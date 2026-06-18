Израелски войник е бил убит в Южен Ливан

Израелски войник е бил убит вчера в Южен Ливан, а седем други са били ранени, съобщи тази сутрин израелската армия, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Войникът - 29-годишен сержант, “беше убит при операция в Южен Ливан”, се казва в изявлението на армията. Други седем военни са получили от леки до средни наранявания.

Инцидентът е станал няколко часа преди подписването на рамковото споразумение между САЩ и Иран, предвиждащо незабавно спиране на огъня на всички фронтове, включително и в Ливан.

Ливан бе намесен в конфликта, след като шиитското движение “Хизбула” изстреля ракети срещу Израел на 2 март в подкрепа на Техеран.

Израел отговори с масирани въздушни удари, при които бяха убити над 3800 души, по данни на ливанските власти, както и със сухопътна офанзива в южната част на страната, по време на която израелските войници окупираха част от територията.

От израелска страна са убити 31 войници и един гражданин от втори март насам, уточнява АФП.