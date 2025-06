10 убити и около 200 ранени в нощните атаки на Иран и Йемен по израелската територия ВИДЕО

В нощта на неделя, 15 юни 2025 г., Иран отново извърши масирана атака с балистични ракети срещу израелска територия. В резултат от нея са убити 10 души, а около 200 са ранени, съобщава The Times of Israel, цитиран от ФОКУС



Според ИРНА, по-специално, Хайфа, голям пристанищен град, е бил подложен на атака, където се твърди, че е избухнал пожар в петролна рафинерия. Информационната агенция Mehr твърди, че Иран е използвал хиперзвукова ракета при удара по града.



Според The ​​Times of Israel, 10 души са били убити и около 200 са били ранени при нощни атаки на израелска територия. Други източници обаче предоставят различни данни. В момента информацията се уточнява.



Шестима души, включително осемгодишно момиче, са загинали при директно попадение на ракета в жилищна сграда в района на Бат Ям. Четирима души са загинали и в град Тамра в Северен Израел.



Спасителите продължават да търсят хора под руините на сгради, разрушени от ракетни атаки от Иран.



Кадри зазсети от очевидци, показват мащаба на разрушенията в Бат Ям след иранския удар.

„През последния час седем безпилотни летателни апарата, изстреляни към израелска територия, бяха прихванати от израелските ВВС и ВМС“, се казва в изявление на Отбранителните сили.

Иранската държавна информационна агенция SNN публикува кадри, за които се твърди, че са от "сърцето на Тел Авив", което е атакувано с ракети.

Израелските военновъздушни сили атакуваха град Керманшах в западен Иран.

По предварителна информация целта на ракетния удар може да бъде военната база Имам Хасан, разположена близо до селището. Официално потвърждение на тази информация няма, пише телеграм каналът Shot.

На публикуваното видео в далечината се издига огромен стълб дим.

Отбранителните сили съобщиха, че сутринта на 15 юни израелските военновъздушни сили са завършили допълнителна серия от удари по обекти в Западен Иран, където се съхраняват и изстрелват ракети.

Ирански спасители овладяха пожара в нефтеното хранилище Шахран в Техеран, съобщи петролното министерство на Ислямската република.

„Пожарът в петролното хранилище Шахран и резервоара за гориво в Южен Техеран е овладян“, цитира изявлението на министерството иранската информационна агенция ИРНА. От министерството уточниха, че черен дим в района на тези съоръжения ще се издига в небето, докато съдържанието на резервоарите изгори напълно. Няма опасност за гражданите, подчертават от министерството.

Хусите признаха, че през последните 24 часа, в координация с Иран, са атакували няколко пъти цели в района на Тел Авив с хиперзвукови ракети Палестина-2.

Бившият съветник на Пентагона, полковникът от американската армия Дъглас Макгрегър, изрази опасения, че евентуална война с Иран може да въвлече САЩ в Трета световна война.

„Война с Иран може да доведе САЩ директно до Трета световна война. Нека я избегнем!“ написа той на страницата в социалната мрежа X.

Междувременно Израелските сили за отбрана съобщиха днес за смъртта на един войник, убит в ивицата Газа, предаде в. "Джерусалем Пост", цитиран от БТА.

Загиналият е сержант Ноам Шемеш, на 21 години от Йерусалим.

С това броят на загиналите израелски военни в палестинската територия от началото на сухопътната операция срещу "Хамас" на 27 октомври 2023 г. достигна 430, отбеляза АФП.