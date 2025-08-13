Киев: Без тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин войната никога няма да свърши

Най-после единодушие в Йерусалим! Началникът на Генералния щаб на израелската армия е одобрил плана за атака в ивицата Газа

Израелските военни съобщиха днес, че началникът на Генералния щаб на израелските сили Еял Замир е одобрил основната концепция на плана за атака в ивиц ...