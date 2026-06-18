„Москва гори“: най-добре защитеното въздушно пространство на Русия се оказа уязвимо. Киев: Руснаци, благодарете на Путин

Украйна извърши масирана атака с дронове срещу руската столица Москва.

NEXTA публикува кадри, показващи последствията от ударите, посочвайки, че руската столица е най-добре защитеното въздушно пространство на Русия. Но то се оказа уязвимо и войната се пренесе в сърцето на федерацията.

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Московчани са изключително недоволни от атаките с украински дронове. Те са възмутени, че дронове могат да долетят чак до руската столица, предаде украинската агенция УНИАН. Някои местни жители са в паника и пишат, че „Москва гори“.

Според Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, руският президент Владимир Путин вече не е гарант за сигурността на руснаците, включително на жителите на Москва.

„Благодарете на Путин и благодарете на себе си, че гласувахте за него, руснаци. Путин вече не е гарант за вашата сигурност. Той донесе война във всеки руски град, включително Москва“, написа Коваленко.

Масирана украинска атака с дронове без извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от AFP. „Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод - б.ред.)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.

Украинските удари срещу руската нефтопреработвателна индустрия стават все по-ефективни благодарение на новите тактики. Докато преди основната цел бяха самите рафинерии, сега дронове все по-често поразяват ключови вторични преработвателни съоръжения, чието възстановяване изисква значително повече време и ресурси, посочват анализатори.

Продължителната кампания на украинските сили за удари по енергийната инфраструктура в тила на Русия доведе до сериозни системни смущения в нефтения и газовия сектор. През 2026 г. украинските сили значително увеличиха честотата, обхвата и интензивността на атаките, съобщи Институтът за изследване на войната (ISW). След украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, Кремъл беше принуден спешно да промени икономическата и логистична стратегия. Мащабните атаки срещу петролни рафинерии провокираха остър недостиг на бензин в цяла Русия. Според независимо руско издание ситуацията с наличието на гориво в регионите е станала критична.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна. Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.

😏 Ladies and gentlemen, the pride of Russia’s air defenses — the country’s most heavily protected airspace! https://t.co/04hwUvA3pB pic.twitter.com/VSPdbwouDW — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

⚠️Compared to the June 16 strike on the Kapotnya oil refinery, this situation appears far more serious: several fuel storage tanks are burning simultaneously



The video captures the moment one of them explodes — just look at how beautifully the tank lid gets launched into the… https://t.co/k78hyUvYUc pic.twitter.com/rYpJE89jvM — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026