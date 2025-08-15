Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София

Тежка катастрофа в столицата тази нощ. Лек автомобил и автобус на столичния градски транспорт са се сблъскали на кръстовището на булевард „Константин Величков“ и „Възкресение“.

Има един починал пътник от автобуса. Той е на 65 години. В болница са настанени двама от пътуващите в лекия автомобил.

Водачът е тестван, пробите са отрицателни.

Сигналът за инцидента е подаден около 2:00 часа тази нощ.

„С висока скорост се е движел автомобилът, вероятно става дума за дрифт, който е довел до инцидента, пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Вероятно колата е прелетяла и затова се е оказала в горната част на автобуса“, каза Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община.

Той уточни, че движението в района на катастрофата е спокоен.