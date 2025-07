Лидерите на Франция и Германия приветстваха санкциите на ЕС срещу Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон изразиха категорична подкрепа за 18-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, който цели да ограничи способността на Москва да финансира военните си действия в Украйна, предава News.bg.

„Добре е, че постигнахме съгласие в рамките на ЕС. Това намалява възможностите на Русия да продължи да финансира войната срещу Украйна“, заяви Мерц в социалната мрежа X, като подчерта, че санкциите запазват натиска върху Кремъл.

Президентът на Франция Еманюел Макрон също приветства решението, като посочи, че е провел разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. „Руските нападения трябва да спрат незабавно. Франция е и остава на страната на Украйна“, написа Макрон в X.

