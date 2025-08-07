Новини
Свят »
Бразилия »
Поддръжници на Болсонаро окупираха трибуната на бразилския парламент ВИДЕО

Поддръжници на Болсонаро окупираха трибуната на бразилския парламент ВИДЕО

7 Август, 2025 06:54, обновена 7 Август, 2025 05:58 504 2

  • бразилия-
  • парламент-
  • болсанаро

Десни депутати и сенатори протестираха срещу домашния арест, наложен на бившия президент

Поддръжници на Болсонаро окупираха трибуната на бразилския парламент ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десни депутати и сенатори окупираха трибуните в двете камари на бразилския Конгрес в знак на протест срещу домашния арест, наложен на бившия президент Жаир Болсонаро, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Няма да напуснем, докато председателите на двете камари не се срещнат, за да решат проблема с националния суверенитет", заяви Состенис Кавалканте, водач на парламентарната група на крайнодясната Либерална партия на Болсонаро.

В понеделник бившият президент беше поставен под домашен арест по заповед на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис за нарушаване на ограниченията, наложени от съда по дело за заговор за преврат през 2022 г.

Блокадата, организирана от неговите привърженици в Конгреса, започна късно във вторник и продължи и вчера, като депутатите се редуваха да блокират местата, обикновено запазени за парламентарните лидери. Някои от тях бяха залепили устата си с тиксо като символично обвинение към опозицията.

Политиците призовават за гласуване на процедура по импийчмънт срещу Мораес, както и за амнистия за участниците в щурмуването на правителствени сгради през януари 2023 г. Докато това не стане, те смятат да блокират всички гласувания в Конгреса.

След като Болсонаро беше победен на изборите в Бразилия през 2022 г. от левия си съперник Луиз Инасио Лула да Силва, негови поддръжници, които отказаха да приемат победата на Лула, нахлуха 8 януари 2023 г. в Конгреса, във Върховния съд и в президентския дворец в столицата Бразилия, като причиниха значителни щети. Болсонаро отрече всички обвинения, свързани с опит за преврат.

Председателят на Камарата на депутатите Уго Мота отмени пленарната сесия във вторник и обяви среща на лидерите на парламентарните групи в сряда. "Конгресът трябва да бъде мост за диалог", написа той в платформата "Екс". Председателят на Сената Дави Алколумбре също разкритикува протеста, заявявайки, че акциите са в разрез с демократичните принципи.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 нннн

    6 0 Отговор
    Ей че са чевръсти бразилските ,,умни и красиви"! Лула да Силва не клекна пред ам. диктат и веднага скочиха на бунт.

    06:19 07.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания