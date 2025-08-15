Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София

Тежка катастрофа в столицата тази нощ. Лек автомобил и автобус на столичния градски транспорт са се сблъскали на кръстовището на булевард „Константин Величков“ и „Възкресение“.
Има един починал пътник от автобуса. Той е на 65 години. В болница са настанени двама от пътуващите в лекия автомобил.
Водачът е тестван, пробите са отрицателни.
Сигналът за инцидента е подаден около 2:00 часа тази нощ.
„С висока скорост се е движел автомобилът, вероятно става дума за дрифт, който е довел до инцидента, пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Вероятно колата е прелетяла и затова се е оказала в горната част на автобуса“, каза Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община.
Той уточни, че движението в района на катастрофата е спокоен.
Коментиран от #11
08:10 15.08.2025
08:11 15.08.2025
08:12 15.08.2025
08:12 15.08.2025
08:12 15.08.2025
6 Загрижен
Тези убиици ,на 99% съм сигурен, че са от татарлито или от виетнамските общежития, са се врязали в прозорците на автобуса. Направо са летели поне със 160, 200 км/ч.
Едва ли са ускорили за 50, 100 метра. Там на кръстовището вечерно време дрифтят и натискат зверски. Къде пак са спали от родната милиция с новичките бмв-та?
08:13 15.08.2025
08:14 15.08.2025
08:15 15.08.2025
08:16 15.08.2025
08:16 15.08.2025
До коментар #1 от "Грогите, все по зле!":Защо възраста ти е важна? Пола не е ли по важен? Защо двама мъже натискат бмв? Би трябвало да карат бавно, и да се оглеждат за търкалки, освен ако не са се държали за чепците. Напълни се с миндераси тука
08:17 15.08.2025
08:17 15.08.2025
Толкова им е акъла - как може - дрифт. Сега - присъди.
08:18 15.08.2025
08:18 15.08.2025
08:20 15.08.2025
08:20 15.08.2025