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„Москва гори“: най-добре защитеното въздушно пространство на Русия се оказа уязвимо. Киев: Руснаци, благодарете на Путин
  Тема: Украйна

„Москва гори“: най-добре защитеното въздушно пространство на Русия се оказа уязвимо. Киев: Руснаци, благодарете на Путин

18 Юни, 2026 10:16 5 969 249

  • украйна-
  • дронове-
  • русия-
  • москва-
  • война-
  • владимир путин

Владимир Путин вече не е гарант за вашата сигурност, той донесе войната в Москва, заявиха украинците след успешния удар по руската столица

„Москва гори“: най-добре защитеното въздушно пространство на Русия се оказа уязвимо. Киев: Руснаци, благодарете на Путин - 1
Снимки: Генеральний штаб ЗСУ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна извърши масирана атака с дронове срещу руската столица Москва.

NEXTA публикува кадри, показващи последствията от ударите, посочвайки, че руската столица е най-добре защитеното въздушно пространство на Русия. Но то се оказа уязвимо и войната се пренесе в сърцето на федерацията.

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Московчани са изключително недоволни от атаките с украински дронове. Те са възмутени, че дронове могат да долетят чак до руската столица, предаде украинската агенция УНИАН. Някои местни жители са в паника и пишат, че „Москва гори“.

Според Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, руският президент Владимир Путин вече не е гарант за сигурността на руснаците, включително на жителите на Москва.

„Благодарете на Путин и благодарете на себе си, че гласувахте за него, руснаци. Путин вече не е гарант за вашата сигурност. Той донесе война във всеки руски град, включително Москва“, написа Коваленко.

Масирана украинска атака с дронове без извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от AFP. „Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод - б.ред.)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.

Украинските удари срещу руската нефтопреработвателна индустрия стават все по-ефективни благодарение на новите тактики. Докато преди основната цел бяха самите рафинерии, сега дронове все по-често поразяват ключови вторични преработвателни съоръжения, чието възстановяване изисква значително повече време и ресурси, посочват анализатори.

Продължителната кампания на украинските сили за удари по енергийната инфраструктура в тила на Русия доведе до сериозни системни смущения в нефтения и газовия сектор. През 2026 г. украинските сили значително увеличиха честотата, обхвата и интензивността на атаките, съобщи Институтът за изследване на войната (ISW). След украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, Кремъл беше принуден спешно да промени икономическата и логистична стратегия. Мащабните атаки срещу петролни рафинерии провокираха остър недостиг на бензин в цяла Русия. Според независимо руско издание ситуацията с наличието на гориво в регионите е станала критична.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна. Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Соваж бейби

    166 182 Отговор
    Тази вечер Русия като запука Украйна в отговор,наркомана да не реве утре бият ни и да търси още милиарди.

    Коментиран от #167, #190, #201

    10:19 18.06.2026

  • 3 Швейк

    124 96 Отговор
    Путин мрънка и плаче , Зелю тропа и скача.

    10:21 18.06.2026

  • 4 Гост

    123 145 Отговор
    С Киев е свършено.......

    Коментиран от #94

    10:21 18.06.2026

  • 5 стоян георгиев

    92 56 Отговор
    Преди ден украинския военен министър каза нешо много странно а именно пе украйна е извършила специална операция по унищожаване на стотици руски пво агрегати.сега се разбира къде са били разположени въпросните.ъой каза пе руснаците ще се сблъскат с много тежки проблеми което вече се случва.

    Коментиран от #19

    10:22 18.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    89 21 Отговор
    Дроновете кой ги произвежда, доставя и насочва.....

    10:22 18.06.2026

  • 8 САЩисан русофил

    77 84 Отговор
    Братушките изгоряха като факли

    Коментиран от #143

    10:22 18.06.2026

  • 9 Букварчето

    74 39 Отговор
    И как сега управляващите ще водят пропаганда в Москва, когато 13 милиона московчани гледат как гори града?

    10:23 18.06.2026

  • 10 дано не

    114 36 Отговор
    Инртересно ако някой направи това в Ню Йорк в момента, дали няма да му пуснат и една атомна бомбичка

    Коментиран от #157

    10:23 18.06.2026

  • 11 КАК СЕ КЕФИ ЕВРЕЙЧЕТО.

    80 43 Отговор
    А КОГА ПУТИН УТРЕ ВЪВ ОТГОВОР НА НЕГОВИТЕ БОМБАНДИРОВКИ ГО УДАРИ ЩЕ ПЛАЧЕ МОЛИ И ПРОСИ.

    Коментиран от #48, #69

    10:23 18.06.2026

  • 12 Кобра Кай 🥋

    50 58 Отговор
    Зеленски провежда спец-операция по освобождаване на украинските жители в Москва и демилитизиране на московската кгб хунта от мутри и военни с методи от 90-те!

    Коментиран от #21, #29

    10:24 18.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Агресорът Зеленски

    42 50 Отговор
    А най- доброто тепърва предстои- още не съм пуснал балистиките и крилатите ракети в действие по Москва!

    10:25 18.06.2026

  • 16 Цък, цък

    24 12 Отговор
    За къйиф язък.

    10:25 18.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 В Киев за три дни

    41 34 Отговор
    В.В.П. - каква ги мислех, а тя каква стана!!!!

    Коментиран от #230

    10:26 18.06.2026

  • 21 Кобра Кай 🥋

    6 41 Отговор

    До коментар #12 от "Кобра Кай 🥋":

    Пуупин == Боко Тиквоча
    Медведев == Кокорчо
    Лукашенка == Шиши

    10:26 18.06.2026

  • 22 Пич

    66 32 Отговор
    Като ви казвам, че украинците се кръглите идиоти с изгорели от дрогата мозъци - само стойте и гледайте!!! Удара който Русия подготвя, ще бъде по скоро, и по унищожителен от първоначално планирания!!!

    Коментиран от #28, #32, #33

    10:27 18.06.2026

  • 23 старшина Партенков, запасняк

    22 15 Отговор
    И аз за кво чакам на Дунав мост кат изпразнен ...балон?!

    10:27 18.06.2026

  • 24 ....

    30 34 Отговор
    Радев сигулно е бесен.

    10:28 18.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Интересно!

    35 16 Отговор
    Дано украинците знаят какво правят!

    10:28 18.06.2026

  • 27 Иван

    35 29 Отговор
    Копейките хубаво да гледат как най-доброто ПВО пропуска с две ракети един дрон 😂😂😂😂😂

    10:29 18.06.2026

  • 28 Кобра Кай 🥋

    31 18 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    За кой пореден път го слушаме това!? 🤔 Вече се отписах от ютюб каналите на Сивилов и Чуков. Едно и също, а резултатът е запалени рафинерии в Русия, ударени сгради и никакъв напредък на фронтовата линия.

    Коментиран от #39

    10:29 18.06.2026

  • 29 Соваж бейби

    44 29 Отговор

    До коментар #12 от "Кобра Кай 🥋":

    🤣 не е вярно !Наркомана започна да се прави на Нетаняху по същия начин как бомби Иран и Ливан ,разликата е че Украйна не е богата като евреите и нямат нищо всичко им се дава от Европа и САЩ. Радвам се че не съм украинка тази държава ще изчезне изцяло от картата на света нямат шанс ако не махнат наркомана от власт .

    10:29 18.06.2026

  • 30 Тъй, тъй,то се видя на видеото как Дикий

    25 25 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    прелетя над ЦЯЛА Москва и се удари в Нефтозавода!

    Не се видя ПВО, ххаха!

    10:30 18.06.2026

  • 31 интересно

    21 4 Отговор
    Интересен последен абзац започна да се появява в края на подобни статии. Какво ли се променя?

    10:30 18.06.2026

  • 32 Роко

    26 19 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Пич това го слушаме от пет години. Подозирам че ще го слушаме още година две докато бункерния гном не пукне.

    10:30 18.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Марийке, къде е Иванчо,

    24 6 Отговор
    защо не си играете на доктори, а се опитваш да агитираш? На тебе ли да вярваме, или да гледаме фактите?

    10:31 18.06.2026

  • 35 КИИФ

    20 8 Отговор
    Започва да губи стратегическо значение.

    10:31 18.06.2026

  • 36 Путин

    26 13 Отговор
    Ще я видим таз работа довчера 😏

    10:31 18.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А ОТ ЖЕНКИ ЕВРОПЕЙСКИ

    35 16 Отговор
    Урсула калас енглиша ФРАНСЕ и дойчето нищо. МЪЛЧАТ КЪТ УТКИ. И УТРЕ КОГА КИЕФ ПЛАМНЕ ЩЕ СЕ РАЗКРЯКАТ КЪТ КОКОШКИ. Винаги ПУТИН ВИНОВАТ.

    10:32 18.06.2026

  • 39 Пич

    14 16 Отговор

    До коментар #28 от "Кобра Кай 🥋":

    Това не е вярно твърдение! Русия напредва на фронта, но не за това говоря! Това за което говоря, очаквам да се случи до две седмици! Ще видиш!

    Коментиран от #51, #66

    10:32 18.06.2026

  • 40 БРИТИТЕ И ЮДИТЕ

    22 12 Отговор
    Тласкат 404 към пълно унищожение.

    10:33 18.06.2026

  • 41 604

    7 4 Отговор
    Е ся щъ видим щак пуси си отговоря на иметоу...койт не думкъ го думкът!

    10:33 18.06.2026

  • 42 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    21 13 Отговор
    ОЧАКВАИТЕ КИЕВ ДО ОСНОВИ СКОРО

    10:34 18.06.2026

  • 43 И НИЙ ТРЯА ДА ,,БЛАГОДАРИМ,, НА БОКО

    19 5 Отговор
    На шишо на костов на бакърджиев на доган на параванов на СОФИЯНСКИ на данчо ментата на фандъкова на КОСТОВ НА ДИЛОВ НИЩОПРАВЕЦА НАГЕШЕВ НА ЦАЦАРКАТА НА ПЕТЮ ЕВРАКА НА СДС НА БСП ЧЕ ИКРАДОХА И СКРАПУРАХА НАДЛЕДСТВОТО НИ ОТ БАЙ ТОШО И ЧУЖДИ ЕКСПЛОАТАТОРИ КАПИТСЛИСТИ СА НА ЗАРОБИЛИ И НА ДЕРАТ СЕКИ БОЖИ ДЕН

    10:34 18.06.2026

  • 44 Хохи

    15 9 Отговор
    Ма сега цялата Москва ли гори че не разбрах

    10:34 18.06.2026

  • 45 Хи хи

    21 14 Отговор

    До коментар #37 от "ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ":

    Няма да можеш да сринеш Москва, но тя тебе ще срине като ти пусне орешници с ядра !! Копай бункерчета да се скриеш че руснаците идат ! Така каза маленкия зеля !!

    Коментиран от #52

    10:34 18.06.2026

  • 46 Гавра с Путлето

    18 13 Отговор
    Мдам.

    10:35 18.06.2026

  • 47 укротерористи

    15 13 Отговор
    Защо стрелят по цивилни столичани? Какво са виновни жилищни блокове и молова в Москва?Терористи. Ще ги съдим в Хага. Лично!

    10:35 18.06.2026

  • 48 Хахахаха

    19 25 Отговор

    До коментар #11 от "КАК СЕ КЕФИ ЕВРЕЙЧЕТО.":

    Ако тупин удари тази нощ, то няма да спи никой в раша на следващата. Сега тези удари срещу масква, са отговор на ударите срещу Киев. Само, че докато преди 4 години нямаше никакъв отговор на тези удари срещу раша, то сега ударите са пропорционални, а по някога и по-сериозни за раша. Но така ще е, докато тупин не иска мир, ще го бият.

    Коментиран от #57, #78

    10:35 18.06.2026

  • 49 реалистъ

    30 14 Отговор
    Москва гори и ще изгори! Но нека изгори щом ръководството на Русия е толкова некадърно и страхливо. Руснаците са гневни.

    10:36 18.06.2026

  • 50 НА АНГЛОСАКСИТЕ

    23 8 Отговор
    Въобще не им пука за интересите и добруването на окраинския народ.

    10:36 18.06.2026

  • 51 604

    12 6 Отговор

    До коментар #39 от "Пич":

    Шъ стреля тактически ракети без заряди или че пъарди многоходово по медийте? А?

    10:36 18.06.2026

  • 52 От 5 орешника 3 паднаха в Русия

    14 18 Отговор

    До коментар #45 от "Хи хи":

    Един в полето,другият в три гаража.Пълен провал.

    Коментиран от #63

    10:36 18.06.2026

  • 53 стоян георгиев

    15 5 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Защо трябва все така да мерите нещата? Защо русия трябва да губи цивилни да губи заводи инфраструктура пари а единственото удоволствие да бъде пе е разрушила повече в Украйна?какъв е този изкривен манталитет да се радваш на чуждото нещастие вместо да поправиш грешките дето си допуснал?

    Коментиран от #170

    10:37 18.06.2026

  • 54 Унизена Масква

    16 15 Отговор
    руския Агресор си вкара Автогол! Страдат всички руснаци и в Украйна и в русия!

    10:37 18.06.2026

  • 55 Уникално

    18 18 Отговор
    Възмедието за престъпленията на Путин идва, като лавина!
    Погрома на Путин в Украйна е погром над Русия. Идат тежки години на разплата и мизерия в Русия. Иде китайското пълно робство. Дали Запада за пореден път ще реши да спасява Русия ще разберем, но престъпленията ще трябва да бъдат възмездени

    10:37 18.06.2026

  • 56 тасс

    15 19 Отговор
    Тази зима единственото отопление на московчани ще бъде благодарение на пожарите, причинени от украински дронове.

    10:37 18.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хахахаха

    13 14 Отговор
    Сега копейки, виждате ли кой разреши парада в масква? Без разрешението на Зеленски, парад нямаше да има.

    10:38 18.06.2026

  • 59 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    27 12 Отговор
    За да вярваш, че подобни провокации могат да доведат до нещо друго, освен още много загубени територии.

    10:38 18.06.2026

  • 60 Няма край руският позор

    12 14 Отговор
    Няма.

    10:39 18.06.2026

  • 61 Само стой и гледай!

    16 8 Отговор

    До коментар #14 от "Мароу мъ,":

    Как тая статия днес,пропагандата ще я претопля по няколко пъти...!

    Коментиран от #81

    10:39 18.06.2026

  • 62 НЯМА ТАКОВА ЖИВОТНО

    13 7 Отговор

    До коментар #37 от "ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ":

    Русия няма да нападне НИКОГА ЕВРОПА. НЕ И Е НУЖНА. ЕВРОПА САМА НЕЙНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ Я ПОДАРЯВАТ. А ЗА ОКРАНЯНО ТЕ СА ИЗБЕГАЛИ И ПОВОДА Е ВОЙНАТА. И НАЙ ВЕЧЕ СА ОТ ГРАДОВЕ КЪДЕТО НЯМА ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ. ОТ ОПИТ ЗНАЯ ОЩЕ ПРЕДИ 25-30 ГОДИНИ БЯГАХА ЕСТЕСТВЕНО ЗА ПО ДОБЪР ЖИВОТ. НО НИКОЙ КАКТО И СЕГА НЕ ГИ ИСКА. АЛЧНИ ЗЛОБНИ НАДМЕННИ СА В БОЛШЕНСТВОТО СИ.

    Коментиран от #65

    10:39 18.06.2026

  • 63 стоян георгиев

    9 15 Отговор

    До коментар #52 от "От 5 орешника 3 паднаха в Русия":

    Оказа се че орешника има проблем с жироскопа си който е доста стар като технология и изработка и не може да бъде прецизиран.за това и се случват тия падания.путин дава зор да се правят повече орешници и те се оказват некачествени.

    10:39 18.06.2026

  • 64 жаба

    19 13 Отговор
    НАТО ударя руската столица, а Путин не смее да прати самолетче от вестник срещу НАТО.
    Няма толкова жалък лидер на Русия.

    10:40 18.06.2026

  • 65 стоян георгиев

    14 15 Отговор

    До коментар #62 от "НЯМА ТАКОВА ЖИВОТНО":

    Как разбра че русия няма да нападне европа? Тя същото го твърдеше и за украйна!

    Коментиран от #93

    10:40 18.06.2026

  • 66 Бега бе😂

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Пич":

    Я се скрий😸😂😃.

    10:40 18.06.2026

  • 67 Лермонтов

    3 11 Отговор
    Скажи ка дядя Масква спальона от пажарам Украину атдана…
    Хааааахжха. ха Ха

    10:40 18.06.2026

  • 68 Мисли, преди да пишеш

    14 8 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Това, което си написал, определя изключително точно ценностите и целите на хората, които воюват от двете страни - едните бомбардират жилищни сгради, а другите нефтопреработвателни заводи. А това, че изпитваш радост от страданието на цял един народ, говори зле за семейството, в което си се пръкнал...

    Коментиран от #185

    10:41 18.06.2026

  • 69 Германия

    7 14 Отговор

    До коментар #11 от "КАК СЕ КЕФИ ЕВРЕЙЧЕТО.":

    Твоя приятел Путин също е евреин, майката на Путин е еврейка...според еврейската вяра...майката определя религията.

    10:41 18.06.2026

  • 70 Българин

    7 11 Отговор
    Красота !

    10:41 18.06.2026

  • 71 Цял свят видя

    11 13 Отговор
    как " Дикий " прелетя над Москва и се заби в рафинерията.

    Исках да видя дали ще има реакция от руското ПВО?

    Е ми нямаше такава, посред бял ден!

    Но видях друго- Дикий е с характеристиките на крилата ракета. Облиза покривите на Москва.

    Въпреки че Украйна има и собствени крилати ракети.

    10:42 18.06.2026

  • 72 Д Тръмп

    15 15 Отговор
    Картите са в Зеленски.

    Коментиран от #87

    10:42 18.06.2026

  • 73 Някой

    20 11 Отговор
    Украинци, благодарете на бандеровците, че ви докараха тази война!
    Без тях тя нямаше да съществува. Само Путин бе супер мек да чака толкова години. Друг щеше да ги е почнал много по-рано и не толкова да пази хората.

    10:43 18.06.2026

  • 74 Да питам

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    И това те радва ли?

    Коментиран от #88

    10:44 18.06.2026

  • 75 Русия ще бъде

    23 7 Отговор
    принудена да включи водорода. И не е ясно, какво ще правят с доставчиците от Запада? С Палантир? Разузнаването на запада, спътниците и те определят и водят нападенията към целите в Русия?
    Имам чувството, че тези непременно искат атомна война? Искат да предизвикват и тормозят Русия, докато тя не започне сериозно?

    Коментиран от #91, #97

    10:45 18.06.2026

  • 76 Роко

    14 20 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Приятелю в най - защитения руски град е атакуван и сериозно повреден стратегически военен обект( в Питер въобще арсенала на ВМФ удариха). Обект който трябва да е сред най - защитените. Ударен от няколко дрона даже едно от попаденията беше снимано от московчани как поредния дрон удря целта(дрона си летеше необезпокоявано фиксира целта и я удари и никой дори не се опита да му попречи). И ти това го сравняваш с терора над цивилни в Киев там се атакуват изключително цивилни цели. Рассия няма оръжие способно да поразява точно цели където попадне значи там са се целили. После винаги може да се измисли оправдание защо са стреляли там примерно имало натовски генерали (ако вярваме на рассиянските глупости жив генерал не остана в пустото НАТО)

    10:45 18.06.2026

  • 77 ЛОША ИНВЕСТИЦИЯ

    19 8 Отговор
    Британците няма да има какво да откраднат от опостушената окраина.

    10:45 18.06.2026

  • 78 ПРЕДИ ВРЕМЕ ПОЧТИ

    15 6 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    ВСИЧКО БЕШЕ ВЪВ ОКОПИТЕ ВЪВ ДОНБАС ЛУГАНСК ЗАПОРОЖИЕ КРИМ. СЕГА НАРКОМАНА СЪС ПАРИТЕ НАШИ НА ЕВРОПАТА ХЕМ БОМБИ И ЯКО КРАДАТ. ПРЕДИ ТОВА ПО НЯКОЯ РАКЕТКА НА БАЙ. ДРЪН И ДО ТАМ.

    10:46 18.06.2026

  • 79 Ким Чен Ун

    14 5 Отговор
    Пак са пушили, където не трябва, другото са две отломки и само са запалили малко тревни площи.

    10:46 18.06.2026

  • 80 хихи

    16 2 Отговор
    а колоко българи живеят в Одеска област, че нещо забравих!

    10:46 18.06.2026

  • 81 Само казвам!

    15 6 Отговор

    До коментар #61 от "Само стой и гледай!":

    Сутринта очаквайте Кличко,даващ интервю,от претъпканото Кiif -ско метро,възмутен от руските удари по Kiif...

    10:47 18.06.2026

  • 82 Радко Боташов

    10 12 Отговор
    Призовавам двете страни - Украйна и Русия към дипломатически усилия за мирни преговори!

    Русия да се изтегли от Донбас и Крим, които незконно окупира.
    Украйна да спре да бомбардира Русия.

    Предлагам двете делегации да се срещнат в Евксиноград в приятна и гостоприемна България!

    10:47 18.06.2026

  • 83 БОРИС ДЖОНСЪН

    14 7 Отговор
    Ама как само ги подлъгах тези окраинци да започнат тази война. Даже и еди милион рушвет изкарах.

    10:47 18.06.2026

  • 84 Бомбят Русия на поразия

    10 10 Отговор
    Путин безпомощен

    10:48 18.06.2026

  • 85 Путин в дива ярост

    10 9 Отговор
    Къде го ПВОто ????
    Къде са льотчиците ????

    10:50 18.06.2026

  • 86 Копейкин

    11 6 Отговор
    Хе хе -тия пожари са от отломки бееее, иначе руското ПВО всичко сваля, ама отломките са едри да ге.

    10:50 18.06.2026

  • 87 Ти остави...!

    7 5 Отговор

    До коментар #72 от "Д Тръмп":

    Ами са и твърди,че Зелко не може с тях да си обърше позлатеният з...ник!

    10:50 18.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 руската мечка

    8 10 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #158

    10:51 18.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Без КОМЕНТАР

    9 9 Отговор
    Москва в ПЛАМЪЦИ
    Докъде докара Путин руснаците.

    10:52 18.06.2026

  • 93 Нападна окраииина

    13 4 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Щото яко надрусаният клоун трепа арестува много хора във Донецк Луганск които искаха със Русия. Както нас рУСИЯ ОСВОБОДИ ОТ ТУРЦИТЕ И ЕВРОПА ОТ ФАШАГИТЕ ТАКА ОСВОБОДИ И ТЯХ ОТ НАРКОТО. РУСИЯ ВИНАГИ Е НАПАДАНА И ОСВОБОЖДАВАЛА.

    Коментиран от #228

    10:52 18.06.2026

  • 94 СССР

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    "С Киев е свършено" това стана на 4-тия ден.
    А ето какво стана преа 1991г. "Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.,"
    То комунизЪма си отиде но комунистите останахте!

    10:52 18.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ

    12 5 Отговор
    Постигат единственно втежняване на последствията за бандерите.

    10:54 18.06.2026

  • 97 Роко

    10 11 Отговор

    До коментар #75 от "Русия ще бъде":

    Приятелю че Путин е тъп на всички е ясно но дори той не толкова тъп че да започне ядрена война. Друг е въпроса дали има с какво да я започне според слуховете Рассия имала над 5000 ядрени заряда, но според слуховете имаше и над 15 000 танка които магически изчезнаха та няма да се учудя ако и с ядрените заряди нещо се е случило. Още повече че трябва да ги изстрелят със старите над 50 годишни украински ракети които повече от 10 години не са получавали техническо обслужване.

    Коментиран от #148

    10:54 18.06.2026

  • 98 курумпел

    5 5 Отговор
    Тутакси ще свалят Путин и разтворят нозе пред демократичния Запад.

    10:55 18.06.2026

  • 99 Ооооо...

    8 5 Отговор
    Види се, че май ше има второ Слънце и трета Луна ...

    10:55 18.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Ха ха ха

    8 5 Отговор
    Киев за три дня......

    10:58 18.06.2026

  • 103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 9 Отговор
    И какво като гори НПЗ ? ЦялаУкрайна гори.
    И Хитлер е бомбардирал Москва. И после цианкалий...

    Коментиран от #109

    10:59 18.06.2026

  • 104 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    10 13 Отговор
    Стотици хиляди погубени животи само през последните 4 г ,унищожена е най красивата нация и държава на света Украйна ,разселена из Европа,,,,съсипани са милиони икономики,погубени са стотици хиляди животи на руски хора,стотици хиляди млади хора са в гробове ,унищожава се еко системата перманентно и ЗАЩО ???? ЗАРАДИ ЛУДОСТА НА ЕДИН КОМУНИСТИЧЕСКИ БОЛШЕВИШКИ МАСОВ УБИЕЦ САТРАП ТЕРОРИСТ И СЪДИСТ !!! ПУТИН ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН НА СЕКУНДАТА И ЦЯЛОТО МУ ОБКРЪЖЕНИЕ СЪЩО

    Коментиран от #112, #169

    10:59 18.06.2026

  • 105 Путюблиз

    4 6 Отговор
    Тенкю татко наш Володимир. Бум,бум, Москва бензин бай,бай.

    10:59 18.06.2026

  • 106 Независим

    8 7 Отговор
    Войната ще свърши когато гнездото на сатаната кремъл бъде разрешено.

    Коментиран от #116

    10:59 18.06.2026

  • 107 Гориил

    9 6 Отговор
    Московската нефтопреработвателна се намира в село Капотня, на 28 километра от центъра на Москва. Размерът на щетите е преувеличен. Според последните данни, съоръжението за товарене на гориво е изгоряло.

    Коментиран от #130

    11:00 18.06.2026

  • 108 А съм ви казал

    4 1 Отговор
    "Ако не вкарваш, ти вкарват!"
    - Гацо Бацов

    11:01 18.06.2026

  • 109 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #103 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А ленд лиз.....от къде.....?

    Коментиран от #124

    11:01 18.06.2026

  • 110 Бай Араб

    7 2 Отговор
    Каква трагедия,то няма край тази мъка.Как успяха от хищник жертва да станат? Ужас просто.

    11:01 18.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Хохохо

    5 2 Отговор
    Русия да действа по израелския начин и войната ще свърши бързо

    Коментиран от #154

    11:03 18.06.2026

  • 114 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Големи герои са бандеровците, няма що! Убиват цивилни с дронове и палят фабрики! А на фронта бягат като диви прасета!

    Коментиран от #122

    11:03 18.06.2026

  • 115 явер

    4 7 Отговор
    Предлагаха му примирие на на малоумното джудже от Кремъл то отказа, сега ще гори цяла Русия, ще върнат всички територии на Украйна и тя може да поиска Курска и Белгородска област, за по-близък контрол на Русия и плащане на репарации следващите 100 г.

    11:04 18.06.2026

  • 116 Интересно...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Независим":

    И как гнездото на сатаната кремъл бъде - ... разрешено...?!

    11:04 18.06.2026

  • 117 Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #111 от "БРАВО НА АЗОВ 🇺🇦🇺🇦👏":

    😂 тия отдавна са денацифицирани, бате

    11:04 18.06.2026

  • 118 Тръмп даде зелена светлина

    7 5 Отговор
    В Евиан, Франция бе подписана смъртната присъда на путинизма.

    11:04 18.06.2026

  • 119 Бай Араб

    5 1 Отговор
    Ама то положението вместо да се влошава,то започва да става безнадеждно.Те хората магарето си не бият така.Трагедия, голяма трагедия...

    11:05 18.06.2026

  • 120 урайна терористи

    5 4 Отговор
    Има пореден терористичен удар на украйна в Русия срещу автобус с деца в Брянска област.Дойче веле мълчи и покрива тероризма на украйна.

    Коментиран от #128

    11:05 18.06.2026

  • 121 Бомбят Русия на поразия

    3 2 Отговор
    Москва, мишена N 1 в РУСИЯ

    11:05 18.06.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Бг гражданин

    7 4 Отговор
    Путин,смотаняк,подхожда му името! Вместо Киев да гори,гори Москва. Предател ,втори Горбачов! Обесете го на Червения Площад!

    11:05 18.06.2026

  • 124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #109 от "Ха ха ха":

    Почести малко за Ленд Лиза. Кога започва, колко е дадено, по кое време. И прави изводи, ако можеш

    11:06 18.06.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Срам и позор

    6 3 Отговор
    Русия е победена от шепа привърженици на динамо киив десен сектор

    11:07 18.06.2026

  • 127 Оръжие на Тръмп

    4 2 Отговор
    Бомбят МОСКВА
    А Путин са РЪКУВА с Тръмп.

    Коментиран от #133

    11:07 18.06.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Мдаа

    2 2 Отговор
    Финландия оборудва своите Ф 35 с американски високоточни планиращи бомби.Мдаа.

    11:09 18.06.2026

  • 130 Бай Араб

    4 3 Отговор

    До коментар #107 от "Гориил":

    Съоръжението за товарене на гориво е изгоряло и тук там някой палет забравен наоколо, това е, няма нищо страшно.На някакъв му хвръкнала ушанката чак до град Рила.

    11:09 18.06.2026

  • 131 Мяу

    3 3 Отговор
    Русофилите тука пикаят кръв от зор вече пхаххаа

    11:09 18.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "Оръжие на Тръмп":

    Ами ФСБ само него успяха да купят,три пъти фалирал бизнесмен.Агент Краснов.

    11:11 18.06.2026

  • 134 Дбил си!

    2 6 Отговор

    До коментар #122 от "явер":

    Русия бомби нацисти-укорбоклуци! А бандеровците цивилни! Денацификация до край! Никакви преговори със зеления пор!
    Най-хубавото е, че месото на 404 свършва, затова прибягват до пещерен тероризъм!

    11:11 18.06.2026

  • 135 Първанов

    5 3 Отговор
    Започва последна серия от царуването на Путин, респективно свобода да Русия!

    11:12 18.06.2026

  • 136 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    7 6 Отговор
    Няма нищо по успокояващо за света Мордор да гори !

    11:12 18.06.2026

  • 137 ииии?

    4 4 Отговор
    Резултати никакви! Денацификацията си върви! Хихихих

    11:12 18.06.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 гост

    3 2 Отговор
    нищо не гори , това са отломки от дронове които руското ПВО разбира се е неутрализирало

    11:15 18.06.2026

  • 141 Шпек народен

    6 1 Отговор
    Маро, гледай да не ти за гори тигана

    11:16 18.06.2026

  • 142 Кико

    5 3 Отговор
    тия жалки теористични атаки нямат никакъв ефект, освен че подготвят руската пво защита с богат опит и тренировки с реални действия! Утре като запука по-голямата война натю ще плуе кръв, хахахах

    11:16 18.06.2026

  • 143 Антирашист 534

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "САЩисан русофил":

    Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !

    11:16 18.06.2026

  • 144 Просташка и примитивна пропаганда

    4 2 Отговор
    Точно Киев гори днес.
    Не ми се занимава с деградирали хора, вярвайте каквото си искате.

    11:17 18.06.2026

  • 145 Мнение

    3 2 Отговор
    Киев да се готви отмъщение

    11:18 18.06.2026

  • 146 БАЦЕ ЕООД

    4 1 Отговор
    пфф, хахахаха ... болни мозъци . Вие представяте ли си какво дърмонене е на фронта, след като творят подобни буламачи?!

    11:18 18.06.2026

  • 147 Мдаа

    6 2 Отговор
    Само медиен ефект имат тия палежи! Нито показват резултат, нито сила! По-скоро отчаяни действия на шепа фашисти! То затова и целия евро кенеф се чуди как да стопира войната бе да изглеждат като пълни лузъри 🤭

    11:18 18.06.2026

  • 148 не толкова тъп

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Роко":

    Наивно мислене! Ако те губят всичко, защо да не смачкат всички, които ги убиват тях? Ако умираш, какво ти дреме, че и другите ще умрат? А дали теб ще те убият един път или 20, няма за тебе никаква разлика. Така че, тези които си мислят, че "няма опасност от ядрена война", дълбоко се лъжат!!! Русия, ако умира, ще ги вземе и тях в отвъдното! Относно за "ракетите носители", не си много сигурен. Западните на САЩ, Британия и Франция са ръждясали, понеже те бяха напълно изключили възможността от такива глобални войни. Дали имат 15 000 танка? Те вече не се използват на фронта, понеже нещата се измениха. Вече предимно дронове и ракети се използват. Танковете са престаряло оръжие! За дроновете един танк е много лесна мишена.

    11:18 18.06.2026

  • 149 Ердоган

    3 6 Отговор
    Копейки, ако чакахме на малката бензиностанция с ракети за по-евтино гориво, сега цената щеше да е 5 евро за литър и само по 20 литра на човек

    11:18 18.06.2026

  • 150 Бг колониялен матрял

    4 3 Отговор

    До коментар #138 от "604":

    Пендахосите се радват най много че обедняха два пъти като им набутаха еврото

    11:19 18.06.2026

  • 151 Станчо

    2 3 Отговор
    Румбата да праща пожарникапи на помощ!

    11:20 18.06.2026

  • 152 Аве мишкари

    2 5 Отговор
    предаде унион ...,спрете се с тези фейкове

    Коментиран от #156

    11:21 18.06.2026

  • 153 васко кръпката

    3 1 Отговор
    Поздравявам баба Мара с песента ,,Кака Мара от Подуенската гара".Писана е специално за теб бейби!

    11:21 18.06.2026

  • 154 Смешен

    4 5 Отговор

    До коментар #113 от "Хохохо":

    Тя действа по израелски начин, затова Москва гори. Не сравнявай добре обучената израелска армия и пияната орда на Путин

    11:21 18.06.2026

  • 155 Гориил

    10 5 Отговор
    Всеки удар на НАТО по цели в Русия предизвиква ответен, тотален удар върху контролираната от Бандера икономика, финанси и търговия. Цената на следвоенното възстановяване на Украйна вече надхвърля един трилион евро, а след пълното освобождение на Донбас тя ще се увеличи с още 200-250 милиона евро. Военните операции показват, че обкръжението на деморализираната украинска армия в големите индустриални градове Константиновка, Лиман и Славянск ще бъде завършено през следващите дни. Според предварителните оценки ще бъдат пленени най-малко пет украински бригади, или 1500 войници, окървавени и умиращи от рани и болести. Очаква се масова капитулация още в края на тази седмица.

    Коментиран от #231

    11:22 18.06.2026

  • 156 Ники

    3 1 Отговор

    До коментар #152 от "Аве мишкари":

    Не виждаш ли че гори?

    Коментиран от #164

    11:23 18.06.2026

  • 157 ами да

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "дано не":

    особено, ако така се похвали! :-)

    11:23 18.06.2026

  • 158 Бъркаш се

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "руската мечка":

    ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките сиганета

    11:23 18.06.2026

  • 159 Зеления наркоман пак ще реве тези дни

    10 4 Отговор
    Урко фашистки лъжи и хвалби

    11:23 18.06.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Мдаа

    4 3 Отговор
    Русия е увеличила износа на петрол по море до почти рекордни нива, според Bloomberg. Според агенцията, до 14 юни средният обем на руските петролни доставки за четири седмици се е увеличил до 3,83 милиона барела на ден. Това е най-високото ниво от началото на годината. Средното ниво на износ на петрол от началото на 2026 г. достигна 3,49 милиона барела на ден, което е по-високо от всяка годишна цифра след 2022 г. Обемът на руския петрол в морето се е стабилизирал на малко над 120 милиона барела.

    Мдаа...

    Коментиран от #172, #196

    11:24 18.06.2026

  • 162 Фактолог

    6 4 Отговор
    Московският нефтопреработвателен завод е с размери 20 на 15 километра. Това е цял град със собствена вътрешна транспортна железница и вътрешен автобусен транспорт.
    Нима смятате , че едно дронче може да унищожи завод с размерите на София!???
    Нефтохим Бургас и с 1000 дрона не може да бъде унищожен, а 2-3 пъти по-малък.

    11:25 18.06.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 хахахахха

    3 3 Отговор

    До коментар #156 от "Ники":

    ти на всички фейкови снимки и видеа ли се връзваш ...

    11:26 18.06.2026

  • 165 Кая

    8 5 Отговор
    Малоумiето е най голямата евроатлантическа ценност

    11:26 18.06.2026

  • 166 Само не знам

    10 7 Отговор
    защо ни заливате с тая елементарна укро пропаганда? Какво очаквате, да повярваме? Буаххаха! та ние да сме някви жълтопветни ппдб-ли!

    Коментиран от #176

    11:27 18.06.2026

  • 167 Голям майтап

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Сериозно ли Путин щял да запука... ма той умрял ма!!!

    11:27 18.06.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    Защото е война! А в Русия живеят хора, а не извънземни, за да обезвреждат всички ракети и дронове, преди да са достигнали целите си, като кино от Холивуд!
    Естествено, че ще имат и загуби, както и на краварите иранците им издумкаха всички бази и радари в Близкия изток за има/няма месец!
    Т.е. на война, като на война!

    Коментиран от #173, #234

    11:30 18.06.2026

  • 171 Да бе пич

    4 2 Отговор
    Който е палил москва …..
    Трети път за щастие а?!?!
    Нещата така ще загрубеят че място няма да си намерите и ние покрай вас

    11:30 18.06.2026

  • 172 А бензин

    3 4 Отговор

    До коментар #161 от "Мдаа":

    По бензиностанциите в Русия нямааа. Селскостопански производители реват за нафта, трябвало да започват жътва, а няма дизел. Мдааа

    Коментиран от #177, #191

    11:30 18.06.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Фашистки новини

    4 2 Отговор
    Марутка пак изплиска легенда с дезинформацията

    11:32 18.06.2026

  • 175 Смешник

    4 3 Отговор
    Отново евроджендърска пропаганда Нападение има но ситуацията не е критична Целта е Зеления да получи повече оръжие че вече Киев не прилича на град

    Коментиран от #181

    11:32 18.06.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 м даааа

    3 1 Отговор

    До коментар #172 от "А бензин":

    лъжете си на воля, фантазиите ви край нямат

    11:33 18.06.2026

  • 178 Чуденка

    4 3 Отговор
    Че нали Москва беше опасана с 3 пръстена от най-безаналоговото ПВО на Земята ?!
    Поне така разпространяваха BaTHишките фантасмагории нашите най-HAдyneHите pycopoби .

    11:33 18.06.2026

  • 179 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Нищо повече от поредното напъване в изпълнение на информационно-психологическата операция целяща да настрои руснаците срещу В.В.Путин.

    За 5 години западът не е научил нищо заманталитета и нагласите на руснака....

    Коментиран от #184, #203

    11:34 18.06.2026

  • 180 Няма да свърше добре

    3 3 Отговор
    за украинците тази работа.

    11:34 18.06.2026

  • 181 Ама на село

    2 2 Отговор

    До коментар #175 от "Смешник":

    Явно сте само с радиоточка говорит Масква.

    11:35 18.06.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Бай онзи

    3 3 Отговор
    Путине,Путине, както я караш скоро ще ти вземат цялата федерация!!!

    11:36 18.06.2026

  • 184 Манталитета

    3 4 Отговор

    До коментар #179 от "az СВО Победа 81":

    На руснака, както и твоя е на роб. Да гние е да търпи хомота,това сте

    11:36 18.06.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Ха ХаХа

    1 2 Отговор
    ? % от окупираните територии върна наркоизросът и ? % от Русия превзе.
    Дронът може само да повреди, но не и да унищожи.
    УКРОБЪЛВОЧИ....

    11:37 18.06.2026

  • 187 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Колко много русофилска мъка има днес.......

    Коментиран от #206

    11:37 18.06.2026

  • 188 Ами сега?

    2 0 Отговор
    "... България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници"

    Добре де, а по кой начин?

    Според заявлението на външния министър Велислава Петрова България няма да подкрепи санкциите срещу Русия и руския патриарх Кирил.
    Според министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев България няма да дава повече оръжие на Украйна.

    11:37 18.06.2026

  • 189 Ясно е

    6 2 Отговор
    че Зеления пор търси провокация с тия терористични акции, за да може да продължава да проси още пари и оръжия, щото ако трябва да разчита само на резултати от фронта - там нещата са зле, ама много зле за бандерите!
    Браво на Радев, че не подкрепи поредните фашистки санкции на урсуляка срещу братска Русия!

    11:37 18.06.2026

  • 190 Гледай

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Жена ти да не я подпукат дивако

    11:37 18.06.2026

  • 191 хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #172 от "А бензин":

    а дядяпутя вее бяло знаме и пита от кога да започне да плаща репарации на европа, че последните съвсем здадоха икономически разрушавайки тухла по тухла собствената си икономика

    11:38 18.06.2026

  • 192 Щилерман

    5 0 Отговор
    Тепърва ще ги пердашат и с балистични ракети.

    11:38 18.06.2026

  • 193 Валерко

    1 4 Отговор
    Тези дронове толкова бавно летят, че и с калашници може да се свалят...

    11:39 18.06.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Колония бг

    5 3 Отговор
    Пендахосите чакат да им подхвърлят нещо от брюксел да захлебят, пък то само по голям банан в аспуха и тройни цени в магазина

    11:40 18.06.2026

  • 196 Крепостен от РФ

    3 3 Отговор

    До коментар #161 от "Мдаа":

    И какво това допринася за подобряване на живота на 99% от обитателите на РФ ?

    11:41 18.06.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Песков

    3 2 Отговор
    Пожара не е от украинки дрон а от цигара

    11:41 18.06.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Много ги бави Путин

    3 1 Отговор
    на негово място щях да ги докарам до самоубийство само като чуят сирените за пореден път! Фашистите не трябва да се възприемат за хора, а пък укро фашистите съвсем!

    Коментиран от #208, #242

    11:43 18.06.2026

  • 201 Бай Араб

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    С какво да го запука, с камъни ли ?

    11:44 18.06.2026

  • 202 От Днепър на запад всички са

    5 1 Отговор
    бандеровци! Така, че Путин да ги почва с яките ракети!

    11:44 18.06.2026

  • 203 Историческа истина

    2 4 Отговор

    До коментар #179 от "az СВО Победа 81":

    Такова животно pycнак няма и не съществува !
    На територията на РФ най-многобройни са: татари, монголи, чеченци, башкири, чуваши, авари, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумики, ингуши, лезгини, якути, осетинци, мордовци, марийци, удмурти, коми, буряти, тувинци, калмики, кабардинци, осетинци и карачаевци.
    От 22 Републики в състава на РФ, НЯМА Руска Република.

    Коментиран от #213, #214

    11:45 18.06.2026

  • 204 Съвет

    4 0 Отговор
    Яжте банани на корем панелковци и плащайте на наркомана пет процента от джобните за шкембе всеки ден !

    11:45 18.06.2026

  • 205 Из падмасковие

    2 1 Отговор
    В бг сте добре ЕС ви храни НАТО ви пази

    11:47 18.06.2026

  • 206 Измаменото бг камилче

    5 2 Отговор

    До коментар #187 от "Ха ха ха":

    Ходи в магазина да си купиш нещо да се зарадваш на тройните цени в "клуба на богатите"

    Коментиран от #215

    11:47 18.06.2026

  • 207 Констатация

    0 3 Отговор
    Руснаците все повече негодуват от бездействието, некомпетентноса и нерешителноста (да не кажа страхливоста) на "Путин и Ко", дори пействам руски постове от руски форуми. Има един персонаж от съветско мулт. филмче, с който в Русия вече асоциират Путин - котарака Леополд, в тубата май го има, гледайте го и ще разберете за какво става дума.

    11:47 18.06.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 не може да бъде

    2 1 Отговор
    В статията са прокарани няколко абсолютни неверни тези...и това е единствено заради стремежа да се покаже подкрепа на Украйна!?първата невярна теза е че украинците са ударили най-добре защитеното въздушно пространство ....няма такова въздушно пространство....като пример .ако започне война НАТО-Русия някой счита че Брюксел където е централата на НАТО ще бъде най-добре защитен ..в момента няма гарантирана защита от дроновете !?Второто е тезата за много успешното въздействие върху Русия чрез удари по енергийната и структура...няма такова нещо- в момента на лице е само засилване на ударите и по-широкото медийно отразяване ...ясно защо!?...тази война няма да свърши до края на годината и за мен главният въпрос е при това развитите на събитията какво ще правят украинците след края на войната..няма да има план Маршал като за Германия през 1945г. и при това май Украйна ще бъде много по-тежко състояние и по отношение на икономика инфраструктура демография и т-н.!?

    11:48 18.06.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Читател

    3 1 Отговор
    Не ми се мисли какво ще стане в Киев довечера.

    11:48 18.06.2026

  • 212 Бай Араб

    2 3 Отговор
    Няма да успеят да подлъжат Путин да удари Натовска държава, той вече яде дървото и е станал хитър, ще си трае , ще дава вид,че нищо не е станало.

    Коментиран от #224, #236

    11:49 18.06.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #203 от "Историческа истина":

    Идиотино...Класьор на ООН/ 2025 г.
    РФ има 4 % мюсюлманско население.
    ЕВРОСТАТ 23.12.2025 г.
    България е на първо място в Европа с 10% мюсюлманско население и 2 турски партии в парламента.
    Окачи се но клон

    Коментиран от #235, #240, #249

    11:51 18.06.2026

  • 215 Ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #206 от "Измаменото бг камилче":

    Ти ходи в масква.....там бензина е безплатен.....

    Коментиран от #227

    11:51 18.06.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    3 1 Отговор
    За да си мислиш, че един дрон ще подполи 15 милионен град.

    11:53 18.06.2026

  • 218 Бай Араб

    2 2 Отговор
    Както е тръгнало,накрая без да искат ще вземат да ударят и подземието, каква трагедия.

    11:54 18.06.2026

  • 219 Мишел

    3 1 Отговор
    Няма удари в Москва, има в предградията, извън МКАД. Дроновете са ударили по територията на МНПЗ, която е25 кв. км. Горят две цистерни.
    Следва наказание в Киев и реакция на него тук. Орешник са на Капустин яр в стартова готовност. Предполага се, че този път ще са не с инертни бойни глави, а с боен заряд.

    11:54 18.06.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 НЯМА ДА ИМА МИР

    2 2 Отговор
    Докато Лондон съществува.

    11:55 18.06.2026

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Абе къде е Руди Гела?

    11:56 18.06.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Нападна окраииина":

    Нещо не те държат нервите май?какъв клоун какви пет лева в донецк и луганск 2022?

    11:57 18.06.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Е не беше ли

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "В Киев за три дни":

    До Киев за 2 дни? Чете ли Лукашенко какво каза? Благодарете се на наивния Путин че ги послуша и изтегли войските. Като дойде Медведев ще ревете като магарета

    11:57 18.06.2026

  • 231 Дебил путинофил

    1 3 Отговор

    До коментар #155 от "Гориил":

    Честито гориле...

    11:57 18.06.2026

  • 232 хахах

    4 0 Отговор
    ами стягайте си бандеровските дупенца, после да няма сълзи и мрънкане.

    11:58 18.06.2026

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #170 от "Гост":

    Кога стана война нали беше специална военна операция?защо русия трябва да понася подобни жертви? Всичко може да се уреди за половин час.

    11:59 18.06.2026

  • 235 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #214 от "Ха ХаХа":

    Ти добре ли си?

    11:59 18.06.2026

  • 236 MъкаЕвроатлантi4еска

    3 1 Отговор

    До коментар #212 от "Бай Араб":

    За натовска държава не знам но Киiф може да стане Хiрошiма и Нагъзакi, натовските после ще се направят, че не са чували за никаква осраiна, да не им изгорят и на тях шушонiте

    11:59 18.06.2026

  • 237 Вие сте бунаци

    3 1 Отговор
    Абе голяма работа.Руснаците са богати и ще се оправят.Нищо им няма.Вие си гледйте пробитата кошница и скъсаните панталони!

    Коментиран от #244

    12:00 18.06.2026

  • 238 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    12:01 18.06.2026

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 Га ГаГа

    1 0 Отговор

    До коментар #214 от "Ха ХаХа":

    В парламента има 1 (словом една) турска партия, ръководена от един дебел българин и за нея гласуват предимно роми.

    12:01 18.06.2026

  • 241 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Украйна явно удари много силно нефтопреработвателния завод край москва защото завода гори както си трябва а дима му се е разпрострял върху целия град.жутелите твърдят че се носи тежка миризма.вероятноминв москва бензина ще стане дефицитен.

    12:01 18.06.2026

  • 242 Съмишленик

    0 0 Отговор

    До коментар #200 от "Много ги бави Путин":

    И аз!

    12:02 18.06.2026

  • 243 МЪКЪ,МЪКЪ

    0 1 Отговор
    РУШОФИЛСКА МЪКЪ

    12:02 18.06.2026

  • 244 Трай бе Сельо

    0 0 Отговор

    До коментар #237 от "Вие сте бунаци":

    Богати са в Москва и,вън мацква са смешни.Имат нефт и газ колкото арабелите ,а вода не могат да им донесат.Взимат смешни заплати.

    12:02 18.06.2026

  • 245 Хорейшио

    0 0 Отговор
    Малко прилича на Туапсе -облачно е.
    Такава е дългосрочната прогноза .

    12:03 18.06.2026

  • 246 000

    0 0 Отговор
    Време е за хардрайнер начело на русия и чистка сред петата колона.

    12:03 18.06.2026

  • 247 Българин

    0 0 Отговор
    Зеленски им развинти ватнишките тикви.

    12:03 18.06.2026

  • 248 До Изтривача

    0 0 Отговор
    Разбра за какво става въпрос и до скоро !

    12:03 18.06.2026

  • 249 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #214 от "Ха ХаХа":

    Мисюлманите в РФ са 26 000 000 по официални данни/ мисля че това е 15% /бъди сигурен че са два пъти повече.

    12:03 18.06.2026

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