 години италиански
600 години отново гръцки
200 години монголски
300 години турски
200 години руски
Време е да стане европейски
08:09 18.06.2026