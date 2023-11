Огън и димки в албанския парламент (ВИДЕО)

В понеделник членове на опозиционната Демократическа партия на Албания изстреляха димни бомбички и запалиха малък пожар, който бързо бе потушен, в средата на парламента в неуспешен опит да попречат на залата да гласува бюджета за 2024 г., предаде Ройтерс.

Депутатите натрупаха столове в центъра на залата, а червен, зелен и лилав дим изпълни въздуха, докато охраната държеше протестиращите далеч от мястото на министър-председателя Еди Рама.

Един от депутатите сякаш запали малък огън, който беше предаден напред в контейнер, след което пламъците за кратко се разпространиха и бяха потушени от заобикалящите го депутати.

Лидерът на партията Сали Бериша, бивш министър-председател, обвини правителството, че се опитва да заглуши опозицията в парламента, където Социалистическата партия на Рама има мнозинство.

"Битката няма път назад", заяви Бериша пред репортери след безредиците в залата, където бюджетът мина на първо гласуване в заседание, продължило по-малко от пет минути.

"Нашата цел е да въведем плурализъм в парламента."

Миналия месец прокурорите обвиниха Бериша и зет му в корупция във връзка със сделка за земя, включваща терена на спортен клуб. Те го обвиниха, че е използвал влиянието си като премиер от 2005 до 2009 г., за да оказва натиск "за приключване на приватизационните процедури в полза на други лица, включително съпруга на дъщеря му".

Неговият зет беше арестуван, но Бериша има имунитет срещу съдебно преследване като депутат. Наложена му е забрана да напуска страната.

🔥Fire & Flares: Just Another Day in Albania’s Parliament



The opposition leader, Sali Berisha, has vowed to obstruct every parliamentary session. pic.twitter.com/flGM3QJSkx