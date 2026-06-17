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Див популизъм: Защо Владислав Панев скочи срещу експерт от НАП?

Див популизъм: Защо Владислав Панев скочи срещу експерт от НАП?

17 Юни, 2026 20:32 1 473 14

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Позицията е изключително чувствителна, тъй като дирекцията отговаря за прекия контрол и регулация на залозите и хазартния сектор в страната

Див популизъм: Защо Владислав Панев скочи срещу експерт от НАП? - 1
Narod.bg Narod.bg Медия

Депутатът от „Демократична България“ (ДБ) със спорно реноме Владислав Панев днес разпалено обяви пред медиите в Народното събрание, че се готви назначаването на Гинка Панаретова за директор на Дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“ към Националната агенция за приходите (НАП).

Позицията е изключително чувствителна, тъй като дирекцията отговаря за прекия контрол и регулация на залозите и хазартния сектор в страната, коментира narod.bg.

В случая трябва да подходим и с чувствителност към кадровите предложения на ПП-ДБ, тъй като още помним мераците им отпреди няколко години за овладяване на регулаторни органи и институции, или пък такива, при които има стабилни парични потоци.

Владислав Панев не смее да се появи в Казичене, питайте го защо…

Недоволството на Владислав Панев в случая е породено заради факта, че Панаретова е работила преди време като правен консултант на голяма хазартна компания и би могла да бъде субективна, като и че вече е заемала същия пост като директор на хазартната дирекция по време на служебното правителство на Гълъб Донев.

Обаче тази дирекция съществува именно от Панаретова по време на служебното правителство „Донев“, тъй като от заспало бюрократично звено тя го превърна в институция, която участваше активно в регулаторни събития и работеше по затягането на контрола над уязвимите лица и спазването на Закона за хазарта. Този факт обаче убягва на Владислав Панев, който набляга на консултантските ѝ дейности по отношение на хазартни компании.

Точно заради този професионален и дългогодишен административен опит, обаче, Гинка Панаретова може да бъде сполучлива кандидатура, тъй като е доказала експертизата си и „от двете страни на барикадата“ в този бизнес.

Защо е важно кой ще оглави дирекцията и защо Панаретова се очертава като подходяща кандидатура?

Във времена на динамични икономически промени и засилен обществен натиск върху прозрачността на държавните институции, въпросът за лидерството в приходната администрация придобива критично значение. НАП не е просто обслужващо звено, а гръбнакът на финансовата стабилност на държавата. Ето защо изборът на ръководител не може да бъде плод на компромис, а трябва да се основава на доказана компетентност, институционална памет и безупречен морал.

На фона на тези изисквания, критиците от опозицията може би трябва признаят, че фигурата на Гинка Панаретова се откроява като най-естествения и подходящ избор за директор на дирекция Надзор върху хазарта и хазартните дейности. Първо, тя има нужния образователен ценз. Притежаването на две висши образования не е просто формалност, а заявка за мултидисциплинарен подход – качество, което е дефицитно в съвременната администрация. Този интелектуален капацитет е подплатен от две десетилетия „неуморен труд“, преминал изцяло под знака на държавната служба.

Наред с това професионалният път на Панаретова обхваща най-сложните и чувствителни ресори: от регулацията на хазартния сектор в Държавната комисия по хазарта и НАП, през стратегическото планиране в Министерството на финансите, до управлението на правните процеси като директор на правна дирекция в Министерството на земеделието. Този широк спектър от отговорности напълно покрива и надхвърля изискванията на чл.9, ал. 1, т. 4 от ЗНАП, който изисква минимум 10 години стаж по специалността в областта на икономиката, финансите или правото за заемане на висша ръководна длъжност в Агенцията.

Фактът, че през целия си стаж Панаретова като специалист е работила единствено като държавен служител, означава, че тя е била обект на постоянни проверки за съвместимост и етика съгласно чл. 7 от ЗДСл.

Особено показателен е случаят с нейното отстраняване от НАП, което Върховният административен съд (ВАС) обяви за незаконосъобразно. В съдебната практика, включително в Решение № 9118 от 23.07.2024 г. на ВАС, ясно се подчертава, че прекратяването на правоотношение при неспазване на законовите условия е акт, който подлежи на отмяна. Нейната победа в съда е доказателство за устойчивост.

А последвалият преход към частната адвокатска практика само е обогатил нейния поглед върху правото, давайки ѝ възможност да види системата „от другата страна“ и да развие още по-прецизен усет за законосъобразност.

Наред с това трябва да се подчертае, че по време на нейната работа в дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“ в НАП, административният процес е бил еталон за ефективност – всичко е изпълнявано в срок, при спазване на високи професионални стандарти и „дискретна дистанция“ от субектите на контрол.

Това е ключово изискване за всеки ръководител на Агенцията, тъй като чл. 18 от Закона за хазарта налага строги ограничения за влизане в икономически взаимоотношения с организатори на хазартни игри, за да се избегне конфликт на интереси.

Назначаването на директор с такъв профил би било ясен сигнал за завръщане към меритокрацията. Доказана е способността ѝ да води дела в различни сфери на правото благодарение на десетилетията работа в сърцето на държавната администрация, където е изградила капацитет за анализ и решаване на сложни правни казуси.

Ако Владислав Панев действително иска да бори статуквото и наистина търси квалифициран кадър, който да внесе ред, законност и професионализъм в НАП, то не би трябвало точно на гърба на такъв кадър да си прави ПР за евтини медийни сензации. Или просто не харесва жени?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    17 7 Отговор
    Гинка Панаретова отличен специалист и работи винаги само за България. А палячото панев е служител на галя и сорос!

    20:38 17.06.2026

  • 2 в пи-пи ди-би

    15 3 Отговор
    определено не харесват жени но обожават хитлер

    20:39 17.06.2026

  • 3 ВИЙ ПОЗНАВАТЕ ЛИ МАЗНИЯ

    12 1 Отговор
    ЗАЙНТЕРЕСУВАЙТЕСЕ КОЙ Е ВЛАДКО МИЛИОНЕР ЕВРОДЖЕНДЪР.

    20:43 17.06.2026

  • 4 Коррррви

    10 2 Отговор
    Пе Да Ли сър и Крушарският бияч на разносвачи за цвят.

    20:43 17.06.2026

  • 5 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 6 Яшар

    8 9 Отговор
    Гинка си изглежда като шан.нрка както и да я погледнеш и е нагла

    20:49 17.06.2026

  • 7 Цвете

    7 8 Отговор
    ТАЗИ ГИНКА ЗА КОЯ " БЕТ " РАБОТЕШЕ ДО СКОРО? КАКВА Е ТАЗИ ЖЕНИЦА, ЧЕ Я ПРЕДЛАГАТ, А КОЙ Е ПРЕДЛОЖИ НА ТОЗИ ПОСТ ДНЕС? АБЕ, КАКВИ СА ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ И ОБРАЗОВАНИЕТО ,ДА НЕ ГОВОРИМ, ЧЕ СА ПРИЯТЕЛКИ НА ПРИЯТЕЛИТЕ.🙃👀🤷‍♀️🕸🎭

    20:50 17.06.2026

  • 8 Дик диверсанта

    2 5 Отговор
    Дам не е прекръстена Гинка Върбакова.

    20:50 17.06.2026

  • 9 Муткурова , Пазарджик

    4 2 Отговор
    .. да стане така че и тая да се оплаче че бпшков я е хванал за п.. глезена де

    20:51 17.06.2026

  • 10 Помак

    4 1 Отговор
    Пмкесите днес са във власта и власта е вътре в тях ...да не изброявам чак до БНТ ще стигна и Гин.ка даже са минали

    20:54 17.06.2026

  • 11 ФЕН

    6 3 Отговор
    Странно преди години консултира Хазартния бизнес да лъже държавата !!! Днес е от страна на държавата да лъжат хората че ще събира данъците от предишния си работодател ... може де е законно НО е НЕМОРАЛНО! Нещо като поговорката "Крадеца вика дръжте крадеца...докато изпразва джоба ви" . Иначе ги избрахме да работят с чисти кадри! Ама чисти за КОЙ?!

    20:56 17.06.2026

  • 12 Швейк

    2 2 Отговор
    Обиколила е куп чиновнически длъжности. Била контролирана. И нито веднаж не е минала полиграф за лоялност към държавата. Вероятно е опасно.

    21:00 17.06.2026

  • 13 Тити

    2 1 Отговор
    НАП са бухалки срещу неудобните а това че са е НАП не ги прави експерти.

    21:02 17.06.2026

  • 14 Тоя не беше ли обвинен за

    4 0 Отговор
    Тоя бузьо не беше ли педофил гаден, че му дават трибуна да лае, платен демократ!

    21:08 17.06.2026

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