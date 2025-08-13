Новини
Киев: Без тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин войната никога няма да свърши
  Тема: Украйна

Киев: Без тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин войната никога няма да свърши

13 Август, 2025 13:35 873 53

Путин не е готов за реалистични преговори, основната му задача на този етап е да забави и заблуди администрацията на САЩ, смята Михайло Подоляк

Киев: Без тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин войната никога няма да свърши - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Без директна тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин, не само войната няма да свърши, но дори няма да започнем да обсъждаме въпроса. Това каза Михайло Подоляк, старши съветник на украинския президент Володимир Зеленски.

Коментарът му идва на фона на срещата между Путин и Тръмп в Аляска на 15 август. Тя ще бъде в отсъствието на представител от Киев.

"Путин не е готов за реалистични преговори. Основната му задача на този етап е да забави и заблуди администрацията на САЩ. Той се опитва да модерира мирния процес във война, която сам е започнал. Но не иска мир, защото всъщност войната сега е единственият инструмент, който потвърждава глобалната субективност на Русия. Без конфликт Москва губи тежестта си в света. Ето защо Путин не е в настроение за преговори в присъствието на Зеленски.", обясни Подоляк пред изданието Corriere della Sera.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ревете ли хохохоли

    43 4 Отговор
    Така ще е . Свиквайте.

    Коментиран от #14

    13:37 13.08.2025

  • 2 Мишел

    6 46 Отговор
    "Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ. Сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще. "

    Коментиран от #7, #12, #15

    13:37 13.08.2025

  • 3 Ама кой ви е излъгал

    44 2 Отговор
    Че ще свърши⁉️
    Само бой до пълната капитулация на киевския режим...

    Коментиран от #23, #38, #41

    13:38 13.08.2025

  • 4 Готина снимка

    28 1 Отговор
    Единия го поема и циври.
    Другия му казва: Не чувам, бре. По силно!
    Трай красавице мАя.

    13:38 13.08.2025

  • 5 Валчо бре чети

    32 1 Отговор
    Когато УТРЕ Руската армия влезе в Киев, гарант за капитулацията няма да е нужен и войната ще свърши. Зеленото за пореден път тъпо игнорира предупреждението на Бисмарк и затъва още.

    13:40 13.08.2025

  • 6 Хаха

    28 1 Отговор
    Много им се иска на марионетките да ги включат някак си в преговорите, да покажат че и от тях зависи нещо ама ядец, никой не ги бръсне

    13:40 13.08.2025

  • 7 Стига си повтарялА

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Едно и също.
    И да βΝεш, и да не виеш
    все тая...

    13:40 13.08.2025

  • 8 Вашето мнение

    26 2 Отговор
    100 000 жълтопаветни са готови веднага да тръгнат за фронта и да помогнат на зеления да си изпълни заканата.

    13:40 13.08.2025

  • 9 Хотят ли русские воюны?

    2 23 Отговор
    Хотят, хотят и още как. Без война Путин е свършен.

    Коментиран от #19

    13:40 13.08.2025

  • 10 Тиква

    20 1 Отговор
    Наркоманска бандера, вой и бой, вчера и днес хубави новини от фронта, всички нацюги айдар азов и останалите при степана-нацюга.

    13:41 13.08.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 18 Отговор
    Пияните терористи и копейките им разбират само от загрузка с 200‼️

    13:41 13.08.2025

  • 12 таксиджия 🚖

    1 16 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    5 от 6-мата дежурни вАзражденци ти сложиха минуси. След няколко минути идва и шестия. Един след друг, координирано. Права се оказа Лена!

    Коментиран от #29

    13:42 13.08.2025

  • 13 Кико

    17 1 Отговор
    Киев попръцва.
    Геройски.
    Навик му е, дорде губи войната.

    13:42 13.08.2025

  • 14 Нещо не успяваш

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Ревете ли хохохоли":

    да интерпретираш адекватно прочетеното :) Изобщо не реват, а казват, че преговорите нямат да доведат до нищо. Реално е така. Този спор може да се реши само по военен път.

    Коментиран от #22

    13:42 13.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    4 12 Отговор
    До като не висне бункерното с ботокса от башнята няма да има мир!

    13:42 13.08.2025

  • 17 То е ясно на всички че....

    1 15 Отговор
    Военнопрестъпника и убиец путин не иска мир, тук е важно другият изтрещял идиот дали се усеща че го гъбаркат, и дали съветниците му само по отворили очите, или вярва на другият дебил Фиткоф кой ходи в Москва и установи че Путин е страхотен пич и има хубав костюм и лъснати обувки, дано господ опази човечеството от тези хора.

    13:43 13.08.2025

  • 18 Порно

    13 0 Отговор
    Разбира се, нали ще го поканят да подпише мирния договор?

    13:43 13.08.2025

  • 19 Кико

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "Хотят ли русские воюны?":

    Блатния султанат не воюва само когато чака помощи от Запада.

    13:44 13.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дудов

    9 0 Отговор
    Ама дериозно ли бе,.Зеленски?

    13:45 13.08.2025

  • 22 Това казвам от месеци

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Нещо не успяваш":

    Всичко се решава на фронта. Какво пак не разбра????
    С рев 404 няма да победи.
    Да се бият и да си връщат нещо.... ако могат/ но едва ли:))

    13:45 13.08.2025

  • 23 Само че

    3 20 Отговор

    До коментар #3 от "Ама кой ви е излъгал":

    Путин изобщо не мисли като теб, а точно обратното. Фактът че Путин се е молил за среща с Тръм показва, че е в безизходица и разбира, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО - смяна на украинското правителство и демилитаризация на Украйна. Нещо повече, на практика се получи точно обратното на това което искаше Русия. Шансът в Украйна да има проруско правителство е равен точно на 0. Сега ще моли Тръмп да го измъкне по някакъв начин от тази патова ситуация, в която сам се натресе..

    Коментиран от #26

    13:46 13.08.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    Путин и Тръмп ще се спазарят за Арктика. Дреме им за Зеленски.

    13:46 13.08.2025

  • 25 Някой

    7 0 Отговор
    Срещата трябва да е между Петин и нов президент на Украйна. Не Зеленски. Иначе на капитулация, който е останал, като ВСВ. Не Хитлер е подписвал за мир. ;)

    13:48 13.08.2025

  • 26 Ванс каза, че той е искал среща

    13 1 Отговор

    До коментар #23 от "Само че":

    И Тръмп го е послушал. Русия не е искала среща. Чети бре Пенчо.

    13:49 13.08.2025

  • 27 Я пък тоя

    7 0 Отговор
    На Зеленски му се иска при батковците!
    Ами не си дорасъл, ще те викнат когато решат те, не когато искаш ти.

    13:49 13.08.2025

  • 28 Механик

    6 1 Отговор
    А, ша свърши, ша свърши. Последния украинец вече е на изходна позиция. След него и войната ще свърши поради липса на разходен материал.

    13:49 13.08.2025

  • 29 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "таксиджия 🚖":

    Ами Лена беше много права ,надали по тπооо парче от теб е вземало участие в дискусията .

    13:49 13.08.2025

  • 30 Даа!

    6 0 Отговор
    Зелъо уж млад,а проявява признак на дем енция.Самият той,с декларативен тон , дори през решение на Радата,обяви,че преговори с президент Путин са забранени,без значение,дали с него,или други президент на Незалежная.Но много греши! Номера..Примирие и прекратяване на бойните действия,вече не минава.Търси отсрочка ,за да поеме въздух, докато желаещите не му наливат нова скраб и милиарди кеш.Трик с надпис" Мински споразумения" вече е изтъркан.

    13:51 13.08.2025

  • 31 Тя войната не зависи от срещата

    3 0 Отговор
    А от изпълнението на условията на Русия.

    13:52 13.08.2025

  • 32 Трол

    4 0 Отговор
    Г-н Желязков също трябва да участва в срещата, за да е успешна.

    13:53 13.08.2025

  • 33 тя ясна работата

    6 1 Отговор
    Войната ше свърши, когато Путин и Тръмп се разберат как да си поделят Европа.

    Коментиран от #43

    13:54 13.08.2025

  • 34 Злобното Джуджи

    4 2 Отговор
    Какво ни бърка нас европейците, че войната между племената руси и укри няма да спре ? Войната е Бизнес и е време Европа да го осъзнае и да Продава, не подарява !!!

    13:54 13.08.2025

  • 35 ФАКТ

    0 3 Отговор
    Една война завършва с капитулация на този който е прекрачил границата на друга държава. Така е било и така ще бъде.

    Коментиран от #47

    13:55 13.08.2025

  • 36 хех

    3 3 Отговор
    Интересен подбор на снимка. Зеленски, от времето когато беше актьор и се превъплащава в образ, а Путин със снимка правена в пропагандното студио на Кремъл. Какво се опитвате да внушите с нея? Че единият не е провален агент на КГБ в Берлин, от където тръгна рухването на СССР, а другият не е най-успешния украински актьор и продуцент, още преди да започне политическата си кариера в която се доказа като изключителен лидер, опълчил се на най-зловещите тирани?

    13:56 13.08.2025

  • 37 Асан от Факултето

    4 0 Отговор
    Добре г-н Зеленски, приемаме, че сте прав. Да прав сте. Без Охраина на преговори - нанай маро. Обаче......
    баче батковците все пас се срещат подир 2 дни. И сега си представи следното .......
    Единият батко от Москва казва на другия ...... "Спираш на укрите снарядите, комуникацията, разузнаването и пр. От мен получаваш това и това /има какво да даде/. ОК? Сделка?
    Другият батко от Вашинктон вика.... ОК. Сделка. Стискат си ръцете.
    Въпросът ми е ти , като си прав - къде си след 10 - 12 дни???????????? А?

    13:56 13.08.2025

  • 38 Философ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама кой ви е излъгал":

    Логично погледнато, войната не може да свърши никога. Както бързоногият Ахил никога не може да настигне костенурката (сигурно си спомняш задачата) . Щом няма да има държава Украйна, няма да има с кого да се сключи мирен договор... Има и вариант Б. Русия и Япония нямат сключен мирен договор за приключване на Втората световна война. Юридически са във война, фактически живеят в мир. Само че Русия владее Курилските острови, които Япония смята за "временно окупирани".

    13:56 13.08.2025

  • 39 МирО

    4 1 Отговор
    Какво ще прави комикът-шут между действащи президенти???

    13:57 13.08.2025

  • 40 666

    2 1 Отговор
    Американците искат среща според мене да спасят каквото могат от техния проект Украйна защото виждат че работите отиват на поражение.Ще се опитат да излъжат руснаците ако не успеят конфликта продължава което според мене искат повече американците но ще изглеждат като миротворци а причината за провала ще прехвърлят на другите а те ще са чисти като момина сълза не са знаели не са разбрали и т.н.

    13:58 13.08.2025

  • 41 С какво?С лопатите ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ама кой ви е излъгал":

    Припомни ми кога ставаше това?Когато руския спецназ го пратиха на небето ли?Понеже май и такава случка имаше.Иначе боя с лопатите ли?Така стаа,когато либсва добро въоръжение.Сега казват,че били по-добре,а?Но тоя фейк на Покровск не показва това.

    13:58 13.08.2025

  • 42 Каква тристранна среща,

    2 0 Отговор
    На двустранната среща, каквото се реши, ако изобщо се реши нещо, ще се изпълнява от третата страна. Ако тя не слуша - край на оръжейните доставки, срещата става едностранна, а украйна - руска провинция, както е било през пследните 300 г.

    13:58 13.08.2025

  • 43 😁.........

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "тя ясна работата":

    И ти си мислиш че могат да я поделят?

    Коментиран от #44

    13:59 13.08.2025

  • 44 Не подценявай копейките

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "😁.........":

    По-прости са отколкото си мислиш.

    13:59 13.08.2025

  • 45 Силиконово джудже

    0 1 Отговор
    БРАВО ❗️🤝🇨🇭Швейцария се присъединява към 18-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия
    ✅️В отговор на продължаващата война на Русия срещу Украйна и приемането от ЕС на 18-ия пакет от санкции срещу Руската федерация, EAER одобри допълнителни швейцарски санкционни списъци. По този начин още 14 лица и 41 организации вече са обект на замразяване на активи и забрана за предоставяне на икономически ресурси. На тези лица е забранено също така да влизат и транзитно преминават през Швейцария.
    ✅️Санкционираните лица и организации включват руски и международни компании, управляващи кораби от скрит флот, търговци на руски суров петрол и доставчици на руския военно-промишлен комплекс, включително такива, базирани в трети страни.
    ✅️ късно е, но все пак стана

    Коментиран от #49

    13:59 13.08.2025

  • 46 Ироничен

    2 0 Отговор
    В Киев нямате карти.

    13:59 13.08.2025

  • 47 Демек

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ФАКТ":

    Капитулация за за Израел.
    ;)) :)) :))

    14:00 13.08.2025

  • 48 Галина Събева

    1 0 Отговор
    Абе Зельоньй Папугай отдавна не го броят за човек,защо да го канят ?

    14:01 13.08.2025

  • 49 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Силиконово джудже":

    Ще импръднат на онази робота

    14:02 13.08.2025

  • 50 Леонид Кучма

    0 0 Отговор
    Никакво прекратяване на войната. Има още много орки за загробване.

    14:02 13.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 нашите миски

    1 0 Отговор
    журналисти - с думи ни съобщават едно, а сподбраните снимки точно обратното. хмм...закодирани послания.

    14:04 13.08.2025

  • 53 Механик

    0 0 Отговор
    Напредваме към Киев! ЩЕ.за два до три деня!!С предните униформи в Арматите.
    Ще победим!

    14:04 13.08.2025

