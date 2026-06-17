Новини
България »
Георг Георгиев: С какво толкова е важен за България руският патриарх, че ще го пазим от санкциите на ЕС?

Георг Георгиев: С какво толкова е важен за България руският патриарх, че ще го пазим от санкциите на ЕС?

17 Юни, 2026 16:36 1 208 110

  • георг георгиев-
  • санкции-
  • руски патриарх

Санкциите срещу Русия са отговорът на Европейския съюз за агресивната война, която Москва започна срещу Украйна. Те имат за цел да отслабят икономически и политически Русия

Георг Георгиев: С какво толкова е важен за България руският патриарх, че ще го пазим от санкциите на ЕС? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До момента последователната българска позиция винаги е била съгласувана както с нашите интереси, така и с тези на нашите партньори. България никога не е нарушавала европейското единство, особено по теми, свързани със сигурността и отбраната. Това заяви пред медии депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.

„Санкциите срещу Русия са отговорът на Европейския съюз за агресивната война, която Москва започна срещу Украйна. Те имат за цел да отслабят икономически и политически Русия, за да не може да продължи да води своята война срещу Украйна“, разясни народният представител.

Георгиев допълни, че „буди недоумение“ с какво толкова е важен за България руският патриарх, че сме готови да блокираме целия 21-и пакет санкции, само и само той да не попадне под санкциите.

„След предходното правителството на Унгария, България се оказва едва втората държава членка, която има обструкции и съображения относно включването на руския патриарх в санкционните списъци. Затова питаме: готови ли сме да спрем целия санкционен пакет, само и само руският патриарх да не попадне в него? И означава ли това, че България ще дистанцира политиката си от тази на Европейския съюз?“, каза още Георгиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    91 8 Отговор
    С какво е важен Шишо, че го пазим от Магнитски?

    Коментиран от #12, #51, #108

    16:37 17.06.2026

  • 2 Сила

    25 46 Отговор
    КГБ И ДС се пазят взаимно...
    Стара тоталитарна традиция ...

    Коментиран от #101

    16:38 17.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    73 16 Отговор
    Георг да се покае и да целуне ръка на Патриарха.

    16:39 17.06.2026

  • 6 Стенли

    79 13 Отговор
    А що ти с какво си толкова важен , че се обаждаш като развален телефон, партия гроб , която загроби България в тази прословута еврозона , айде нема нужда аман от такива демократи😡👎

    Коментиран от #32

    16:39 17.06.2026

  • 7 Сталин

    57 6 Отговор
    Тоя негодник от исраhell е полезен колкото торба с използвани тампони

    Коментиран от #81

    16:39 17.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 тъй ли...

    63 5 Отговор
    Георг ли си, киборг ли си........ ?
    А какви санкции наложи европейското семейство на агресорът ФАШ, за веролмното му еднолично решение да нападне суверенната държава И ран?

    Коментиран от #47

    16:40 17.06.2026

  • 10 зИленски

    55 6 Отговор
    БЕЗБОЖЕН КРЕТЕН

    16:40 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    8 34 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Шишо какво общо има с Путин диктатор и Радевите диктатури срещу европейската ни държава Това е диктатура налагане над демокрацията ни

    Коментиран от #14, #17, #56

    16:42 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 честен ционист

    29 3 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    По българските земи никога не е имало демокрация.

    16:43 17.06.2026

  • 15 Василеску

    44 9 Отговор
    Руският патриарх е важен за православните, както и поместните патриарси, така както и папата е важен за католиците и така както Бойко Борисов е толкова важен за теб, а Урсула за Бойко ит.н и т.н, Йовчо.

    16:43 17.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    39 7 Отговор
    Защото 20 пакета ни закопаха нас, а на Русия не й направиха нищо.
    С какво 21-ят ще е по-различен освен, че ще ни дозакопае още?

    Коментиран от #27, #46

    16:44 17.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ?????

    10 2 Отговор
    Ха ха.
    И бацетата заедно с PDF-те.
    Чакаме шишитата да се присъединят.

    16:45 17.06.2026

  • 24 Щом България !

    6 9 Отговор
    Не Е Важна За нас !

    С Какво пък Да е Важен !

    Руския Патриарх ?

    16:45 17.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Искам да видя

    26 6 Отговор
    всички български евро-атлантичета начело с Монито Паси разчленени от дронове

    Коментиран от #52

    16:46 17.06.2026

  • 27 Анонимен

    10 21 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    А сега радевите ще дозакопаят всичко и всички ни тук

    Коментиран от #30, #53

    16:47 17.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дано не те пропуснат

    12 3 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    като закопават

    Коментиран от #38

    16:48 17.06.2026

  • 31 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    9 18 Отговор
    Е как, Myxльото румен кРадев още става прав и навежда глава като чуе за него. Остана му травма от това как му наби шушуните, как го унижи в Президенството този милиционер-контрабндист.
    А пък Йотова има професионални спомени с него . 🤣🤣🤣

    16:48 17.06.2026

  • 32 Анонимен

    7 18 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Какво общо има това което пишеш с радевите пропутинисти България е Европа Сега вечее изолация защото радевите са прорускиа аз също живея тук искам си демокрацията а не пропутинските диктати

    Коментиран от #54

    16:49 17.06.2026

  • 33 Пешо

    9 14 Отговор
    Целия свят знае че руския патриарх Кирил е бившия резидент наКГБ в Швейцария. Затова ПБ го пази по поръка на другаря Путин

    16:49 17.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 румен кРадев е руска марионетка !

    10 18 Отговор
    "Мъдрото" народонаселение скоро ще яде бахура на Радев!
    За да обслужи Путин, правителството на Радев нямало да подкрепи санкции срещу полковник Гундяев, представящ се за руски патриарх, и санкции в областта на енергетиката.
    Пак казвам, никой няма да ни бави: от ЕС веднага ще започнат да ограничават плащания към България. На Радев и управляващите не им пука - те се гушат с пари. "Мъдрият" народ скоро може да разбере как живеят гладните.
    Надявам се, че в ЕС рязко ще реагират на опитите на правителството на Радев да замени Орбан в обслужването на кремълския сатрап Путин. Не трябва да има никаква милост към Радев и трябва да се действа светкавично. Путинистите разбират само от сила.

    16:50 17.06.2026

  • 36 Комсомолският Секретар на ГЕРБ -

    16 10 Отговор
    ...Георг Георгиев,пак се изказа неподготвен,по поредната тема...!

    Коментиран от #41

    16:51 17.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анонимен

    8 12 Отговор

    До коментар #30 от "Дано не те пропуснат":

    Като ти харесва Путин що търсиш тук А Радев като е за Русия защо е тук Това е демокрация а не диктат

    Коментиран от #109

    16:51 17.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Иван

    10 11 Отговор
    Зеления чорап стоеше мирно, когато Гундяев му се караше

    16:52 17.06.2026

  • 41 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Комсомолският Секретар на ГЕРБ -":

    Путинскатабългария кога стана

    16:52 17.06.2026

  • 42 С нищо

    5 10 Отговор
    не е важен Гундяев за България, но от Центъра така са наредили на Щирлиц и Радистката Мая!

    16:53 17.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "При":

    Аа, аз когато не съм анонимен, се казвам Едип, и сам си уважавам майката! Ще станеме на кълбета ако дойдеш!

    16:53 17.06.2026

  • 45 Мисля

    9 6 Отговор
    Гьорг,ако няма какво да целуваш ще ти намерим,бе!

    16:53 17.06.2026

  • 46 !!!?

    4 10 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Нали санкциите са като мехлем за Кремълската фашистка хунта бе...!!!

    16:54 17.06.2026

  • 47 Последния Софиянец

    15 8 Отговор

    До коментар #9 от "тъй ли...":

    Георг е евреин и не му са ясни християнските дела.

    16:54 17.06.2026

  • 48 гербажия на хранилка

    13 7 Отговор
    С какво толкова е важен някакъв си Георг, че го храним и с данъците си?

    Коментиран от #67

    16:55 17.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 !!!?

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Че то Мистър Кеш пази Магнитски...станаха ортаци вече в борбата с "олигархията" !!!

    16:57 17.06.2026

  • 52 Без име

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Искам да видя":

    По-добре в ръцете на кадировците.

    16:57 17.06.2026

  • 53 После ще се върнат на бял кон

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Бойко и Шиши и отново ще ни спасят.🤣😂🤣

    16:57 17.06.2026

  • 54 Пропутин ски или проевропейски

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Все едни същи демократе! А за народа ...!

    Коментиран от #84

    16:58 17.06.2026

  • 55 Tётя Мyтpaфановна

    8 7 Отговор
    Русия е издала над 1000 визи за чужденци, които "споделят традиционни руски духовни и морални ценности". През август 2024 г. Владимир Путин подписа указ за "предоставяне на хуманитарна подкрепа на лица, които споделят традиционни руски духовни и морални ценности".
    Няма нито един българин ?!?!
    Пълна мистерия !
    А уж били много. В същото време 3 милиона българи живеят в страни от ЕС и НАТО.
    Пълна мистерия !

    Коментиран от #60, #85

    16:58 17.06.2026

  • 56 Отивай в Украйна,

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    кой те спира?

    Коментиран от #69

    16:58 17.06.2026

  • 57 Анонимен

    1 1 Отговор
    Други казват вие бяхте и са о мизерия за хората

    16:58 17.06.2026

  • 58 Щирлиц

    5 4 Отговор
    много добре знаеше, че Гундяев с нищо не беше нужен на България, но не знаеше какво мисли за това Центъра!

    16:59 17.06.2026

  • 59 Решетников

    9 8 Отговор
    Зеления чорап прави каквото му се нареди

    Коментиран от #64

    16:59 17.06.2026

  • 60 Добре де, ти що не си

    6 4 Отговор

    До коментар #55 от "Tётя Мyтpaфановна":

    в Украйна?

    Коментиран от #89

    16:59 17.06.2026

  • 61 Патриарх Кирил от Шипка

    9 4 Отговор
    Вие ни дадохте писмеността, а ние ви се отблагодарихме като освободихме България от турско робство

    17:00 17.06.2026

  • 62 Анонимен

    9 4 Отговор
    По добре патриарха от колкото един лизач като теб

    17:00 17.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Решетников":

    Това не е Тиквата крадец или мошенникът Кокор

    17:01 17.06.2026

  • 65 Радистката Мая

    4 3 Отговор
    знаеше, че със санкции или без санкции тя пак щеше да падне на колене пред Гундяев, ако той дойде в България.

    17:02 17.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "гербажия на хранилка":

    А този руският да не се откъснал от сърцето на тази или на Радев кога български управници взеха да защитават руските и защо

    Коментиран от #82

    17:03 17.06.2026

  • 68 азз

    11 4 Отговор
    До кога ще му давате трибуна на тоя несвестен жен-дър?

    17:04 17.06.2026

  • 69 Анонимен

    3 7 Отговор

    До коментар #56 от "Отивай в Украйна,":

    Украйна няма нищо общо сега ТИ защитаваш Путин както и така нареченото ни правителство Българско ли е питам аз икак така ще налага диктат в демокрацията ни

    17:05 17.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Бай Араб

    4 6 Отговор
    За един месец управление на Радев и гледам банките си отвориха собствени сайтове за продажба на иззетите автомобили които са били на лизинг.Какво ли ще става по нататък?

    Коментиран от #75

    17:07 17.06.2026

  • 73 Звезоброец

    3 4 Отговор
    "Чорапчо" "храни топли чувства към Москва" и затова "върши такива дела" !

    Коментиран от #93

    17:08 17.06.2026

  • 74 Хмм

    6 1 Отговор
    да попита своя бос, на когото целува ръка

    17:08 17.06.2026

  • 75 Да така е

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Бай Араб":

    Ще пропаднем нали?

    Коментиран от #87

    17:09 17.06.2026

  • 76 Целувачето на крайници

    8 1 Отговор
    пак е изпълзяло по шарени чорапки

    17:10 17.06.2026

  • 77 Присмехулник

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "1616":

    С недовършеното си име.

    17:10 17.06.2026

  • 78 Бай Араб

    4 3 Отговор
    Покрай управлението на Радев, всеки ден сопата от Турция играе здраво по гърба на българите, скоро ще започне и сопата от ЕС . Китай ще даде с огромно удоволствие пари но ще постъпи с България както с РФ - пълно източване

    17:11 17.06.2026

  • 79 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор
    А ти кой си изобщо, евроджендър мазен продажен, дето се извини на еврейския посраник, че евреите убиха капитан Маринов, вместо те да се извинят?!

    17:11 17.06.2026

  • 80 Бай Араб

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    То щом е православен значи не е престъпник,пък той от ФСБ - шефа на престъпниците.

    17:13 17.06.2026

  • 81 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Същият като теб.

    17:14 17.06.2026

  • 82 тъй ли...

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    Не си баш "анонимен", Басри! Личи ти, колкото и да се стараеш да не ти.

    Коментиран от #86

    17:14 17.06.2026

  • 83 дядото

    4 0 Отговор
    и той като и папата,но вие един през друг тичате да му целувате ръка и ...

    17:15 17.06.2026

  • 84 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Пропутин ски или проевропейски":

    Народа ли тези които роби невежи малоумници гласуваха сега ли това не са народа а пълни безделници роби мързеривци Народа са тези които работят и пълнят хазната движат държавата нииса заети постоянно информирани са европейци са демократи са това е народа

    17:17 17.06.2026

  • 85 Бай Араб

    5 5 Отговор

    До коментар #55 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Няма мистерия тука, българските копейки са най - подлите копейки нито една българска копейка не отиде да си даде живота за джуджето.Копейка пушка не носи.

    17:17 17.06.2026

  • 86 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "тъй ли...":

    Колко обиди се изсипаха над мен защото не съм с Путин и то от българи

    17:19 17.06.2026

  • 87 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Да така е":

    НЕ , някой ще ви спаси, подозирам Руди Гела.

    17:19 17.06.2026

  • 88 Вуте

    5 5 Отговор
    Тоя боклук не можа да разбере и защо е толкова важно ООН, когато израелската армия убаваше наред цивилни, а после и служители на ООН включително българин.

    17:20 17.06.2026

  • 89 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Добре де, ти що не си":

    Че какво да прави в Украйна,има си Родина тук.Ти отивай на някъде

    17:25 17.06.2026

  • 90 Някой

    5 2 Отговор
    С какво толкова е важен за България е Георг Георгиев? И ЕС?

    Какво общо има с България проблема, че да ни го налагат? Да не забравя този в какво се е клел като министър (клетва от конституцията) и да вземе да прочете НК, раздел 2 предателство и шпионство членове 98, 103, 105.

    17:26 17.06.2026

  • 91 Сульо

    5 3 Отговор
    Хем е просто момчето ,хем все се пъне да каже някоя голяма глупост. Затова трябва да се оттървем окончателно от "демократите" и "демокрацията" им.

    17:27 17.06.2026

  • 92 Сульо

    5 3 Отговор
    Хем е просто момчето ,хем все се пъне да каже някоя голяма глупост. Затова трябва да се оттървем окончателно от "демократите" и "демокрацията" им.

    17:27 17.06.2026

  • 93 Бай Араб

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Звезоброец":

    Той храни такива чувства и към Турция, плащаме всеки ден по 1 000 000 и така още 13 години.

    17:28 17.06.2026

  • 94 Важен е я

    3 1 Отговор
    Киро попа-- КГБето нали публично набиваше чембери по лисавата фатмашка манерка на Рундьо фатмак фърчилото!

    17:31 17.06.2026

  • 95 Срам голям

    6 3 Отговор
    Ами то е ясно Прокремълското правителство на България е на първа линия на амбразурата да брани Путлеристан

    17:32 17.06.2026

  • 96 Гоце

    5 3 Отговор
    С Радев толкова . За стачки е време за да не стане късно

    17:33 17.06.2026

  • 97 ШЕФА

    5 2 Отговор
    Мнооооого си пр.ст ,иначе бих ти обяснил плъх жалък.

    17:35 17.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ШЕФА

    5 2 Отговор
    Всички плъхове от ОПГ ГРОБ се покриха и изчезнаха,оставиха най т.пият да ни напомня какви престъпници и некадърници са.

    17:39 17.06.2026

  • 101 О, неразумний ю.

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Поради що се срамиш да се наречеш българин и християнин?

    17:42 17.06.2026

  • 102 Герге

    2 3 Отговор
    Смени си батериите на вибратора брат, отегчен ми се виждаш!

    17:47 17.06.2026

  • 103 Не е

    4 0 Отговор
    Изобщо не е важен за Бъргария, но е важен за прогресистите.

    17:50 17.06.2026

  • 104 Какво е общото?!

    3 2 Отговор
    Поцелуйко целува ръце на Банкяския Толуп и му е важен!
    Вицепрезидентът/ сега Президент/ на пРезидента на Решетников целува ръка на попа от КГБ и им е важен!

    17:51 17.06.2026

  • 105 Тоя пък

    4 2 Отговор
    Да не бяха правили Майдан и убивали руснаците, а Стиг натегачество

    17:53 17.06.2026

  • 106 Тоя пък хептем не ни е важен

    4 2 Отговор
    Поне да не се излага

    17:55 17.06.2026

  • 107 "дипломатът" с отпаднала необходимост

    1 1 Отговор
    С какво Георг Георгиев ни е толкова важен , че да се съобразяват с неговото лично мнение. Да не би в Брюксел да си помислят че сме "слабото звено" защото добре платеното протеже с Бг. име Георг не си върши работата?

    17:56 17.06.2026

  • 108 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Прав си..... Ама за мен е интересно тоя откъде събра сили да направи такава силна чупка в кръста и да целува ръката на Боко тиквата..... Интересно ми е също тоя негодяй дали е кръстен в църква в православна Вяра.....

    17:57 17.06.2026

  • 109 А ти като

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    Си за Европа защо си тук?

    17:58 17.06.2026

  • 110 Абе

    0 0 Отговор
    Тоя бслучайник що не пита тиквата как посрещна и целувам кръста на този патриарх тогава или сега заради многополовите извратени от запад трябва и грехове на душите да си сложим.

    18:01 17.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове