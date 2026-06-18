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Украинският министър на отбраната: Скоро Крим ще се превърне в остров
  Тема: Украйна

Украинският министър на отбраната: Скоро Крим ще се превърне в остров

18 Юни, 2026 07:02 1 946 82

  • украйна-
  • михайло фьодоров-
  • крим-
  • русия-
  • война

Украйна се зарече да изолира анексирания от Русия Крим чрез атаки с дронове

Украинският министър на отбраната: Скоро Крим ще се превърне в остров - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров каза, че Киев си поставя за цел да изолира анексирания от Русия Кримски полуостров чрез удари с дронове по руските снабдителни линии, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Изглежда, че скоро Крим ще се превърне в остров", каза Федоров в интервю за Ютюб канала "Пресинг" (PRESSING).

Атаките срещу пътищата за снабдяване отвориха "прозорец на възможности" за Украйна, посочи той и добави: "За руснаците започва ад, с който много трудно ще се справят".

Нарушенията в снабдяването на руската армия започва да се отразява пряко на броя на руските атаки по фронтовата линия, каза Федоров.

Правейки саркастична препратка към популярността на Крим като дестинация за почивка сред руските туристи, Федеров посочи, че тази година на полуострова ще дойдат предимно "нашите (на Украйна) дронове".

Федоров, който зае поста си през януари, каза, че ведомството му е закупило повече безпилотни летателни апарати през първите четири месеца от годината, отколкото за цялата минала година.

Украйна се бори срещу пълномащабната руска инвазия от повече от четири години със западна помощ. Москва анексира Крим през 2014 г., а сега претендира и за други украински територии.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ба бааааа

    39 11 Отговор
    Нищо не мое а напраите

    Коментиран от #63

    07:07 18.06.2026

  • 2 Дръта чанта

    46 9 Отговор
    А някой остров може да потъне

    07:07 18.06.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    62 12 Отговор
    Ако Крим стане остров, Киев ще бъде пустиня в равнината...

    07:08 18.06.2026

  • 4 Е, те нали превзеха Крим още

    54 11 Отговор
    при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, още когато събориха и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу, сега пак ли?

    Коментиран от #17, #66

    07:09 18.06.2026

  • 5 Бат Жак

    32 7 Отговор
    А где- Мисирски...?!

    07:09 18.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пешо

    50 13 Отговор
    Ма съда в хага рече че Крим е руски,

    Коментиран от #13, #51

    07:10 18.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СИБИГА ИЗЛЪЧВА

    52 9 Отговор
    ПРОСТОТИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗАБЕЛЕЖИМО ДАЖЕ ЗА СЛЕПЕЦ.

    07:11 18.06.2026

  • 10 Отговорът

    38 12 Отговор
    Да не се превърне Украйна в пустиня....

    Коментиран от #31

    07:11 18.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Христов

    6 16 Отговор

    До коментар #7 от "Пешо":

    Съдът в Хага е с отпаднала необходимост.

    07:15 18.06.2026

  • 14 Ще, ще, ще,

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    ще,ще, ще...🤣😂🤣

    07:16 18.06.2026

  • 15 Някой

    32 11 Отговор
    Хаха! И после очаквате кримчани да искат да бъдат украинци. Ще постигнете обратния ефект.
    А и по-добре остров, отколкото останки от държава в руини.

    07:16 18.06.2026

  • 16 оня с коня

    39 10 Отговор
    абе тия окранци нещо да са построили? само рушат

    и ние ги подкпрепяме, срамно е

    07:16 18.06.2026

  • 17 Атина Палада

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Е, те нали превзеха Крим още":

    Е той Путин всеки ден си пие кафето не в бункера, а в Крим.

    07:17 18.06.2026

  • 18 Хм...

    37 7 Отговор
    Не че нещо, ама миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението в у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека.
    Сега, някой да не рече, че намеквам нещо!

    Коментиран от #42, #44

    07:19 18.06.2026

  • 19 Дзак

    31 6 Отговор
    Това ще бъде атака срещу гражданска структура. Вероятно ще ескалира войната.

    Коментиран от #47

    07:20 18.06.2026

  • 20 Дон Корлеоне

    9 18 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:20 18.06.2026

  • 21 То е ясно

    6 12 Отговор
    Крим ще стане остров за Русия и Полу остров за Украйна

    07:20 18.06.2026

  • 22 ПРОПАГАНДАТА

    31 6 Отговор
    Много внимава да не се промъкнат новини за реалното състояние на фронта. Там бандерфашистите здраво напредват на запад.

    07:22 18.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 "правата на лицата"

    22 3 Отговор
    Лица значи? Да не са някакви криминални престъпници?
    "Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство"
    Лицемерие !

    07:23 18.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 У ФАКТИ ЗА МАЛКО ШЕКЕЛИ

    32 4 Отговор
    С радост печатат всяка БАНДЕРСКА глупост

    07:26 18.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мимч

    17 5 Отговор
    Този таралакоолу да не се много кани,щото Украйна може да бъде заличена със земята...

    07:29 18.06.2026

  • 31 истината преди всичко

    5 10 Отговор

    До коментар #10 от "Отговорът":

    Може, но не и с ботокса! Прекалено страхлив и алчен е.

    07:29 18.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Механик

    15 5 Отговор
    Киев скоро ще се превърне в РУССИА.

    07:29 18.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мокой

    20 4 Отговор
    Обаче, Международният арбитражен съд в Хага, се произнесе, че Крим е руска територия! Има и други решения в полза на Русия, но Факти не желаят да ги коментират!

    07:30 18.06.2026

  • 36 ЗЕЛЕНОТО ДНЕС ПАК МОЛИ ЛИ ЗА ПРЕГОВОРИ

    15 3 Отговор
    Или още не се е събудил.

    07:30 18.06.2026

  • 37 Перо

    18 5 Отговор
    Международният съд в Хага определи, че Крим е руски, както и някои други територии! Ционисткия режим няма нужния капацитет да изолира Крим от континенталната част! С чужди наемници и просия на оръжие при всяка международна проява, на Зеленски няма да му се получи!

    Коментиран от #43, #54

    07:31 18.06.2026

  • 38 Фен

    12 5 Отговор
    Тия си плачат за ТЯО. Време е Киев да стане пустиня.

    Коментиран от #50

    07:32 18.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ,,Скоро Крим ще се превърне в остров"

    13 3 Отговор
    Това ми напомня на изявлението на Зеленски :
    ,,Скоро ще си пия кафето в Крим!"...!
    Пък,от тогава минаха повече от 4 години...

    Коментиран от #53

    07:33 18.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мдаа

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Перо":

    От Хага не са питали ВС
    А ти прочети цялото становище.

    07:36 18.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 жалко за руския народ, но всичко е по пл

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    Че тя атаката срещу гр. инфраструктура не е преставала дори за ден а несменяемия всеки ден "форуми" открива... Това всьщност е мнението на по голямата част от руснаците.

    07:38 18.06.2026

  • 48 Мишел

    6 7 Отговор

    До коментар #41 от "Kопейки,":

    Кажи в коя страна има опашки и купони за гориво, защото в Русия няма.

    Коментиран от #72, #78

    07:39 18.06.2026

  • 49 Град София

    8 4 Отговор
    Украна ще се превърне в пустиня!

    07:39 18.06.2026

  • 50 ТАСС

    4 9 Отговор

    До коментар #38 от "Фен":

    ти не си фен ,а г.ъ.з.о.л.и.з.е.ц на путин без грам мозък в главата

    07:41 18.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ТАКА КОРАТОРИТЕ ТИ ЩЕ ТЕ ПРЕВЪР В Л ПЕЙЗ

    8 2 Отговор
    А УСРЙНА В КАКВО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ-В ЛУНЕН ПЕЙЗАЖ ЛИ??? ТОВА МЕЧТАЯТ ДА СЕ СЛУЧИ "ПРИЯТЕЛИТЕ " КОРАТОРИ НА ЗЕЛЬО ,И ЗА ТОВАНЕ не САМО ГО НАДЪХВАТ АМИ ПОМПЯТ С ОРЪЖИЕ КОЛКОТО ДА може да се отбранява до някъде !
    НО НАПУШЕНОТО Е ЗАВИСИМО ОТ ТЯХ И НЕМА ИЗБОР!!

    07:43 18.06.2026

  • 53 Интересно

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от ",,Скоро Крим ще се превърне в остров"":

    Че няма ли поне един зандан в Крим за наркомана?

    Коментиран от #71

    07:44 18.06.2026

  • 54 Съдията

    1 9 Отговор

    До коментар #37 от "Перо":

    Международният съд в Хага се произнесе,че няма юрисдикцията от въпроса с Крим.
    Остава в сила решението на за изправяне пред международният съд на Путин и кремълският режим.Много от режима няма да доживеят до Хага.
    Айде завивай се с нещо и лягай

    07:45 18.06.2026

  • 55 Бум Бум Киефф

    8 1 Отговор
    А Киев ще е скоро димяща картофена нива.

    07:45 18.06.2026

  • 56 А ПО ЛЕКО

    6 1 Отговор
    НЕ СТАНА ЛИ ЯСНО ЧЕ С ТОВА "ЗЪБЕНЕ" ЩЕ ВИ БЪДАТ ИЗКЪРТЕНИ И ПРЕДНИТЕ И КЪТНИТЕ

    07:46 18.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дон Корлеоне

    1 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?В Иран и Папуа Нова Гвинея имат интернет.

    07:47 18.06.2026

  • 59 Тоя прорицател

    5 1 Отговор
    Знае ли нещо за бъдещето си?

    07:47 18.06.2026

  • 60 Няма край руският позор

    1 6 Отговор
    Няма!

    07:48 18.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Пешо

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ба бааааа":

    Могат, могат. И до доказаха. Няма знначение как, но се вижда. Бомбят рафинерии. Правят атентати срещу руски висши военни. Удряха моста няколко пъти. Удряха ВМС щаба в Крим с ракети. А руското разузнаване не успя да елиминира нито 1 фашист от големците. Доста се изложиха с тази война. Но е разбираемо. 1/4 от света е срещу тях.

    07:51 18.06.2026

  • 64 Язък

    6 1 Отговор
    За хубавия руски град киев.

    07:51 18.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Е, те нали превзеха Крим още":

    Хахаххаха. Този коментар е добър. Браво!

    07:52 18.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ами

    2 3 Отговор
    ха ха ха - скоро украина ще победи .....още две - три години

    Коментиран от #77, #80

    07:53 18.06.2026

  • 69 Интер НЕТ

    2 2 Отговор
    Бензин НЕТ
    Що станА бе копейки мало//умни?

    07:54 18.06.2026

  • 70 Факти

    2 3 Отговор
    Кримчани скачаха за руский мир и си го получиха. Внимавай какво си пожелаваш.

    07:54 18.06.2026

  • 71 Още по-интересно!

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Интересно":

    И няма ли поне един...стълб в Крим,за Наркомана...?!

    07:55 18.06.2026

  • 72 Бега бе😂

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    И ние гледаме интернет.В Москва в момента има 10 километрични опашка пред бензиностанциите.🤣🤣🤣.

    07:56 18.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 гошо

    2 2 Отговор
    Дали ще има живи "украинци" да го видят този остров?Умират с милиони по хазарски сценарий за кой ли път.

    07:59 18.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ПЪЛНИ Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "ами":

    Я па ти а хаяско какво побеждава 1500 дни ???

    07:59 18.06.2026

  • 78 Верно ли бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Тролл Смотанн?

    08:03 18.06.2026

  • 79 Вацев

    1 1 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    08:03 18.06.2026

  • 80 Руснак без крак

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "ами":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    08:04 18.06.2026

  • 81 Вашия Крим?

    0 0 Отговор
    Значи Крим според Украйна е Украинска територия. И Министъра заявява, че ще “отреже” своя територия?!

    08:06 18.06.2026

  • 82 Факти

    0 0 Отговор
    Крим е бил:
    900 години гръцки
    300 години италиански
    600 години отново гръцки
    200 години монголски
    300 години турски
    200 години руски
    Време е да стане европейски

    08:09 18.06.2026

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