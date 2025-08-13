Петима мъже пострадали при катастрофа в Разградско

Петима мъже са пострадали при катастрофа на пътя Завет - Брестовене в област Разград, съобщи Областната дирекция на МВР.

55-годишен водач на джип от силистренското село Старо село, движейки се в посока Завет, е загубил контрол над автомобила и се е преобърнал по таван извън пътното платно. В колата се возели още четирима души – 18-годишно момче и трима мъже на 58, 21 и 49 години.

Всички пътници и водачът са откарани в разградската болница. След преглед е установено, че най-младият има фрактура на лакътна кост, 49-годишният е с фрактура на носни костици, 58-годишният е със счупени на ребра и комоцио, а 21-годишният – комоцио.

На водача е извършена проверка за употреба на алкохол и наркотици. Първата е отрицателна, но Drug тестът е отчел положителен резултат за амфетамин.

Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ. Той е настанен в хирургичното отделение под наблюдение.