Албания се стреми да получи пълноправно членство в ЕС до 2030 г. и ръководството на страната има амбициозни планове в това отношение. Това заяви руският посланик в Албания Алексей Зайцев, цитиран от аг. ТАСС.

Страната е получила статут на кандидат за членство в ЕС през 2014 г., преговорите официално са започнали през 2022 г., така че въпросът за европейската интеграция остава „ключова област от външната политика на Албания и до голяма степен определя нейната вътрешна политика“, което е подобна картина за всички държави от Западните Балкани.

„Според изявленията на албанската страна, почти всички клъстери от преговорното досие в момента са отворени“, каза Зайцев. - Властите обявиха амбициозни планове за завършване на преговорния процес до края на 2027 г. и постигане на пълноправно членство в ЕС до 2030 г.

„Много граждани свързват обещаното членство в Европейския съюз с надежди за повишаване на жизнения стандарт, по-добро образование, здравеопазване и т.н.“, уточни посланикът.

В същото време Зайцев обърна внимание на факта, че много често интересите на Запада и страните кандидатки не съвпадат, във връзка с това „динамиката на интеграцията на Албания в ЕС ще продължи да се определя от Брюксел, преди всичко от неговите стратегически цели“.

Като пример дипломатът посочи решението на Европейската комисия от декември 2023 г. да започне преговорния процес по въпроса за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС, въпреки „очевидната неподготвеност на тези страни и липсата на реално изпълнение на критериите за членство“. „На фона на това решение, забавянето на преговорния процес „с Албания, въпреки мащабните реформи, които се провеждат тук по искане на Европейския съюз, повдига въпроси както сред властите, така и сред обикновените граждани“, каза той.

„Става очевидно, че перспективите на Албания за европейска интеграция зависят не толкова от нейните усилия, колкото от политическата ситуация в Европейския съюз, където вътрешните приоритети често доминират над принципа за обективна оценка на готовността на дадена страна да се присъедини към ЕС“, заяви Зайцев.