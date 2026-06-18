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Запасите от авиационно гориво в ЕС щяха да се изчерпят до края на лятото без отваряне на Ормузкия проток

Запасите от авиационно гориво в ЕС щяха да се изчерпят до края на лятото без отваряне на Ормузкия проток

18 Юни, 2026 16:37 307 9

  • авиация-
  • керосин-
  • ормузки проток-
  • дефицит
Запасите от авиационно гориво в ЕС щяха да се изчерпят до края на лятото без отваряне на Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз непрекъснато следи ситуацията с доставките на авиационно гориво, тъй като търговските резерви в Европа биха били напълно изчерпани до края на лятото, ако Ормузкият проток остане блокиран. Това обяви европейският комисар по енергетика Дан Йоргенсен.

„Отдавна обръщаме специално внимание на сектора на авиационното гориво“, каза той в интервю за италианския вестник La Stampa. „Без възобновяване на корабоплаването през пролива търговските резерви щяха да се изчерпят до края на лятото. Ето защо искрено се надяваме, че мирното споразумение ще бъде дълготрайно и наистина ще доведе до пълното отваряне на пролива възможно най-скоро.“

На 17 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток „вече е частично отворен“ и ще бъде напълно отворен за корабоплаване през следващите ден-два.

На 14 юни САЩ и Иран обявиха, че са се споразумели за меморандум за разбирателство, насочен към прекратяване на конфликта. На 18 юни Тръмп обяви, че е подписал меморандума.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Както занем самолетите могат да останат по пистите и с пълни запаси от гориво.

    16:40 18.06.2026

  • 2 Горката

    4 0 Отговор
    Европа. Докъде я докараха ,, умните ,,,,управляващи в Брюксел. Към края на лятото сигурно ще ни представят и 23 пакет санкции с които съвсем ще се занитим.

    16:41 18.06.2026

  • 3 Българин

    2 0 Отговор
    Язък! България има преки доставки от Русия, за разлика от изостаналата Европа.Щяхме да печелим милиарди! Но Тръмп осуети всичко!

    Коментиран от #7

    16:41 18.06.2026

  • 4 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Ние наточихме от краварските цистерни на летището...

    16:43 18.06.2026

  • 5 Язък

    3 0 Отговор
    жалко, че САЩ капитулираха

    16:44 18.06.2026

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Вчера на летище София имаше 4 американски самолети - цистерни ,които ни даваха безплатен авиационен бензин за да могат българете да летят до Дубай или Скопие

    16:45 18.06.2026

  • 7 Аз се чудя дали Тръмп не е по-умен от

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Урси и розовите понита след като купува руски Петрол и газ. Прави го демократичен и ми го препродава на нас. Цената е малко по-скъпа но това е в реда на нещата защото ние сме по-малките братчета. Сега и за НАТО съобщи че....
    Оправяйте се сами. Но това от Брюксел го премълчаха и просто така се прокрадна помежду другото някак си заметено под килима.

    16:47 18.06.2026

  • 8 Пешо

    0 0 Отговор
    Сега от каде ще дойде това гориво???

    17:00 18.06.2026

  • 9 Механик

    0 0 Отговор
    Да де, ама ни омайвахте, че гориво има и няма страшно.
    Тоест, не бива да ви се вярва дори когато кажете "добър ден" и слънцето сочи пладне, а часовника пише 12:00. Няма по-лъжливо нещо от европейската управа.

    17:11 18.06.2026