Правната комисия в НС продължава работата по промените в Изборния кодекс

19 Януари, 2026 07:53 489 9

Досега на второ четене беше прието предложението на ИТН за т.нар. изваждане на мъртвите души от избирателните списъци

Правната комисия в НС продължава работата по промените в Изборния кодекс - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Депутатите от парламентарната правна комисия се събират отново днес, за да продължат работата по промените в Изборния кодекс, съобщават от БНТ. Досега на второ четене беше прието предложението на ИТН за т.нар. изваждане на мъртвите души от избирателните списъци.

За целта те ще се съставят на база последното национално преброяване от НСИ през 2021 г. Депутатите от комисията приеха за второ четене и ограничаване на броя на секциите в страните извън Европейския съюз.

Ще се разкриват до 20 изборни секции за българи с право на глас извън дипломатическите представителства и консулствата. Текстът беше предложен от „Възраждане“.

Правната комисия вече прие за второ четене текст, с който се премахва машинното гласуване и се заменя с устройства, сканиращи хартиени бюлетини.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Очертава се най нечестния вот в историята на територията , европата се прави, че не вижда, поне да се обадим на Гинес да ни впишат в рекордите

    07:56 19.01.2026

  • 2 що така

    4 1 Отговор
    кой беше казал, че ако от изборите зависи нещо щяха да ги отменят

    08:00 19.01.2026

  • 3 Гост

    0 1 Отговор
    Каква правна комисия са тия нелегитимни, жалки пеефски слуги бе? Мър"шляците

    08:01 19.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    0 0 Отговор
    Някакви имитации на дейност.

    08:12 19.01.2026

  • 6 Правна комисия ?

    0 0 Отговор
    Все кривва в посока лични интереси , водещи към парите , многото пари и властта !

    08:13 19.01.2026

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Всичко ти е анонимно. В момента, в който пристъпиш към реално действие, ще те вкараме в затвора заедно с групичката!

    08:17 19.01.2026

  • 8 ЕВРИКА

    0 0 Отговор
    Да се оплачем на Доналд Трумп, че лицето обвинен по МАГНИЦКИ лицето ШИШИ Тулумбов дава по 500 лева държавни пари който гласува за него.

    08:20 19.01.2026

  • 9 Добри новини

    0 0 Отговор
    Чувам квиченето от ПП кочината

    Най доброто е че до 20 секции ограничение.

    И без шантан машини

    08:27 19.01.2026

