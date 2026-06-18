Израел води упорити преговори със САЩ: ще остане ли израелската армия в Ливан

Израел води преговори със САЩ, докато се стреми да продължи разполагането на войски в Южен Ливан, заявиха днес двама израелски служители, включително висш израелски служител, близък до премиера Бенямин Нетаняху, пред Ройтерс, съобщи БТА.

Длъжностните лица, които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят деликатните разговори, направиха коментарите ден след като САЩ и Иран подписаха междинен пакт, който призовава страните да гарантират "териториалната цялост и суверенитет на Ливан".

Израел разшири офанзивата си в Южен Ливан, след като ливанската групировка "Хизбула" откри огън по Израел на 2 март в подкрепа на своя съюзник Иран. Израел описва териториите, които е завзел в Ливан, Газа и Сирия, като "буферни зони" между него и неговите врагове, което е основен аспект от текущата политика за сигурност на Израел. Нетаняху отхвърли призивите страната му да се изтегли от тези територии, припомня агенцията.

Високопоставеният израелски служител заяви пред Ройтерс, че Израел "води упорити преговори" с Вашингтон относно продължаването на разполагането на израелските войски в Южен Ливан. Служителят заяви, че Израел няма да отстъпи от позициите си, включително от запазването на войските, разположени в района южно от река Литани в Ливан.

Втори израелски служител заяви пред Ройтерс, че резултатът от разговорите в крайна сметка ще зависи от това дали президентът на САЩ Доналд Тръмп "ще реши да наложи решение", като заплаши с последствия Израел, ако Израел не спазва условията на временния пакт с Иран. Кабинетът на Нетаняху не отговори веднага на искане за коментар, посочва Ройтерс.

Тръмп и Иран подписаха мирно споразумение на фона на заканите на Техеран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, пише в. "Индипендънт". Британският вестник се спира на предупреждението на Тръмп, направено на срещата на лидерите на страните от Г-7, че ще започне отново да бомбардира Иран, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато пълно споразумение с Ислямската република.

Детайлите на американския меморандум за разбирателство с Иран, който включва прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, по-рано бяха публикувани от американски представители, докато Тръмп изнасяше дълга реч, в която заяви, че е спасил света от голям икономически спад.

Въпреки това иранският главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф подчерта, че Техеран ще таксува корабите, преминаващи през протока след изтичането на 60-дневен период без такси, предвиден в първоначалното споразумение със САЩ.