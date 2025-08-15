Новини
Горски пожари тревожат Северна Македония

15 Август, 2025 11:23 484 4

Два все още горят в общините Македонски Брод и Йегуновце

Горски пожари тревожат Северна Македония - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

В последните 24 часа в Република Северна Македония са регистрирани общо 29 горски пожара, съобщи агенция МИА. Два от тях остават активни, един е овладян, а останалите са изгасени, предава БТА.

Центърът за управление на кризи информира тази сутрин, че активните огнища са в общините Македонски Брод и Йегуновце, в северозападната част на страната. В природен парк „Ясен“ гори смесена гора, а между селата Рогачево и Яжинце са опожарени пасища.

Пожарът в района на селата Девич и Грешница в община Македонски Брод е овладян, като там огънят е унищожил ниска растителност.


Северна Македония
  • 1 Злобното Джуджи

    4 2 Отговор
    Въх....помислих че снимката е от разбилия се руски правителствен самольот ИЛ-96 300ПУ с Путин на борда 😁

    11:29 15.08.2025

  • 2 ТОП СЕРСЕМ

    2 1 Отговор
    Да отидем , да им помогнем , както те ни помогнаха

    11:46 15.08.2025

  • 3 Дедо

    2 1 Отговор
    Албанците ги палят. Вече почва да им писва от глупостите на северномакедонците. Албанците искат в ЕС и не се интересуват от интендитетот и Гоце Делчев.

    11:49 15.08.2025

  • 4 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Боли ме,не заслужават помощ.

    11:53 15.08.2025

