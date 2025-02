Изкуствен интелект пусна порнографско ВИДЕО с Тръмп и Мъск на екраните в американско министерство

Видео с американския президент Доналд Тръмп, който целува краката на милиардера предприемач Илон Мъск, създадено с помощта на изкуствен интелект, се възпроизвеждаше непрекъснато на екраните в сградата на Министерството на жилищното строителство и градското развитие на САЩ в понеделник, пише ndiatoday.in.

Видеото е озаглавено „Да живее истинският крал“. Не е известно кои са хакерите, предизвикали станалото, нито дали са местни или представители на чужда държава, но социалните мрежи се взривиха от реакции.

WOW! This actually just happened!



The Monitors were just hacked at the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) to display an AI video of Trump licking Elon Musk’s toes.



The caption over it read: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/11JWuH2XfZ