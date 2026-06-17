Георг Георгиев: С какво толкова е важен за България руският патриарх, че ще го пазим от санкциите на ЕС?

До момента последователната българска позиция винаги е била съгласувана както с нашите интереси, така и с тези на нашите партньори. България никога не е нарушавала европейското единство, особено по теми, свързани със сигурността и отбраната. Това заяви пред медии депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.

„Санкциите срещу Русия са отговорът на Европейския съюз за агресивната война, която Москва започна срещу Украйна. Те имат за цел да отслабят икономически и политически Русия, за да не може да продължи да води своята война срещу Украйна“, разясни народният представител.

Георгиев допълни, че „буди недоумение“ с какво толкова е важен за България руският патриарх, че сме готови да блокираме целия 21-и пакет санкции, само и само той да не попадне под санкциите.

„След предходното правителството на Унгария, България се оказва едва втората държава членка, която има обструкции и съображения относно включването на руския патриарх в санкционните списъци. Затова питаме: готови ли сме да спрем целия санкционен пакет, само и само руският патриарх да не попадне в него? И означава ли това, че България ще дистанцира политиката си от тази на Европейския съюз?“, каза още Георгиев.