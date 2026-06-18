Емили Ратайковски събра погледите само по червена мрежеста рокля (СНИМКИ)

Емили Ратайковски отново изпоти мъжката част от последователите си в социалните мрежи с поредица от снимки от лятната си ваканция в Средиземноморието. Моделът и актриса публикува кадри от престоя си на любимия си испански остров Майорка, както и от няколко гръцки острова, които посещава за първи път.
„Отново на любимия ми остров (Майорка!) и опознавам някои нови (Гърция!)“, написа 35-годишната звезда към фотогалерията в Instagram.
Сред снимките от плажове, разходки с лодка, местна кухня и лятна атмосфера, най-силно впечатление направи серия кадри, на които Ратайковски позира с ефектна червена рокля на Ferragamo. Моделът избра дръзкия тоалет за импровизирана фотосесия по време на почивката си.
Роклята е изработена от плетена мрежеста материя, с открит гръб и дълги ръкави, а визията бързо предизвика реакции сред нейните над 29 милиона последователи. В публикуваното видео Емили дори показа и забавен момент, в който губи равновесие, докато се опитва да се завърти върху каменен парапет.
Само преди дни моделът отпразнува 35-ия си рожден ден в Ню Йорк, където също заложи на яркочервен тоалет, превърнал се в една от най-коментираните визии на вечерта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
16:33 18.06.2026
2 Гретиния
16:39 18.06.2026
3 хехе
16:44 18.06.2026
4 бат тихчо айде и ти да ни
да изплакнем очи по вас
16:48 18.06.2026