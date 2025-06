На 82 години си отиде един от най-влиятелните финансисти на съвремието ни - Стенли Фишер

На 82-годишна възраст почина бившият ръководител на Bank of Israel и бивш заместник-ръководител на Федералния резерв на САЩ (FRS) Стенли Фишер, съобщи The New York Times.

Той е починал в събота, 31 май, в Лексингтън, Масачузетс. Според сина на икономиста Майкъл причината са усложнения от болестта на Алцхаймер.

Както отбелязва вестникът, „доброжелателният му стил на търсене на консенсус помогна за насочването на глобалната икономическа политика и предотвратяването на финансови кризи цели десетилетия“.