Литва настоява за нови санкции срещу Русия след масираната атака по Украйна

Литовският външен министър Кястутис Будрис призова Европейския съюз незабавно да приеме 18-ия пакет от санкции срещу Русия в отговор на най-мащабната въздушна атака по територията на Украйна от началото на пълномащабната война, предава Фокус.

Призивът си той отправи чрез публикация в социалната платформа X.

Още новини от Украйна

Another night of terror in Ukraine — Russia has unleashed the largest aerial assault since the start of the full-scale invasion. Over 700 drones and missiles devastated Lutsk and other cities, causing destruction not seen since 2022. This is not just war — it is systematic state… pic.twitter.com/ecJM6gKXE0