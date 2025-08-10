Новини
Албания оказва военна подкрепа на режима в Киев

Албания оказва военна подкрепа на режима в Киев

10 Август, 2025

Зайцев: Албанските власти игнорират призивите от руската страна да заемат по-балансирана позиция и да се въздържат от участие в открито русофобски формати

Албания оказва военна подкрепа на режима в Киев - 1
Снимка: albania.mid.ru
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Албанското правителство оказва подкрепа на режима в Киев в политико-дипломатическата, военната, икономическата и хуманитарната сфера. Това заяви руският посланик в Албания Алексей Зайцев, цитиран от аг. ТАСС.

„От началото на руската СВО албанското правителство пое курс към всестранна подкрепа на режима в Киев - в политико-дипломатическата, военната, икономическата и хуманитарната сфера.“ Тази линия се следва както двустранно, така и на международни площадки - ООН, ОССЕ, ПАСЕ“, каза той.

Зайцев припомни, че през 2022-2023 г. Албания, заемайки непостоянно място в Съвета за сигурност на ООН, активно е водила т. нар. украинско досие, демонстрирайки солидарност със Запада и Украйна, и се е присъединила към всички пакети от незаконни антируски санкции, приети от Европейския съюз. „За съжаление, албанските власти игнорират призивите от руската страна да заемат по-балансирана позиция и да се въздържат от участие в открито русофобски формати“, подчерта той.

В тази връзка посланикът отбеляза, че през януари Албания и Украйна подписаха споразумение за сътрудничество в областта на сигурността, което предвижда всеобхватна дългосрочна подкрепа за режима в Киев. В същия дух се проведе и срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа в Киев, чиято ключова тема беше предоставянето на всестранна помощ на украинските власти, добави той.

Изявленията на председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук също са показателни. В кулоарите на парламентарната среща на върха в Брюксел през юни тази година той благодари на Албания за предоставянето на финансова, хуманитарна и военна помощ, включително доставката на „бронирани машини, хеликоптер и боеприпаси“ на Украйна“, заключи дипломатът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    25 41 Отговор
    Браво на братята албанци!

    Коментиран от #4, #6

    11:54 10.08.2025

  • 2 404

    41 21 Отговор
    Вярно е режим.
    Киевски диктаторскиНацистки режим.

    11:55 10.08.2025

  • 3 дааа

    37 16 Отговор
    ами много ясно нали албания е най-големия вносител на кокаин хероин в европа…

    11:55 10.08.2025

  • 4 Мунчо

    43 17 Отговор

    До коментар #1 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    А ние кога ще се отървем от феодалния режим на евроатлантиците?

    Коментиран от #8, #15

    11:56 10.08.2025

  • 5 пеев

    15 28 Отговор
    А ЧЕРВЕНИЯ РУМЕН ГАДЕВ Е ПРОТИВ.

    11:56 10.08.2025

  • 6 Грую

    31 13 Отговор

    До коментар #1 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Откога мюсюлмани дружки на Ердоган са ти братя?

    Коментиран от #9

    11:57 10.08.2025

  • 7 Страшна работа

    27 8 Отговор
    Албания и Украйна подписаха споразумение за сътрудничество в областта на сигурността...

    11:57 10.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Албания

    29 10 Отговор
    Е окупирана от САЩ държава. От Много отдавна

    12:00 10.08.2025

  • 11 Затова ли укрите изреваха,

    27 7 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    че са дефектни. Гърмяли в ръцете им. Буууят е за тях.🤟🤟🤟

    12:00 10.08.2025

  • 12 az СВО Победа80

    33 11 Отговор
    Общо 72 държави участват във войната срещу Русия и ... я губят!

    Коментиран от #16

    12:00 10.08.2025

  • 13 Мунчо

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Е,и? По-добре ли живееш от това?

    Коментиран от #21

    12:01 10.08.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    26 4 Отговор
    Сега Русия ще реши веднага да се изтегли от У...йна🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #54

    12:01 10.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Грую

    20 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Ти и евроатлантическите ти вождове не забравяйте. Освен зрелища трябва да има и хляб.

    12:02 10.08.2025

  • 18 Дон Корлеоне

    4 15 Отговор
    Тръмп няма да спаси Хаяско.

    12:03 10.08.2025

  • 19 Стършел

    17 1 Отговор
    Сега остава и Косово да им ,,удари" едно рамо ....!

    12:03 10.08.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 5 Отговор
    Путин към министъра на отбраната:
    - Абе къде е тая Албания, тук на картата?
    Министърът:
    - Закрили сте я с кутрето си, другари Путин!
    😉😉

    12:04 10.08.2025

  • 21 наблюдател

    6 20 Отговор

    До коментар #13 от "Мунчо":

    до 13 - кефим се когато наши снаряди трошат ватнишки глави - ако не искат да умират да си стоят в блатата

    12:04 10.08.2025

  • 22 Кръвожадния веган

    12 4 Отговор
    Заглавието не трябва ли да е в кавички като цитат или ще избръщате палачинката ?

    Коментиран от #41

    12:06 10.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само питам

    5 18 Отговор
    Ватенките що квичат?Нали са Втарая?Или бяха?

    12:06 10.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сандо

    15 7 Отговор
    Е,с този помощ укрия вече спечели войната.Да здравствует укро-албанската дружба и взаимопомщ!

    12:08 10.08.2025

  • 27 000

    17 4 Отговор
    Урааа, албания реши проблема на нато :)

    12:10 10.08.2025

  • 28 логично

    8 16 Отговор
    Албания е била член на Варшавския договор, но е обявила излизането си от организацията през 1968 година от прекалената прегръдка на съветската мечка. Няма причини да не подкрепя жертвата на агресия от наследниците на тая мечка.

    Коментиран от #57

    12:13 10.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Само питам

    20 3 Отговор
    Какво стана с ултиматума на бай Дончо ? Май Путин си избърса задните части с него ?

    12:16 10.08.2025

  • 31 аz СВОПобеда80

    7 17 Отговор
    Още един детайл!От 150 изпратени към Покровск руснаци само 30 са оцелели и се предават.Останалите 120 са денацифицирани.

    Коментиран от #33, #47, #55

    12:17 10.08.2025

  • 32 на предстоящата среща

    15 5 Отговор
    Краварите ще се готови да вдигнат белия байрак . Наркоманите от запада какво ще правят ?

    12:17 10.08.2025

  • 33 ха ха ха ...

    11 3 Отговор

    До коментар #31 от "аz СВОПобеда80":

    Яко си оплел конците !

    12:18 10.08.2025

  • 34 гладен центаджия

    14 5 Отговор
    Пък кака Галка ни каза че край Покровск руснаци само 30 са оцелели и се предават.

    Коментиран от #36

    12:19 10.08.2025

  • 35 Ричард Хеймс

    18 5 Отговор
    Западът се препъва сляпо – без лидерство, окървавен и дезориентиран – към залеза на своята власт

    12:21 10.08.2025

  • 36 Тошо Сводката

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "гладен центаджия":

    А на мен спряха траншовете.

    12:21 10.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 читател

    16 3 Отговор
    Хутите ясно показаха какво представлява западналата сила - трупа циркаджии хахаха

    12:26 10.08.2025

  • 40 Артилерист

    14 4 Отговор
    Вчера трима английски старши офицери са били пленени в района на Очагов, Никоаевска област. Англия твърди, че били туристи, но руските спецназовци са намерили в чантите им инструкции за управление на дронове, карти с нанесени стратегически обекти на руска територия и др. такива "туристически" принадлежности. Белоусов бил доволен от предоставената секретна информация...

    Коментиран от #42

    12:27 10.08.2025

  • 41 Ветеран от Протеста

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Кръвожадния веган":

    Преписват директно руската пропаганда ,пък,ако мине...Интересно ми е колко им плащат ???

    Коментиран от #48

    12:30 10.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 минаващ

    13 3 Отговор
    Щом укрите опряха и до албанците , работата отива на изуй гащи ...

    12:32 10.08.2025

  • 44 Я пък тоя

    9 2 Отговор
    И колко помощ може да укаже Албания?
    Две пушки кремъклийки и един пистолет барабанлия.

    12:33 10.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Помагат хората!

    2 8 Отговор
    Да се зачистват блатните гниди!

    12:34 10.08.2025

  • 47 Някой

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "аz СВОПобеда80":

    Всъщност в сумска област няма вече жив руснак.

    12:37 10.08.2025

  • 48 Алексбг

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Ветеран от Протеста":

    Из дуууханн дрррр таккк ,а на теб молко ти плащат и много ли е 25 ст на пост ?

    12:37 10.08.2025

  • 49 Албанските власти:

    3 4 Отговор
    Местим!

    12:40 10.08.2025

  • 50 Психиатър

    8 7 Отговор
    Рашистите (и русофилите) реално не осъзнават, че са тотално увредени индивиди с пълна липса на емпатия, морал и съвест... Накратко - са дeгeнерати.

    Коментиран от #51

    12:43 10.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хохо Бохо

    4 3 Отговор
    Албанците имат политици, политиците им имат гръбнак. Ние имаме ла и на за политици, които нямат гръбнак. Албания ни изпревари по жизнен стандарт и темп на развитие. Случайност?

    12:46 10.08.2025

  • 53 Емвер каза

    4 2 Отговор
    Щом албанската,славна,партизанска армия се намеси,победата на йевреина е сигурна.А когато и косовската се добави става на 1000%.

    12:49 10.08.2025

  • 54 АНОНИМЕН

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна!

    12:52 10.08.2025

  • 55 Манлихер

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "аz СВОПобеда80":

    От Натото,останаха,само двете ОО.

    12:53 10.08.2025

  • 56 Тиква

    2 0 Отговор
    Шиптер и бандероФашаги отличен союз.

    13:12 10.08.2025

  • 57 и сега и тогава

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "логично":

    в 1968 г след инвазията на СССР и страни от Варшавски договор в Чехословакия.

    Коментиран от #63

    13:21 10.08.2025

  • 58 ГОВОРЯТ ЧЕ АЛБАНЦИТЕ БИЛИ БЪЛГАРИ ......

    2 1 Отговор
    НОЖЕ И ДА Е ВЯРНО ЩОМ И ТЕ КАТО НАС ПОМАГАТ НА ФАШАГИТЕ !

    Коментиран от #62

    13:30 10.08.2025

  • 59 Даскал - учител - преподавател -обучаващ

    2 0 Отговор
    Само една дума - "режим" е достатъчно за да предположим , че авторът е на хранилка н руското посолство.. "Факти" явно са разнообразили източниците си на финансиране и то не от вчера.

    13:34 10.08.2025

  • 60 Албания

    1 1 Отговор
    Е най великият помагач! Къса се на цял свят да помага

    13:35 10.08.2025

  • 61 Важното е да

    1 1 Отговор
    демонстрира солидарност със Запада и Украйна, и ще цъфне и ще върже

    13:37 10.08.2025

  • 62 оохболи

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "ГОВОРЯТ ЧЕ АЛБАНЦИТЕ БИЛИ БЪЛГАРИ ......":

    Не "ноже" а "може" се пише. И ти си учил български в руското училище. А може да си квартеронка от "братското" съветско присъствие след преврата на 09.09.44 г.

    13:38 10.08.2025

  • 63 Мошемор

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "и сега и тогава":

    Да, и нашите вмирисани комунисти тогава ни набутаха с военен контингент в Чехословакия. Даже дадохме жертва и доста ранени. А сега мрънкат, че ЕС щял да ни вкара във война. Мрънкат същите тези дето тогава говореха за братска взаимопомощ и социалистическа солидарност - с танковете най отпред.

    13:43 10.08.2025

