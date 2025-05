САЩ произведоха първата атомна бомба B61-13 в завода Pantex в Тексас, съобщи списание Aviationist.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт присъства на церемонията и постави фабричен печат върху тялото на бомбата. „Това постижение сигнализира за американската сила както на нашите противници, така и на съюзниците“, каза той.

B61-13 е предназначена за използване с тактически изтребители и стратегически бомбардировачи. Един от първите самолети, които ще получат B61-13, се очаква да бъде B-21 Raider.

It was my honor today to stamp the first completed B61-13 unit at the @PantexPlant!



This achievement signals to our adversaries and allies alike that the U.S. is prepared to meet the challenges of today’s environment from a position of strength and security. pic.twitter.com/1kgT3OF5Fa