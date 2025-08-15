Николай Галинов в подкаста „От Нула до Върха“: изкуственият интелект пренаписва SEO правилата

В епизод 272 на популярния бизнес подкаст „От Нула до Върха“, воден от Цветан Радушев, гостува Николай Галинов – Head of SEO в дигитална агенция Netpeak Bulgaria и специалист с над 15 години опит в оптимизацията за търсачки.

Кадър: Youtube

В продължение на почти час двамата обсъдиха динамично променящата се среда на онлайн търсенето, ролята на изкуствения интелект в дигиталния маркетинг и практическите стъпки, които бизнесите трябва да предприемат, за да останат видими в резултатите на Google.

Гледайте целия епизод тук →

Кариера, започнала от малък хотел в Кранево

Кариерният път на Николай Галинов започва не в офис, а в кухнята на малък семеен хотел. Първоначално той работи като готвач, но ниската заетост на хотела го подтиква да търси решения за привличане на клиенти. Създава уебсайт, който първоначално не носи резултати, докато не среща Геннадий Воробьов, който му дава първите насоки за оптимизация. Само седмица по-късно сайтът вече е на първите позиции в Google по ключови фрази, а резервациите се увеличават. „Това ме запали по SEO-то и изработката на сайтове“, споделя Галинов.

SEO преди и сега

По време на разговора Галинов отбелязва колко драстично се е променил подходът към оптимизацията. В миналото масовият спам и автоматизираните линкове са били работещи тактики, докато днес Google акцентира върху качеството, семантиката и цялостното тематично покритие. „Не е важно да се класираш по една конкретна дума, а да покриеш целия клъстер от свързани търсения. Ако имаш само 10% покритие по темата, е почти невъзможно да излезеш в топ позициите“, обяснява той.

AI – от помощник до основен източник на отговори

Според Галинов дигиталната среда вече е „AI first“ – тенденция, при която потребителите все по-често задават въпросите си директно на изкуствения интелект, вместо да преглеждат резултати в търсачката. Той прогнозира, че в близките години AI-генерираните отговори ще заемат челни позиции в Google, като в много случаи ще изместват нуждата от посещение на самите сайтове. Това ще наложи нови методи за измерване на SEO ефективността.

Уникално съдържание в ерата на автоматизацията

Темата за съдържанието зае централно място в разговора. Галинов подчерта, че автоматично генерираните текстове могат да доведат до краткосрочни печалби, но в дългосрочен план Google все по-успешно разпознава подобни практики, които няма да толерира. „Уникалното съдържание не е просто пренаписване на чужд текст, а добавяне на нова, експертна информация, която я няма в интернет“, казва той.

В практиката на Netpeak изкуственият интелект вече се използва за анализи, създаване на стратегии и структуриране на процеси, но крайната редакция и експертният принос остават в ръцете на специалистите.

Комбинация от канали за устойчиви резултати

Галинов препоръча бизнесите да не разчитат единствено на органичната оптимизация. Платената реклама, ремаркетингът, PR публикациите, имейл маркетингът и видеосъдържанието са част от инструментите, които според него трябва да работят заедно, за да ускорят растежа. „SEO резултатите днес идват след 12 до 18 месеца, затова платените канали са ключови за старта на нови проекти“, коментира той.

Поглед напред

За бъдещето SEO специалистът е категоричен – изкуственият интелект ще автоматизира много от рутинните задачи, но няма да измести нуждата от стратегическо мислене и човешка експертиза. „AI помага, но стратегията идва от човека“, заключи той.