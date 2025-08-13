Новини
Газови бутилки се превръщат в бомби в жегите

Пострадалите са предимно хора в активна възраст между 20 и 65 години

Само за десет дни 15 души са постъпили в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия на "Пирогов" с обширни пламъкови изгаряния, причинени от избухнали газови бутилки. Тревожните данни показват, че неправилната употреба на пропан-бутан продължава да застрашава сериозно живота на българите, пише Труд news.

"В 90% от инцидентите става дума за битови експлозии - навън или в дома. Най-често причината е неизправна бутилка, препълване или употреба на цигари и електроуреди в непосредствена близост до нея", предупреди проф. д-р Мая Аргирова, началник на клиниката.

Пострадалите са предимно хора в активна възраст между 20 и 65 години. Лятото носи още по-големи рискове - високите температури, съчетани с препълнени или повредени бутилки, често водят до пожари и тежки травми.

"Приготвянето на зимнина със спестяването на няколко лева често струва много скъпо - понякога цената може да е животът", категорична е проф. Аргирова.

Експертите обясняват, че в горещите дни налягането на газта се повишава значително. При препълнени бутилки няма място за разширение и те се цепят по шевовете. Газта излиза под високо налягане и при контакт с искра се възпламенява мигновено.

Марин Ценов, собственик на "Газ Магазин" с над 35 години опит, съветва хората да проверяват теглото на бутилките у дома.

"Масово се препълват бутилки", каза той и обясни, че всички уреди под налягане трябва да се зареждат до 80% от обема им. За бутилка с вместимост 27 литра това означава максимум 11 килограма газ.

"Говорим за обикновен кантар, с който мерим телесното си тегло. Изваждаме тежестта на бутилката и пресмятаме колко газ има в нея. Ако е повече от 80% от обема ѝ, трябва да изпуснем излишното количество", обясни експертът.

В последната кампанийна проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са констатирани несъответствия при над 15% от проверените газови бутилки и патрони. Това са 59 от общо 378 проверени, като най-много от тях са били без сертификат за съответствие.

Проверките са извършени в търговските обекти, където се предлагат за продажба газови бутилки и газови патрони. Агенцията съветва да се използват само газови бутилки, минали технически преглед на всеки 10 години, без видими следи от ръжда и с периодична проверка за изтичане.


