Новини
България »
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София

15 Август, 2025 08:06 886 16

  • катастрофа-
  • градски транспорт-
  • софия

Пътник е починал

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа в столицата тази нощ. Лек автомобил и автобус на столичния градски транспорт са се сблъскали на кръстовището на булевард „Константин Величков“ и „Възкресение“.

Има един починал пътник от автобуса. Той е на 65 години. В болница са настанени двама от пътуващите в лекия автомобил.

Водачът е тестван, пробите са отрицателни.

Сигналът за инцидента е подаден около 2:00 часа тази нощ.

„С висока скорост се е движел автомобилът, вероятно става дума за дрифт, който е довел до инцидента, пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Вероятно колата е прелетяла и затова се е оказала в горната част на автобуса“, каза Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община.

Той уточни, че движението в района на катастрофата е спокоен.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грогите, все по зле!

    4 0 Отговор
    Има един починал пътник от автобуса. Той е на 65 години. В болница са настанени двама от пътуващите в лекия автомобил. Те на колко години са?

    Коментиран от #11

    08:10 15.08.2025

  • 2 4444

    2 1 Отговор
    Дрифтуи мрифтуи

    08:11 15.08.2025

  • 3 Този

    8 0 Отговор
    Поколението на младите от нефелното поколение вече се качиха на коли.Един Сл.Бряг друг в София.

    08:12 15.08.2025

  • 4 Паци

    4 1 Отговор
    Това е София нощеска, състезателна писта, а тази глупост с нощният транспорт, не ми се коментира.

    08:12 15.08.2025

  • 5 Някой

    3 0 Отговор
    Гледах и по телевизията. Това е на завой с път разделен в средата за двете посоки и ограда помежду им. Очевидно с много висока скорост е излетял на завоя, като от бордюра е отскочила нагоре колата и преминала през оградата и от там се е забил. Така се е дигнала колата нагоре.

    08:12 15.08.2025

  • 6 Загрижен

    2 1 Отговор
    Дайте повече снимки на тази зверска катастрофа!!!
    Тези убиици ,на 99% съм сигурен, че са от татарлито или от виетнамските общежития, са се врязали в прозорците на автобуса. Направо са летели поне със 160, 200 км/ч.
    Едва ли са ускорили за 50, 100 метра. Там на кръстовището вечерно време дрифтят и натискат зверски. Къде пак са спали от родната милиция с новичките бмв-та?

    08:13 15.08.2025

  • 7 пишете истината

    2 1 Отговор
    а именно че автомобила не просто се е движел а е ЛЕТЯЛ ,щом се е забил в горната част на автобуса , това означава само че органите в държавата които са на щат стотици хиляди на издръжка на гражданите не работят и не осигуряват никакъв ред и безопасност на гражданите

    08:14 15.08.2025

  • 8 12340

    0 2 Отговор
    Къф афт0бус на градския транспорт, в 2 часа сабаале?!

    08:15 15.08.2025

  • 9 Направо

    1 1 Отговор
    Кмета и общинския съвет да подават оставка, парламента и правителството на 9 септември и да тръгват към Белене.

    08:16 15.08.2025

  • 10 Тъй то

    0 1 Отговор
    Водача на Аудито е на 21 години. Инцидента е станал около 2 часа през ноща...

    08:16 15.08.2025

  • 11 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Грогите, все по зле!":

    Защо възраста ти е важна? Пола не е ли по важен? Защо двама мъже натискат бмв? Би трябвало да карат бавно, и да се оглеждат за търкалки, освен ако не са се държали за чепците. Напълни се с миндераси тука

    08:17 15.08.2025

  • 12 Абе тая София

    0 0 Отговор
    само с простаци и идиоти ли е населена, че всеки ден ПТП-та ? В 20 и кусур милионно Мексико на месец статистиката показва средно по 2 произшествия ? Явно София е столица на простотията и чалгаризмът ?

    08:17 15.08.2025

  • 13 Никой

    0 0 Отговор
    Правят се удобни - почти магистрални пътища - заради това да се случва.

    Толкова им е акъла - как може - дрифт. Сега - присъди.

    08:18 15.08.2025

  • 14 Поредната трагедия

    0 0 Отговор
    Първо Бог да прости загиналия! Явно новите мерки не действат и трябва да се вземат други по драстични! Този шофьор на леката кола е карал с превишена скорост щом е излетял така! Възползвал се е от късния час и пътя е свободен! И както винаги в такива случай загиват невинните хора, а тези виновните са спасени!

    08:18 15.08.2025

  • 15 Ани

    0 0 Отговор
    А ченгетата с високите заплати какво правят? Наблюдават отстрани дрифтовете ли?

    08:20 15.08.2025

  • 16 Един шофьор

    1 0 Отговор
    Защо не пишете ,че водача на автобуса е на 66 години и няма ли някой да каже на нашия Бокич, че да караш автобус и да дремеше в парламента не е едно и също?

    08:20 15.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове