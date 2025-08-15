Горски пожари тревожат Северна Македония

В последните 24 часа в Република Северна Македония са регистрирани общо 29 горски пожара, съобщи агенция МИА. Два от тях остават активни, един е овладян, а останалите са изгасени, предава БТА.
Центърът за управление на кризи информира тази сутрин, че активните огнища са в общините Македонски Брод и Йегуновце, в северозападната част на страната. В природен парк „Ясен“ гори смесена гора, а между селата Рогачево и Яжинце са опожарени пасища.
Пожарът в района на селата Девич и Грешница в община Македонски Брод е овладян, като там огънят е унищожил ниска растителност.
