Запасите от авиационно гориво в ЕС щяха да се изчерпят до края на лятото без отваряне на Ормузкия проток

Европейският съюз непрекъснато следи ситуацията с доставките на авиационно гориво, тъй като търговските резерви в Европа биха били напълно изчерпани до края на лятото, ако Ормузкият проток остане блокиран. Това обяви европейският комисар по енергетика Дан Йоргенсен.

„Отдавна обръщаме специално внимание на сектора на авиационното гориво“, каза той в интервю за италианския вестник La Stampa. „Без възобновяване на корабоплаването през пролива търговските резерви щяха да се изчерпят до края на лятото. Ето защо искрено се надяваме, че мирното споразумение ще бъде дълготрайно и наистина ще доведе до пълното отваряне на пролива възможно най-скоро.“

На 17 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток „вече е частично отворен“ и ще бъде напълно отворен за корабоплаване през следващите ден-два.

На 14 юни САЩ и Иран обявиха, че са се споразумели за меморандум за разбирателство, насочен към прекратяване на конфликта. На 18 юни Тръмп обяви, че е подписал меморандума.