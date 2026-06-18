Израелски войник е бил убит в Южен Ливан

Израелски войник е бил убит вчера в Южен Ливан, а седем други са били ранени, съобщи тази сутрин израелската армия, цитирана от Франс прес, предаде БТА.
Войникът - 29-годишен сержант, “беше убит при операция в Южен Ливан”, се казва в изявлението на армията. Други седем военни са получили от леки до средни наранявания.
Инцидентът е станал няколко часа преди подписването на рамковото споразумение между САЩ и Иран, предвиждащо незабавно спиране на огъня на всички фронтове, включително и в Ливан.
Ливан бе намесен в конфликта, след като шиитското движение “Хизбула” изстреля ракети срещу Израел на 2 март в подкрепа на Техеран.
Израел отговори с масирани въздушни удари, при които бяха убити над 3800 души, по данни на ливанските власти, както и със сухопътна офанзива в южната част на страната, по време на която израелските войници окупираха част от територията.
От израелска страна са убити 31 войници и един гражданин от втори март насам, уточнява АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #4
08:39 18.06.2026
2 Чудесно
Коментиран от #5
08:40 18.06.2026
3 уауууу
08:40 18.06.2026
4 щото е фейк
До коментар #1 от "Без име":Доказаха, че това са измислици на кмета. Ьа това го махнаха от ТАСС дори.
Коментиран от #8
08:41 18.06.2026
5 е ми
До коментар #2 от "Чудесно":Толкова си могат
08:42 18.06.2026
6 азз
08:43 18.06.2026
7 Бежко
Избиха хиляди цивилни граждани, под измисленият предтекст, че се борят с терористи!
А когато един техен войник загиява - вой до небестата.
Предполагам, сега ще избият още десетина хиляди!
А нашата платена драскачка Мара, сигурно и зълза е проронила!
08:46 18.06.2026
8 Нищи не са махнали
До коментар #4 от "щото е фейк":Деца в автобус, нападнати от украински дрон, тежко ранени деца, загинала жена.
08:48 18.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Професор
08:51 18.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Баце
09:18 18.06.2026
16 до всички
09:23 18.06.2026
17 Механик
... че е само един.
09:42 18.06.2026
18 Егати
09:58 18.06.2026