27 души са в болница след инцидента в Ливърпул

Почти 50 души са ранените при врязването на лек автомобил в тълпата от футболни фенове в Ливърпул снощи, съобщи на пресконференция Дейв Китчин, представител на службата за бърза помощ в Северозападна Англия, предаде Sky News.

Според Китчин 27 души са били хоспитализирани, двама от тях, единият дете, са получили тежки наранявания. На други 20 пострадали е оказана помощ на място, но не се е наложила хоспитализация. Сред пострадалите има четири деца, каза той.

Говорителят на полицията в Мърсисайд Джени Симс каза, че следователите не третират инцидента като свързан с тероризъм. „Вярваме, че това е изолиран инцидент. В момента не търсим друг замесен. Това не се третира като тероризъм“, каза Симс.

Вчера колата се вряза в тълпа от хора, които се бяха събрали в центъра на Ливърпул, за да участват в шампионския парад по случай 20-ата титла на едноименния футболен клуб в английската Висша лига. Инцидентът станал на 26 май около 18:00 часа местно време, когато парадът бе приключил и пътищата започнаха да се отварят.

Видеоклипове, разпространявани в социалните медии, показват тъмен миниван Ford Galaxy, който се движи с висока скорост край тълпата, завива и се блъска в хората, преди да бъде спрян. Задържан е 53-годишен местен жител, управлявал колата.

Други видеозаписи заснеха началото на инцидента - шофьорът се озовава в тълпата и изглежда, че дава на заден ход, но феновете започват да ругаят и удрят колата, след което тя ускорява и тръгва напред през тълпата. Други видеоклипове показват последствията от инцидента, като гневни фенове се опитват да извадят шофьора, но са блокирани от полицията.

48-годишният Хари Рашид от Солихъл бил на парада със съпругата си и двете си дъщери, когато станал свидетел на сблъсъка, предаде БТА. "Този сив автомобил просто се зададе отдясно и се заби в хората от нашата страна", каза той. "Стана изключително бързо. Първоначално чухме само поп, поп, поп от хора, които просто бяха свалени от капака на колата."

"Сцените в Ливърпул са ужасяващи - мислите ми са с всички ранени и засегнати", заяви британският премиер Киър Стармър.

⚡️Another Terror Attack in Britain?



In Liverpool, a car plowed into a crowd of celebrating football fans. The driver has been detained, according to police.



At least five people were injured, and authorities are not ruling out a terror motive. pic.twitter.com/Y4bbW4voln