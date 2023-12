ООН: Ситуацията в Газа е тежка за местното население и за всеки, който иска да им помогне

Ситуацията в Газа е изключително тежка за местното население и за онези, които се опитват да им предоставят помощ.

Така описва заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарни въпроси и координатор на спешната помощ, Мартин Грифитс, текущата обстановка в ивицата Газа, където продължава военната операция на израелската армия.

Този фактор сериозно затруднява достъпа до хуманитарна помощ за лицата, нуждаещи се, особено предвид увеличаващите се жертви и ранени в конфликта, предаде News.bg.

Основните пречки пред предоставянето на хуманитарна помощ включват постоянните бомбардировки, проблематичните комуникации, повредената пътна инфраструктура, случаи на обстрелване на конвои с хуманитарни пратки, както и забавяне на пропускателните пунктове.

Мартин Грифитс подчертава трудностите, като споделя, "Мислите си, че доставката на помощи до Газа е лесно? Помислете отново. Има три нива на проверка преди камионите още да бъдат допуснати да влязат", споделя той в социалната мрежа Х, цитиран от CNN.

