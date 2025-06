Мъск изрази съжаление за някои от публикациите си към Тръмп

Милиардерът Илон Мъск изрази съжаление за някои от публикациите си от миналата седмица, насочени към бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщи "Ройтерс", предава News.bg.

„Съжалявам за някои от публикациите си за президента Доналд Тръмп миналата седмица. Те отидоха твърде далеч“, написа Мъск в социалната си мрежа X.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.