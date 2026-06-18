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Израелски войник е бил убит в Южен Ливан

Израелски войник е бил убит в Южен Ливан

18 Юни, 2026 08:34 634 18

  • ливан-
  • израел-
  • хизбула

Инцидентът е станал няколко часа преди подписването на рамковото споразумение между САЩ и Иран

Израелски войник е бил убит в Южен Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелски войник е бил убит вчера в Южен Ливан, а седем други са били ранени, съобщи тази сутрин израелската армия, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Войникът - 29-годишен сержант, “беше убит при операция в Южен Ливан”, се казва в изявлението на армията. Други седем военни са получили от леки до средни наранявания.

Инцидентът е станал няколко часа преди подписването на рамковото споразумение между САЩ и Иран, предвиждащо незабавно спиране на огъня на всички фронтове, включително и в Ливан.

Ливан бе намесен в конфликта, след като шиитското движение “Хизбула” изстреля ракети срещу Израел на 2 март в подкрепа на Техеран.

Израел отговори с масирани въздушни удари, при които бяха убити над 3800 души, по данни на ливанските власти, както и със сухопътна офанзива в южната част на страната, по време на която израелските войници окупираха част от територията.

От израелска страна са убити 31 войници и един гражданин от втори март насам, уточнява АФП.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    19 0 Отговор
    Марийке, стиска ли ти да напишеш, че украинците удариха автобус с белоруски деца, пътуващи за спортен лагер и убиха бременната съпруга на треньора?

    Коментиран от #4

    08:39 18.06.2026

  • 2 Чудесно

    15 0 Отговор
    но защо само един ?

    Коментиран от #5

    08:40 18.06.2026

  • 3 уауууу

    9 0 Отговор
    Цял ли бе? Малееее... Смачкаха ги. Направо загубиха войната. Такива жертви такова чудо.

    08:40 18.06.2026

  • 4 щото е фейк

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Доказаха, че това са измислици на кмета. Ьа това го махнаха от ТАСС дори.

    Коментиран от #8

    08:41 18.06.2026

  • 5 е ми

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чудесно":

    Толкова си могат

    08:42 18.06.2026

  • 6 азз

    9 0 Отговор
    А що ще там????

    08:43 18.06.2026

  • 7 Бежко

    16 0 Отговор
    Цинизмът на мошетата няма край!
    Избиха хиляди цивилни граждани, под измисленият предтекст, че се борят с терористи!
    А когато един техен войник загиява - вой до небестата.
    Предполагам, сега ще избият още десетина хиляди!
    А нашата платена драскачка Мара, сигурно и зълза е проронила!

    08:46 18.06.2026

  • 8 Нищи не са махнали

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "щото е фейк":

    Деца в автобус, нападнати от украински дрон, тежко ранени деца, загинала жена.

    08:48 18.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Професор

    7 2 Отговор
    Ами това си е антисемитизъм. Израелският войник е отишъл в Ливан на екскурзия но са го убили. Това е ужасно. Сега Израел трябва да отмъсти за него като убие хиляди цивилни.

    08:51 18.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Баце

    7 1 Отговор
    Една дума няма да се каже за умопомрачителните цифри цивилни жертви в региона убити от мрАсните циони3ти. Когато обаче еднин военнопрестъпник е гушнал букета, нашите псевдожурналисти ще се изпотрепат да драскат статийки ... Тъжно

    09:18 18.06.2026

  • 16 до всички

    5 0 Отговор
    които защитават ционистите: когато дойдат и у нас, а те вече са тука, тогава ще ви питам къв ше го дървите, а колкото до умрелия - мачя си ли е търсил в другата държава??

    09:23 18.06.2026

  • 17 Механик

    0 1 Отговор
    Аууу... колко жалко...
    ... че е само един.

    09:42 18.06.2026

  • 18 Егати

    1 0 Отговор
    Само един ли,нека са хиляди.

    09:58 18.06.2026