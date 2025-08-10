Албания оказва военна подкрепа на режима в Киев

Албанското правителство оказва подкрепа на режима в Киев в политико-дипломатическата, военната, икономическата и хуманитарната сфера. Това заяви руският посланик в Албания Алексей Зайцев, цитиран от аг. ТАСС.
„От началото на руската СВО албанското правителство пое курс към всестранна подкрепа на режима в Киев - в политико-дипломатическата, военната, икономическата и хуманитарната сфера.“ Тази линия се следва както двустранно, така и на международни площадки - ООН, ОССЕ, ПАСЕ“, каза той.
Зайцев припомни, че през 2022-2023 г. Албания, заемайки непостоянно място в Съвета за сигурност на ООН, активно е водила т. нар. украинско досие, демонстрирайки солидарност със Запада и Украйна, и се е присъединила към всички пакети от незаконни антируски санкции, приети от Европейския съюз. „За съжаление, албанските власти игнорират призивите от руската страна да заемат по-балансирана позиция и да се въздържат от участие в открито русофобски формати“, подчерта той.
В тази връзка посланикът отбеляза, че през януари Албания и Украйна подписаха споразумение за сътрудничество в областта на сигурността, което предвижда всеобхватна дългосрочна подкрепа за режима в Киев. В същия дух се проведе и срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа в Киев, чиято ключова тема беше предоставянето на всестранна помощ на украинските власти, добави той.
„Изявленията на председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук също са показателни. В кулоарите на парламентарната среща на върха в Брюксел през юни тази година той благодари на Албания за предоставянето на финансова, хуманитарна и военна помощ, включително доставката на „бронирани машини, хеликоптер и боеприпаси“ на Украйна“, заключи дипломатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #4, #6
11:54 10.08.2025
2 404
Киевски диктаторскиНацистки режим.
11:55 10.08.2025
3 дааа
11:55 10.08.2025
4 Мунчо
До коментар #1 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":А ние кога ще се отървем от феодалния режим на евроатлантиците?
Коментиран от #8, #15
11:56 10.08.2025
5 пеев
11:56 10.08.2025
6 Грую
До коментар #1 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Откога мюсюлмани дружки на Ердоган са ти братя?
Коментиран от #9
11:57 10.08.2025
7 Страшна работа
11:57 10.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Албания
12:00 10.08.2025
11 Затова ли укрите изреваха,
До коментар #8 от "Някой":че са дефектни. Гърмяли в ръцете им. Буууят е за тях.🤟🤟🤟
12:00 10.08.2025
12 az СВО Победа80
Коментиран от #16
12:00 10.08.2025
13 Мунчо
До коментар #8 от "Някой":Е,и? По-добре ли живееш от това?
Коментиран от #21
12:01 10.08.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #54
12:01 10.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Грую
До коментар #8 от "Някой":Ти и евроатлантическите ти вождове не забравяйте. Освен зрелища трябва да има и хляб.
12:02 10.08.2025
18 Дон Корлеоне
12:03 10.08.2025
19 Стършел
12:03 10.08.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
- Абе къде е тая Албания, тук на картата?
Министърът:
- Закрили сте я с кутрето си, другари Путин!
😉😉
12:04 10.08.2025
21 наблюдател
До коментар #13 от "Мунчо":до 13 - кефим се когато наши снаряди трошат ватнишки глави - ако не искат да умират да си стоят в блатата
12:04 10.08.2025
22 Кръвожадния веган
Коментиран от #41
12:06 10.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Само питам
12:06 10.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сандо
12:08 10.08.2025
27 000
12:10 10.08.2025
28 логично
Коментиран от #57
12:13 10.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Само питам
12:16 10.08.2025
31 аz СВОПобеда80
Коментиран от #33, #47, #55
12:17 10.08.2025
32 на предстоящата среща
12:17 10.08.2025
33 ха ха ха ...
До коментар #31 от "аz СВОПобеда80":Яко си оплел конците !
12:18 10.08.2025
34 гладен центаджия
Коментиран от #36
12:19 10.08.2025
35 Ричард Хеймс
12:21 10.08.2025
36 Тошо Сводката
До коментар #34 от "гладен центаджия":А на мен спряха траншовете.
12:21 10.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 читател
12:26 10.08.2025
40 Артилерист
Коментиран от #42
12:27 10.08.2025
41 Ветеран от Протеста
До коментар #22 от "Кръвожадния веган":Преписват директно руската пропаганда ,пък,ако мине...Интересно ми е колко им плащат ???
Коментиран от #48
12:30 10.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 минаващ
12:32 10.08.2025
44 Я пък тоя
Две пушки кремъклийки и един пистолет барабанлия.
12:33 10.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Помагат хората!
12:34 10.08.2025
47 Някой
До коментар #31 от "аz СВОПобеда80":Всъщност в сумска област няма вече жив руснак.
12:37 10.08.2025
48 Алексбг
До коментар #41 от "Ветеран от Протеста":Из дуууханн дрррр таккк ,а на теб молко ти плащат и много ли е 25 ст на пост ?
12:37 10.08.2025
49 Албанските власти:
12:40 10.08.2025
50 Психиатър
Коментиран от #51
12:43 10.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хохо Бохо
12:46 10.08.2025
53 Емвер каза
12:49 10.08.2025
54 АНОНИМЕН
До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна!
12:52 10.08.2025
55 Манлихер
До коментар #31 от "аz СВОПобеда80":От Натото,останаха,само двете ОО.
12:53 10.08.2025
56 Тиква
13:12 10.08.2025
57 и сега и тогава
До коментар #28 от "логично":в 1968 г след инвазията на СССР и страни от Варшавски договор в Чехословакия.
Коментиран от #63
13:21 10.08.2025
58 ГОВОРЯТ ЧЕ АЛБАНЦИТЕ БИЛИ БЪЛГАРИ ......
Коментиран от #62
13:30 10.08.2025
59 Даскал - учител - преподавател -обучаващ
13:34 10.08.2025
60 Албания
13:35 10.08.2025
61 Важното е да
13:37 10.08.2025
62 оохболи
До коментар #58 от "ГОВОРЯТ ЧЕ АЛБАНЦИТЕ БИЛИ БЪЛГАРИ ......":Не "ноже" а "може" се пише. И ти си учил български в руското училище. А може да си квартеронка от "братското" съветско присъствие след преврата на 09.09.44 г.
13:38 10.08.2025
63 Мошемор
До коментар #57 от "и сега и тогава":Да, и нашите вмирисани комунисти тогава ни набутаха с военен контингент в Чехословакия. Даже дадохме жертва и доста ранени. А сега мрънкат, че ЕС щял да ни вкара във война. Мрънкат същите тези дето тогава говореха за братска взаимопомощ и социалистическа солидарност - с танковете най отпред.
13:43 10.08.2025