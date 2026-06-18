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Испанец стана директор на Детско-юношеската школа на Левски

Испанец стана директор на Детско-юношеската школа на Левски

18 Юни, 2026 16:33 380 2

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Емилио Ларас Лопес сменя Елин Топузаков, който става заместник

Испанец стана директор на Детско-юношеската школа на Левски - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испанският специалист Емилио Ларас Лопес е новият директор на Детско-юношеската школа на ПФК „Левски“. Той ще заеме поста като част от стратегията за повишаване на качеството на работата с млади таланти и интегрирането им в първия отбор.

Карлос Санчес Мартинес пък е новият главен методист В ДЮШ. Той започва работа заедно с Емилио Ларас.

Досегашният директор на „Академия Левски“ Елин Топузаков ще остане в екипа в ролята на заместник-директор.

Емилио Ларас е роден на 19 февруари 1968 година в Сарагоса (Испания). Притежава треньорски лиценз „UEFA PRO“. Стартира треньорската си кариера през юли 2009 година като старши треньор на испанския клуб „Ла Муела“. Кариерата му като старши треньор преминава изцяло в Испания, като води още втория отбор на „Илуека“, „Ендеса Андроа“, „ФК Андора“, „Теруел“, „Реал“ (Сарагоса), „Саринена“, „Ебро“, „Расинг“ (Ферол) и „Депортиво Арагон“. В „Реал“ (Сарагоса) пък е работил с треньора на „сините“ Хулио Веласкес.


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  • 1 ДАВАЙ ТАНАСЕ НАПЪЛНИ

    0 0 Отговор
    Орбитата твоя само със чужди. ТИ ДУМИТЕ ЗА БЪЛГАРЩИНА ЧИСТА И СВЯТА НЕ СИ ЧУВАЛ. И ДАНО БАНЯТА ВИ СЪС ЛУКА ВИ ОПАРИ ЯКО ДА ЗАМИРИШЕТЕ НА ГНИЛО И ПРОУМЕЕТЕ ЧЕ СТЕ ПРОДАЖНИЦИ. НА ВАС НЕ ВИ ПУКА НО ДАНО ФЕНОВЕТЕ НАКРАЯ РАЗБЕРАТ ЩО СТЕ.

    17:04 18.06.2026

  • 2 За младите ,, говедца"

    1 0 Отговор
    Само тореадор !

    17:05 18.06.2026

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