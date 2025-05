Кръв и хаос в Триполи: Либийската столица отново потъна в бой

Столицата на Либия преживява най-ожесточените сражения от години насам, след като убийството на влиятелен военен лидер в понеделник предизвика нова вълна на насилие между въоръжените групировки. Сблъсъците продължиха цялата нощ във вторник срещу сряда, съобщават очевидци от Триполи, цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

Мисията на ООН в Либия (UNSMIL) изрази "дълбока тревога" от ескалацията на бойните действия в гъстонаселени градски райони и призова за незабавно прекратяване на насилието.

Сраженията избухнаха след смъртта на Абдулгани Кикли, известен като Ганива - лидер на могъщата паравоенна структура „Апарат за стабилизация и подкрепа“ (SSA). Убийството му доведе до разпадането на SSA и загуба на позиции в полза на бригадите 444 и 111 - въоръжени сили, лоялни към премиера Абдулхамид Дбейба от правителството на националното единство (GNU).

Според наблюдатели, офанзивата засилва контрола на Дбейба върху столицата, оставяйки извън неговото влияние единствено „Силите за специално възпиране“ (Рада). Именно между тях и бригада 444 се водеха основните боеве в сряда, съобщава Libyan Observer.

Жителите на Триполи описват ужаса от сраженията. "Събрани в една стая, чакаме с надеждата да не ни удари снаряд. Децата ми са в шок", споделя баща от квартал Дахра. В предградието Сарадж хората разказват, че боевете спират само за кратко: „Всеки път, когато замлъкнат, си мислим, че е свършило. А после надеждата умира отново.“

От 2011 г., когато бе свален Муамар Кадафи, Либия е в състояние на политическо и военно разцепление. От 2014 г. насам страната е разделена между източни сили, контролирани от маршал Халифа Хафтар и неговата Либийска национална армия (LNA), и западни фракции, базирани в Триполи.

Макар мащабната война да бе спряна с примирие през 2020 г., въоръжените групировки така и не бяха интегрирани в национална армия. Премиерът Дбейба заяви във вторник, че ще разпусне „нередовните въоръжени формирования“, но остава неясно как ще наложи това в силно фрагментирания град.

Експерти предупреждават, че ескалацията в Триполи може да се разрасне и извън столицата. Продължаващата нестабилност застрашава не само политическия процес в страната, но и сигурността в региона, особено на фона на участието на външни сили като Турция, Русия, Египет и Обединените арабски емирства.

Либия остава ключов енергиен износител и важна транзитна точка за мигранти към Европа, но мирът в столицата продължава да изглежда недостижим.

Datl-Emad towers complex which is the visit card of capital and can be seen on all central Tripoli pictures is in fire now.#Tripoli #Libya pic.twitter.com/4FYmPo9XZT