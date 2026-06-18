„Москва гори“: най-добре защитеното въздушно пространство на Русия се оказа уязвимо. Киев: Руснаци, благодарете на Путин

Украйна извърши масирана атака с дронове срещу руската столица Москва.
NEXTA публикува кадри, показващи последствията от ударите, посочвайки, че руската столица е най-добре защитеното въздушно пространство на Русия. Но то се оказа уязвимо и войната се пренесе в сърцето на федерацията.
Московчани са изключително недоволни от атаките с украински дронове. Те са възмутени, че дронове могат да долетят чак до руската столица, предаде украинската агенция УНИАН. Някои местни жители са в паника и пишат, че „Москва гори“.
Според Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, руският президент Владимир Путин вече не е гарант за сигурността на руснаците, включително на жителите на Москва.
„Благодарете на Путин и благодарете на себе си, че гласувахте за него, руснаци. Путин вече не е гарант за вашата сигурност. Той донесе война във всеки руски град, включително Москва“, написа Коваленко.
Масирана украинска атака с дронове без извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от AFP. „Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод - б.ред.)” - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.
Украинските удари срещу руската нефтопреработвателна индустрия стават все по-ефективни благодарение на новите тактики. Докато преди основната цел бяха самите рафинерии, сега дронове все по-често поразяват ключови вторични преработвателни съоръжения, чието възстановяване изисква значително повече време и ресурси, посочват анализатори.
Продължителната кампания на украинските сили за удари по енергийната инфраструктура в тила на Русия доведе до сериозни системни смущения в нефтения и газовия сектор. През 2026 г. украинските сили значително увеличиха честотата, обхвата и интензивността на атаките, съобщи Институтът за изследване на войната (ISW). След украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, Кремъл беше принуден спешно да промени икономическата и логистична стратегия. Мащабните атаки срещу петролни рафинерии провокираха остър недостиг на бензин в цяла Русия. Според независимо руско издание ситуацията с наличието на гориво в регионите е станала критична.
Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна. Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
😏 Ladies and gentlemen, the pride of Russia’s air defenses — the country’s most heavily protected airspace! https://t.co/04hwUvA3pB pic.twitter.com/VSPdbwouDW
— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
⚠️Compared to the June 16 strike on the Kapotnya oil refinery, this situation appears far more serious: several fuel storage tanks are burning simultaneously— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
The video captures the moment one of them explodes — just look at how beautifully the tank lid gets launched into the… https://t.co/k78hyUvYUc pic.twitter.com/rYpJE89jvM
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Соваж бейби
Коментиран от #167, #190, #201
10:19 18.06.2026
3 Швейк
10:21 18.06.2026
4 Гост
Коментиран от #94
10:21 18.06.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #19
10:22 18.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
10:22 18.06.2026
8 САЩисан русофил
Коментиран от #143
10:22 18.06.2026
9 Букварчето
10:23 18.06.2026
10 дано не
Коментиран от #157
10:23 18.06.2026
11 КАК СЕ КЕФИ ЕВРЕЙЧЕТО.
Коментиран от #48, #69
10:23 18.06.2026
12 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #21, #29
10:24 18.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Агресорът Зеленски
10:25 18.06.2026
16 Цък, цък
10:25 18.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 В Киев за три дни
Коментиран от #230
10:26 18.06.2026
21 Кобра Кай 🥋
До коментар #12 от "Кобра Кай 🥋":Пуупин == Боко Тиквоча
Медведев == Кокорчо
Лукашенка == Шиши
10:26 18.06.2026
22 Пич
Коментиран от #28, #32, #33
10:27 18.06.2026
23 старшина Партенков, запасняк
10:27 18.06.2026
24 ....
10:28 18.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Интересно!
10:28 18.06.2026
27 Иван
10:29 18.06.2026
28 Кобра Кай 🥋
До коментар #22 от "Пич":За кой пореден път го слушаме това!? 🤔 Вече се отписах от ютюб каналите на Сивилов и Чуков. Едно и също, а резултатът е запалени рафинерии в Русия, ударени сгради и никакъв напредък на фронтовата линия.
Коментиран от #39
10:29 18.06.2026
29 Соваж бейби
До коментар #12 от "Кобра Кай 🥋":🤣 не е вярно !Наркомана започна да се прави на Нетаняху по същия начин как бомби Иран и Ливан ,разликата е че Украйна не е богата като евреите и нямат нищо всичко им се дава от Европа и САЩ. Радвам се че не съм украинка тази държава ще изчезне изцяло от картата на света нямат шанс ако не махнат наркомана от власт .
10:29 18.06.2026
30 Тъй, тъй,то се видя на видеото как Дикий
До коментар #19 от "Гост":прелетя над ЦЯЛА Москва и се удари в Нефтозавода!
Не се видя ПВО, ххаха!
10:30 18.06.2026
31 интересно
10:30 18.06.2026
32 Роко
До коментар #22 от "Пич":Пич това го слушаме от пет години. Подозирам че ще го слушаме още година две докато бункерния гном не пукне.
10:30 18.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Марийке, къде е Иванчо,
10:31 18.06.2026
35 КИИФ
10:31 18.06.2026
36 Путин
10:31 18.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 А ОТ ЖЕНКИ ЕВРОПЕЙСКИ
10:32 18.06.2026
39 Пич
До коментар #28 от "Кобра Кай 🥋":Това не е вярно твърдение! Русия напредва на фронта, но не за това говоря! Това за което говоря, очаквам да се случи до две седмици! Ще видиш!
Коментиран от #51, #66
10:32 18.06.2026
40 БРИТИТЕ И ЮДИТЕ
10:33 18.06.2026
41 604
10:33 18.06.2026
42 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
10:34 18.06.2026
43 И НИЙ ТРЯА ДА ,,БЛАГОДАРИМ,, НА БОКО
10:34 18.06.2026
44 Хохи
10:34 18.06.2026
45 Хи хи
До коментар #37 от "ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ":Няма да можеш да сринеш Москва, но тя тебе ще срине като ти пусне орешници с ядра !! Копай бункерчета да се скриеш че руснаците идат ! Така каза маленкия зеля !!
Коментиран от #52
10:34 18.06.2026
46 Гавра с Путлето
10:35 18.06.2026
47 укротерористи
10:35 18.06.2026
48 Хахахаха
До коментар #11 от "КАК СЕ КЕФИ ЕВРЕЙЧЕТО.":Ако тупин удари тази нощ, то няма да спи никой в раша на следващата. Сега тези удари срещу масква, са отговор на ударите срещу Киев. Само, че докато преди 4 години нямаше никакъв отговор на тези удари срещу раша, то сега ударите са пропорционални, а по някога и по-сериозни за раша. Но така ще е, докато тупин не иска мир, ще го бият.
Коментиран от #57, #78
10:35 18.06.2026
49 реалистъ
10:36 18.06.2026
50 НА АНГЛОСАКСИТЕ
10:36 18.06.2026
51 604
До коментар #39 от "Пич":Шъ стреля тактически ракети без заряди или че пъарди многоходово по медийте? А?
10:36 18.06.2026
52 От 5 орешника 3 паднаха в Русия
До коментар #45 от "Хи хи":Един в полето,другият в три гаража.Пълен провал.
Коментиран от #63
10:36 18.06.2026
53 стоян георгиев
До коментар #19 от "Гост":Защо трябва все така да мерите нещата? Защо русия трябва да губи цивилни да губи заводи инфраструктура пари а единственото удоволствие да бъде пе е разрушила повече в Украйна?какъв е този изкривен манталитет да се радваш на чуждото нещастие вместо да поправиш грешките дето си допуснал?
Коментиран от #170
10:37 18.06.2026
54 Унизена Масква
10:37 18.06.2026
55 Уникално
Погрома на Путин в Украйна е погром над Русия. Идат тежки години на разплата и мизерия в Русия. Иде китайското пълно робство. Дали Запада за пореден път ще реши да спасява Русия ще разберем, но престъпленията ще трябва да бъдат възмездени
10:37 18.06.2026
56 тасс
10:37 18.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хахахаха
10:38 18.06.2026
59 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
10:38 18.06.2026
60 Няма край руският позор
10:39 18.06.2026
61 Само стой и гледай!
До коментар #14 от "Мароу мъ,":Как тая статия днес,пропагандата ще я претопля по няколко пъти...!
Коментиран от #81
10:39 18.06.2026
62 НЯМА ТАКОВА ЖИВОТНО
До коментар #37 от "ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ":Русия няма да нападне НИКОГА ЕВРОПА. НЕ И Е НУЖНА. ЕВРОПА САМА НЕЙНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ Я ПОДАРЯВАТ. А ЗА ОКРАНЯНО ТЕ СА ИЗБЕГАЛИ И ПОВОДА Е ВОЙНАТА. И НАЙ ВЕЧЕ СА ОТ ГРАДОВЕ КЪДЕТО НЯМА ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ. ОТ ОПИТ ЗНАЯ ОЩЕ ПРЕДИ 25-30 ГОДИНИ БЯГАХА ЕСТЕСТВЕНО ЗА ПО ДОБЪР ЖИВОТ. НО НИКОЙ КАКТО И СЕГА НЕ ГИ ИСКА. АЛЧНИ ЗЛОБНИ НАДМЕННИ СА В БОЛШЕНСТВОТО СИ.
Коментиран от #65
10:39 18.06.2026
63 стоян георгиев
До коментар #52 от "От 5 орешника 3 паднаха в Русия":Оказа се че орешника има проблем с жироскопа си който е доста стар като технология и изработка и не може да бъде прецизиран.за това и се случват тия падания.путин дава зор да се правят повече орешници и те се оказват некачествени.
10:39 18.06.2026
64 жаба
Няма толкова жалък лидер на Русия.
10:40 18.06.2026
65 стоян георгиев
До коментар #62 от "НЯМА ТАКОВА ЖИВОТНО":Как разбра че русия няма да нападне европа? Тя същото го твърдеше и за украйна!
Коментиран от #93
10:40 18.06.2026
66 Бега бе😂
До коментар #39 от "Пич":Я се скрий😸😂😃.
10:40 18.06.2026
67 Лермонтов
Хааааахжха. ха Ха
10:40 18.06.2026
68 Мисли, преди да пишеш
До коментар #19 от "Гост":Това, което си написал, определя изключително точно ценностите и целите на хората, които воюват от двете страни - едните бомбардират жилищни сгради, а другите нефтопреработвателни заводи. А това, че изпитваш радост от страданието на цял един народ, говори зле за семейството, в което си се пръкнал...
Коментиран от #185
10:41 18.06.2026
69 Германия
До коментар #11 от "КАК СЕ КЕФИ ЕВРЕЙЧЕТО.":Твоя приятел Путин също е евреин, майката на Путин е еврейка...според еврейската вяра...майката определя религията.
10:41 18.06.2026
70 Българин
10:41 18.06.2026
71 Цял свят видя
Исках да видя дали ще има реакция от руското ПВО?
Е ми нямаше такава, посред бял ден!
Но видях друго- Дикий е с характеристиките на крилата ракета. Облиза покривите на Москва.
Въпреки че Украйна има и собствени крилати ракети.
10:42 18.06.2026
72 Д Тръмп
Коментиран от #87
10:42 18.06.2026
73 Някой
Без тях тя нямаше да съществува. Само Путин бе супер мек да чака толкова години. Друг щеше да ги е почнал много по-рано и не толкова да пази хората.
10:43 18.06.2026
74 Да питам
До коментар #19 от "Гост":И това те радва ли?
Коментиран от #88
10:44 18.06.2026
75 Русия ще бъде
Имам чувството, че тези непременно искат атомна война? Искат да предизвикват и тормозят Русия, докато тя не започне сериозно?
Коментиран от #91, #97
10:45 18.06.2026
76 Роко
До коментар #19 от "Гост":Приятелю в най - защитения руски град е атакуван и сериозно повреден стратегически военен обект( в Питер въобще арсенала на ВМФ удариха). Обект който трябва да е сред най - защитените. Ударен от няколко дрона даже едно от попаденията беше снимано от московчани как поредния дрон удря целта(дрона си летеше необезпокоявано фиксира целта и я удари и никой дори не се опита да му попречи). И ти това го сравняваш с терора над цивилни в Киев там се атакуват изключително цивилни цели. Рассия няма оръжие способно да поразява точно цели където попадне значи там са се целили. После винаги може да се измисли оправдание защо са стреляли там примерно имало натовски генерали (ако вярваме на рассиянските глупости жив генерал не остана в пустото НАТО)
10:45 18.06.2026
77 ЛОША ИНВЕСТИЦИЯ
10:45 18.06.2026
78 ПРЕДИ ВРЕМЕ ПОЧТИ
До коментар #48 от "Хахахаха":ВСИЧКО БЕШЕ ВЪВ ОКОПИТЕ ВЪВ ДОНБАС ЛУГАНСК ЗАПОРОЖИЕ КРИМ. СЕГА НАРКОМАНА СЪС ПАРИТЕ НАШИ НА ЕВРОПАТА ХЕМ БОМБИ И ЯКО КРАДАТ. ПРЕДИ ТОВА ПО НЯКОЯ РАКЕТКА НА БАЙ. ДРЪН И ДО ТАМ.
10:46 18.06.2026
79 Ким Чен Ун
10:46 18.06.2026
80 хихи
10:46 18.06.2026
81 Само казвам!
До коментар #61 от "Само стой и гледай!":Сутринта очаквайте Кличко,даващ интервю,от претъпканото Кiif -ско метро,възмутен от руските удари по Kiif...
10:47 18.06.2026
82 Радко Боташов
Русия да се изтегли от Донбас и Крим, които незконно окупира.
Украйна да спре да бомбардира Русия.
Предлагам двете делегации да се срещнат в Евксиноград в приятна и гостоприемна България!
10:47 18.06.2026
83 БОРИС ДЖОНСЪН
10:47 18.06.2026
84 Бомбят Русия на поразия
10:48 18.06.2026
85 Путин в дива ярост
Къде са льотчиците ????
10:50 18.06.2026
86 Копейкин
10:50 18.06.2026
87 Ти остави...!
До коментар #72 от "Д Тръмп":Ами са и твърди,че Зелко не може с тях да си обърше позлатеният з...ник!
10:50 18.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 руската мечка
Коментиран от #158
10:51 18.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Без КОМЕНТАР
Докъде докара Путин руснаците.
10:52 18.06.2026
93 Нападна окраииина
До коментар #65 от "стоян георгиев":Щото яко надрусаният клоун трепа арестува много хора във Донецк Луганск които искаха със Русия. Както нас рУСИЯ ОСВОБОДИ ОТ ТУРЦИТЕ И ЕВРОПА ОТ ФАШАГИТЕ ТАКА ОСВОБОДИ И ТЯХ ОТ НАРКОТО. РУСИЯ ВИНАГИ Е НАПАДАНА И ОСВОБОЖДАВАЛА.
Коментиран от #228
10:52 18.06.2026
94 СССР
До коментар #4 от "Гост":"С Киев е свършено" това стана на 4-тия ден.
А ето какво стана преа 1991г. "Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.,"
То комунизЪма си отиде но комунистите останахте!
10:52 18.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ
10:54 18.06.2026
97 Роко
До коментар #75 от "Русия ще бъде":Приятелю че Путин е тъп на всички е ясно но дори той не толкова тъп че да започне ядрена война. Друг е въпроса дали има с какво да я започне според слуховете Рассия имала над 5000 ядрени заряда, но според слуховете имаше и над 15 000 танка които магически изчезнаха та няма да се учудя ако и с ядрените заряди нещо се е случило. Още повече че трябва да ги изстрелят със старите над 50 годишни украински ракети които повече от 10 години не са получавали техническо обслужване.
Коментиран от #148
10:54 18.06.2026
98 курумпел
10:55 18.06.2026
99 Ооооо...
10:55 18.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Ха ха ха
10:58 18.06.2026
103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
И Хитлер е бомбардирал Москва. И после цианкалий...
Коментиран от #109
10:59 18.06.2026
104 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #112, #169
10:59 18.06.2026
105 Путюблиз
10:59 18.06.2026
106 Независим
Коментиран от #116
10:59 18.06.2026
107 Гориил
Коментиран от #130
11:00 18.06.2026
108 А съм ви казал
- Гацо Бацов
11:01 18.06.2026
109 Ха ха ха
До коментар #103 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А ленд лиз.....от къде.....?
Коментиран от #124
11:01 18.06.2026
110 Бай Араб
11:01 18.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Хохохо
Коментиран от #154
11:03 18.06.2026
114 стоян георгиев
Коментиран от #122
11:03 18.06.2026
115 явер
11:04 18.06.2026
116 Интересно...?!
До коментар #106 от "Независим":И как гнездото на сатаната кремъл бъде - ... разрешено...?!
11:04 18.06.2026
117 Софиянец
До коментар #111 от "БРАВО НА АЗОВ 🇺🇦🇺🇦👏":😂 тия отдавна са денацифицирани, бате
11:04 18.06.2026
118 Тръмп даде зелена светлина
11:04 18.06.2026
119 Бай Араб
11:05 18.06.2026
120 урайна терористи
Коментиран от #128
11:05 18.06.2026
121 Бомбят Русия на поразия
11:05 18.06.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Бг гражданин
11:05 18.06.2026
124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #109 от "Ха ха ха":Почести малко за Ленд Лиза. Кога започва, колко е дадено, по кое време. И прави изводи, ако можеш
11:06 18.06.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Срам и позор
11:07 18.06.2026
127 Оръжие на Тръмп
А Путин са РЪКУВА с Тръмп.
Коментиран от #133
11:07 18.06.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Мдаа
11:09 18.06.2026
130 Бай Араб
До коментар #107 от "Гориил":Съоръжението за товарене на гориво е изгоряло и тук там някой палет забравен наоколо, това е, няма нищо страшно.На някакъв му хвръкнала ушанката чак до град Рила.
11:09 18.06.2026
131 Мяу
11:09 18.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Бай Араб
До коментар #127 от "Оръжие на Тръмп":Ами ФСБ само него успяха да купят,три пъти фалирал бизнесмен.Агент Краснов.
11:11 18.06.2026
134 Дбил си!
До коментар #122 от "явер":Русия бомби нацисти-укорбоклуци! А бандеровците цивилни! Денацификация до край! Никакви преговори със зеления пор!
Най-хубавото е, че месото на 404 свършва, затова прибягват до пещерен тероризъм!
11:11 18.06.2026
135 Първанов
11:12 18.06.2026
136 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
11:12 18.06.2026
137 ииии?
11:12 18.06.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 гост
11:15 18.06.2026
141 Шпек народен
11:16 18.06.2026
142 Кико
11:16 18.06.2026
143 Антирашист 534
До коментар #8 от "САЩисан русофил":Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !
11:16 18.06.2026
144 Просташка и примитивна пропаганда
Не ми се занимава с деградирали хора, вярвайте каквото си искате.
11:17 18.06.2026
145 Мнение
11:18 18.06.2026
146 БАЦЕ ЕООД
11:18 18.06.2026
147 Мдаа
11:18 18.06.2026
148 не толкова тъп
До коментар #97 от "Роко":Наивно мислене! Ако те губят всичко, защо да не смачкат всички, които ги убиват тях? Ако умираш, какво ти дреме, че и другите ще умрат? А дали теб ще те убият един път или 20, няма за тебе никаква разлика. Така че, тези които си мислят, че "няма опасност от ядрена война", дълбоко се лъжат!!! Русия, ако умира, ще ги вземе и тях в отвъдното! Относно за "ракетите носители", не си много сигурен. Западните на САЩ, Британия и Франция са ръждясали, понеже те бяха напълно изключили възможността от такива глобални войни. Дали имат 15 000 танка? Те вече не се използват на фронта, понеже нещата се измениха. Вече предимно дронове и ракети се използват. Танковете са престаряло оръжие! За дроновете един танк е много лесна мишена.
11:18 18.06.2026
149 Ердоган
11:18 18.06.2026
150 Бг колониялен матрял
До коментар #138 от "604":Пендахосите се радват най много че обедняха два пъти като им набутаха еврото
11:19 18.06.2026
151 Станчо
11:20 18.06.2026
152 Аве мишкари
Коментиран от #156
11:21 18.06.2026
153 васко кръпката
11:21 18.06.2026
154 Смешен
До коментар #113 от "Хохохо":Тя действа по израелски начин, затова Москва гори. Не сравнявай добре обучената израелска армия и пияната орда на Путин
11:21 18.06.2026
155 Гориил
Коментиран от #231
11:22 18.06.2026
156 Ники
До коментар #152 от "Аве мишкари":Не виждаш ли че гори?
Коментиран от #164
11:23 18.06.2026
157 ами да
До коментар #10 от "дано не":особено, ако така се похвали! :-)
11:23 18.06.2026
158 Бъркаш се
До коментар #90 от "руската мечка":ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките сиганета
11:23 18.06.2026
159 Зеления наркоман пак ще реве тези дни
11:23 18.06.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Мдаа
Мдаа...
Коментиран от #172, #196
11:24 18.06.2026
162 Фактолог
Нима смятате , че едно дронче може да унищожи завод с размерите на София!???
Нефтохим Бургас и с 1000 дрона не може да бъде унищожен, а 2-3 пъти по-малък.
11:25 18.06.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 хахахахха
До коментар #156 от "Ники":ти на всички фейкови снимки и видеа ли се връзваш ...
11:26 18.06.2026
165 Кая
11:26 18.06.2026
166 Само не знам
Коментиран от #176
11:27 18.06.2026
167 Голям майтап
До коментар #2 от "Соваж бейби":Сериозно ли Путин щял да запука... ма той умрял ма!!!
11:27 18.06.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Гост
До коментар #53 от "стоян георгиев":Защото е война! А в Русия живеят хора, а не извънземни, за да обезвреждат всички ракети и дронове, преди да са достигнали целите си, като кино от Холивуд!
Естествено, че ще имат и загуби, както и на краварите иранците им издумкаха всички бази и радари в Близкия изток за има/няма месец!
Т.е. на война, като на война!
Коментиран от #173, #234
11:30 18.06.2026
171 Да бе пич
Трети път за щастие а?!?!
Нещата така ще загрубеят че място няма да си намерите и ние покрай вас
11:30 18.06.2026
172 А бензин
До коментар #161 от "Мдаа":По бензиностанциите в Русия нямааа. Селскостопански производители реват за нафта, трябвало да започват жътва, а няма дизел. Мдааа
Коментиран от #177, #191
11:30 18.06.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Фашистки новини
11:32 18.06.2026
175 Смешник
Коментиран от #181
11:32 18.06.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 м даааа
До коментар #172 от "А бензин":лъжете си на воля, фантазиите ви край нямат
11:33 18.06.2026
178 Чуденка
Поне така разпространяваха BaTHишките фантасмагории нашите най-HAдyneHите pycopoби .
11:33 18.06.2026
179 az СВО Победа 81
За 5 години западът не е научил нищо заманталитета и нагласите на руснака....
Коментиран от #184, #203
11:34 18.06.2026
180 Няма да свърше добре
11:34 18.06.2026
181 Ама на село
До коментар #175 от "Смешник":Явно сте само с радиоточка говорит Масква.
11:35 18.06.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Бай онзи
11:36 18.06.2026
184 Манталитета
До коментар #179 от "az СВО Победа 81":На руснака, както и твоя е на роб. Да гние е да търпи хомота,това сте
11:36 18.06.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Ха ХаХа
Дронът може само да повреди, но не и да унищожи.
УКРОБЪЛВОЧИ....
11:37 18.06.2026
187 Ха ха ха
Коментиран от #206
11:37 18.06.2026
188 Ами сега?
Добре де, а по кой начин?
Според заявлението на външния министър Велислава Петрова България няма да подкрепи санкциите срещу Русия и руския патриарх Кирил.
Според министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев България няма да дава повече оръжие на Украйна.
11:37 18.06.2026
189 Ясно е
Браво на Радев, че не подкрепи поредните фашистки санкции на урсуляка срещу братска Русия!
11:37 18.06.2026
190 Гледай
До коментар #2 от "Соваж бейби":Жена ти да не я подпукат дивако
11:37 18.06.2026
191 хахаха
До коментар #172 от "А бензин":а дядяпутя вее бяло знаме и пита от кога да започне да плаща репарации на европа, че последните съвсем здадоха икономически разрушавайки тухла по тухла собствената си икономика
11:38 18.06.2026
192 Щилерман
11:38 18.06.2026
193 Валерко
11:39 18.06.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Колония бг
11:40 18.06.2026
196 Крепостен от РФ
До коментар #161 от "Мдаа":И какво това допринася за подобряване на живота на 99% от обитателите на РФ ?
11:41 18.06.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Песков
11:41 18.06.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Много ги бави Путин
Коментиран от #208, #242
11:43 18.06.2026
201 Бай Араб
До коментар #2 от "Соваж бейби":С какво да го запука, с камъни ли ?
11:44 18.06.2026
202 От Днепър на запад всички са
11:44 18.06.2026
203 Историческа истина
До коментар #179 от "az СВО Победа 81":Такова животно pycнак няма и не съществува !
На територията на РФ най-многобройни са: татари, монголи, чеченци, башкири, чуваши, авари, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумики, ингуши, лезгини, якути, осетинци, мордовци, марийци, удмурти, коми, буряти, тувинци, калмики, кабардинци, осетинци и карачаевци.
От 22 Републики в състава на РФ, НЯМА Руска Република.
Коментиран от #213, #214
11:45 18.06.2026
204 Съвет
11:45 18.06.2026
205 Из падмасковие
11:47 18.06.2026
206 Измаменото бг камилче
До коментар #187 от "Ха ха ха":Ходи в магазина да си купиш нещо да се зарадваш на тройните цени в "клуба на богатите"
Коментиран от #215
11:47 18.06.2026
207 Констатация
11:47 18.06.2026
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 не може да бъде
11:48 18.06.2026
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Читател
11:48 18.06.2026
212 Бай Араб
Коментиран от #224, #236
11:49 18.06.2026
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Ха ХаХа
До коментар #203 от "Историческа истина":Идиотино...Класьор на ООН/ 2025 г.
РФ има 4 % мюсюлманско население.
ЕВРОСТАТ 23.12.2025 г.
България е на първо място в Европа с 10% мюсюлманско население и 2 турски партии в парламента.
Окачи се но клон
Коментиран от #235, #240, #249
11:51 18.06.2026
215 Ха ха ха
До коментар #206 от "Измаменото бг камилче":Ти ходи в масква.....там бензина е безплатен.....
Коментиран от #227
11:51 18.06.2026
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
11:53 18.06.2026
218 Бай Араб
11:54 18.06.2026
219 Мишел
Следва наказание в Киев и реакция на него тук. Орешник са на Капустин яр в стартова готовност. Предполага се, че този път ще са не с инертни бойни глави, а с боен заряд.
11:54 18.06.2026
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 Този коментар е премахнат от модератор.
222 НЯМА ДА ИМА МИР
11:55 18.06.2026
223 Този коментар е премахнат от модератор.
224 Този коментар е премахнат от модератор.
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 Бай Араб
11:56 18.06.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 стоян георгиев
До коментар #93 от "Нападна окраииина":Нещо не те държат нервите май?какъв клоун какви пет лева в донецк и луганск 2022?
11:57 18.06.2026
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Е не беше ли
До коментар #20 от "В Киев за три дни":До Киев за 2 дни? Чете ли Лукашенко какво каза? Благодарете се на наивния Путин че ги послуша и изтегли войските. Като дойде Медведев ще ревете като магарета
11:57 18.06.2026
231 Дебил путинофил
До коментар #155 от "Гориил":Честито гориле...
11:57 18.06.2026
232 хахах
11:58 18.06.2026
233 Този коментар е премахнат от модератор.
234 стоян георгиев
До коментар #170 от "Гост":Кога стана война нали беше специална военна операция?защо русия трябва да понася подобни жертви? Всичко може да се уреди за половин час.
11:59 18.06.2026
235 Бай Араб
До коментар #214 от "Ха ХаХа":Ти добре ли си?
11:59 18.06.2026
236 MъкаЕвроатлантi4еска
До коментар #212 от "Бай Араб":За натовска държава не знам но Киiф може да стане Хiрошiма и Нагъзакi, натовските после ще се направят, че не са чували за никаква осраiна, да не им изгорят и на тях шушонiте
11:59 18.06.2026
237 Вие сте бунаци
Коментиран от #244
12:00 18.06.2026
238 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
12:01 18.06.2026
239 Този коментар е премахнат от модератор.
240 Га ГаГа
До коментар #214 от "Ха ХаХа":В парламента има 1 (словом една) турска партия, ръководена от един дебел българин и за нея гласуват предимно роми.
12:01 18.06.2026
241 стоян георгиев
12:01 18.06.2026
242 Съмишленик
До коментар #200 от "Много ги бави Путин":И аз!
12:02 18.06.2026
243 МЪКЪ,МЪКЪ
12:02 18.06.2026
244 Трай бе Сельо
До коментар #237 от "Вие сте бунаци":Богати са в Москва и,вън мацква са смешни.Имат нефт и газ колкото арабелите ,а вода не могат да им донесат.Взимат смешни заплати.
12:02 18.06.2026
245 Хорейшио
Такава е дългосрочната прогноза .
12:03 18.06.2026
246 000
12:03 18.06.2026
247 Българин
12:03 18.06.2026
248 До Изтривача
12:03 18.06.2026
249 Бай Араб
До коментар #214 от "Ха ХаХа":Мисюлманите в РФ са 26 000 000 по официални данни/ мисля че това е 15% /бъди сигурен че са два пъти повече.
12:03 18.06.2026