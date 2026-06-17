Георг Георгиев: С какво толкова е важен за България руският патриарх, че ще го пазим от санкциите на ЕС?

До момента последователната българска позиция винаги е била съгласувана както с нашите интереси, така и с тези на нашите партньори. България никога не е нарушавала европейското единство, особено по теми, свързани със сигурността и отбраната. Това заяви пред медии депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.
„Санкциите срещу Русия са отговорът на Европейския съюз за агресивната война, която Москва започна срещу Украйна. Те имат за цел да отслабят икономически и политически Русия, за да не може да продължи да води своята война срещу Украйна“, разясни народният представител.
Георгиев допълни, че „буди недоумение“ с какво толкова е важен за България руският патриарх, че сме готови да блокираме целия 21-и пакет санкции, само и само той да не попадне под санкциите.
„След предходното правителството на Унгария, България се оказва едва втората държава членка, която има обструкции и съображения относно включването на руския патриарх в санкционните списъци. Затова питаме: готови ли сме да спрем целия санкционен пакет, само и само руският патриарх да не попадне в него? И означава ли това, че България ще дистанцира политиката си от тази на Европейския съюз?“, каза още Георгиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Коментиран от #12, #51, #108
16:37 17.06.2026
2 Сила
Стара тоталитарна традиция ...
Коментиран от #101
16:38 17.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
16:39 17.06.2026
6 Стенли
Коментиран от #32
16:39 17.06.2026
7 Сталин
Коментиран от #81
16:39 17.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 тъй ли...
А какви санкции наложи европейското семейство на агресорът ФАШ, за веролмното му еднолично решение да нападне суверенната държава И ран?
Коментиран от #47
16:40 17.06.2026
10 зИленски
16:40 17.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
До коментар #1 от "Интересно":Шишо какво общо има с Путин диктатор и Радевите диктатури срещу европейската ни държава Това е диктатура налагане над демокрацията ни
Коментиран от #14, #17, #56
16:42 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 честен ционист
До коментар #12 от "Анонимен":По българските земи никога не е имало демокрация.
16:43 17.06.2026
15 Василеску
16:43 17.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Факт
С какво 21-ят ще е по-различен освен, че ще ни дозакопае още?
Коментиран от #27, #46
16:44 17.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ?????
И бацетата заедно с PDF-те.
Чакаме шишитата да се присъединят.
16:45 17.06.2026
24 Щом България !
С Какво пък Да е Важен !
Руския Патриарх ?
16:45 17.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Искам да видя
Коментиран от #52
16:46 17.06.2026
27 Анонимен
До коментар #18 от "Факт":А сега радевите ще дозакопаят всичко и всички ни тук
Коментиран от #30, #53
16:47 17.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дано не те пропуснат
До коментар #27 от "Анонимен":като закопават
Коментиран от #38
16:48 17.06.2026
31 Гyмен кРадев БОгаТАШа
А пък Йотова има професионални спомени с него . 🤣🤣🤣
16:48 17.06.2026
32 Анонимен
До коментар #6 от "Стенли":Какво общо има това което пишеш с радевите пропутинисти България е Европа Сега вечее изолация защото радевите са прорускиа аз също живея тук искам си демокрацията а не пропутинските диктати
Коментиран от #54
16:49 17.06.2026
33 Пешо
16:49 17.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 румен кРадев е руска марионетка !
За да обслужи Путин, правителството на Радев нямало да подкрепи санкции срещу полковник Гундяев, представящ се за руски патриарх, и санкции в областта на енергетиката.
Пак казвам, никой няма да ни бави: от ЕС веднага ще започнат да ограничават плащания към България. На Радев и управляващите не им пука - те се гушат с пари. "Мъдрият" народ скоро може да разбере как живеят гладните.
Надявам се, че в ЕС рязко ще реагират на опитите на правителството на Радев да замени Орбан в обслужването на кремълския сатрап Путин. Не трябва да има никаква милост към Радев и трябва да се действа светкавично. Путинистите разбират само от сила.
16:50 17.06.2026
36 Комсомолският Секретар на ГЕРБ -
Коментиран от #41
16:51 17.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Анонимен
До коментар #30 от "Дано не те пропуснат":Като ти харесва Путин що търсиш тук А Радев като е за Русия защо е тук Това е демокрация а не диктат
Коментиран от #109
16:51 17.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Иван
16:52 17.06.2026
41 Анонимен
До коментар #36 от "Комсомолският Секретар на ГЕРБ -":Путинскатабългария кога стана
16:52 17.06.2026
42 С нищо
16:53 17.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Анонимен
До коментар #28 от "При":Аа, аз когато не съм анонимен, се казвам Едип, и сам си уважавам майката! Ще станеме на кълбета ако дойдеш!
16:53 17.06.2026
45 Мисля
16:53 17.06.2026
46 !!!?
До коментар #18 от "Факт":Нали санкциите са като мехлем за Кремълската фашистка хунта бе...!!!
16:54 17.06.2026
47 Последния Софиянец
До коментар #9 от "тъй ли...":Георг е евреин и не му са ясни християнските дела.
16:54 17.06.2026
48 гербажия на хранилка
Коментиран от #67
16:55 17.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 !!!?
До коментар #1 от "Интересно":Че то Мистър Кеш пази Магнитски...станаха ортаци вече в борбата с "олигархията" !!!
16:57 17.06.2026
52 Без име
До коментар #26 от "Искам да видя":По-добре в ръцете на кадировците.
16:57 17.06.2026
53 После ще се върнат на бял кон
До коментар #27 от "Анонимен":Бойко и Шиши и отново ще ни спасят.🤣😂🤣
16:57 17.06.2026
54 Пропутин ски или проевропейски
До коментар #32 от "Анонимен":Все едни същи демократе! А за народа ...!
Коментиран от #84
16:58 17.06.2026
55 Tётя Мyтpaфановна
Няма нито един българин ?!?!
Пълна мистерия !
А уж били много. В същото време 3 милиона българи живеят в страни от ЕС и НАТО.
Пълна мистерия !
Коментиран от #60, #85
16:58 17.06.2026
56 Отивай в Украйна,
До коментар #12 от "Анонимен":кой те спира?
Коментиран от #69
16:58 17.06.2026
57 Анонимен
16:58 17.06.2026
58 Щирлиц
16:59 17.06.2026
59 Решетников
Коментиран от #64
16:59 17.06.2026
60 Добре де, ти що не си
До коментар #55 от "Tётя Мyтpaфановна":в Украйна?
Коментиран от #89
16:59 17.06.2026
61 Патриарх Кирил от Шипка
17:00 17.06.2026
62 Анонимен
17:00 17.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ха ХаХа
До коментар #59 от "Решетников":Това не е Тиквата крадец или мошенникът Кокор
17:01 17.06.2026
65 Радистката Мая
17:02 17.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Анонимен
До коментар #48 от "гербажия на хранилка":А този руският да не се откъснал от сърцето на тази или на Радев кога български управници взеха да защитават руските и защо
Коментиран от #82
17:03 17.06.2026
68 азз
17:04 17.06.2026
69 Анонимен
До коментар #56 от "Отивай в Украйна,":Украйна няма нищо общо сега ТИ защитаваш Путин както и така нареченото ни правителство Българско ли е питам аз икак така ще налага диктат в демокрацията ни
17:05 17.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Бай Араб
Коментиран от #75
17:07 17.06.2026
73 Звезоброец
Коментиран от #93
17:08 17.06.2026
74 Хмм
17:08 17.06.2026
75 Да така е
До коментар #72 от "Бай Араб":Ще пропаднем нали?
Коментиран от #87
17:09 17.06.2026
76 Целувачето на крайници
17:10 17.06.2026
77 Присмехулник
До коментар #70 от "1616":С недовършеното си име.
17:10 17.06.2026
78 Бай Араб
17:11 17.06.2026
79 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:11 17.06.2026
80 Бай Араб
До коментар #3 от "Сталин":То щом е православен значи не е престъпник,пък той от ФСБ - шефа на престъпниците.
17:13 17.06.2026
81 Бай Араб
До коментар #7 от "Сталин":Същият като теб.
17:14 17.06.2026
82 тъй ли...
До коментар #67 от "Анонимен":Не си баш "анонимен", Басри! Личи ти, колкото и да се стараеш да не ти.
Коментиран от #86
17:14 17.06.2026
83 дядото
17:15 17.06.2026
84 Анонимен
До коментар #54 от "Пропутин ски или проевропейски":Народа ли тези които роби невежи малоумници гласуваха сега ли това не са народа а пълни безделници роби мързеривци Народа са тези които работят и пълнят хазната движат държавата нииса заети постоянно информирани са европейци са демократи са това е народа
17:17 17.06.2026
85 Бай Араб
До коментар #55 от "Tётя Мyтpaфановна":Няма мистерия тука, българските копейки са най - подлите копейки нито една българска копейка не отиде да си даде живота за джуджето.Копейка пушка не носи.
17:17 17.06.2026
86 Анонимен
До коментар #82 от "тъй ли...":Колко обиди се изсипаха над мен защото не съм с Путин и то от българи
17:19 17.06.2026
87 Бай Араб
До коментар #75 от "Да така е":НЕ , някой ще ви спаси, подозирам Руди Гела.
17:19 17.06.2026
88 Вуте
17:20 17.06.2026
89 Бай Араб
До коментар #60 от "Добре де, ти що не си":Че какво да прави в Украйна,има си Родина тук.Ти отивай на някъде
17:25 17.06.2026
90 Някой
Какво общо има с България проблема, че да ни го налагат? Да не забравя този в какво се е клел като министър (клетва от конституцията) и да вземе да прочете НК, раздел 2 предателство и шпионство членове 98, 103, 105.
17:26 17.06.2026
91 Сульо
17:27 17.06.2026
92 Сульо
17:27 17.06.2026
93 Бай Араб
До коментар #73 от "Звезоброец":Той храни такива чувства и към Турция, плащаме всеки ден по 1 000 000 и така още 13 години.
17:28 17.06.2026
94 Важен е я
17:31 17.06.2026
95 Срам голям
17:32 17.06.2026
96 Гоце
17:33 17.06.2026
97 ШЕФА
17:35 17.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 ШЕФА
17:39 17.06.2026
101 О, неразумний ю.
До коментар #2 от "Сила":Поради що се срамиш да се наречеш българин и християнин?
17:42 17.06.2026
102 Герге
17:47 17.06.2026
103 Не е
17:50 17.06.2026
104 Какво е общото?!
Вицепрезидентът/ сега Президент/ на пРезидента на Решетников целува ръка на попа от КГБ и им е важен!
17:51 17.06.2026
105 Тоя пък
17:53 17.06.2026
106 Тоя пък хептем не ни е важен
17:55 17.06.2026
107 "дипломатът" с отпаднала необходимост
17:56 17.06.2026
108 Европеец
До коментар #1 от "Интересно":Прав си..... Ама за мен е интересно тоя откъде събра сили да направи такава силна чупка в кръста и да целува ръката на Боко тиквата..... Интересно ми е също тоя негодяй дали е кръстен в църква в православна Вяра.....
17:57 17.06.2026
109 А ти като
До коментар #38 от "Анонимен":Си за Европа защо си тук?
17:58 17.06.2026
110 Абе
18:01 17.06.2026