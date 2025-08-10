Албанското правителство оказва подкрепа на режима в Киев в политико-дипломатическата, военната, икономическата и хуманитарната сфера. Това заяви руският посланик в Албания Алексей Зайцев, цитиран от аг. ТАСС.

„От началото на руската СВО албанското правителство пое курс към всестранна подкрепа на режима в Киев - в политико-дипломатическата, военната, икономическата и хуманитарната сфера.“ Тази линия се следва както двустранно, така и на международни площадки - ООН, ОССЕ, ПАСЕ“, каза той.

Зайцев припомни, че през 2022-2023 г. Албания, заемайки непостоянно място в Съвета за сигурност на ООН, активно е водила т. нар. украинско досие, демонстрирайки солидарност със Запада и Украйна, и се е присъединила към всички пакети от незаконни антируски санкции, приети от Европейския съюз. „За съжаление, албанските власти игнорират призивите от руската страна да заемат по-балансирана позиция и да се въздържат от участие в открито русофобски формати“, подчерта той.

В тази връзка посланикът отбеляза, че през януари Албания и Украйна подписаха споразумение за сътрудничество в областта на сигурността, което предвижда всеобхватна дългосрочна подкрепа за режима в Киев. В същия дух се проведе и срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа в Киев, чиято ключова тема беше предоставянето на всестранна помощ на украинските власти, добави той.

„Изявленията на председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук също са показателни. В кулоарите на парламентарната среща на върха в Брюксел през юни тази година той благодари на Албания за предоставянето на финансова, хуманитарна и военна помощ, включително доставката на „бронирани машини, хеликоптер и боеприпаси“ на Украйна“, заключи дипломатът.