Русия удари полското посолство в Киев. Полша се обърна към Тръмп

Министерството на външните работи на Полша изпрати до руското посолство нота, в която протестира срещу въздушните удари по Украйна, в резултат на които бяха нанесени щети на сградата на консулския отдел на полското посолство в Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Министерството на външните работи изпрати нота до руското посолство, с която остро протестира срещу въздушните удари по украинското население. Министерството подчерта, че това противоречи на международното право и по-конкретно на Виенската конвенция от 1961 г.“, написаха от ведомството в социалната мрежа „Екс“.

Още новини от Украйна

Полският министър на външните работи Радослав Шикорски междувременно призова президента на САЩ Доналд Тръмп да поднови доставките на боеприпаси за противовъздушна отбрана за Украйна, след като посолството на Полша в Киев бе повредено при руска атака.

„Путин се подиграва на Вашите усилия за мир“, написа Шикорски в обръщението си към Тръмп, публикувано в „Екс“.

Massive Russian attack last night has caused fires and much damage, including to the Polish consulate in Kyiv.

President Trump, Putin is mocking your peace efforts.

Please restore supplies of anti-aircraft ammunition to Ukraine and impose tough new sanctions on the aggressor.