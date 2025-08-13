Киев: Без тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин войната никога няма да свърши

Без директна тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин, не само войната няма да свърши, но дори няма да започнем да обсъждаме въпроса. Това каза Михайло Подоляк, старши съветник на украинския президент Володимир Зеленски.
Коментарът му идва на фона на срещата между Путин и Тръмп в Аляска на 15 август. Тя ще бъде в отсъствието на представител от Киев.
"Путин не е готов за реалистични преговори. Основната му задача на този етап е да забави и заблуди администрацията на САЩ. Той се опитва да модерира мирния процес във война, която сам е започнал. Но не иска мир, защото всъщност войната сега е единственият инструмент, който потвърждава глобалната субективност на Русия. Без конфликт Москва губи тежестта си в света. Ето защо Путин не е в настроение за преговори в присъствието на Зеленски.", обясни Подоляк пред изданието Corriere della Sera.
Без директна тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин, не само войната няма да свърши, но дори няма да започнем да обсъждаме въпроса. Това каза Михайло Подоляк, старши съветник на украинския президент Володимир Зеленски.
1 Ревете ли хохохоли
Коментиран от #14
13:37 13.08.2025
2 Мишел
Коментиран от #7, #12, #15
13:37 13.08.2025
3 Ама кой ви е излъгал
Само бой до пълната капитулация на киевския режим...
Коментиран от #23, #38, #41
13:38 13.08.2025
4 Готина снимка
Другия му казва: Не чувам, бре. По силно!
Трай красавице мАя.
13:38 13.08.2025
5 Валчо бре чети
13:40 13.08.2025
6 Хаха
13:40 13.08.2025
7 Стига си повтарялА
До коментар #2 от "Мишел":Едно и също.
И да βΝεш, и да не виеш
все тая...
13:40 13.08.2025
8 Вашето мнение
13:40 13.08.2025
9 Хотят ли русские воюны?
Коментиран от #19
13:40 13.08.2025
10 Тиква
13:41 13.08.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:41 13.08.2025
12 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "Мишел":5 от 6-мата дежурни вАзражденци ти сложиха минуси. След няколко минути идва и шестия. Един след друг, координирано. Права се оказа Лена!
Коментиран от #29
13:42 13.08.2025
13 Кико
Геройски.
Навик му е, дорде губи войната.
13:42 13.08.2025
14 Нещо не успяваш
До коментар #1 от "Ревете ли хохохоли":да интерпретираш адекватно прочетеното :) Изобщо не реват, а казват, че преговорите нямат да доведат до нищо. Реално е така. Този спор може да се реши само по военен път.
Коментиран от #22
13:42 13.08.2025
16 Последния Софиянец
13:42 13.08.2025
17 То е ясно на всички че....
13:43 13.08.2025
18 Порно
13:43 13.08.2025
19 Кико
До коментар #9 от "Хотят ли русские воюны?":Блатния султанат не воюва само когато чака помощи от Запада.
13:44 13.08.2025
21 Дудов
13:45 13.08.2025
22 Това казвам от месеци
До коментар #14 от "Нещо не успяваш":Всичко се решава на фронта. Какво пак не разбра????
С рев 404 няма да победи.
Да се бият и да си връщат нещо.... ако могат/ но едва ли:))
13:45 13.08.2025
23 Само че
До коментар #3 от "Ама кой ви е излъгал":Путин изобщо не мисли като теб, а точно обратното. Фактът че Путин се е молил за среща с Тръм показва, че е в безизходица и разбира, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО - смяна на украинското правителство и демилитаризация на Украйна. Нещо повече, на практика се получи точно обратното на това което искаше Русия. Шансът в Украйна да има проруско правителство е равен точно на 0. Сега ще моли Тръмп да го измъкне по някакъв начин от тази патова ситуация, в която сам се натресе..
Коментиран от #26
13:46 13.08.2025
24 Данко Харсъзина
13:46 13.08.2025
25 Някой
13:48 13.08.2025
26 Ванс каза, че той е искал среща
До коментар #23 от "Само че":И Тръмп го е послушал. Русия не е искала среща. Чети бре Пенчо.
13:49 13.08.2025
27 Я пък тоя
Ами не си дорасъл, ще те викнат когато решат те, не когато искаш ти.
13:49 13.08.2025
28 Механик
13:49 13.08.2025
29 Мишел
До коментар #12 от "таксиджия 🚖":Ами Лена беше много права ,надали по тπооо парче от теб е вземало участие в дискусията .
13:49 13.08.2025
30 Даа!
13:51 13.08.2025
31 Тя войната не зависи от срещата
13:52 13.08.2025
32 Трол
13:53 13.08.2025
33 тя ясна работата
Коментиран от #43
13:54 13.08.2025
34 Злобното Джуджи
13:54 13.08.2025
35 ФАКТ
Коментиран от #47
13:55 13.08.2025
36 хех
13:56 13.08.2025
37 Асан от Факултето
баче батковците все пас се срещат подир 2 дни. И сега си представи следното .......
Единият батко от Москва казва на другия ...... "Спираш на укрите снарядите, комуникацията, разузнаването и пр. От мен получаваш това и това /има какво да даде/. ОК? Сделка?
Другият батко от Вашинктон вика.... ОК. Сделка. Стискат си ръцете.
Въпросът ми е ти , като си прав - къде си след 10 - 12 дни???????????? А?
13:56 13.08.2025
38 Философ
До коментар #3 от "Ама кой ви е излъгал":Логично погледнато, войната не може да свърши никога. Както бързоногият Ахил никога не може да настигне костенурката (сигурно си спомняш задачата) . Щом няма да има държава Украйна, няма да има с кого да се сключи мирен договор... Има и вариант Б. Русия и Япония нямат сключен мирен договор за приключване на Втората световна война. Юридически са във война, фактически живеят в мир. Само че Русия владее Курилските острови, които Япония смята за "временно окупирани".
13:56 13.08.2025
39 МирО
13:57 13.08.2025
40 666
13:58 13.08.2025
41 С какво?С лопатите ли?
До коментар #3 от "Ама кой ви е излъгал":Припомни ми кога ставаше това?Когато руския спецназ го пратиха на небето ли?Понеже май и такава случка имаше.Иначе боя с лопатите ли?Така стаа,когато либсва добро въоръжение.Сега казват,че били по-добре,а?Но тоя фейк на Покровск не показва това.
13:58 13.08.2025
42 Каква тристранна среща,
13:58 13.08.2025
43 😁.........
До коментар #33 от "тя ясна работата":И ти си мислиш че могат да я поделят?
Коментиран от #44
13:59 13.08.2025
44 Не подценявай копейките
До коментар #43 от "😁.........":По-прости са отколкото си мислиш.
13:59 13.08.2025
45 Силиконово джудже
✅️В отговор на продължаващата война на Русия срещу Украйна и приемането от ЕС на 18-ия пакет от санкции срещу Руската федерация, EAER одобри допълнителни швейцарски санкционни списъци. По този начин още 14 лица и 41 организации вече са обект на замразяване на активи и забрана за предоставяне на икономически ресурси. На тези лица е забранено също така да влизат и транзитно преминават през Швейцария.
✅️Санкционираните лица и организации включват руски и международни компании, управляващи кораби от скрит флот, търговци на руски суров петрол и доставчици на руския военно-промишлен комплекс, включително такива, базирани в трети страни.
✅️ късно е, но все пак стана
Коментиран от #49
13:59 13.08.2025
46 Ироничен
13:59 13.08.2025
47 Демек
До коментар #35 от "ФАКТ":Капитулация за за Израел.
;)) :)) :))
14:00 13.08.2025
48 Галина Събева
14:01 13.08.2025
49 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Силиконово джудже":Ще импръднат на онази робота
14:02 13.08.2025
50 Леонид Кучма
14:02 13.08.2025
52 нашите миски
14:04 13.08.2025
53 Механик
Ще победим!
14:04 13.08.2025