Поне четирима мигранти загинаха край бреговете на Либия

Най-малко четирима души се удавиха, след като две лодки, превозващи 95 нелегални мигранти, се преобърнаха край бреговете на Либия, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Червения кръст.

На борда на първата лодка е имало 26 мигранти от Бангладеш, четирима от които са се удавили, пише в изявлението на международната организация. Във втория плавателен е имало 69 мигранти, сред които двама египтяни и десетки суданци.

Инцидентът е станал във водите на крайбрежния град Хумс, разположен на около 120 км източно от столицата Триполи.

Международна организация за миграция (МОМ) в сряда съобщи, че гумена лодка, превозваща 42 мигранти, е потънала край либийското офшорно петролно находище Бури, като се смята, че няма оцелели.

В средата на октомври 61 тела на мигранти бяха открити на либийските брегове на запад от Триполи. През септември МОМ съобщи, че най-малко 50 души са загинали на борда на плавателен съд, който се е запалил край бреговете на Либия.

Либия стана транзитна точка от мигрантските маршрути през Средиземно море към Европа след свалянето на Муамар Кадафи през есента на 2011 г.

Няколко държави, сред които Великобритания, Испания, Норвегия и Сиера Леоне, тази седмица призоваха на среща на ООН в Женева Либия да затвори центровете за задържане, където според правозащитни организации мигранти и бежанци биват изтезавани, а понякога и убивани.