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Емили Ратайковски събра погледите само по червена мрежеста рокля (СНИМКИ)

Емили Ратайковски събра погледите само по червена мрежеста рокля (СНИМКИ)

18 Юни, 2026 16:31 1 298 4

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  • модел-
  • актриса

Моделът пусна изпепеляващи снимки от ваканцията си

Емили Ратайковски събра погледите само по червена мрежеста рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Емили Ратайковски отново изпоти мъжката част от последователите си в социалните мрежи с поредица от снимки от лятната си ваканция в Средиземноморието. Моделът и актриса публикува кадри от престоя си на любимия си испански остров Майорка, както и от няколко гръцки острова, които посещава за първи път.

„Отново на любимия ми остров (Майорка!) и опознавам някои нови (Гърция!)“, написа 35-годишната звезда към фотогалерията в Instagram.

Сред снимките от плажове, разходки с лодка, местна кухня и лятна атмосфера, най-силно впечатление направи серия кадри, на които Ратайковски позира с ефектна червена рокля на Ferragamo. Моделът избра дръзкия тоалет за импровизирана фотосесия по време на почивката си.

Роклята е изработена от плетена мрежеста материя, с открит гръб и дълги ръкави, а визията бързо предизвика реакции сред нейните над 29 милиона последователи. В публикуваното видео Емили дори показа и забавен момент, в който губи равновесие, докато се опитва да се завърти върху каменен парапет.

Само преди дни моделът отпразнува 35-ия си рожден ден в Ню Йорк, където също заложи на яркочервен тоалет, превърнал се в една от най-коментираните визии на вечерта.


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  • 1 Гост

    10 1 Отговор
    ВИПове, ВИПки..... току огладнеят и почват да си показват миците за някой лев.

    16:33 18.06.2026

  • 2 Гретиния

    5 0 Отговор
    Не ви е срам да ми свиете такъв номер! Бях полегнал като отворих статията, и сега плюем, кашлям, и бърша очите...

    16:39 18.06.2026

  • 3 хехе

    4 0 Отговор
    За да е в тон с цвета на роклята да си завре един голям червен морков в устата да не си помислите за някъде другаде.

    16:44 18.06.2026

  • 4 бат тихчо айде и ти да ни

    2 0 Отговор
    събереш погледите само по червени мрежести панталонки
    да изплакнем очи по вас

    16:48 18.06.2026