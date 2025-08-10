Новини
Албания цели получаването на пълноправно членство в ЕС до 2030 година

10 Август, 2025 08:15 905 19

  • албания-
  • ес-
  • членство-
  • алексей зайцев

Въпросът за европейската интеграция остава „ключова област от външната политика на страната

Албания цели получаването на пълноправно членство в ЕС до 2030 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Албания се стреми да получи пълноправно членство в ЕС до 2030 г. и ръководството на страната има амбициозни планове в това отношение. Това заяви руският посланик в Албания Алексей Зайцев, цитиран от аг. ТАСС.

Страната е получила статут на кандидат за членство в ЕС през 2014 г., преговорите официално са започнали през 2022 г., така че въпросът за европейската интеграция остава „ключова област от външната политика на Албания и до голяма степен определя нейната вътрешна политика“, което е подобна картина за всички държави от Западните Балкани.

„Според изявленията на албанската страна, почти всички клъстери от преговорното досие в момента са отворени“, каза Зайцев. - Властите обявиха амбициозни планове за завършване на преговорния процес до края на 2027 г. и постигане на пълноправно членство в ЕС до 2030 г.

Много граждани свързват обещаното членство в Европейския съюз с надежди за повишаване на жизнения стандарт, по-добро образование, здравеопазване и т.н.“, уточни посланикът.

В същото време Зайцев обърна внимание на факта, че много често интересите на Запада и страните кандидатки не съвпадат, във връзка с това „динамиката на интеграцията на Албания в ЕС ще продължи да се определя от Брюксел, преди всичко от неговите стратегически цели“.

Като пример дипломатът посочи решението на Европейската комисия от декември 2023 г. да започне преговорния процес по въпроса за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС, въпреки „очевидната неподготвеност на тези страни и липсата на реално изпълнение на критериите за членство“. „На фона на това решение, забавянето на преговорния процес „с Албания, въпреки мащабните реформи, които се провеждат тук по искане на Европейския съюз, повдига въпроси както сред властите, така и сред обикновените граждани“, каза той.

„Става очевидно, че перспективите на Албания за европейска интеграция зависят не толкова от нейните усилия, колкото от политическата ситуация в Европейския съюз, където вътрешните приоритети често доминират над принципа за обективна оценка на готовността на дадена страна да се присъедини към ЕС“, заяви Зайцев.


Албания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 9 Отговор
    А ЕсеС цели ... оцеляването си до 2030-та година❗

    Коментиран от #2, #3, #4, #6

    08:19 10.08.2025

  • 2 Бедняшката русофилска иzzмет

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    От Нова година и тя получава заплата в евро.

    Коментиран от #12

    08:24 10.08.2025

  • 3 Българин

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Всички искат при богатите.Веки бяга от руската кочина.Даже и сърбите.

    Коментиран от #5

    08:27 10.08.2025

  • 4 копейка

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    гнилия запад се разпада, ваксините и пломбите са чипове, самолетите ни пръскат с отрови, войната на русия в Украйна е мир, свободата е робство, Урсула ни дебне лично да ни прецака и тн...

    Коментиран от #9

    08:30 10.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Не различаваш ДЛЪЖНИК от БОГАТАШ❗
    Всеки иска да е умен,
    но не всички можеТЕ❗

    08:30 10.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    4 6 Отговор
    Тръмп покани в Анкъридж човек, когото разбира и уважава. Какво уважение може да има Тръмп към Албания?

    Коментиран от #18

    08:34 10.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    До края на годината няма да има нито ЕС нито евро.

    Коментиран от #15, #17

    08:39 10.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "копейка":

    Колко много неща си разбрал без да искаш🤣🤣
    Разбирам опита ти за ирония, но ти трябва още време за да осъзнаеш, че си написал самата истина ❗
    Съдът в любимите ти наСрАниЩа обяви, че ваксините срещу К-19 НЕ СА ВАКСИНИ❗
    Същият ЗАБРАНИ използването над САЩинска територия на "НЕСЪЩЕСТВУВАЩИТЕ" кемтрейлс❗
    Войната в У...йна в именно за МИР, за да спре избиването на Източна У...йна от Западна У...йна❗
    Урсула ни прецаква лично, ама не лично теб,
    а ЛИЧНО ТЯ -всички нас ‼️
    Ще прогледнете❗ Бавно, ама ще стане👍

    08:39 10.08.2025

  • 10 Потник

    5 7 Отговор
    европа копае дъното

    08:42 10.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наистина

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    ЕССР е със затихващи функции !

    08:50 10.08.2025

  • 13 Иска

    5 4 Отговор
    Им се, но дотогава я камилата, я камиларя. В този си вид и с това управление ЕС е заминал

    08:52 10.08.2025

  • 14 2554

    5 1 Отговор
    Не се бойте, братя!

    И да влезне Албания, ние пак ще си запазим последното място!

    08:59 10.08.2025

  • 15 таксиджия 🚖

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Пълни глупости!

    09:04 10.08.2025

  • 16 Жбръц

    2 1 Отговор
    Шиптуряса дъга в развитие.За която предупреждаваше Лилов ,още през 90-те.Косовари + черногорци, през албанци,до днешните сееврни макета,при който над 1/3 от населението е шиптури.Други геополитически анализатори,използваха формулировка - мюсюлманска дъга, в която е включена и част от нашата държава.Днес не се говори,дори е тема табу.Разцепването на бивша Югославия,освен раздробяването на отделни мини държави,включва и този процес но в по далечен етап .

    09:11 10.08.2025

  • 17 Медуня

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Еврото и ЕС не са моча и сссср...

    09:19 10.08.2025

  • 18 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Абе дето викаш, терористите се събраха. Тръмп, Нетаняхо и путлера. Всичките убийци на света.

    09:44 10.08.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Руснака е говорил глупости.

    10:05 10.08.2025

