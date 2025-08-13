Петима мъже пострадали при катастрофа в Разградско

Петима мъже са пострадали при катастрофа на пътя Завет - Брестовене в област Разград, съобщи Областната дирекция на МВР.
55-годишен водач на джип от силистренското село Старо село, движейки се в посока Завет, е загубил контрол над автомобила и се е преобърнал по таван извън пътното платно. В колата се возели още четирима души – 18-годишно момче и трима мъже на 58, 21 и 49 години.
Всички пътници и водачът са откарани в разградската болница. След преглед е установено, че най-младият има фрактура на лакътна кост, 49-годишният е с фрактура на носни костици, 58-годишният е със счупени на ребра и комоцио, а 21-годишният – комоцио.
На водача е извършена проверка за употреба на алкохол и наркотици. Първата е отрицателна, но Drug тестът е отчел положителен резултат за амфетамин.
Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ. Той е настанен в хирургичното отделение под наблюдение.
1 Спрете кражбите, избихте народа си!
14:27 13.08.2025
2 лятото тестовете дават фира яко
14:29 13.08.2025
3 фалшивите тестове
14:34 13.08.2025
4 НА УЧНО ДОКАЗАНО
КОЛА С ДЖИБРИ СЕ БЛЪСКА В ДЪРВОТО
15:00 13.08.2025
5 сноу
15:20 13.08.2025
6 Тези с автомобилите
15:28 13.08.2025